Polska lepsza od Niemiec. Jako lokalizacja dla biznesu

W Gliwicach firma posiada „jeden ze swoich najnowocześniejszych zakładów”, a łącznie z zakładami w Mielcu i Gnieźnie zatrudnia w Polsce prawie 2 tys. osób. To więcej niż w Niemczech, gdzie dla firmy pracuje około 1,3 tys. osób.

Polska lepsza niż Niemcy

„Polska jako lokalizacja biznesu pokazuje konkurencyjność, której niemieckim firmom przemysłowym coraz bardziej brakuje w kraju” – czytamy. Podczas gdy efektywne obciążenie podatkowe dla firm w Niemczech od 2008 do 2023 roku wzrosło do około 28,5 proc., w Polsce w tym samym okresie uległo ono zmniejszeniu z 17,5 do 12,9 proc. W Gliwicach zakłady Kirchhoffa mają dodatkowe korzyści podatkowe, bo położone są w specjalnej strefie ekonomicznej.