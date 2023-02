Novak Djoković nie wjedzie do USA? Joe Biden chce zmienić stan zagrożenia dopiero w maju! Zbigniew Czyż

Nieszczepiony na Covid-19 numer 1 światowego tenisa, Novak Djokovic, stara się o „specjalne pozwolenie” na wjazd do Stanów Zjednoczonych, aby zagrać w nadchodzących turniejach. W USA do 10 kwietnia obowiązują obostrzenia covidowe. Rekordowy 22-krotny zwycięzca Wielkiego Szlema odmówił przyjęcia szczepień przeciwko koranawirusowi, co doprowadziło do głośnej deportacji przed zeszłorocznym Australian Open. Wówczas jego wiza została anulowana, a Serb z tych samych powodów nie mógł rywalizować także w US Open.