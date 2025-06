Filipa Szymczaka nie ma w dalszych planach Lecha Poznań. Jest za to „dżentelmeńska umowa”

Filip Szymczak mimo rozegrania w Lechu aż 110 spotkań, strzelił tylko 11 bramek. Zimą został wypożyczony do GKS-u Katowice. Mimo częstszej gry Szymczak niż w Lechu i lepszej gry, nie zbliżył się do pierwszej jedenastki Lecha po powrocie z tego wypożyczenia. Lech stawia w ataku na obcokrajowców, co może martwić w kontekście przyszłych gwiazd reprezentacji Polski.



Jak poinformował Piotr Rutkowski, Szymczak może znaleźć sobie nowy klub, a „Kolejorz” nie będzie robił mu problemów w kwestii rozstania.