Morozowski: Myślałem, że Rosja jest jak każdy inny kraj. Filozofia „elit”: Nie widzieć, nie słyszeć, nie mówić

Pierwsze pytanie, które się nasuwa, to skąd redaktor Morozowski wziął taką cezurę czasową. Co wydarzyło się w lutym 2021, że akurat do tej daty, jako przełomowej, odwołuje się dziennikarz TVN? Owszem, można byłoby to uznać za zwykły lapsus, niestety dalsze słowa Morozowskiego każą uznać, że ta pomyłka dobrze obrazuje poziom wiedzy redaktora. Gorzej, wypowiedziane przez dziennikarza TVNu, z niewzruszoną pewnością, słowo „wszyscy” wyraźnie sugeruje, że jego stwierdzenie to żaden „wypadek” przy pracy, tylko „intelektualny standard” tego środowiska.