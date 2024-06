Jeden z ostatnich sondaży przed wyborami do Parlamentu Europejskiego. Która partia wygra?

Kto wygra wybory do Parlamentu Europejskiego?

Uważam, że PO nie jest do końca zdeterminowana w tym, żeby poświęcić wszystko, co można i licytować wysoko, aby wygrać. Gdyby PO chciała wygrać, to zarówno w wyborach samorządowych, jak i w wyborach…

Czy Polaków interesują wybory do europarlamentu?

Jak co wybory wszyscy komentatorzy sceny politycznej narzekają na niską frekwencję wyborczą. Po euforii związanej z wyborami 15 października, kiedy to Polacy masowo ruszyli do urn, a frekwencja była…

Elektorat poszczególnych partii z wyborów do Sejmu

Jeśli chodzi o deklaracje udziału w wyborach do europarlamentu w poszczególnych elektoratach określonych na podstawie preferencji w wyborach do Sejmu, to z badania wynika, że 83 proc. elektoratu PiS deklaruje swój udział, na drugim miejscu jest elektorat Lewicy - 82 proc., następnie Koalicji Obywatelskiej - 80 proc., Trzeciej Drogi - 74 proc. i Konfederacji - 72 proc.

We wtorek liderzy PSL i Polski 2050 – Władysław Kosiniak-Kamysz i Szymon Hołownia – „Listę wspólnych spraw Trzeciej Drogi w Parlamencie Europejskim”. Co znalazło się wśród priorytetów?

CBOS zapytał też respondentów o to, jakie znaczenie dla naszego kraju będzie miało to, jacy ludzie zostaną wybrani do Parlamentu Europejskiego w tegorocznych wyborach. Zdaniem 32 proc. badanych będzie to miało „bardzo duże znaczenie”, a dla 41 proc. „duże”. Dla 5 proc. ankietowanych to „praktycznie nie będzie miało znaczenia”, a dla 17 proc. będzie miało „raczej małe” znaczenie. 5 proc. respondentów nie miało zdania w tej sprawie.