Niemieckie media chcą współpracy Bundestagu z Donaldem Tuskiem. W tle reparacje wojenne

Donald Tusk odwiedza Berlin

W przeddzień wizyty Donalda Tuska w Berlinie, "Sueddeutsche Zeitung" przedstawił oczekiwania wobec przyszłej współpracy rządów.

"Kiedy kanclerz federalny Olaf Scholz udał się do Polski w grudniu 2021 r., sprawował swój urząd zaledwie od kilku dni. Swoją wczesną wizytą inauguracyjną chciał podkreślić znaczenie stosunków z dużym wschodnim sąsiadem", pisze w niedzielę portal dziennika "Sueddeutsche Zeitung" (SZ).

Kiedy Donald Tusk zostanie przyjęty przez Scholza w Urzędzie Kanclerskim w najbliższy poniedziałek, będzie sprawował swój urząd już od dwóch miesięcy, zwraca uwagę SZ. "Z pewnością nie jest to jednak dowód na to, że Niemcy nie są dla Tuska ważne. To tylko pokazuje, jak trudna jest sytuacja Tuska". Prezydent Andrzej Duda i nacjonalistyczny PiS robią wszystko, co w ich mocy, aby podważyć pracę nowego rządu.