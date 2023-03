Epidemia grypy w Polsce? Minister zdrowia Adam Niedzielski podał liczbę zachorowań

Ile zachorowań na grypę?

Szef resortu zdrowia podkreślił, że to są takie liczby, które przypominają nam chociażby to, co się działo podczas fal pandemicznych w covidzie. – Z drugiej strony widzimy, że na tę malejącą tendencję w grypie niestety nakłada się w tej chwili rosnąca tendencja, jeśli chodzi o zachorowania covidowe. W tej chwili mamy - co prawda ta liczba jeszcze nie robi takiego wrażenia, bo przyzwyczailiśmy się do większych liczb (...) - 3,2 tys. dziś był wynik. To jest w stosunku do poprzedniego tygodnia o mniej więcej 20 proc. więcej, ale chce tu powiedzieć, ze to tempo wzrostu spada, a ta liczba w porównaniu choćby z liczbą zachorowań na grypę nie robi jeszcze wielkiego wrażenia – mówił.