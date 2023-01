Jest skład Polaków na mistrzostwa świata. Patryk Rombel odsłonił karty Zbigniew Czyż

Selekcjoner reprezentacji Polski w piłce ręcznej Patryk Rombel ogłosił skład 19-osobowej kadry na mistrzostwa świata, które dziś rozpoczynają się w Polsce i Szwecji Szymon Starnawski/ Polska Press

Trener Patryk Rombel zgłosił 18-osobową reprezentację Polski do mistrzostw świata w piłce ręcznej. W Kadrze zabrakło kontuzjowanego Kamila Syprzaka, występującego na co dzień we francuskim PSG. Biało-czerwoni w dzisiejszym meczu otwarcia w Katowicach zagrają z Francją. Spotkanie rozpocznie się o godz. 21.