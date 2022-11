Iga Świątek rozpoczyna wakacje. Jej pierwszy trener Artur Szostaczko dla nas: To był fenomenalny sezon

Iga Świątek odpadła z WTA Finals. "Wypadek przy pracy"

- Porażka z Sabalenką, to był wypadek przy pracy Igi. O jej przegranej zadecydowała słabsza dyspozycja dnia. Białorusinka wreszcie uwierzyła w to, że może z Igą wygrać. W tym roku cztery razy przegrywała z naszą tenisistką, m.in. na US Open, gdzie w trzecim secie prowadziła 4-2, ale wtedy, mówiąc kolokwialnie pękła. Nie ma nad czym płakać. Każdy sportowiec musi co jakiś czas doznać porażki, nawet, gdy wcześniej wygrywało się z tym samym przeciwnikiem pięć, czy osiem razy. Nawet, jeśli Iga przegrała w takim turnieju jak Masters, to uważam, że nic się nie dzieje – mówi nam pierwszy trener najlepszej obecnie tenisistki na świecie.