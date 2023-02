Lekkoatletyka. Ewa Swoboda wygrywa mistrzostwa, ale przegrywa... zakład. Konrad Bukowiecki mierzy w 22 metry

Chciałem zaatakować dziś 22 metry po tej pierwszej próbie, ale zamiast pchać luźno, to postanowiłem mocno szarpnąć. Ostatnio u mnie wychodzi tak, że jeśli pcham luźno i dobrze technicznie, to ta kula leci dalej, niż gdy staram się robić to mocno. Dzisiejszy wynik pokazuje moje możliwości. Chyba brzydziej - w sensie technicznym - 21 i pół metra nie pchnąłem nigdy w życiu - ocenił złoty medalista