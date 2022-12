Jan Urban specjalnie dla nas: Cały czas musi się coś dziać. Rozumiem to

Opadają emocje po zakończonych w ubiegłym tygodniu mistrzostwach świata w Katarze. Jak panu podobał się mundial?

Stał na bardzo wysokim poziomie, a mecze były interesujące. Zawodnicy byli w pełni sezonu, formuła rozgrywania mundialu o tej porze, na pewno się sprawdziła. Poza gospodarzami, drużyny prezentowały się bardzo dobrze. Walka o wyjście z grupy, a potem o awans do kolejnych rund trwała do końca, czasami do ostatnich minut. Często o wszystkim decydowały rzuty karne.

Mistrzem świata została Argentyna, która po pasjonującym finale pokonała Francję w rzutach karnych. Pan również dołącza się do chóru ekspertów, którzy twierdzą, że to był najlepszy finał mundialu, ze wszystkich dotychczasowych w historii?

Zdecydowanie tak. Ten mecz, to było coś niesamowitego. Rzadko się zdarza, żeby spotkanie dostarczyło tylu emocji i bramek. Do tego znakomicie zaprezentowali się najlepsi piłkarze turnieju, Leo Messi i Kylian Mbappe. To dobrze, że do rąk najlepszego piłkarza świata, trafił wreszcie Puchar Świata.