Irańscy urzędnicy stanowczo odrzucili to żądanie, a Chamenei powtórzył to stanowisko. - Wzbogacanie uranu ma kluczowe znaczenie dla kwestii jądrowej; dlatego nasi wrogowie skupili się na tym – powiedział najwyższy przywódca, który ma decydujący głos we wszystkich sprawach państwowych. W zeszłym miesiącu Trump zasugerował, że może być otwarty na zezwolenie Iranowi na utrzymanie programu jądrowego do produkcji energii, ale Chamenei powiedział, że Iran potrzebuje więcej.