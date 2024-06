PiS nie wygra dziesiątych wyborów z rzędu? Wiadomo, co pokazują wewnętrzne badania Koalicji Obywatelskiej OPRAC.: Lidia Lemaniak

Wideo

W niedzielę odbędą się wybory do Parlamentu Europejskiego. Gdyby wygrało je Prawo i Sprawiedliwość, oznaczałoby to 10. z rzędu wyborcze zwycięstwo partii Jarosława Kaczyńskiego. Jednak – jak powiedział Marcin Kierwiński – wewnętrzne badania Koalicji Obywatelskiej pokazują co innego.