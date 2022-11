Jak zapewnić Polakom dach nad głową za rozsądne pieniądze? Pięć kroków

Kryzys mieszkaniowy w Polsce wszedł na nowy nieznany wcześniej poziom. Już przed pandemią i wojną na Ukrainie było źle. Dzisiaj niemal nikogo nie stać na kupno mieszkania, a najem robi się kosmicznie drogi.

Wzrost cen najmu w ciągu ostatniego roku wyniósł w dużych miastach nawet 40 procent. Jednocześnie mamy do czynienia z sytuacją paradoksalną: deweloperzy wstrzymują budowy i zaczynają zwalniać ludzi. Wzrosty stóp procentowy doprowadziły do tego, że liczba wniosków o nowe kredyty spadła o ponad dwie trzecie. Grozi to potężnym kryzysem w sektorze budowlanym. Zagrożone są miejsca pracy nie tylko na budowach, ale też w biurach architektonicznych, fabrykach mebli, firmach wykończeniowych. Często mówi się, że budownictwo to koło zamachowe gospodarki. Wkrótce może stać się naszym kamieniem u szyi, który zatopi tysiące polskich firm i może wywołać głęboki kryzys ekonomiczny. Sami deweloperzy śpią na kasie. Marże dużych deweloperów za ostatnie lata oscylowały wokół 30 procent. Jeśli dodalibyśmy do tego bajońskie pensje zarządów, ogromne wydatki na marketing i standardowe pompowanie kosztów to ten procent zapewne spokojnie by wzrosną. Deweloperzy budują drogo, brzydko i pod zamożnych klientów. Nie chcą schodzić z ceny, bo nie muszą. Dzisiaj, gdy model budownictwa oparty na kredytach hipotecznych i deweloperce się wyczerpuje, a jednocześnie głód mieszkaniowy jest tak wielki potrzebujemy natychmiastowej interwencji państwa. Dzięki temu możemy uniknąć recesji i zapewnić Polakom dach nad głową za rozsądne pieniądze. Jak to zrobić? Widzę tutaj pięć kroków do zrobienia.

Państwo i samorząd deweloperem

W Polsce wedle szacunków brakuje od miliona do nawet trzech milionów mieszkań. Tyle mieszkań obiecywał Jarosław Kaczyński już w 2005 roku. Gierek w ciągu dekady wybudował ponad dwa miliony mieszkań. Jest to więc liczba jak najbardziej osiągalna. Czerpiąc wzorce z PRL-u powinniśmy wrócić do budowy osiedli mieszkaniowych z prefabrykatów na ziemi, która należy do samorządów i rządu. Tej wciąż jest bardzo dużo chociaż politycy wyprzedają ją ciągle deweloperom. Należy rozważyć całkowity zakaz sprzedaży przez podmioty publiczne ziemi pod prywatne budownictwo mieszkaniowe. Budując z prefabrykatów na publicznej ziemi z pominięciem deweloperów można obniżyć koszta budowy o kilkadziesiąt procent. Mieszkania budowane przez państwo i samorząd powinny być przeznaczone na dożywotni tani wynajem, ale nie na sprzedaż. Oprócz budowy mieszkań przez podmioty publiczne należy wspierać zarówno tanim kredytem jak i dostępem do działek inicjatywy takie jak kooperatywy mieszkaniowe.

Walka ze spekulantami