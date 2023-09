Nowe prawo w Iranie. Nawet do dekady w więzieniu i wielka podwyżka grzywny, za brak hidżabu

Wikimedia Commons/Mostafameraji via Creative Commons Zero, Public Domain Dedication

Kara więzienia za nienoszenie hidżabu. Wielka podwyżka grzywny

Irański parlament wprowadził w życie nową ustawę. Przeważającą większością głosów, bo aż 152 do 34, wygrała opcja, że nienoszenie hidżabu w miejscach publicznych będzie karane wyjątkowo surowo. Przewinienie będzie podlegać karze tzw. czwartego stopnia. Kobiety mogą trafić do więzienia na czas od pięciu do nawet dziesięciu lat. Jest możliwa także trzecia opcja, czyli grzywna. Będzie ona wynosić 180-360 mln irańskich riali, czyli 18,5 tys.-37 tys. zł.