Lech Poznań w poszukiwaniu wzmocnień - letnie okno transferowe 2024. Kto jest na celowniku?

Nowa strategia Lecha Poznań

Zmiany w Lechu Poznań są nieuniknione. Po nieudanym sezonie, zarząd klubu zdecydował się na zatrudnienie nowego trenera, Nielsa Frederiksena, który ma za zadanie nie tylko odmienić oblicze zespołu, ale także wprowadzić go na europejskie puchary. Frederiksen w swoim pierwszym wywiadzie podkreślił swoje cele:

- Trafiam do dużego klubu, posiadającego bogatą historię i tradycje, to dla mnie więc wielki zaszczyt, że będziemy razem współpracować. Mam przed sobą postawione trzy główne zadania. Po pierwsze i najważniejsze, jestem w Poznaniu po to, by zdobywać trofea i występować w Europie. Pragnę również przyczyniać się do rozwoju klubu, drużyny oraz poszczególnych piłkarzy. Wiem, że to właśnie Lech może pochwalić się najlepszą akademią w Polsce, a moim celem będzie odpowiednie wprowadzanie zawodników z niej do pierwszego zespołu. Ponadto jestem świadom emocji i pasji, jaką Lech wywołuje w regionie. Chcę, by kibice byli dumni i odczuwali ekscytację, oglądając nasze mecze.