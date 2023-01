Nigella Lawson kończy dziś 63 lata. Przepisy "kulinarnej bogini" zna cały świat!

Nigella Lawson to postać znana każdemu, kto raz na jakiś czas lubi poeksperymentować w kuchni. Jej książki kucharskie są znane na całym świecie, a sama zaraża innych pasją do gotowania, nie tylko poprzez książki, ale też za pośrednictwem szklanego ekranu!

6 stycznia 1960 roku w Londynie urodziła się Nigella Lawson. Popularność kucharki telewizyjnej i autorki książek kulinarnych wychodzi jednak znacząco poza Wielką Brytanię. W dniu 63. urodzin angielskiej gwiazdy, poznajcie ją bliżej!

Nigella: Kulinarna bogini

Nigella jest córką angielskiego dziennikarza biznesowego i finansowego Nigela Lawsona, który w czasach rządów Margaret Thatcher został m.in. kanclerzem skarbu. Lata jej młodości nie były łatwe, ponieważ żyjąc w Walii praktycznie co roku musiała zmieniać szkołę. Robiła to dziewięć razy pomiędzy 9. a 18. urodzinami. Mimo to nie miała problemów z nauką i udało jej się później ukończyć Uniwersytet w Oksfordzie, zyskując dyplomy ze średniowiecza i języków nowożytnych.

Pierwsze lata jej kariery zawodowej nie są jednak do końca związane z kulinariami. Zaczynała jako recenzentka książek w "The Spectator". W trakcie swojej pracy tworzyła treści dla różnych innych wydawnictw, lecz najbardziej zasłynęła, gdy przyznała się publicznie do głosowania na Partię Pracy, podczas gdy jej ojciec znajdował się w przeciwnym ugrupowaniu politycznym - Partii Konserwatywnej. To wydarzenie złożyło się z opublikowaniem przez nią krytyki na temat Margaret Thatcher.