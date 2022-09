Imponujące i rekordowe osiągnięcia Igi Świątek. Włoskie media zachwycone Polką

To trzeci w karierze triumf Polki w imprezie tej rangi.

We włoskich mediach przypomina się, że niemal dokładnie cztery miesiące temu Świątek i Jabeur spotkały się w finale turnieju WTA w Rzymie. Wtedy również Polka z nią wygrała.

Po sukcesie w US Open "La Gazzetta dello Sport" podkreśla, że siódemka to "piękna liczba"; Polka - przypomina - triumfowała po raz siódmy w tym sezonie i zdobyła trzeci wielkoszlemowy tytuł w karierze. W wieku zaledwie 21 lat może pochwalić się taką "trójką", co jest „niesamowitą liczbą” - zaznacza największy włoski dziennik sportowy.

Jak zauważa, zdobycie dwóch wielkoszlemowych tytułów w ciągu jednego roku to oznaka „kontynuacji i dominacji, a właśnie tego dowodzi Polka w 2022 roku”.