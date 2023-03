Książę Harry chwalił się, że zażywał narkotyki. Czy straci za to amerykańską wizę?

Przyznanie się księcia Harry'ego do zażywania narkotyków może zagrozić jego wizie do Stanów Zjednoczonych - ostrzegł amerykański prawnik, podkreślając, że „nie ma wyjątku dla członków rodziny królewskiej”.

Brał kokainę i marihuanę

Książę Sussex ujawnił w swoich wspomnieniach i licznych wywiadach telewizyjnych, że w przeszłości brał między innymi kokainę i marihuanę.

Książę stoi teraz w obliczu wezwań do wydania wniosku o wizę do USA, aby sprawdzić, czy przyznał się do używania narkotyków przed emigracją do Kalifornii w 2020 roku.