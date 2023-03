Prasówka 23.03.2023. Zobacz zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj z naszego województwa

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 22.03. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Oto horoskop chiński na cały 2023. Takie znaki zodiaku będą miały szczęście w miłości i finansach [23.03.23]”?

Prasówka 23.03: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Oto horoskop chiński na cały 2023. Takie znaki zodiaku będą miały szczęście w miłości i finansach [23.03.23] Horoskopy w różnych kulturach pomagają wyczytać przyszłość z ciał niebieskich. W horoskopie chińskim każda osoba ma swojego patrona, który wpływa na jej cechy charakteru oraz pozwala przewidzieć, co czeka ją w danym roku kalendarzowym. Ezoterycy sprawdzili już horoskop chiński na 2023. Takie znaki będą miały szczęście w miłości i finansach!

Nie przegap promocji! Promocje w elektromarketach 2.03.23

📢 Tak w młodości wyglądała Magda Gessler. Była prawdziwą pięknością - zresztą zobaczcie te zdjęcia! [23.03.23] Magdy Gessler nie trzeba nikomu przedstawiać. Niekwestionowana gwiazda TVN i ikona "Kuchennych rewolucji" jest cenną postacią w świecie social mediów. Co jakiś czas restauratorka dzieli się swoimi przemyśleniami, a także pokazuje kulisy życia prywatnego. Na przestrzeni lat wiele się zmieniła. W młodości, podobnie jak teraz, była pięknością w burzą loków. Tak zmieniła się Magda Gessler. Zobaczcie, jak wyglądała kiedyś ikona "Kuchennych rewolucji".

📢 Wojna na Ukrainie 2023 na żywo. Najnowsze informacje - relacja 23 marca 2023 roku jest 393. dniem wojny. Rosja kontynuuje ostrzał terytorium Ukrainy. Tym razem na cel Rosjanie wzięli miasto Zaporoże. Kolejny raz agresorzy uderzyli w cele cywilne. Pocisk spadł na budynki mieszkalne. Tymczasem prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski złożył wizytę na froncie w obwodzie donieckim i nagrodził żołnierzy broniących Bachmutu, miasta atakowanego przez Rosjan - poinformowała w środę kancelaria prezydencka w oficjalnym komunikacie.

Prasówka 23.03: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Tak wygląda teraz Linda Evans, czyli słynna Krystle z serialu "Dynastia". Niedawno skończyła 80 lat. Zobaczcie zdjęcia! [23.03.2023] Tak dziś wygląda Linda Evans, czyli Krystle z serialu "Dynastia". Niedawno skończyła 80 lat! Linda Evans w latach 80. i 90. XX wieku podbiła serca fanów na całym świecie, również w Polsce. Wszystko za sprawą serialu "Dynastia", w którym zagrała główną rolę Krystle Carrington. Wówczas urzekała pięknym uśmiechem i niezwykłą urodą. Była ikoną elegancji i luksusu. I dziś wygląda wspaniale. Zobaczcie, jak prezentuje się kobieta, którą w XX wieku kochały miliony.

📢 Książę William w Polsce. To niezapowiedziana wizyta. Następca tronu odwiedził punkt pobytowy dla uchodźców w Warszawie Książę William pojawił się dziś z niezapowiedzianą publicznie wizytą w Polsce. Następca tronu odwiedził wieczorem punkt pobytowy dla uchodźców z Ukrainy w Warszawie. Zagrał tam z dziećmi w ping ponga. 📢 Kolejne problemy rosyjskiej armii. Nie ma pieniędzy na wypłaty dla żołnierzy Z większości rosyjskich regionów, a także z okupowanego przez Rosję Krymu, napływają doniesienia o coraz poważniejszych problemach z wypłatami dla żołnierzy walczących w armii agresora. Skala tego zjawiska nasiliła się w marcu - poinformował w środę portal Ukrainska Prawda za niezależnym rosyjskim portalem Wiorstka. 📢 Oto piękna żona Bruce'a Willisa GALERIA ZDJĘĆ. Aktor cierpi z powodu choroby. Wspiera go śliczna Emma Heming Ostatnio Bruce Willis świętował swoje 68. urodziny. Jego żona Emma Heming Willis wyznała, jak radzi sobie z ciężką chorobą partnera. Bruce Willis choruje na otępienie czołowo-skroniowe, znane jako FTD. Schorzenie jest najczęściej diagnozowaną wczesną postacią demencji.

📢 Znamy sposoby aby pomidory obrodziły. Zrób to już teraz - w marcu - a nie pożałujesz Pomidor jest jednym z popularniejszych warzyw w naszym kraju. Szczególnie te odmiany polne cieszą się uznaniem miłośników pomidorów. Żeby jednak nasze pomidory urosły, warto pomyśleć o tym już teraz i nieco im pomóc. Zebraliśmy dla Was sprawdzone triki jak sprawić aby pomidory obrodziły. Koniecznie sprawdźcie. 📢 Syn Edyty Górniak planuje ślub. Allan Krupa jest gotowy na poważny krok. Zdradził szczegóły Syn Edyty Górniak od jakiegoś czasu związany jest z dziewczyną o imieniu Angelika. Allan Krupa zdradził w najnowszym wywiadzie, że jest gotowy wziąć ślub ze swoją wybranką. Zdradził kilka szczegółów dotyczących ceremonii.

📢 Izrael. Posłowie chcą karać więzieniem za propagowanie chrześcijaństwa. Jednoznaczna reakcja Netanjahu Dwóch deputowanych rządzącej w Izraelu koalicji postuluje wprowadzenie kar pozbawienia wolności dla chrześcijańskich misjonarzy. Za głoszenie wiary w Jezusa miałoby grozić nawet 2 lata więzienia. Do zgłoszonego przez nich projektu ustawy w tej sprawie ustosunkował się już premier Benjamin Netanjahu.

📢 Tak imprezuje i wypoczywa Iga Świątek. Tenisistka znajduje czas nie tylko na sport. Zobacz prywatne zdjęcia gwiazdy [16.03] Iga Świątek prywatnie. Na kortach Indian Wells polska tenisistka walczy o sukces w zawodach, które są nazywane nieoficjalnym piątym turniejem wielkoszkolemowym. W USA Świątek idzie jak burza i ma szansę na kolejne zwycięstwo w tej imprezie. Niespełna 22-letnia zawodniczka skupia się oczywiście przede wszystkim na sporcie, ale w swoich mediach społecznościowych potrafi odsłonić choć trochę szczegółów ze swojego życia prywatnego. Kliknij w przycisk "Zobacz galerię" i przekonaj się, jak Iga Świątek żyje na co dzień. 📢 Młoda prawniczka zabiła chłopaka. Będzie apelacja Pełnomocniczka Karoliny B., skazanej za zabójstwo swojego partnera, zaskarżyła w imieniu swojej klientki wyrok sądu I instancji. Kobieta została skazana na 15 lat więzienia.

📢 Kiedy mogą się odbyć wybory parlamentarne? Ryszard Terlecki: Wydaje mi się, że termin 15 października jest bardzo dobry – To jest decyzja Pana Prezydenta. Wydaje mi się jednak, że termin 15 października – a więc pięknej polskiej jesieni – jest bardzo dobry – mówi i.pl o terminie wyborów parlamentarnych wicemarszałek Sejmu, przewodniczący klubu parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwości Ryszard Terlecki. 📢 Sławomir Łosowski, lider Kombi, jakiego nie znacie. Artysta narysował ponad tysiąc grafik. Zaprasza na wystawę w Warszawie - WIDEO Sławomir Łosowski to kompozytor, klawiszowiec, rysownik, twórca i lider zespołu KOMBI, autor hitów: Słodkiego miłego życia, Kochać cię za późno, Przytul mnie, Za ciosem cios, Nietykalni-skamieniałe zło... i przebojowych instrumentali: Taniec w słońcu, Wspomnienia z pleneru, Bez ograniczeń energii. Muzyk od lat rysuje. I to jak.

📢 Niezwykłe poruszenie na Instagramie Marty Kubackiej. Internauci zasypują jej konto komentarzami Odkąd Dawid Kubacki poinformował o tragedii, która spotkała jego rodzinę, internauci nie ustają w zamieszczaniu komentarzy na Instagramie jego żony. Słów wsparcia jest bardzo dużo i wciąż ich przybywa. 📢 W Ugandzie grozi kara śmierci za "ciężki homoseksualizm". Przepisy przyjęto niemal jednogłośnie To jedne z najostrzejszych przepisów wymierzonych w osoby LGBT na świecie, a parlament przyjął je niemal jednogłośnie. W Ugandzie już wkrótce za niektóre czyny homoseksualne może grozić nawet kara śmierci, a za identyfikowanie się jako osoba LGBT nawet 20 lat więzienia. Uganda należy do ponad 30 afrykańskich państw, w których homoseksualizm jest przestępstwem. Przepisy w tym zakresie zostały jednak zaostrzone w miniony wtorek. 📢 Tak mieszka i żyje na co dzień Artur z "M jak miłość", czyli Robert Moskwa. Zobacz prywatne zdjęcia [23.03.23] Robert Moskwa już od blisko 20 lat jest związany z serialem "M jak miłość", gdzie wciela się w rolę Artura Rogowskiego, męża Marii. Prywatnie aktor prowadzi bardzo aktywny tryb życia - od młodych lat trenuje karate, a także jest zawodnikiem piłkarskiej Reprezentacji Artystów Polskich. Zobacz jak mieszka i żyje na co dzień. Oto prywatne zdjęcia.

📢 Tak wygląda teraz Katherine Kelly Lang, czyli słynna Brooke z serialu "Moda na sukces". Wkrótce skończy 62 lata! [23.03.23] Katherine Kelly Lang to słynna amerykańska aktorka, która od 36 już lat gra Brooke w serialu "Moda na sukces". Właśnie na platformie streamingowej Red Go wystartował 34. sezon tej niekończącej się opery mydlanej. Gdy Katherine Kelly Lang rozpoczynała grę w "Modzie na sukces", miała 26 lat. Wkrótce skończy 62 lata. Zobaczcie, jak dziś wygląda Katherine Kelly Lang, czyli słynna Brooke z serialu "Moda na sukces".

📢 Te długi się nie przedawniają. Oto lista długów, które się nie przeterminują [23.03.23] Długi mogą ulec przedawnieniu, ale tylko pod określonymi warunkami do których dochodzi bardzo rzadko, żeby nie powiedzieć, że sporadycznie. Bez wątpienia zobowiązania finansowe jakie na siebie bierzemy musimy regulować inaczej musimy się liczyć z przykrymi konsekwencjami. Jest kilka długów które nie ulegają przedawnieniu, o jakie chodzi? Zobaczcie.

📢 W takiej kuchni gotuje Maryla Rodowicz. Zaglądamy do jej posiadłości pod Warszawą! [23.03.23] Tak Maryla Rodowicz urządziła swoją kuchnię w willi pod Warszawą. Własne pierogi na święta, słodkości i przysmaki dla ukochanych kotów - tak gotuje Maryla Rodowicz. Zobacz jak mieszka i żyje królowa polskiej sceny muzycznej. Zaglądamy do środka jej posiadłości w Konstancinie. 📢 Kasia Cichopek i Maciej Kurzajewski urządzają dom. Zobaczcie, jak będą mieszkać [23.03.23] Kasia Cichopek i Maciej Kurzajewski cały czas są na językach. Prowadzący "Pytanie na śniadanie" niedawno ujawnili, że od pewnego czasu się spotykają. Teraz planują wspólną przyszłość. Zobaczcie w naszej galerii, jak urządzają się Kasia Cichopek i Maciej Kurzajewski. 📢 Tak mieszka Alicja Bachleda-Curuś. Piękna willa w słonecznym Los Angeles jest warta fortunę [23.03.23] Alicja Bachleda-Curuś na stałe mieszka w Stanach Zjednoczonych. Wiele lat temu aktorka próbowała podbić świat Hollywood. Popularność przyniosła jej główna rola w "Ondine". To właśnie na planie dramatu poznała Colina Farella, z którym ma syna Henrego Tadeusza. Chłopiec ostatnio z tatą pojawił się na gali Oscarów i wzbudził zainteresowanie opinii publicznej oraz samej Nicole Kidman. Zobaczcie w naszej galerii, jak mieszka Alicja Bachleda-Curuś.

📢 Takie są teraz modne łazienki. Oto projekty Krzysztofa Mirucia, architekta z HGTV [23.03.23] Łazienka to ważne miejsce w naszych domach i mieszkaniach. W ostatnich latach łazienki to nie tylko miejsce gdzie dbamy o swój wygląd. Teraz bliżej im do salonów kąpielowych. I właśnie takie łazienki projektuje Krzysztof Miruć z programów HGTV. Koniecznie zobaczcie jego najciekawsze pomysły. Zobaczcie, modne aranżacji łazienek. 📢 Taką Trzynastą Emeryturę dostaniesz na konto. Wszystko zależy od tego, jak wysoką masz emeryturę czy rentę [WYLICZENIA - 23.03.23] W kwietniu ZUS rozpocznie wypłaty tzw. trzynastek. Świadczeniobiorcy otrzymają pieniądze wraz z kwietniową emeryturą albo rentą. Podajemy ile wyniesie trzynastka netto. Wszystko zależy od tego, jak wysoką mamy emeryturę czy rentę. 📢 Putin jak afrykański kacyk. Decyzja MTK poniżyła prezydenta Rosji Władimir Putin nie jest pierwszą głową państwa ściganą przez Międzynarodowy Trybunał Karny za zbrodnie wojenne. Ale po raz pierwszy na liście hańby znalazł się tak duży kraj, na dodatek stały członek Rady Bezpieczeństwa ONZ. Jak skończy Putin? Większość jego poprzedników z czarnej listy MTK już nie żyje, lub siedzi w więzieniu.

📢 Nie żyje Andrzej Zarębski. Polityk, dziennikarz, były rzecznik rządu miał 65 lat W środę rano zmarł Andrzej Zarębski. Był dziennikarzem, politykiem i polonistą. Był wśród działaczy pierwszej „Solidarności”. Zarębski w stanie wojennym został internowany. Był współzałożycielem NZS, czyli „Niezależnego Zrzeszenia Studentów”, które mocno sprzeciwiało się komunistom. Był posłem, rzecznikiem premiera Jana Krzysztofa Bieleckiego i posłem na Sejm. Był także członkiem Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. 📢 Tyle będzie kosztowała odbudowa Ukrainy. Bank Światowy podał konkretną kwotę Jeszcze w październiku ubiegłego roku Bank Światowy prognozował, że na odbudowę Ukrainy trzeba będzie przeznaczyć 350 mld dolarów. Z najnowszej analizy wynika, że kwota ta znacząco wzrosła i obecnie ponad dwukrotnie przekracza PKB Ukrainy z 2021 roku.

📢 Książę William spotkał się w środę w Rzeszowie z brytyjskimi żołnierzami [ZDJĘCIA] Książę Walii rozpoczął w środę wizytę w Polsce. Jej pierwszym punktem było spotkanie w Rzeszowie z żołnierzami na terenie jednostki 3. Podkarpackiej Brygady Obrony Terytorialnej. Rozmawiał m.in. z ministrem obrony narodowej Mariuszem Błaszczakiem oraz wojewodą podkarpackim Ewą Leniart.

📢 Monika Richardson bliska bankructwa. Jej firma ledwo przetrwała wzrost cen. Celebrytka nie miała wyjścia Monika Richardson prowadzi własną firmę. Gwiazda znalazła się o krok od ogłoszenia bankructwa. Wszystko za sprawą rosnących cen. Aby uratować firmę, zdecydowała się na radykalne rozwiązanie. 📢 Robert Biedroń przyłapany na kłamstwie? Chodzi o spotkanie z premier Finlandii – Ok. 10 minut – tyle, jak ustaliła fińska prasa, trwało kurtuazyjne spotkanie premier Sanny Marin z delegacją polskiej lewicy na czele z Robertem Biedroniem. Uczestnicy spotkania przeczą relacji, jaką z rozmów z Finlandii przekazał polityk.

📢 Pobił dziadka taboretem i podpalił, gdy jeszcze żył. Wnuczek już niebawem usłyszy wyrok Kary łącznej 25 lat więzienia chce prokuratura w procesie 22-latka, oskarżonego przed białostockim sądem o zabójstwo dziadka i usiłowanie zabójstwa babci. Sprawca podpalił też dom, w którym rodzina mieszkała. Obrona kwestionuje ustalenia śledztwa, wskazuje też na naruszenie praw oskarżonego w postępowaniu przygotowawczym. Wyrok - na początku kwietnia.

📢 Wraca sprawa Mamy Ginekolog: NFZ wykrył nieprawidłowości. Szpital musi zapłacić karę Narodowy Fundusz Zdrowia nałożył na Uniwersyteckie Centrum Zdrowia Kobiety i Noworodka WUM karę w wysokości ponad 25 tys. zł za niesłusznie sprawozdaną i rozliczoną hospitalizację. To wynik czynności sprawdzających NFZ w związku z wypowiedziami lek. Nicole Sochacki-Wójcickiej, znanej też jako Mama Ginekolog. 📢 Iga Świątek nie zagra w Miami! Polka wycofała się z turnieju! Iga Świątek nie obroni tytułu wywalczonego przed rokiem w Miami. Liderka światowego rankingu tenisistek z powodu kłopotów zdrowotnych wycofała się z turnieju. Nasza tenisistka do gry wróci najprawdopodobniej w drugiej połowie kwietnia. 📢 Jekatierina Kurakowa opuściła Rosję, aby w Polsce spełniać marzenia Rosjanka w polskich barwach, Jekatierina Kurakowa w rozpoczynających się właśnie mistrzostwach świata w łyżwiarstwie figurowym w japońskiej Saitamie wymieniana jest nawet w gronie pretendentek do podium. W obecnej sytuacji jej występy pod polską flagą wzbudzają zainteresowanie, ale też wywołują dodatkowe emocje, zwłaszcza w jej rodzimym kraju, gdzie, mówiąc delikatnie, nie bardzo podoba się jej aktualny status.

📢 PKN Orlen ogłosił obniżkę cen benzyny! Na stacji benzynowej wydamy mniej PKN Orlen głosił w środę 22 marca obniżkę cen benzyny. Na stacjach benzynowych cena za klasyczną benzynę spadnie o trzy grosze za litr. Obniżka obejmie także cenę diesla. Będzie to pięć groszy za litr.

📢 Seksbomba PRL-u. Katarzyna Figura świętuje urodziny. Jak zmieniała się przez lata? Katarzyna Figura w PRL-u uchodziła za jedną z najpiękniejszych polskich aktorek. Gwiazda od wielu lat jest obecna w świecie polskiego kina, ma na koncie wiele głośnych ról i wciąż pojawia się w najnowszych produkcjach. Dziś artystka świętuje swoje 61. urodziny. 📢 Młodzi Izraelczycy znów mogą przyjeżdżać do Polski. Szefowie MSZ podpisali porozumienie Młodzi Izraelczycy znów będą przyjeżdżać do Polski na wycieczki edukacyjne. Umowę w tej sprawie podpisali w Warszawie ministrowie spraw zagranicznych obu krajów – Zbigniew Rau oraz Eli Cohen. – Z satysfakcją odnotowujemy, że strona izraelska ze zrozumieniem odniosła się do naszego stanowiska i przyjęła polską pozycję – powiedział szef polskiej dyplomacji. Izraelski minister podkreślił, że jest to ważny moment w relacjach między oboma krajami i narodami.

📢 Tak mieszka Grażyna Szapołowska. GALERIA ZDJĘĆ. Piękny dom otoczony ogrodem. Jest bardzo elegancko 22.03.20213 Grażyna Szapołowska to jedna z największych gwiazd polskiego kina i teatru. 68-letnia aktorka zawsze uchodziła za symbol seksu. Pełna wdzięku i uroku gwiazda jest też aktywna w mediach społecznościowych. 📢 Nie żyje Warszosław Kmita. Zmarł po ciężkiej chorobie. Aktor grał w serialach „Pierwsza Miłość” i „Plebania” Warszosław Kmita zmarł we śnie po ciężkiej chorobie. Miał 79 lat. Aktor grał w serialach „Pierwsza Miłość” i „Plebania”. Był także cenionym pedagogiem. O śmierci aktora poinformowało Studium Animatorów w Kaliszu, gdzie Kmita uczył. 📢 Mapa wojny. Brutalna agresja Rosji na Ukrainę. Gdzie toczą się walki? Dziś mija 392. dzień wojny na Ukrainie. Prezydent Rosji w poniedziałek i wtorek gościł swojego chińskiego odpowiednika Xi Jinpinga. W drugim dniu rozmów Putin i Xi podpisali porozumienie, zgadzając się, że wojna nuklearna nigdy nie może mieć miejsca. Jednocześnie stwierdzono, że oba kraje są zaniepokojone rosnącą obecnością NATO w Azji i oskarżyły Waszyngton o „podważanie” globalnego bezpieczeństwa. Moskwa i Pekin zapowiedziały, że będą regularnie przeprowadzać wspólne ćwiczenia wojskowe i zacieśniać współpracę między swoimi siłami zbrojnymi.

📢 Odszkodowanie dla Andrzeja Gwiazdy za aresztowanie w latach 80. Sąd Najwyższy przyznał mu 1,3 mln zł Sąd Najwyższy przyznał Andrzejowi Gwieździe 1,3 mln zł zadośćuczynienia i odszkodowania za aresztowanie w latach 80. Oznacza to, że były działacz opozycji antykomunistycznej otrzyma o 350 tysięcy złotych więcej niż zasądził wojskowy sąd okręgowy. 📢 Premier Japonii Fumio Kishida złożył wizytę na Ukrainie i w Polsce. Zaskakująca reakcja Rosji ws. jednej z Wysp Kurylskich Po tym, jak premier Japonii Fumio Kishida odwiedził najpierw Ukrainę, a potem Polskę, niespodziewane oświadczenie w sprawie Wysp Kurylskich wydał minister obrony Rosji Siergiej Szojgu. 📢 Zasada politycznej skuteczności, czyli po co był atak na Jana Pawła II Ludzie głoszący publicznie jakieś poglądy wywołują różne reakcje. Można je ująć w następujący schemat. Oddzielając pogląd od człowieka jedni mówią, iż można, a nawet należy krytykować poglądy, ale nie wolno oceniać ludzi. Inni uznają dowolność w głoszeniu poglądów, ale ludzi są gotowi oceniać surowo. Pierwsi kierują się przesłaniem ewangelicznym, drudzy kierują się polityczną zasadą skuteczności.

📢 Atak Rosji na Zaporoże. Pocisk spadł na budynek mieszkalny - WIDEO Rosja kontynuuje ostrzał terytorium Ukrainy. Tym razem na cel Rosjanie wzięli miasto Zaporoże. Kolejny raz agresorzy uderzyli w cele cywilne. Pocisk spadł na budynki mieszkalne. Na razie wiadomo o tym, że zginęła co najmniej jedna osoba, a 25 osób, w tym dwoje dzieci, zostało rannych. 📢 Chaos na torach w Warszawie. Kolejny pociąg skierowany na zły tor. „Mogło dojść do katastrofy” To już czwarty pociąg skierowany na zły tor. Znów doszło do szalenie niebezpiecznej sytuacji. Sprawę ma wyjaśniać komisja, PKP PLK wdraża „koła bezpieczeństwa”, a maszyniści odpowiadają: - Jeździmy po placu budowy.

📢 Tak mieszka Anna Mucha. Zajrzyj do apartamentu aktorki w klimatycznej kamienicy. Zobacz komfortowe mieszkanie gwiazdy „M jak miłość” Anna Mucha to popularna celebrytka, która zdobyła rzeszę fanów, gdy wcieliła się w postać Magdy w serialu „M jak miłość”. Aktorka wraz z Jakubem Wonsem oraz córką i synem mieszka w uroczym apartamencie w centrum miasta. Koniecznie zajrzyj do eleganckiego mieszkania Anny Muchy i sprawdź, w jakich wnętrzach uwielbia relaksować się gwiazda.

📢 Reprezentacja. Sebastian Szymański nie dokończył środowego treningu. To wydaje się wręcz niemożliwe! Kolejny piłkarz wypadnie Santosowi? Reprezentacja. Aż trudno w to uwierzyć, ale kłopoty zdrowotne reprezentantów Polski nie mają końca. Dziś PZPN poinformował, że zgrupowanie opuścił Kacper Kozłowski, który dołączył do kontuzjowanych Kamila Piątkowskiego i Bartosza Bereszyńskiego. Koniec pecha? Absolutnie nie. Środowego treningu kadry nie dokończył inny z pomocników Sebastian Szymański, poinformował portal TVP Sport. 📢 Pogoda na majówkę 2023. IMGW opublikowało wstępne prognozy długoterminowe. Co przyniesie długi weekend? Pogoda na majówkę 2023. Jednym z warunków udanego weekendu majowego jest sprzyjająca pogoda. Zazwyczaj to w zależności od niej ustalamy nasze plany na kilkudniowy wypoczynek. Czego możemy się spodziewać w tym roku? IMGW już teraz przedstawił długoterminową prognozę pogody na maj a synoptycy są zdania, że tegoroczna majówka będzie ciepła, temperatury mają utrzymywać się na poziomie normy wieloletniej.

📢 Rosjanie masowo giną na Ukrainie. Przed cmentarzem ustawiają się kolejki karawanów Jak informują rosyjskie niezależne media, na cmentarzu w mieście Władywostok na wschodzie Rosji ustawiają się kolejki karawanów, przywożących ofiary wojny na Ukrainie. Ponadto, na teren nekropolii przyjeżdżać mają ciężarówki z gruzem.

📢 Kolejne koreańskie czołgi K2 i armatohaubice K9 dotarły do portu w Gdyni W środę do Gdyni przypłynął statek, który dostarczył pięć kolejnych koreańskich czołgów K2 i dwanaście armatohaubic K9 - zakomunikował wicepremier, szef MON Mariusz Błaszczak. Dodał, że celem jest stworzenie takiej siły, która będzie odstraszała agresora. 📢 Wypłata 13. emerytury jeszcze w marcu. Sprawdź harmonogram wypłat trzynastek. Kiedy spodziewać się listonosza? Dobra wiadomość dla emerytów. Zakład Ubezpieczeń Społecznych Zakład Ubezpieczeń Społecznych podjął decyzję o wcześniejszej wypłacie trzynastych emerytur. „Dzięki temu świadczenia roznoszone przez listonoszy Poczty Polskiej trafią do odbiorców w całym kraju szybciej” – zapowiada Poczta Polska i dodaje, że wszystkie przekazy pieniężne z ZUS powinny trafić do emerytów najpóźniej do 25 kwietnia. Sprawdź harmonogram wypłat „trzynastek”.

📢 Adrianna z Łodzi z programu Rolnik szuka żony wybrała już suknię ślubną. Tak wygląda po metamorfozie Adrianna Jasiaczek z Łodzi, która odnalazła miłość w programie Rolnik szuka żony, a w jego finałowym odcinku przyjęła pierścionek zaręczynowy zdradziła, że wybrała już suknię ślubną. Tajemnicą owiany jest wciąż termin ślubu, a pierwotne plany by odbył się w stodole uległy zmianie, co mieszkanka Łodzi zdradziła podczas ostatniego live, który zorganizowała dla swoich fanów. 📢 Tragedia na terenie zakładu w Zakurzewie pod Grudziądzem. Nie żyje mężczyzna, który przewoził drewno Do tragicznego zdarzenia doszło rano w środę, 22 marca na terenie zakładu gospodarki odpadami w Zakurzewie pod Grudziądzem. Mężczyzna prowadził auto z kontenerem załadowanym drewnem. Pojazd przewrócił się zjeżdżając z górki, a kierujący nim 55-latek mimo długiej reanimacji niestety nie przeżył.

📢 Dramat żony Dawida Kubackiego. Apoloniusz Tajner: Jestem z nimi całym sercem To jest bardzo przykra i trudna sprawa. W takiej chwili jak ta, wszystkie inne rzeczy schodzą na dalszy plan. Naprawdę bardzo się przejmuję tym, co spotkało Martę Kubacką i Dawida. Jest mi bardzo przykro - mówi w rozmowie z nami Apoloniusz Tajner, były prezes Polskiego Związku Narciarskiego. 📢 Tak dzisiaj wygląda Zdzisława Sośnicka. Zobacz, jak zmieniła się słynna słynna piosenkarka. Zdjęcia Zdzisława Sośnicka była jedną z najpopularniejszych polskich piosenkarek w latach 70. i 80. Jak wygląda dzisiaj? Kiedyś za jej urodą szalała cała Polska. Zobacz na zdjęciach, jak się zmieniła słynna piosenkarka. Tak wygląda dzisiaj Zdzisława Sośnicka. 📢 Iga Świątek wycofa się z turnieju w Miami? Walczy z kontuzją Występ Igi Świątek podczas rozpoczętego już turnieju WTA w Miami stoi pod znakiem zapytania. Polka jeszcze nie trenowała na kortach na Florydzie, a już jutro ma zagrać swój pierwszy mecz z Chinką Claire Liu. Liderka światowego rankingu zmaga się z kontuzją żeber, która trapiła ją już podczas Indian Wells.

📢 Obowiązkowe wyposażenie samochodu osobowego w 2023 roku. To tylko dwa elementy Obowiązkowe wyposażenie samochodu osobowego to tylko dwa elementy. Nie każdy kierowca potrafi je jednak wymienić. Za ich brak grozi mandat. 📢 Rosyjski żołnierz, który przeżył szturm na Ukrainie: Mój 300-osobowy batalion przestał istnieć Rosyjscy żołnierze są rzucani do walki bez przygotowania i wsparcia. Podczas jednego z takich ataków w rejonie Doniecka zginął niemal cały 300-osobowy batalion. Przeżyło tylko trzech żołnierzy.

📢 Tak mieszka Dawid Kubacki i Marta Kubacka. Zobacz wyjątkowy dom skoczka w górach. Jak mieszka Dawid Kubacki z żoną i córkami? Dawid Kubacki to lider Pucharu Świata w skokach narciarskich oraz mąż i ojciec, który z powodu poważnej choroby żony musiał zakończyć sezon w tym roku. Zaglądamy do pięknego domu sportowca w górach. Sprawdź, jak mieszka Dawid Kubacki z żoną Martą Kubacką i córkami. Zobacz, góralski dom ulubionego skoczka Polaków na malowniczym Podhalu.

📢 Gwyneth Paltrow przed sądem. O co jest oskarżona? Duże pieniądze w tle - WIDEO Gwyneth Paltrow przed sądem. Ogromne zainteresowanie wywołał w USA proces znanej aktorki. Nie chodzi o skandaliczne zachowanie, tylko o wypadek na stoku narciarskim. Paltrow twierdzi, że jest ofiarą. 📢 Dramat nauczycieli trwa. Tego już nie odzobaczysz. Nowe hity ze sprawdzianów, kartkówek i klasówek oglądasz na własną odpowiedzialność! Dramat nauczycieli trwa. Tego już nie odzobaczysz. Przez te prace niejeden nauczyciel płakał podczas poprawiania. Czytanie ich to istna katorga i dlatego nauczyciele powinni dostawać nagrody lub przynajmniej dodatki za pracę w ciężkich warunkach. Twórczość uczniów, którą zamieściliśmy w tym artykule, potrafi doprowadzić do rozstroju nerwowego. Dlatego belfrowie radzą sobie jak tylko mogą i niektórzy z nich publikują w sieci prace swoich uczniów jako hity z kartkówek, sprawdzianów i klasówek. Niestety często jest to śmiech przez łzy. Sprawdźcie jakie kwiatki lądują w pracach domowych, wypracowaniach oraz klasówkach.

📢 Ukraiński zdrajca założył sale tortur, aby mordować cywilów. Zginął w zamachu bombowym - WIDEO Ukraińcy nie darują zdrajcom, którzy wysługiwali się okupantowi i zadawali ból rodakom. Jednym z nich był Serhij Moskalenko, który gnębił swoich w okupowanym Chersoniu. Zginął od wybuchu bomby.

📢 GIS ostrzega: te chochle nie mogą mieć kontaktu z żywnością. Zostały wycofane ze sprzedaży. Sprawdź, czy masz je w domu Główny Inspektorat Sanitarny informuje o wycofaniu produktu, który nie może mieć kontaktu z jedzeniem. Czarne nylonowe chochle z drewnianą rączką są wycofywane ze sklepów. Stwierdzona została migracja pierwszorzędowych amin aromatycznych. O co chodzi i jaka seria produktu została wycofana ze sklepów? 📢 Taką trzynastą emeryturę otrzymasz. Wypłaty jeszcze w marcu. Zobacz, od czego zależy wysokość twojej emerytury lub renty! HARMONOGRAM WYPŁAT Jeszcze w marcu 2023 roku Zakład Ubezpieczeń Społecznych rozpocznie wypłaty tzw. „trzynastek”. Świadczeniobiorcy otrzymają środki na swoje rachunki bankowe wraz z kwietniową emeryturą lub rentą. Ile możesz otrzymać netto? Sprawdź aktualne wyliczenia i przygotuj się na dodatkowy przypływ gotówki.

📢 Rosji ofensywa nie wyszła, kolej na Ukrainę. Trzy możliwe kierunki ataku Ostatni raz znaczące zmiany linii frontu miały miejsce wczesną jesienią ub.r. Od tamtej pory wszyscy szykowali się na wielkie uderzenia i Ukrainy i Rosji. Pierwsza była Rosja. Ofensywa nie wypaliła. Teraz czas na Ukraińców. 📢 Handlowali bronią palną i granatami. CBŚP zatrzymała 7 osób Na polecenie prokuratury funkcjonariusze zatrzymali 7 osób podejrzanych o udział w zorganizowanej grupie przestępczej o charakterze zbrojnym, która nielegalnie handlowała pistoletami, granatami, amunicją, a także narkotykami. 📢 Tom Cruise „nie uczestniczy w życiu córki”. 16-letnia Suri idzie już na studia i nie zna swojego ojca Tom Cruise zupełnie nie uczestniczy w życiu córki. Suri skończyła już 16 lat i zaczyna myśleć o przyszłości. Na wsparcie ze strony taty nie ma jednak co liczyć. Tom nie widział się z nią od dekady.

📢 Czy to Dom Przemocy Społecznej? Drastyczne zdjęcia i opisy praktyk, do jakich ma dochodzić w DPS w Machowinku Co tak naprawdę dzieje się w Domu Pomocy Społecznej w Machowinku pod Ustką? Do naszej redakcji dotarły zdjęcia i budzące grozę opisy. Starosta słupski i pomorski wojewoda zlecili kontrolę. O sprawie zawiadomiona została też prokuratura. 📢 W nocy z soboty na niedzielę wracamy do czasu letniego. A co z propozycją zniesienia zmian czasu? W całej Unii Europejskiej na czas letni przechodzi się w ostatnią niedzielę marca, a do czasu zimowego wraca się w ostatnią niedzielę października. W nocy z soboty 25 marca na niedzielę 26 marca zmieniamy czas z zimowego na letni. A co z propozycją zniesienia zmian czasu?

📢 Rosja nie tylko deportuje ukraińskie dzieci, ale traktuje je jako „łupy wojenne” Prokurator Międzynarodowego Trybunału Karnego (MTK) w Hadze Karim Khan powiedział we wtorek CNN, że Federacja Rosyjska nie tylko deportuje ukraińskie dzieci, ale traktuje je jako „łupy wojenne”. Podkreślił, że cywile nie mogą być deportowani do innego kraju.

📢 Starcia protestujących przeciwko reformie emerytalnej z policją w Paryżu. Niepokojące zdjęcia Na paryskim placu Republiki doszło we wtorek wieczorem do starć protestujących przeciwko reformie emerytalnej z oddziałami policji. Również w innych miastach Francji utrzymuje się napięcie po odrzuceniu w poniedziałek przez parlament wniosku o wotum nieufności dla rządu premier Elisabeth Borne. 📢 Putin wciąż szuka pomysłów na zasilenie swojej armii. Na okupowanym Krymie Rosja wciela do armii strażaków Na czasowo okupowanym Krymie okupanci prowadzą aktywny werbunek strażaków, ratowników i pracowników służby penitencjarnej w szeregi wrogiej armii. Pogłębia to kryzys kadrowy w tych instytucjach. 📢 Nie żyje gwiazda NBA Willis Reed. Były koszykarz miał problemy z sercem W wieku 80 lat zmarł Willis Reed, znakomity w przeszłości amerykański koszykarz New York Knicks. Zdobył dwukrotnie mistrzostwo NBA, pierwsze w 1970 i kolejne w 1973 roku. Siedem razy wystąpił w Meczu Gwiazd. "Jego dziedzictwo będzie żyć wiecznie" - tymi słowami koszykarza pożegnała jego drużyna.

📢 Silne trzęsienie ziemi w Pakistanie i Afganistanie. Mieszkańcy uciekali z domów i biur. Są ofiary Trzęsienie ziemi o magnitudzie 6,5 nawiedziło we wtorek duże obszary Pakistanu i Afganistanu, zmuszając przerażonych mieszkańców do ucieczki z domów i biur. Zginęło co najmniej dziewięć osób, informują władze.

📢 Po miesięcznych negocjacjach Międzynarodowy Fundusz Walutowy zdecydował jaką kwotę przekaże Ukrainie Międzynarodowy Fundusz Walutowy (MFW) doszedł do porozumienia z przedstawicielami Ukrainy o przekazaniu temu krajowi pakietu dofinansowania w wysokości 15,6 mld dolarów. Według MFW, wsparcie finansowe ma pomóc w stworzeniu warunków dla wzrostu w kontekście odbudowy powojennej i na drodze do wstąpienia do Unii Europejskiej. 📢 Strzały w Aleksandrowie Kujawskim. Uzbrojony 37-latek porwał taksówkę Przed godziną 23 zakończyły się poszukiwania uzbrojonego 37-latka z Aleksandrowa Kujawskiego. W jednym z mieszkań przy ul. Prusa padły strzały. Następnie mężczyzna porwał taksówkę.

📢 „Brudna dwunastka”, czyli owoce i warzywa mające najwięcej pestycydów. Które trafiły na listę? Jak bezpiecznie jeść te produkty? Jak co roku amerykańska organizacja ekologiczna Environmental Working Group (EWG) przygotowała listę warzyw i owoców, które zawierają największe ślady pestycydów. Czy to oznacza, że powinny całkowicie zniknąć z naszego menu? W żadnym wypadku! Dowiedz się, które produkty wybierać i jak odpowiednio przygotować je do jedzenia, aby były bezpieczne dla naszego organizmu. 📢 Tragiczna śmierć Lucyny Wiśniewskiej. Sprawca wypadku pędził 151 kilometrów na godzinę. Mężczyzna usłyszał zarzuty. Grozi mu 8 lat więzienia Prokuratura Radom-Zachód postawiła zarzuty sprawcy tragicznego wypadku, w którym zginęła dyrektor radomskiego sanepidu i była posłanka Lucyna Wiśniewska. Według ustaleń biegłego, 59-letni mężczyzna w chwili zderzenia pędził samochodem z prędkością 151 kilometrów na godzinę. Oskarżony odmówił składania wyjaśnień i nie przyznaje się do winy.

📢 To tutaj wojska rosyjskie stacjonowały do 1992 r. Sprawdziliśmy, jak po latach wygląda Borne Sulinowo | ZDJĘCIA Historia tego miejsca to gotowy scenariusz na film sensacyjno - historyczno, a być może także szpiegowski! W 1945 roku obecne Borne Sulinowo opuściły wojska niemieckie i zajęła je Armia Czerwona. Formalnie teren ten wyłączono z obszarów Polski i w ewidencji gruntów funkcjonował jako "obszar leśny". Było to miejsce oderwane od struktury terytorialnej naszego kraju. Niedaleko znajdował się jeden z magazynów radzieckiej broni nuklearnej. 📢 Dawid Kubacki poinformował o chorobie żony. Marta Kubacka walczy o życie. Szczęśliwe małżeństwo mierzy się z ogromną tragedią Ta wiadomość wstrząsnęła całą, nie tylko sportową, Polską. Dawid Kubacki poinformował, że jego żona mierzy się z poważnymi problemami kardiologicznymi i walczy o swoje życie. Skoczek nie będzie już skakał w tym sezonie. Para, która na zdjęciach zawsze wygląda na szczęśliwą, teraz musi stawić czoła poważnemu wyzwaniu. Oby wszystko zakończyło się szczęśliwie.

📢 Wrocław: 15 najlepszych atrakcji według Google. Które miejsca najlepiej oceniali turyści? Podajemy ceny biletów i godziny otwarcia Wrocław to jedno z najpiękniejszych miast Polski. Słynie m.in. z bogatej oferty kulturalnej, pięknych zabytków i szalonego studenckiego życia. Na mapie miasta znajduje się ogrom atrakcji - muzea, zabytki, wyspy i parki to tylko niektóre z nich. Korzystając z ocen użytkowników w wyszukiwarce Google, przygotowaliśmy dla Was zestawienie 15 najlepszych atrakcji we Wrocławiu. Które miejsca najlepiej oceniali zwiedzający? Podajemy też praktyczne informacje o cenach biletów, godzinach otwarcia i lokalizacjach.