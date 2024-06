Ojciec z zarzutami w związku z poparzeniem 1,5-rocznego synka

Prok. Gąsiorowski przekazał, że Mariusz J., który z żoną i dziećmi niedawno ponownie zamieszkał w Karlinie, podejrzany jest także o spowodowanie lekkich obrażeń ciała u starszego dziecka, które miał kilkukrotnie uderzyć kijem.

- Mężczyzna przyznał się do pierwszego zarzutu, przy czym tłumaczył, że nie poszedł z synkiem do lekarza, bo wierzył w zapewnienia teściowej, że wystarczy smarowanie maścią i nic złego dziecku się nie stanie. Natomiast do spowodowania lekkich obrażeń u starszego dziecka się nie przyznaje. W jego ocenie jest dobrym ojcem – powiedział prok. Gąsiorowski.