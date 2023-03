Prasówka 24.03.2023 z Polski - wydarzenia dnia, podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które czytelnicy w całym kraju czytali najchętniej wczoraj, 23.03. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Oto Danuta Martyniuk odmieniona! Wygląda jak milion dolarów! ZDJĘCIA. Jaką dietę stosowała?”?

Prasówka 24.03 z Polski: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Oto Danuta Martyniuk odmieniona! Wygląda jak milion dolarów! ZDJĘCIA. Jaką dietę stosowała? Danuta Martyniuk dieta. Żona Zenka Martyniuka odmieniona! Bycie osobą publiczną, a właściwie lepiej byłoby napisać żoną znanego piosenkarza, nie jest łatwe. Często wiąże się to z koniecznością mierzenia z nieprzyjemnymi komentarzami w sieci. Właśnie z tym w ostatnim czasie musiał się mierzyć Danuta Martyniuk, żona gwiazdora disco-polo.

📢 Budowa drogi ekspresowej S1 w Beskidach przyspiesza wiosną. Kiedy pojedziemy obejściem Węgierskiej Górki? 15 marca oficjalnie zakończył się na budowach tzw. okres zimowy. To czas, w którym ze względu na warunki atmosferyczne wykonawcy zwykle ograniczali prace do niezbędnego minimum. Teraz inwestycje znowu ruszyły pełną parą. Po zimie możemy w wiosennej aurze ocenić postępy prac, na przykład na budowie drogi ekspresowej S1 w Węgierskiej Górce.

Prasówka 24.03: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 ŚLĄSK: wiózł 9-metrowe drzewo we...fiacie cinquecento! Wystający z bagażnika potężny bal zabezpieczył... kamizelką. NIE UWIERZYCIE Nietypowy transport drewna przykuł uwagę policjantów z mikołowskiej drogówki. 44-letni mężczyzna przewoził dużą ilość opału niewielkim Fiatem Cinquecento, a największy bal wystający z bagażnika zabezpieczył... kamizelką odblaskową. Okazało się, że to nie pierwszy raz - w styczniu w podobny sposób wywiózł drzewo z lasu. Kierowca otrzymał mandat i został bohaterem TikToka. Nagranie niewielkiego samochodu z drewnem ma już ponad 5 mln wyświetleń.

📢 Opuszczony Dom Kultury w Gliwicach. Kiedyś błyszczał na całą Polskę, teraz stoi i straszy, popadając w ruinę. Aż przykro patrzeć... Odwiedziliśmy dziś łabędzki Dom Kultury. Po dawnej sławie nie zostało już niemal nic. Nie ma karuzeli ustawionej na trawniku, grupek młodych ludzi, śpieszących na zajęcia gry na gitarze czy baletu, nikt nie ustawia się w kolejce do kinowej kasy biletowej i nie podziwia najnowszych plakatów z repertuarem w gablocie. Wokół hula wiatr. Słynny niegdyś na całą Polskę gmach stoi, niszczeje i straszy. Zobaczcie sami. Przykry widok, prawda? 📢 W Pyrzowicach lądują największe samoloty świata. To możliwe, bo lotnisko jest do tego świetnie przystosowane Międzynarodowy Port Lotniczy Katowice w Pyrzowicach jest lotniskiem, przystosowanym do przyjmowania tu maszyn o dużych rozmiarach. Nic więc dziwnego, że lądowały tu największe maszyny świata. Taką był np. ukraiński Antonow An-225 Mrija, który wylądował tu w 2005 roku, a w ubiegłym maszyna została zniszczona przez Rosjan podczas ataku na lotnisko w Hostomelu na Ukrainie. W ostatnim czasie, Katowice Airport są międzynarodowym hubem pomocy humanitarnej dla Ukrainy i ogromne samoloty lądują i startują stąd wyjątkowo często. Dziś po południu na przykład zagości tu Jumbo Jet, jeden z największych samolotów świata. Jakie jeszcze największe maszyny gościło śląskie lotnisko?

📢 Sklep widmo w Gliwicach. Kiedyś całe miasto robiło tu zakupy. Jak wygląda teraz? Przygnębiający widok Każdy gliwiczanin doskonale zna ten sklep - TESCO na Łabędzkiej. Pod koniec wakacji i przed najważniejszymi świętami pękało w szwach! Dziś pawilon stoi niemal pusty i całkiem zapomniany, a na ogromnym parkingu hula wiatr. Zostały tylko symboliczne pamiątki w postaci naklejek i nadruków. Weszliśmy do środka. Widok jest naprawdę przykry...

📢 Zapytaliśmy internautów o najbardziej zaniedbane miasta w województwie śląskim. Które wymieniali najczęściej? Zobaczcie Internauci zdecydowali! Oto najbardziej zaniedbane miasta w województwie śląskim. Zapytaliśmy Was w anonimowej ankiecie, które z miast w regionie, Waszym zdaniem, nie grzeszy pięknością i wymagałoby odświeżenia. Wśród nazw przewijało się kilka wiodących miejscowości, z których wybraliśmy siedem i dziś Wam je prezentujemy. Musimy szczerze przyznać, że niektóre propozycje zdziwiły nawet nas samych.

📢 Kuchenne trendy 2023 to przede wszystkim kontrasty i styl monochromatyczny. Zobacz najciekawsze rozwiązania i zainspiruj się! Kuchenne trendy 2023 to przede wszystkim kontrasty i styl monochromatyczny, dzięki czemu w pomieszczeniach zagości harmonia oraz równowaga. W tym roku stawiamy więc na jeden wiodący kolor w różnych jego odcieniach, albo zestawiamy barwy jasne z ciemnymi. Bardzo popularnym rozwiązaniem, które również do tej pory cieszyło się popularnością jest utrzymanie w kuchni białej kolorystyki, która dotyczy zarówno mebli, jak też ścian, a nawet posadzki, choć ta akurat może być inna. Wystrój tego typu nadal będzie na topie, ale nie zabraknie też motywu szarego, beżowego, brązowego bądź czarnego lub granatowego. Według tegorocznych trendów, bardzo dobrze będą komponować się również kontrastowe zestawienia bieli z czernią lub ciemnym drewnem, a także czerni z jasnym drewnem albo delikatną szarością. Rozwiązań oraz kombinacji jest sporo, bowiem rok 2023 daje mnóstwo możliwości. Jeśli zaś chodzi o meble, to w dalszym ciągu będziemy zabudowywać nimi ściany aż pod sufit i pozostaną w formie zamkniętej – bez otwartych półek czy szybek w drzwiczkach. Oczywiście wyjątek stanowią meble w stylu retro, jakie cieszą się coraz większą popularnością. Do pomieszczeń kuchennych zawita też na szerszą niż do tej pory skalę styl boho, który wnosi nieco zmian w kolorystce, a także wprowadza rozmaite dodatki plecione, wyszywane oraz z motywami roślinnymi. Zobacz najciekawsze rozwiązania i zainspiruj się!

📢 Ponad 100 garaży na wrocławskich Popowicach do wyburzenia. W ich miejsce ma powstać droga. Mieszkańcy protestują Mieszkańcy wrocławskich Popowic przeżywają trudne chwile w związku decyzją wyburzenia ponad 100 garaży kolidujących z budową Portu Popowice. Plan o zagospodarowaniu przestrzeni na Popowicach powstał już w 2009 roku, ale właściciele gruntów zostali postawieni przed faktem dokonanym. W grudniu 2022 roku skorzystali z prawa wykupu gruntów, jednak w lutym dowiedzieli się o planowanym wyburzeniu garaży. Sprawie został nadany rygor natychmiastowej wykonalności. Czy to oznacza, że właściciele działek mogą stracić swoją własność? 📢 Mistrzowie parkowania w Koszalinie. Wyobraźnia kierowców nie zna granic! Zobacz, jak nie parkować [ZDJĘCIA] Na trawnikach, przejściach dla pieszych, na chodniku, tam, gdzie obowiązuje zakaz zatrzymywania i postoju, na dwóch miejscach parkingowych - wyobraźnia części kierowców nie zna naprawdę granic. Brak wolnego miejsca w wybranej przez nas lokalizacji nie może usprawiedliwiać parkowania w miejscach do tego niedozwolonych. Jak parkuje część koszalińskich kierowców? Zobaczcie, jak tego nie robić!

📢 Tym zastąpisz teraz tradycyjną panierkę. To warto wybrać zamiast bułki tartej - oto ciekawe pomysły na panierkę [24.03.2023] Czym zastąpić tradycyjną panierkę? Istnieje wiele powodów, dla których warto zamienić bułkę tartą w przepisach na kotlety. Zdrowe panierki mają mniej kalorii i są bardziej wartościowe niż bułka tarta. Jednak zamienników bułki tartej szukają nie tylko osoby na diecie, ale też osoby, którym znudził się typowy schabowy, nie przepadają za smakiem bułki tartej, szukają odmiany i lubią eksperymentować w kuchni albo po prostu zapomnieli kupić bułkę tartą. Zobacz teraz najlepsze zamienniki typowej panierki - warto je wybrać zamiast bułki tartej.

📢 500 plus dla małżeństw. Gdzie złożyć wniosek? Masz 40-letni staż? Możesz ubiegać się o świadczenie! Oto szczegóły 500 plus dla małżeństw. Na biurko Marszałek Sejmu Elżbiety Witek trafiła obywatelska petycja dotycząca nowego świadczenia 500 plus. Tym razem dodatek ten miałyby otrzymywać małżeństwa z długoletnim stażem. Kto może otrzymać 500 plus dla małżeństw? Jakie będą wymagania? Oto szczegóły!

📢 Waloryzacja emerytury - kwiecień 2023. Taka duża będzie kwota netto waloryzacji! Niektórzy dostaną ponad 5.7 tys. na rękę! [tabela] Waloryzacja emerytur 2023. Emeryci i renciści mogą cieszyć się z podwyżki świadczeń. W tym roku nastąpiła dość duża waloryzacja emerytur w Polsce. Od 1 marca 2023 r. emerytury, renty, dodatki i inne świadczenia wypłacane przez ZUS wzrosną o 14,8 proc. Sprawdźcie, ile otrzymacie emerytury przy takim wskaźniku! Zobaczcie przykładowe stawki netto emerytur w galerii w kwietniu! 📢 Oglądasz telewizję w ten sposób? Abonament RTV cię nie obowiązuje, nie musisz go płacić Abonament RTV 2023 to obowiązkowa opłata dla posiadaczy radia telewizora. Niektóre osoby nie muszą jednak martwić się dodatkowymi opłatami za telewizję. Ustawa przewiduje całkiem długą listę zwolnionych z obowiązkowych opłat abonamentowych. Sprawdź w naszej galerii, kto nie musi płacić abonamentu RTV!

📢 GIS nakazał wycofanie ziemniaków i kiełbasy. Biedronka, Lidl, Netto, Kaufland, Auchan muszą usunąć z półek te produkty 23.03.2023 Uwaga nowa lista produktów wycofanych ze sklepów. Ostrzeżenie GIS dotyczy towarów wycofanych ze sklepów m.in. Biedronka, Lidl, Netto, Kaufland, Auchan. 📢 Tak żyła polska mafia w latach 90. Luksusowe życie bossów i gangsterów do dziś robi ogromne wrażenie [PRYWATNE ZDJĘCIA] Piękne kobiety, absurdalnie drogie jak na tamte czasy samochody, luksusowe, pięknie położone rezydencje z basenami... Jednym słowem niewyobrażalne bogactwo - lecz zdobyte na haraczach. Tak wyglądało życie polskich mafiosów w latach 90. Kulisy życia gangsterów ujawnił na zdjęciach Jarosław S. pseudonim Masa, jeden z kluczowych świadków w procesach Pruszkowa.

📢 Wyprzedaż garażowa już w najbliższy weekend w Lublinie! Zobacz jakie perełki będzie można tam zakupić [ZDJĘCIA] Wyprzedaże garażowe są bardzo popularne w Stanach Zjednoczonych, jednak trend ten pojawia się także w Lublinie. Wiosna to idealna okazja, aby "odgracić" swój garaż i sprzedać to co już tylko zajmuje nam przestrzeń. A jeśli jesteś "szperaczem" to możesz znaleźć coś dla siebie! Już w najbliższy weekend na Targu pod Zamkiem podczas wyprzedaży garażowej będzie można upolować perełki, których nie dostaniemy w zwykłych sieciówkach!

📢 Dodatkowe opłaty w sanatorium z NFZ. Tyle kasują w sanatoriach za TV, czajnik czy ręcznik [24.03.2023] Kuracjusze, którzy jadą do sanatorium z NFZ, we własnym zakresie ponoszą koszty przejazdu do uzdrowiska, a także częściową odpłatność za wyżywienie i zakwaterowanie w sanatorium. W myśl przepisów, uzdrowisko nie może żądać od pacjenta innych opłat w trakcie leczenia niż te, które wymienione są w wyżej wymienionym rozporządzeniu. Są jednak dodatkowe opłaty, o których głośno się nie mówi. 📢 Emerytury w kwietniu 2023 - tabela brutto i netto. Podwyższone świadczenia o Trzynastą Emeryturę [24.03.2023] Oto tabela wypłat brutto i netto kwietniowych emerytur. Kwiecień jest dla emerytów ważnym miesiącem, bo otrzymają nie tylko swoje podstawowe świadczenie, ale także trzynastą emeryturę. Przelewy z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych będą zatem dużo wyższe. Ile dostaną emeryci? Mamy wyliczenia kwietniowych emerytur.

📢 Tak mieszka Krzysztof Radzikowski z Gogglebox. Były strongman wybudował dom [zdjęcia - 24.03.2023] Krzysztof Radzikowski jest byłym strongmanem, a w ostatnich latach możemy go oglądać w programie "Gogglebox. Przed telewizorem", w którym występuje razem z Dominikiem Abusem. Kilka tygodni temu Radzikowski przeprowadził się do nowo wybudowanego domu. Były strongman relacjonował postępy prac na Instagramie. Zobaczcie, jak przebiegała budowa domu Krzysztofa Radzikowskiego i jak wyglądają wnętrza jego domu.

📢 Sklep AMW w Bydgoszczy ponownie otwarty! Kupisz tu nie tylko ubrania i sprzęt wojskowy [ceny, zdjęcia] W sklepie stacjonarnym Agencji Mienia Wojskowego w Bydgoszczy znowu można robić zakupy. Punkt przy ulicy ul. Trybowskiego 8 w Fordonie przez kilka miesięcy był nieczynny z powodu remontu. Od wtorku, 21 marca znowu można robić tutaj zakupy. Na nabywców czekają takie klasyki jak dresy „ferdki”, hełmy stalowe, manierki i menażki, wojskowe noże, termosy plecakowe, a nawet kombinezony pilota. Zobaczcie zdjęcia w galerii.

📢 Tak wygląda teraz Łukasz Ken Wiewiórski, gwiazda Big Brothera. Zobaczcie zdjęcia! [24.03.2023] 20 lat temu o Łukaszu Kenie Wiewiórskim było bardzo głośno. Był gwiazdą trzeciej edycji Big Brothera. Media mocno wówczas nagłośniły miłosne igraszki, których rzekomo miał się dopuścić w jaccuzi razem z Agnieszką Frytką Frykowską. Oboje potem przekonywali, że do niczego niestosownego między nimi nie doszło. Łatki jednak pozostały. Zobaczcie, jak się zmienił Łukasz Ken Wiewiórski, wówczas młody i przystojny mężczyzna. Tak teraz wygląda! 📢 Horoskop na kwiecień 2023. Zobacz, co czeka cię w nowym miesiącu roku. Czy w końcu spotka cię szczęście? [24.03.2023] Horoskop na kwiecień będzie zaskoczeniem dla wielu znaków zodiaku. Ten miesiąc przyniesie ze sobą nowe rzeczy, które wpłyną znacząco na twoje życie. Wróżka Leila powie ci, na co powinieneś nastawić się w kwietniu lub do czego być przygotowanym. Dzięki temu łatwiej będzie wdrożyć zmiany w życie. W naszej galerii prezentujemy horoskop na kwiecień!

📢 Te numery mieszkania przynoszą pecha. Które numery domów są szczęśliwe, a które pechowe? To mówi Twój numer mieszkania [24.03.2023] Które numery domów są szczęśliwe, a które pechowe? Jaki wpływ na życie i szczęście mieszkańców ma numer domu? Wielu astrologów uważa, że numerologia jest dokładniejsza od horoskopu. Znając numerologię mieszkania można określić między innymi to, jak będzie się żyło domownikom. Sprawdź, jak obliczyć numerologię mieszkania i zobacz, które numery domów przynoszą szczęście a które mogą sprowadzić pecha. Oto, co mówi numer domu czy mieszkania. Sprawdź to teraz w naszej galerii.

📢 Tak mieszka i żyje na co dzień Artur z "M jak miłość", czyli Robert Moskwa. Zobacz prywatne zdjęcia [24.03.2023] Robert Moskwa już od blisko 20 lat jest związany z serialem "M jak miłość", gdzie wciela się w rolę Artura Rogowskiego, męża Marii. Prywatnie aktor prowadzi bardzo aktywny tryb życia - od młodych lat trenuje karate, a także jest zawodnikiem piłkarskiej Reprezentacji Artystów Polskich. Zobacz jak mieszka i żyje na co dzień. Oto prywatne zdjęcia.

📢 Oto horoskop chiński na cały 2023. Takie znaki zodiaku będą miały szczęście w miłości i finansach [24.03.2023] Horoskopy w różnych kulturach pomagają wyczytać przyszłość z ciał niebieskich. W horoskopie chińskim każda osoba ma swojego patrona, który wpływa na jej cechy charakteru oraz pozwala przewidzieć, co czeka ją w danym roku kalendarzowym. Ezoterycy sprawdzili już horoskop chiński na 2023. Takie znaki będą miały szczęście w miłości i finansach! 📢 Oto horoskop na kwiecień 2023 dla wszystkich znaków zodiaku. Sprawdź, co czeka Cię w miłości, pracy i zdrowiu [24.03.2023] Horoskop na kwiecień 2023 rok dla wszystkich znaków zodiaku. Zobacz, jakie niespodzianki przygotowały dla Ciebie gwiazdy na kwiecień 2023 w miłości, finansach i zdrowiu! Sprawdź miesięczny horoskop na kwiecień 2023 dla swojego znaku zodiaku i przekonaj się, co ciekawego czeka cię w miłości, pracy oraz zdrowiu. Co wydarzy się w życiu Koziorożca i Panny? Czy na Skorpiona i Wodnika czekają zmiany w życiu miłosnym? Co los przyniesie Baranom i Rybom? Sprawdź, co Cię czeka w kwietniu. Oto najnowszy horoskop miesięczny dla każdego znaku zodiaku na kwiecień 2023.

📢 To wydarzy się w serialu "Akacjowa 38". Felipe dręczą wyrzuty sumienia - dlaczego? [24.03.2023] W ostatnim odcinku serialu "Akacjowa 38": Celia traci dziecko. Vizcaino godzi się powiedzieć Manueli coś więcej o Inocencji w zamian za 200 peset. Manuela dostaje pieniądze od Germana, ale Vizcaino nie ma na miejscu spotkania. Wcześniej zauważyła ją Cayetana i nakazała Ricie, by się jej pozbyła. Rosina wypłaca Casildzie wszystkie zaległe pensje, a Maximiliano znów gra na wyścigach. Zobacz, co jeszcze wydarzy się w serialu "Akacjowa 38" po weekendzie! Streszczenia odcinków zamieszczamy w naszej galerii. 📢 Mamy tabele wyliczeń kwietniowych emerytur. Wyliczenia brutto i netto świadczeń z dodatkiem [24.03.2023] W kwietniu ZUS rozpocznie wypłaty tzw. trzynastek. Świadczeniobiorcy otrzymają pieniądze wraz z kwietniową emeryturą albo rentą. ZUS zdradził nam, jakie kwoty będą trafiać na konta emerytów.

📢 Tak w młodości wyglądała Magda Gessler. Była prawdziwą pięknością - zresztą zobaczcie te zdjęcia! [24.03.2023] Magdy Gessler nie trzeba nikomu przedstawiać. Niekwestionowana gwiazda TVN i ikona "Kuchennych rewolucji" jest cenną postacią w świecie social mediów. Co jakiś czas restauratorka dzieli się swoimi przemyśleniami, a także pokazuje kulisy życia prywatnego. Na przestrzeni lat wiele się zmieniła. W młodości, podobnie jak teraz, była pięknością w burzą loków. Tak zmieniła się Magda Gessler. Zobaczcie, jak wyglądała kiedyś ikona "Kuchennych rewolucji". 📢 Zakazany owoc - to wydarzy się do końca marca. Wielka intryga Ender! Halit wpadnie w szał! [24.03.2023] "Zakazany owoc" ma w Polsce duże grono fanów, a każdy odcinek tureckiego serialu przyciąga przed ekrany telewizorów setki tysięcy widzów. Wiemy już, co wydarzy się w serialu w drugiej połowie marca. Mamy streszczenia nowych odcinków, które zostaną wyemitowane w ciągu najbliższych dwóch tygodni. Sprawdź, jakie losy czekają bohaterów serialu "Zakazany owoc" do końca marca.

📢 Taką emeryturę dostaniesz w kwietniu wraz z "trzynastką" - ZUS podał najnowsze wyliczenia [tabele i stawki - 24.03.2023] W tym roku emeryci i osoby uprawnione do odbierania rent i emerytur otrzymają świadczenia w wyższej niż zwykle kwocie. 1 marca nastąpiła waloryzacja kwotowo-procentowa z zastosowaniem gwarantowanej kwoty podwyżki w wysokości 250 zł brutto. Zakład Ubezpieczeń Społecznych oddział w Bydgoszczy udostępnił nam najnowsze wyliczenia stawek emerytur, które zostaną przekazane na konta odbiorców w kwietniu. Zwaloryzowane emerytury wypłacane będą wraz z "trzynastkami". W tabelach w galerii artykułu znajdziesz stawki emerytur, jakie trafią na konta świadczeniobiorców w kwietniu 2023 r. 📢 Kasia Cichopek i Maciej Kurzajewski urządzają dom. Zobaczcie, jak będą mieszkać [24.03.2023] Kasia Cichopek i Maciej Kurzajewski cały czas są na językach. Prowadzący "Pytanie na śniadanie" niedawno ujawnili, że od pewnego czasu się spotykają. Teraz planują wspólną przyszłość. Zobaczcie w naszej galerii, jak urządzają się Kasia Cichopek i Maciej Kurzajewski.

📢 Takie są najlepsze pomysły na fryzury, na których nie widać odrostu. Oto modne trendy w koloryzacji włosów [24.03.2023] Najmodniejsze fryzury 2023. Jak szybko rosną włosy? Średnie tempo wzrostu włosa na głowie wynosi 0,35 milimetra na dobę. Przyjmuje się, że włos w ciągu miesiąca średnio rośnie 1 cm. Odrosty to prawdziwa zmora każdej osoby, która farbuje włosy. Na jasnych pasmach wyglądają mało estetycznie. Oto fryzury i koloryzacje, na których nie widać odrostów. Zebraliśmy najlepsze pomysły na fryzury - idealne stylizacje i koloryzacje włosów, na których odrost przez długi czas nie jest widoczny. Zobacz je teraz w naszej galerii. 📢 Trzynasta emerytura 2023 - tyle dostaniesz na konto. Mamy tabelę wyliczeń "trzynastek" [24.03.2023] Trzynasta emerytura 2023 będzie rekordowo wysoka za sprawą marcowej waloryzacji emerytur. Wypłaty "trzynastek" rozpoczną się już w marcu, ale zdecydowana większość świadczeniobiorców trzynaste emerytury otrzyma w kwietniu. Sprawdziliśmy, ile w tym roku wyniosą "trzynastki". Mamy wyliczenia trzynastych emerytur. Zobacz, ile dostaniesz "na rękę"! W galerii prezentujemy wyliczenia netto.

📢 Takie są teraz modne łazienki. Oto projekty Krzysztofa Mirucia, architekta z HGTV [24.03.2023] Łazienka to ważne miejsce w naszych domach i mieszkaniach. W ostatnich latach łazienki to nie tylko miejsce gdzie dbamy o swój wygląd. Teraz bliżej im do salonów kąpielowych. I właśnie takie łazienki projektuje Krzysztof Miruć z programów HGTV. Koniecznie zobaczcie jego najciekawsze pomysły. Zobaczcie, modne aranżacji łazienek. 📢 Paznokcie na wiosnę 2023. Ten kolor to najmodniejszy trend w manicure w tym sezonie [24.03.2023] Każda z nas pragnie pięknie wyglądać. Zadbane paznokcie to jeden z elementów, które poprawiają wygląd kobiety. A tym bardziej, jeśli kolor paznokci jest zgodny z najnowszymi modowymi trendami. W tym roku na wiosnę królować będzie lawenda. Ten kolor będzie niekwestionowanym hitem sezonu wiosna 2023. Zobaczcie lawendowe stylizacje paznokci.

📢 Żony o tych imionach są najgorsze! To zaborcze kobiety, takie żony są marudne i wybuchowe Miłość jest ślepa - tak mówi znane powiedzenie. Mężowie czasem dopiero po ślubie dowiadują się jakimi zołzami potrafią być ich żony. Stają się marudne, zazdrosne i zaborcze, a życie z nimi szybko zamienia się w koszmar. Sprawdzamy, które imiona najbardziej pasują do wizerunku najgorszej żony. 📢 Pogrzeb Janusza Weissa GALERIA ZDJĘĆ. Znani żegnają legendarnego dziennikarza. ZDJĘCIA Pogrzeb Janusza Weissa. 10 marca zmarł Janusz Weiss - dziennikarz, satyryk, artysta kabaretowy, współzałożyciel Radia Zet. 23 marca legendarny dziennikarz spocznie na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach w Warszawie. O godzinie 14 rozpoczęła się ceremonia pogrzebowa. Dziennikarz miał 74 lata. 📢 Rewolucyjne zmiany w kodeksie pracy. Nowe urlopy, wolne wszystkie piątki, praca zdalna. Andrzej Duda podpisał nowelizację 23.03.2023 Andrzej Duda podpisał nowelizację kodeksu pracy, która wprowadza znaczące zmiany w prawach i obowiązkach pracowników na terenie całej Polski. Obecnie analizowane są szczegóły tych zmian, w szczególności w zakresie pracy zdalnej i okazjonalnej. Dokładnie sprawdza się, jak będą one funkcjonować w praktyce oraz kiedy wejdą w życie. Zaleca się zapoznanie się ze wszystkimi zmianami wprowadzonymi przez nowelizację kodeksu pracy.

📢 Nowe przetargi od wojska 2023. Agencja Mienia Wojskowego sprzedaje pojazdy wojskowe. Ciężarówki, osobówki i przyczepy w przystępnej cenie! Nowe przetargi od wojska 2023. Agencja Mienia Wojskowego ogłosiła kolejny przetarg, który odbędzie się na początku kwietnia 2023. W okazyjnej cenie można nabyć z demobilu - pojazdy wojskowe, motorówki i sprzęt warsztatowy. Wojsko już ich nie potrzebuje i to wszystko jest do kupienia w naprawdę atrakcyjnej cenie. Zobaczcie najnowsze przetargi od wojska polskiego.

📢 One są najgorszymi żonami. Kobiety o tych imionach są zaborcze, wredne, niestałe i zazdrosne. Sprawdź listę! 23.03.2023 Oto lista imion kobiet, które nie będą dobrymi żonami. Są zazdrosne, zaborcze, leniwe, często nie nadają się na matki. Przeglądając tę listę, zastanów się, które imiona są uważane za najgorsze w kontekście bycia żoną. Oczywiście należy spojrzeć na nią z przymrużeniem oka, ponieważ wiele osób uważa, że nasze imię nie powinno mieć wpływu na nasze cechy charakteru i sposób bycia.

📢 Horoskop dzienny na czwartek 23 marca 2023. Na co musisz się przygotować? Zobacz horoskop zodiakalny wróżki Estery Horoskop dzienny na czwartek 23 marca 2023. Wróżka Estera przedstawia horoskop zodiakalny. Jakie niespodzianki Cię dziś czekają? Na co musisz się przygotować? Sprawdź horoskop na dziś dla każdego znaku zodiaku i staw czoła wyzwaniom, które przygotował Ci los. Horoskop podajemy dla każdego znaku oddzielnie w galerii zdjęciowej. 📢 Taką trzynastą emeryturę otrzymasz. Wypłaty jeszcze w marcu. Zobacz, od czego zależy wysokość twojej emerytury lub renty! HARMONOGRAM WYPŁAT Jeszcze w marcu 2023 roku Zakład Ubezpieczeń Społecznych rozpocznie wypłaty tzw. „trzynastek”. Świadczeniobiorcy otrzymają środki na swoje rachunki bankowe wraz z kwietniową emeryturą lub rentą. Ile możesz otrzymać netto? Sprawdź aktualne wyliczenia i przygotuj się na dodatkowy przypływ gotówki.

📢 Najtańszy sklep w Polsce. Lider zestawienia zostawił popularne dyskonty w tyle [RANKING] Najtańszy sklep w Polsce możemy wskazać na podstawie Badania i Raportu Koszyka Zakupowego autorstwa ASM Sales Force Agency. Średnia cena koszyka zakupowego w lutym 2023 r. wyniosła 285,46 zł. Co wzięto pod uwagę? 40 produktów z dziesięciu różnych kategorii. Szczegóły poniżej. Z kolei po kliknięciu w zdjęcie przejdziesz do rankingu. Na ostatnim slajdzie zwycięzca, czyli najtańszy sklep w Polsce w marcu 2023. 📢 Stadion dla Radomiaka, widoczny z lotu ptaka. Zobacz wyjątkowe zdjęcia z drona Stadion Radomskiego Centrum Sportu przy ul. Struga 63 zmienia się w błyskawicznym tempie. Przybywa krzesełek w zielono - białych kolorach. Rozpoczęły się też prace ziemne związane z murawą. 📢 Poświęcenie kościoła pw. św. Józefa Oblubieńca w Białymstoku. Zobacz jak wyglądała wyjątkowa liturgia i kto w niej uczestniczył 20 marca br. abp Józef Guzdek poświęcił białostocki kościół pw. św. Józefa Oblubieńca MNP. Olejem Krzyżma Świętego został namaszczony ołtarz oraz ściany świątyni. Na uroczystość licznie przybyli parafianie, a także zaproszeni goście z Kurii Metropolitalnej, Seminarium Duchownego oraz proboszczowie białostockich parafii.

📢 Tak dzisiaj wygląda Pola Raksa. Zobacz, jak zmieniła się słynna Marusia z serialu Czterej Pancerni i Pies. Zdjęcia Pola Raksa w latach 60. i 70. była jedną z najsłynniejszych polskich aktorek, której popularność przyniosła zwłaszcza rola Marusi w serialu Czterej Pancerni i Pies. Wprawiała wówczas w zachwyt męską część widowni swoją urodą. A jak wygląda dzisiaj? Zobacz na zdjęciach, jak zmieniła się Pola Raksa. 📢 Te długi się nie przedawniają. Oto lista długów, które się nie przeterminują Długi mogą ulec przedawnieniu, ale tylko pod określonymi warunkami do których dochodzi bardzo rzadko, żeby nie powiedzieć, że sporadycznie. Bez wątpienia zobowiązania finansowe jakie na siebie bierzemy musimy regulować inaczej musimy się liczyć z przykrymi konsekwencjami. Jest kilka długów które nie ulegają przedawnieniu, o jakie chodzi? Zobaczcie.

📢 Policjanci poszukują tych osób za jazdę po alkoholu lub narkotykach. Jeśli kogoś rozpoznajesz, skontaktuj się z najbliższą jednostką policji Tych osób policja poszukuje za jazdę pod wpływem alkoholu lub narkotyków. Listy gończe rozesłane są też za osobami, które wsiadły za kierownicę pomimo cofniętych uprawnień. Niektórzy równolegle są poszukiwani również za inne przestępstwa. 📢 Pociągiem w Góry Sowie, kończy się remont torów. Piękna linia kolejowa, niesamowite widoki [ZDJĘCIA] Przejazd tą linią w Góry Sowie to atrakcja sama w sobie, raj dla zmysłów. Drugiego takiego odcinka w Polsce nie znajdziecie. Mowa o linii 285 Wrocław - Jedlina Zdrój, a zwłaszcza o jej najatrakcyjniejszym turystycznie, widokowo, no i technicznie odcinku, od Świdnicy, właśnie do Jedliny. Wciąż trwa przebudowa tego fragmentu szlaku kolejowego, dzięki której dostaniemy się z Wrocławia w Góry Sowie i Wałbrzyskie w około godzinę! Ostatni pociąg towarowy pojechał tamtędy ponad 20 lat temu, bo w 2000 roku, osobowego nie było tam na torach jeszcze dłużej!

📢 Wojsko sprzedaje sprzęt z demobilu. Zobacz co i za ile można kupić. Sprawdź daty przetargów Agencji Mienia Wojskowego[23.03.2023] Wojsko sprzedaje pojazdy z demobilu. Agencja Mienia Wojskowego prowadzi sprzedaż samochodów ze swoich zasobów. Są m.in. auta osobowe, dostawcze, busy i ciężarówki. Są też pojazdy specjalistyczne i sprzęt rolniczy. Do tego dochodzą instrumenty muzyczne, a nawet drewno opałowe i... prosektoria. Sprawdź najlepsze okazje! 📢 Strzelce Opolskie na zdjęciach sprzed raptem 15 lat. To jak podróż do innego świata. Bardzo wiele się zmieniło Szare i odrapane elewacje, pozostałości po fabryce maszyn rolniczych Agromet-Pionier i niewyremontowane ulice. Te elementy rzucają się w oczy najbardziej podczas przeglądania zdjęć miasta sprzed ok. 15 lat. Są jednak rzeczy, które się nie zmieniły - to korki na drodze krajowej nr 94.

📢 Agencja Mienia Wojskowego wyprzedaje instrumenty muzyczne. Za niewielkie pieniądze można kupić pianino, saksofon, a nawet stół bilardowy Pojazdy, sprzęt warsztatowy, ogrodowy a także rolniczy - takie przetargi w Agencji Mienia Wojskowego codzienność. Nowością są przetargi na sprzęt, który wcale nie kojarzy się z wojskiem. Od armii można nabyć też sprzęt muzyczny, czy sportowy. W naszym artykule znajdziesz zdjęcia oraz ceny. 📢 Ogródki działkowe na sprzedaż w Szczecinie. Wiemy ile trzeba zapłacić (LOKALIZACJA, CENY) Zobacz zdjęcia 23.03.2023 Działki ogrodnicze na wiosnę cieszą się bardzo dużym wzięciem. W Internecie nie brakuje ogłoszeń o sprzedaży takich działek. Co wpływa na cenę? Najczęściej jest to lokalizacja i stan ogólny ogródka działowego. Ważne jest także czy do działki podciągnięte są media - woda do podlewania rośli oraz prąd. Cenę podniesie także murowana altanka, w której można nocować. Ile kosztują działki ogrodnicze w Szczecinie? Sprawdziliśmy.

📢 Kto za Cracovią, kto za Wisłą? Tak kształtują się kibicowskie sympatie w Krakowie i Małopolsce Nie ma wątpliwości, że w Krakowie i całej Małopolsce dwa najpopularniejsze klubu to Cracovia i Wisłą. W samym Krakowie mapa sympatii klubowych podzielona jest właśnie przede wszystkim na kibiców „Pasów” i „Białej Gwiazdy”. Są rejony zarówno pod Wawelem jak i w całej Małopolsce, o których można mówić, że bardzo jednoznacznie opowiadają się za jednym czy drugim klubem. Są i takie, w których sympatie są podzielone. Można się było zastanawiać czy spadek Wisły z ekstraklasy spowoduje odpływ jej kibiców, a nawet przenoszenie się na drugą stronę Błoń, gdzie wciąż jest ekstraklasa. Niczego takiego jednak nie zaobserwowaliśmy, a Wisła wciąż może liczyć na wsparcie swoich wiernych fanów. Mimo to postanowiliśmy przeanalizować jak wyglądają dzisiaj sympatie kibicowskie w Krakowie w poszczególnych dzielnicach jak również w Małopolskich miastach. Ważna uwaga jest taka, że nie ma oczywiście takiej dzielnicy czy miasta, o którym moglibyśmy powiedzieć, że w stu procentach są tam kibice jednego czy drugiego klubu. Nawet w największych bastionach fanów Cracovii i Wisły znajdą się tacy, którzy kibicują akurat tej drugiej drużynie lub nawet komuś zupełnie innemu. Nasza mapę kibiców prezentujemy w GALERII. Kliknij w przycisk „zobacz galerię” i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE.

📢 Najlepsi stomatolodzy w Krakowie. Kto znalazł się w TOP 20? Ich polecają pacjenci 23.03.2023 Boli Cię ząb? A może czeka się kontrolna wizyta u dentysty? Każdy z nas doskonale wie, że w przypadku bólu zęba, wybór dobrego specjalisty jest kluczowy. Aby pomóc, przygotowaliśmy zestawienie najlepszych stomatologów w Krakowie. Nasz ranking dwudziestu najlepszych gabinetów stomatologicznych w Krakowie powstał na podstawie niezależnych opinii wystawianych za pośrednictwem serwisu ZnanyLekarz.pl. 📢 Wilki atakują psy w gminie Nozdrzec. Reks z Wesołej miał szczęście [WIDEO Z MONITORINGU] Gdyby pan Grzegorz nie usłyszał w środku nocy skowytu swojego psa, czworonóg byłby już martwy. - Na Reksa rzuciły się wilki - wyznał nam mieszkaniec Wesołej w gminie Nozdrzec (powiat brzozowski). Zobacz zapis z monitoringu. 📢 Najśmieszniejsze memy i obrazki motoryzacyjne. Zobaczcie z jakich marek samochodów śmieją się internauci. Można się uśmiać Polacy uwielbiają żartować z tematów motoryzacyjnych. Internauci codziennie tworzą nowe memy o kierowcach, ulubionych markach samochodów czy o bieżących wydarzeniach na drogach. Dziś przygotowaliśmy dla Was najśmieszniejsze memy i obrazki motoryzacyjne. Zapraszamy do naszej galerii!

📢 Stary, pusty dwór na Dolnym Śląsku. Zabytkowy pałac nie tak dawno tętnił życiem, teraz popada w ruinę ZDJĘCIA We wsi Kochanów w gminie Kamienna Góra na Dolnym Śląsku, stoi stary dwór. Swoim wyglądem przypomina tytułowy "Straszny Dwór" Stanisława Moniuszki. Zabytkowy obiekt jeszcze nie tak dawno tętnił życiem. Dziś przyciąga turystów i miłośników urbexu. Zobacz jak wygląda w środku! 📢 Piękna willa zamieniła się w ruinę. Przejął ją komornik. Kiedyś była warta wielkie pieniądze. 23.03.2023 Internauci zainteresowali się opuszczonym domem przy granicy województw opolskiego i śląskiego. "Piękne miejsce skazane na demolkę wandali" - piszą w sieci i dodają, że posiadłość została przejęta za długi komornicze.

📢 Te zawody gwarantują pracę i pieniądze. Co studiować, żeby dobrze zarabiać? W pierwszej dziesiątce... położnictwo! Jakie zawody gwarantują pracę i pieniądze? Jakie kierunki opłaca się studiować? Odpowiedź na te pytania daje zestawienie przygotowane przez ogólnopolski system monitorowania Ekonomicznych Losów Absolwentów (ELA), a zlecone przez Ministerstwo Edukacji i Nauki. W pierwszej "dziesiątce" znalazło się m.in. położnictwo. Przedstawiciele jakich jeszcze zawodów nie muszą się martwić o przyszłość – sprawdziliśmy. Kliknijcie w GALERIĘ. 📢 Nowe białostockie komisariaty przy Ogrodowej i Sławińskiego oficjalnie przekazane do użytkowania Wyższy standard pracy policjantów i lepsze warunki do przyjmowania mieszkańców. Nowe komisariaty wybudowane za ponad 30 mln zł odwiedzili wysocy rangą policjanci i przedstawiciele lokalnych władz. 📢 Książę William spotkał się w środę w Rzeszowie z polskimi i brytyjskimi żołnierzami [ZDJĘCIA] Książę Walii rozpoczął w środę wizytę w Polsce. Jej pierwszym punktem było spotkanie w Rzeszowie z żołnierzami na terenie jednostki 3. Podkarpackiej Brygady Obrony Terytorialnej. Rozmawiał m.in. z ministrem obrony narodowej Mariuszem Błaszczakiem oraz wojewodą podkarpackim Ewą Leniart.

📢 Budowa S7 do Warszawy. Trasa prawie gotowa, już by się nią pojechało. Ale trzeba czekać! Kiedy zostanie otwarta do ruchu? Zobaczcie zdjęcia Budowany jest ostatni, brakujący odcinek S7 do Warszawy. Między Tarczynem a Lesznowolą trwają ostatnie roboty na obiektach mostowych, ekipy pracują przy drogach dojazdowych, technicznych i lokalnych, montowane są ostatnie ekrany akustyczne. Trasa główna już teraz wygląda tak, jakby można było nią pojechać. Wykonawca podał termin otwarcia jej do ruchu i na szczęście na razie nie informuje o przesunięciach w czasie.

📢 Horoskop dzienny na środę 22 marca 2023. Co Cię dziś czeka? Zobacz horoskop zodiakalny wróżki Estery Horoskop dzienny na środę 22 marca 2023. Wróżka Estera przedstawia horoskop zodiakalny. Co jest Ci dzisiaj pisane? Czego możesz się spodziewać? Sprawdź horoskop na dziś dla każdego znaku zodiaku i staw czoła wyzwaniom, które przygotował Ci los. Horoskop podajemy dla każdego znaku oddzielnie w galerii zdjęciowej.

📢 Pamiętacie Klub Maxim w Tarnobrzegu? Tam śpiewali: Zenek Martyniuk, Czadoman, Piękni i Młodzi... To były niezapomniane imprezy [ZDJĘCIA] Tarnobrzeg miał w przeszłości sporo lokali, które w wyjątkowy sposób zapisały się w pamięci mieszkańców. Bez wątpienia jednym z nich był Klub Muzyczny Maxim przy ulicy Moniuszki, w którym przez kilka lat organizowane były niezapomniane dyskoteki, dancingi, imprezy sylwestrowe i koncerty z udziałem największych gwiazd muzyki tanecznej i disco polo. Dość wspomnień tylko koncerty zespołów: Akcent z Zenkiem Martyniukiem, Piękni i Młodzi, Power Play, Mig, Andre czy Czadomana. Bywaliście w Maximie? Powspominajmy. 📢 Wypadek w Przemyślu. Reanimowano kierowcę busa kursującego na trasie Przemyśl - Medyka [ZDJĘCIA] Do zdarzenia doszło w środę chwilę przed godz. 13 w Przemyślu. Kierujący kursowym busem Przemyśl - Medyka jadąc ul. Kamienny Most, na wysokości skrzyżowania z ul. Chmielną stracił przytomność i uderzył w stojącego mercedesa - taksówkę.

📢 Wysoka, szczupła brunetka okradła drogerię z kosmetyków i gadżetów erotycznych. A nie... to był 45-latek! Policjanci zostali wezwani do jednego ze sklepów z artykułami kosmetycznymi na terenie miasta. Wszystko działo się w Złotoryi na Dolnym Śląsku. Pracownicy zgłosili kobietę chowającą do torebki kosmetyki i gadżety erotyczne. Gdy funkcjonariusze przybyli na miejsce, okazało się, że "przyłapana" na gorącym uczynku to... 45-letni mężczyzna!

📢 Uczniowie kontra nauczyciele. Najśmieszniejsze obrazki z polskich szkół. 22. 03. 2023 Zbliża się Dzień Wagarowicza, czyli długo wyczekiwany pierwszy dzień wiosny. Z tej okazji zebraliśmy najciekawsze memy o nauczycielach. Te obrazki pokazują szkołę w krzywym zwierciadle. 22. 03. 2023. 📢 Beka z naszych szefów. Tak Polacy żartują ze swoich pracodawców. Memy o pracy 23.03.2023 Nadmierne wymagania, brak podwyżek i przebiegłość pracowników - to tematy z których internauci lubią żartować. Zebraliśmy w jednym miejscu najlepsze memy o naszych pracodawcach. 📢 Oszukać przeznaczenie! Bele drewna zmiażdżyły auto na drodze krajowej. Ludzie cudem wyszli z życiem! [ZDJĘCIA] Bardzo groźny wypadek w Wielkopolsce. Na odcinku drogi krajowej nr 11 w pobliżu Nowego Miasta nad Wartą, doszło do zderzenie łącznie 5 samochodów. W wyniku zdarzenia, naczepa, na której przewożone były potężne bele drewna, wywróciła się na jezdnię. Drewo zmiażdżyło dwa samochody, do tego stopnia, że trudno rozpoznać ich marki. Rannych zostało 5 osób, a to że nikt nie zginął w tym wypadku, graniczy dosłownie z cudem!

📢 Nowe przetargi wojskowe na marzec 2023. Agencja Mienia Wojskowego wyprzedaje przyczepy, busy i ciężarówki. Sprawdź oferty i zdjęcia Nowe przetargi wojskowe na marzec 2023. Znajdziesz w nich wojskowe przyczepy, ciężarówki i busy za niewielkie pieniądze. Agencja Mienia Wojskowego sprzedaje wycofane z Sił Zbrojnych pojazdy. Kolekcjonerzy militariów z pewnością znajdą coś dla siebie. 📢 Oto poszukiwani przez policję z powiatu ostrowieckiego. Zobacz ich zdjęcia i nazwiska Policja poszukuje tych osób z Ostrowca i powiatu ostrowieckiego. W bazie świętokrzyskiej policji są mężczyźni i kobiety poszukiwani za prowadzenie pojazdów pod wpływem alkoholu, kradzieże, oszustwa, niepłacenie alimentów i nie tylko. Może rozpoznajecie którąś z tych osób? Prezentujemy opublikowane przez policję dane - twarze i nazwiska. 📢 Oto poszukiwani przez policję z powiatu starachowickiego. Zobacz ich zdjęcia i nazwiska Policja poszukuje tych osób ze Starachowic i powiatu starachowickiego. W bazie świętokrzyskiej policji są mężczyźni i kobiety poszukiwani za prowadzenie pojazdów pod wpływem alkoholu, kradzieże, oszustwa, niepłacenie alimentów i nie tylko. Może rozpoznajecie którąś z tych osób? Prezentujemy opublikowane przez policję dane - twarze i nazwiska.

📢 Nowa inwestycja na biznesowej mapie Białegostoku. Powstaje Park Handlowy Starosielce. Wkrótce otwarcie Lidla 30 marca nastąpi otwarcie Lidla. Sklep został wykonany w najnowszym standardzie i największym formacie sieci. Sala sprzedaży będzie miała 1800 m2. Budynek będzie częścią większego projektu przy ulicy Popiełuszki. 📢 Te bajki oglądali wszyscy. Dzieciństwo lat 90. w pigułce. Pamiętasz wszystkie te tytuły? Co oglądaliście? Bajka, anime, a może serial? LISTA Te bajki pamięta każdy. Obiad po szkole w towarzystwie telewizora? Długo wyczekiwany weekend i kolejny odcinek bajki, o której i tak myślało się przez cały tydzień? Mama wołająca przez okno, że zbliża się 15:00 i codzienny seans. Zobacz zestawienie najpopularniejszych bajek lat 90. Część z nich oglądały również i starsze pokolenia, może właśnie dzięki temu ich popularność dzisiaj powraca. Co oglądaliście? "Reksio", "Dragon Ball", a może "Przygody Bolka i Lolka". Jedno jest pewne, w latach 90 było co oglądać!

📢 Matura próbna 2023 matematyka. Oto arkusz pytań oraz odpowiedzi. Sprawdź czy już jesteś przygotowany do egzaminu z matematyki Trwa Świętokrzyska Matura Próbna 2023. Drugi dzień to egzamin z matematyki na poziomie podstawowym, który rozpoczął się w szkołach w województwie świętokrzyskim i podkarpackim o godzinie 8 w środę, 15 marca. Maturzyści sprawdzą swoją wiedzę i stan przygotowań do prawdziwej, majowej matury, która będzie się różniła od egzaminów w poprzednich latach. O godzinie 11 w tym artykule opublikujemy arkusz pytań oraz odpowiedzi matury próbnej 2023 z matematyki. 📢 Moda klubowa na Śląsku zachwyca. Tak właśnie piękne panie przyciągają wzrok. Te kreacje zwalają z nóg! Już dawno pożegnaliśmy klubowy kicz. Teraz panie przyciągają wzrok pięknymi strojami, które wręcz zachwycają. Obok tych kreacji nie można przejść obojętnie.

📢 Łazienkowe trendy 2023 to powrót do minimalizmu oraz wszechobecnej bieli. Modne też będą naturalne materiały. Zobacz, co jest na topie! Łazienkowe trendy 2023 to przede wszystkim powrót do minimalizmu oraz wszechobecnej bieli, która opanowuje pomieszczenia nie tylko w umeblowaniu, ale jest obecna również na ścianach i posadzkach. W bieżącym roku, poza tym kolorem goszczą także barwy ziemi, a zatem nie brakuje brązu, czerni, szarości oraz beżu. Popularne wcześniej łączenie kolorów zastępują obecnie rozwiązania monochromatyczne albo zestawiające bardzo zbliżone do siebie barwy, na przykład biel z beżem czy szarością bądź jasnymi odcieniami drewna. W aranżacji wnętrz modne też są naturalne materiały, jak marmur czy kamień, ale największym zainteresowaniem cieszy się drewno. Minimalizm, wyrażony między innymi w kolorystyce dotyczy również odpowiedniego doboru mebli, które mają zająć jak najmniej przestrzeni, a więc w miarę możliwości będziemy zabudowywać nimi ściany, aż pod sufit. Meble łazienkowe pozostaną też w formie zamkniętej – bez otwartych półek czy szybek w drzwiczkach. Ponadto, nie są kanciaste, a raczej o zaokrąglonych i łagodnych krawędziach. Poza tym, podobnie jak w przypadku wystroju pokojów czy kuchni także w łazienkach gości styl retro albo boho, które wnoszą dodatkowo charakterystyczne dla nich rozwiązania, jak chociażby w przypadku ostatniego z nich elementy plecione lub wyszywane, a także motywy roślinne oraz żywe kwiaty. Zobacz, jakie są trendy w aranżacji łazienek w 2023 roku i zainspiruj się!

📢 ŚLĄSK: wiózł 9-metrowe drzewo we...fiacie cinquecento! Wystający z bagażnika potężny bal zabezpieczył... kamizelką. NIE UWIERZYCIE Nietypowy transport drewna przykuł uwagę policjantów z mikołowskiej drogówki. 44-letni mężczyzna przewoził dużą ilość opału niewielkim Fiatem Cinquecento, a największy bal wystający z bagażnika zabezpieczył... kamizelką odblaskową. Okazało się, że to nie pierwszy raz - w styczniu w podobny sposób wywiózł drzewo z lasu. Kierowca otrzymał mandat i został bohaterem TikToka. Nagranie niewielkiego samochodu z drewnem ma już ponad 5 mln wyświetleń. 📢 Torowisko tramwajowe w Bytomiu jest źle wykonane? Nic podobnego. Wykonawca wyjaśnia, że prace przy remoncie jeszcze się nie zakończyły Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Bytomiu poinformował w komunikacie z 27 lutego, że praktycznie gotowy jest odcinek torowiska tramwajowego w rejonie Urzędu Miejskiego. Innego zdania są pasażerowie, którzy narzekają na kiepską jakość wykonania – nierówne tory i niski komfort jazdy. Wykonawca inwestycji, wyjaśnia, że wbrew komunikatowi MZDiM, prace przy remoncie nie zostały jeszcze zakończone. Tory będą wyregulowane, a wszelkie nierówności znikną.

📢 Kuchenne rewolucje we Wrocławiu. Restauracja Margaret po wizycie Magdy Gessler. Jak wygląda? W menu dania z PRL [ZDJĘCIA] Odwiedziliście już wrocławską restaurację "Margaret" przy ul. Krakowskiej? Niedawno Magda Gessler przeprowadziła tam swoje rewolucje. Jak właściciele i pracownicy restauracji wspominają program? Odcinek z "Margaret" ma premierę w czwartek (23 marca). 📢 Kolej sprzedaje mieszkania w woj. śląskim! CENY są od 50 tysięcy - oferta z Katowic, Bytomia, Gliwic, Sosnowca, Ustronia... MARZEC 2023 ŚLĄSKIE. Na rynku pojawiło się wiele atrakcyjnych ofert nieruchomości należących do spółki PKP. Zebraliśmy te najciekawsze z woj. śląskiego! Ich ceny są wyjątkowo przystępne w porównaniu do wartości rynkowej. Zobaczcie je w naszej galerii, a być może znajdziecie dla siebie wymarzone mieszkanie w kuszącej cenie! Oto TOP 29 najbardziej interesujących do kupienia w takich miastach jak Jaworzno, Katowice, Wodzisław Śląski, Gliwice, Sosnowiec, Bytom, Myszków, Lubliniec, Częstochowa, Zabrze, Mysłowice, Ustroń.... i wiele innych.

📢 TAJEMNICE ŚLĄSKA: Schron pod zamkniętą kopalnią jak z horroru. Mieści się dokładnie pod cechownią. Ciekawi? Wejdźcie z nami do środka Zobaczcie, jak wyglądają schrony, które znajdują się niemal pod każdą kopalnią na Śląsku. Ten, z którego zobaczycie galerię zdjęć, został wykonany w jednej z kopalń, zamkniętych w 2009 roku. Znajdował się pod budynkiem cechowni. To niezwykłe miejsce eksplorował Urbex Chorzów. 📢 Niezidentyfikowane zdjęcia Śląska. Czy ktoś rozpoznaje miejsca i osoby z fotografii? Od dziesiątek lat czekają na identyfikację Zobacz migawki, sklasyfikowane jako "niezidentyfikowane ze Śląska". Nie są znane dane osób, które widnieją na fotografiach, nie wiadomo też, gdzie znaleźć konkretne miejsca, w których zdjęcia zostały wykonane. Wiemy jedynie, że najstarsze z nich datowane są na okolice 1900 roku. Pomóż nam odzyskać tożsamość i historię tych ludzi oraz miejsc. Czekamy na każdy sygnał!

📢 Królowe parkietu na Śląsku - MARZEC 2023. To one błyszczały w klubach! Zobacz zdjęcia Klub Energy 2000 i Pomarańcza w Katowicach cieszą się ogromną popularnością wśród mieszkańców Śląska. Działo się w marcu, oj działo. Wiele pięknych pań wyróżniało się na parkiecie. Zobaczcie zdjęcia. 📢 W tych miastach w Kujawsko-Pomorskiem mieszka najwięcej singielek. Tutaj żyje sporo panien Mówi się, że pokolenie 30 + jest pokoleniem singli. Rzeczywiście z roku na rok ich przybywa. Z danych GUS wynika, że co trzecia osoba w Polsce jest samotna. Coraz więcej mężczyzn i kobiet decyduje się na życie w pojedynkę. Sprawdziliśmy, w jakich miastach w Kujawsko-Pomorskiem jest najwięcej singielek, gdzie najmniej kobiet decyduje się na zamążpójście, gdzie statystycznie jest największy odsetek panien. 📢 Tutaj kupujemy najwięcej "małpek" w Kujawsko-Pomorskiem? Tak się pije w regionie! [24.03.2023] Te liczby porażają! Okazuje się, że Polacy codziennie kupują nawet trzy miliony tak zwanych "małpek", czyli małych buteleczek alkoholu. Co trzecią "małpkę" pijemy jeszcze przed południem. Jest to wielki problem społeczny. Specjaliści szacują, że w Polsce jest nawet 900 tys. osób, u których zdiagnozowano chorobę alkoholową. Leczy się zaledwie 350 tys. z nich. Dzięki danym z Ministerstwa Finansów wiemy, gdzie w Kujawsko-Pomorskiem sprzedaje się najwięcej "małpek". Gdzie pije się ich najwięcej w przeliczeniu na jedną osobę? Będziecie zaskoczeni! W mieście, które jest liderem naszego zestawienia, w analizowanym okresie spożywało się statystycznie ponad 14 małpek na osobę. Zobaczcie!

📢 Ogródki działkowe na sprzedaż w Koszalinie. Do odpoczynku, bądź uprawy warzyw. Sprawdź, za ile można kupić działkę [ZDJĘCIA] Ogródki działkowe na sprzedaż w Koszalinie. Szukacie miejsca, gdzie odpoczniecie od miejskiego gwaru i pośpiechu? Takim pomysłem mogą być ogrody działkowe, gdzie będziesz mógł uprawiać swój ogródek warzywny, bądź zwyczajnie odpoczywać. Jesteście ciekawi, ile kosztują ogródki działkowe w Koszalinie wystawione na sprzedaż w serwisie OLX.pl? Sprawdźcie!

📢 Tak wygląda teraz Katherine Kelly Lang, czyli słynna Brooke z serialu "Moda na sukces". Wkrótce skończy 62 lata! [24.03.2023] Katherine Kelly Lang to słynna amerykańska aktorka, która od 36 już lat gra Brooke w serialu "Moda na sukces". Właśnie na platformie streamingowej Red Go wystartował 34. sezon tej niekończącej się opery mydlanej. Gdy Katherine Kelly Lang rozpoczynała grę w "Modzie na sukces", miała 26 lat. Wkrótce skończy 62 lata. Zobaczcie, jak dziś wygląda Katherine Kelly Lang, czyli słynna Brooke z serialu "Moda na sukces".

📢 Oglądasz telewizję w ten sposób? Abonament RTV cię nie obowiązuje, nie musisz go płacić Abonament RTV 2023 to obowiązkowa opłata dla posiadaczy radia telewizora. Niektóre osoby nie muszą jednak martwić się dodatkowymi opłatami za telewizję. Ustawa przewiduje całkiem długą listę zwolnionych z obowiązkowych opłat abonamentowych. Sprawdź w naszej galerii, kto nie musi płacić abonamentu RTV!

📢 Oto nowa prognoza pogody na Wielkanoc i lato 2023. Mamy długoterminowe prognozy IMGW [24.03.2023] Jaka jest prognoza pogody na Wielkanoc i lato 2023? Jaka pogoda czeka nas w najbliższych dniach? Aura w ostatnim czasie jest dość zmienna i kapryśna. Sprawdziliśmy nowe prognozy pogody na Wielkanoc i pierwsze prognozy na lato 2023. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej opublikował najnowszą prognozę. IMGW prognozuje, jaka będzie pogoda od marca aż do lipca 2023 roku! Sprawdź teraz najnowsze prognozy pogody IMGW na Wielkanoc i lato 2023.

📢 Jeżeli masz te objawy, nie jedz orzechów włoskich. Te osoby muszą uważać na orzechy włoskie [24.03.2023] Orzechy włoskie to popularna przekąska i dodatek do wypieków. Jeżeli przechowujemy je odpowiednio, możemy cieszyć się ich smakiem przez cały rok. Nie każdy może jednak bezpiecznie jeść orzechy włoskie. Osoby z pewnymi objawami powinny natychmiast wykluczyć je z diety. Zobacz kto jest na liście. 📢 Emerytury Stażowe 2023 - takie są aktualne projekty. Nowy wiek emerytalny tylko dla chętnych [24.03.2023] Nowy wiek emerytalny - jeśli tak, to tylko dla chętnych i to dla tych, którzy chcieliby pracować jeszcze krócej. Tak mówi stanowczo rząd i pracuje ciągle także nad możliwością wprowadzenia emerytury stażowej. Mówiło się, ze emerytury stażowe mogłyby zostać wprowadzone w 2023 roku, a prace zakończą się jeszcze pod koniec 2022 roku. Trzeba jeszcze na to poczekać.

📢 Taki podatek zapłacisz od trzynastej emerytury - nowe tabele zaliczek na podatek dochodowy [24.03.2023] Wypłaty emerytur wraz z "trzynastkami" już lada dzień. Pierwsze "trzynastki" zostaną wypłacone świadczeniobiorcom już 1 marca 2023 r. z uwagi na to, iż 1 kwietnia 2023 roku przypada w sobotę. Wcześniej niż zwykle emerytury wraz z trzynastą emerytura otrzymają te osoby, które odbierają świadczenia emerytalne do 10. dnia miesiąca. Poczta Polska zapewniła, że emerytury trafią do świadczeniobiorców jeszcze przed świętami Wielkiej Nocy. Niestety, emerytów nie ucieszy fakt, iż od trzynastej emerytury zostanie pobrana im zaliczka na podatek dochodowy. W galerii publikujemy tabele z wyliczeniami obciążeń fiskalnych oraz kwoty "trzynastek" na rękę.

📢 Te rasy psów nie nadają się do mieszkania w bloku. Oto lista ras, które potrzebują więcej ruchu [24.03.2023] Pies to powinien być świadomy i przemyślany wybór. Musimy liczyć się z tym, że to będzie członek naszej rodziny przez najbliższe kilkanaście lat i w tym czasie musimy mu zapewnić dobre warunki. Mieszkając w bloku powinniśmy wybierać takie psy, które nie będą się męczyć. Zobaczcie, które rasy psów nie nadają się do bloku.

📢 Bibeloty z PRL-u na targach i aukcjach staroci. Jedne za grosze, niektóre niewiarygodnie drogie. Możesz sporo na nich zarobić [24.03.2023] Wraca moda na starocie, antyki, zabytkowe bibeloty. Kultowe przedmioty z lat 60., 70. i 80. powracają do polskich domów. Kolekcjonerzy polują na stare pieniądze, meble, sprzęt, elektronikę, kryształy, zabawki. Za niektóre gadżety są w stanie dużo zapłacić. Inne z kolei wystawiane są na sprzedaż za bezcen. Zobacz w galerii bibeloty z PRL wystawione na sprzedaż na OLX. 📢 Dodatkowe pieniądze z Polskiego Ładu dla emerytów - tabele wyliczeń. Przelewy ze skarbówki na konta emerytów [24.03.2023] Na dodatkowe pieniądze mogą liczyć emeryci i renciści, którzy otrzymują świadczenia emerytalne i rentowe powyżej 2,5 tys. zł brutto. Wypłata dodatkowych pieniędzy z Urzędu Skarbowego wynika ze zmian w prawie podatkowym w ramach reformy Polski Ład. Seniorzy mogą otrzymać nawet 700 zł ze zwrotu podatku. Kiedy zostaną wypłacone pieniądze i co trzeba zrobić, aby je otrzymać? Wyjaśniamy.

📢 To wydarzy się w serialu "Wspaniałe Stulecie". Nurbanu trafia do lochu! [24.03.2023] Serial "Wspaniałe stulecie" powrócił na antenę Telewizji Polskiej po kilku latach przerwy. Turecka produkcja cieszyła się ogromną popularnością wśród widzów na całym świecie. "Wspaniałe stulecie" możemy oglądać od poniedziałku do piątku w TVP 1. Zobaczcie, co wydarzy się w tureckim serialu po weekendzie!

📢 To wydarzy się w serialu "Przysięga" po weekendzie. Ktoś się rodzi, ktoś umiera... [24.03.2023] W ostatnim odcinku serialu "Przysięga": Gulperi rozpacza po zniknięciu ojca. Emir obiecuje go odnaleźć. Ekrem więzi Bekira. Z myślą o powiększającej się rodzinie Kemal kupuje dom nad morzem. Munevver, w imieniu rodziny, zaprasza pana Mulayima na obiad. Co jeszcze wydarzy się w serialu "Przysięga"? Streszczenia odcinków po weekendzie zamieszczamy w galerii. 📢 W takiej kuchni gotuje Maryla Rodowicz. Zaglądamy do jej posiadłości pod Warszawą! [24.03.2023] Tak Maryla Rodowicz urządziła swoją kuchnię w willi pod Warszawą. Własne pierogi na święta, słodkości i przysmaki dla ukochanych kotów - tak gotuje Maryla Rodowicz. Zobacz jak mieszka i żyje królowa polskiej sceny muzycznej. Zaglądamy do środka jej posiadłości w Konstancinie.

📢 Takie są sposoby, aby truskawka obrodziła. Zrób to już teraz, a owoce będą słodkie i soczyste jak nigdy [24.03.2023] Truskawki to z pewnością obok jabłek jeden z ulubionych owoców Polaków. Sezon letni większości z nas kojarzy się z tym pysznym, czerwonym owocem. Niestety nie zawsze można trafić na smaczne owoce. Aby truskawka była słodka i soczysta warto zastosować kilka sprawdzonych trików już teraz. Zobaczcie, co zrobić. 📢 Marcin Hakiel prywatnie. Tak urządził się tancerz po rozstaniu z Kasią Cichopek [24.03.2023] O Marcinie Hakielu ostatnio jest bardzo głośno. Wszystko za sprawą rozstania z Kasią Cichopek, która następnie związała się z Maciejem Kurzajewskim. Rozpisywała się o tym cała Polska! Tak teraz żyje Marcin Hakiel po rozstaniu z Kasią Cichopek. Ma nową ukochaną i rozwija szkołę tańca.

📢 Zwrot podatku - oto tabela wyliczeń. Taki zwrot podatku dostaniesz za 2022 rok [24.03.2023] Ponad cztery miliony podatników złożyło już swoje zeznania podatkowe, a duża część z nich otrzymała zwrot podatku za 2022 rok. Na pieniądze ze skarbówki mogą liczyć osoby, które w deklaracjach podatkowych miały nadpłatę podatku. Zwrot podatku otrzymają m.in. pracownicy etatowi, zleceniobiorcy, emeryci, samotni rodzice oraz rodziny z dziećmi. Mamy tabelę wyliczeń zwrotu podatku za 2022 rok. Sprawdź, ile pieniędzy dostaniesz ze skarbówki! Przypominamy, że w tym roku deklaracje podatkowe można składać do 2 maja. 📢 Tak mieszka Alicja Bachleda-Curuś. Piękna willa w słonecznym Los Angeles jest warta fortunę [24.03.2023] Alicja Bachleda-Curuś na stałe mieszka w Stanach Zjednoczonych. Wiele lat temu aktorka próbowała podbić świat Hollywood. Popularność przyniosła jej główna rola w "Ondine". To właśnie na planie dramatu poznała Colina Farella, z którym ma syna Henrego Tadeusza. Chłopiec ostatnio z tatą pojawił się na gali Oscarów i wzbudził zainteresowanie opinii publicznej oraz samej Nicole Kidman. Zobaczcie w naszej galerii, jak mieszka Alicja Bachleda-Curuś.

📢 Zakazany owoc - to wydarzy się po tym weekendzie. Halit zdradza Yildiz z Leylą? [24.03.2023] Sprawdzamy, co wydarzy się w serialu "Zakazany owoc" do końca marca. W serialu nie zabrkanie ciekawych zwrotów akcji i wydarzeń. Wkrótce w telenoweli: Leyla nie chce już dłużej pracować dla Kai. Ender i Kaya biorą ślub, a Yigit bierze rozwód z Lilą. Sahika usiłuje zastraszyć Ender. Przeczytaj, co jeszcze się wydarzy. Streszczenia odcinków serialu "Zakazany owoc", które wyemitowane zostaną do końca marca, zamieszczamy w galerii.

📢 To warto sadzić w marcu i kwietniu. Lista kwiatów i roślin, które można sadzić wczesną wiosną [24.03.2023] Coraz wyższa temperatura zachęca do spędzania więcej czasu na dworze i rozpoczęcia pierwszych prac w ogrodzie. W marcu, choć za oknem bywa jeszcze zimno i pochmurnie, to jest to już odpowiednia pora na sadzenie niektórych kwiatów, warzyw czy innych roślin zarówno w ogródkach, jak i na balkonie. Co można sadzić i siać w marcu i kwietniu? Mamy listę!

📢 Waloryzacja emerytur 2023 - tabela. Jakie podwyżki dostali inni? Zobacz wyliczenia [24.03.2023] W marcu czas na waloryzację rent i emerytur. Wypłacone w tym miesiącu świadczenie jest zdecydowanie wyższe za sprawą bardzo wysokiego wskaźnika waloryzacji, który przyjęto w 2023 roku. To rekordowe 114,8 proc. Na tak wysoką waloryzację rent i emerytur w 2023 roku wpływ miała przede wszystkim szalejąca inflacja. W tabelach, które zamieszczamy w galerii znajdziesz wyliczenia podwyżek dla przykładowych emerytur. 📢 Karnawałowe imprezy w klubie Prywatka. Tak bawili się koszalinianie! [ZDJĘCIA] 23.03.2023 Karnawał za nami, w ostatnich tygodniach mieszkańcy Koszalina chętnie bawili się na imprezach w klubie Prywatka. Zobaczcie, jak w lutym wyglądały imprezy w Prywatce! 📢 Celebryci ze Szczecina (i nie tylko) na zdjęciach sprzed 20 lat! Zobacz, jak się zmienili 23.03.2023 Politycy, sportowcy, aktorzy, działacze sportowi, celebryci, szczecinianie i goście w naszym mieście i regionie - tak wyglądali w pierwszej połowie dwutysięcznych lat.

📢 W Stalowej Woli nie brakuje pięknych kobiet. Niektóre z nich błyszczą na Instagramie. Zobacz najnowsze zdjęcia Te dziewczyny zachwycają urodą! Na Instagramie nie brakuje zdjęć pięknych kobiet ze Stalowej Woli - tych młodszych i tych nieco starszych. Która ma szanse zostać celebrytką? Przejdźcie do galerii i zobaczcie piękne dziewczyny ze Stalowej Woli.

📢 Aneta Kręglicka kończy 58 lat. Modelka wciąż zachwyca. Tak teraz wygląda polska Miss Świata Aneta Kręglicka przed laty zyskała uznanie na całym świecie, zdobywając tytuł Miss Świata. Chociaż od tego osiągnięcia minęły już 34 lata, modelka cały czas zachwyca swoim wyglądem. Tak wygląda teraz! 📢 Zjawiskowa Teresa Werner zachwyca urodą. Zobacz odważne zdjęcia pięknej piosenkarki Teresa Werner jest diwą śląskiej sceny muzycznej, a miliony Polaków słuchają jej przebojów. Popularna piosenkarka cały czas jest w świetnej formie, a jej zdjęcia wręcz zachwycają. 64-letnia Teresa Werner wygląda jak nastolatka. Zobacz prywatne zdjęcia pięknej piosenkarki. Tak na co dzień wygląda królowa śląskich szlagierów.

📢 Wędkarstwo to nie hobby, to styl życia! Zobaczcie najlepsze MEMY o wędkarzach. Sezon 2023 Sezon wędkarski trwa w zasadzie cały rok, choć nie każdy lubi zimowe połowy. W mediach społecznościowych pełno zdjęć z udanych wypraw- i to nie tylko w kraju, bo furorę w ostatnich latach robią wędkarskie wyprawy po całym świecie. To coś więcej niż hobby, to styl życia, którym zaraża się coraz więcej osób. Nie wierzycie? Zobaczcie najzabawniejsze wędkarskie memy. Wędkarze mają do siebie dystans i potrafią się śmiać sami z siebie! Jak mówią, "żadna kobieta nie ma szans dostać tyle uwagi, co spławik w bezwietrzny dzień"! 📢 Panie, kto panu tak to... zepsuł! Fuszerki i wpadki budowlane, w które ciężko uwierzyć! Wieść niesie, że są budowle, w których nie ma ani jeden usterki. Ale fuszerki budowlane zdarzają się dość często. Czasem by naprawić taką usterkę czy fuszerkę wystarczy niewiele. A jednak zdarzają się i takie wpadki budowlane, w które aż ciężko uwierzyć i słynne słowa "panie, kto panu tak to..." same cisną się na usta!

📢 Tak zmieniał się bytowski dworzec na przestrzeni kilkudziesięciu lat. Od ruiny do perełki Bytowski dworzec przez wiele lat straszył swoim wyglądem. Podpadał w ruinę. Teraz wygląda imponująco. Inwestycja kosztowała ponad 20 milionów złotych. Brakuje tylko jednego: połączeń kolejowych. 📢 Pożar w Porcie Popowice we Wrocławiu, siedem zastępów straży w akcji. Przyczyną mógł być niedopałek papierosa [ZDJĘCIA] W czwartek (23 marca) około godziny 9 straż pożarna została wezwana do pożaru w bloku mieszkalnym przy ul. Białowieskiej 99 w Porcie Popowice. Ogień i gęsty dym wydobywały się z balkonu na 8. piętrze. 📢 Zmieniają swój wygląd, ale policja ciągle depcze im po piętach. Podlascy przestępcy poszukiwani za udział w bójce lub pobiciu Niektórzy ukrywają się od lat, inni dopiero uczą się życia w strachu przed tym, że zapukają do nich organy ścigania. Tych podlaskich przestępców poszukuje policja za udział w bójkach, lub pobiciach. Powodowali poważny rozstrój zdrowia u swoich ofiar, a są tacy, którzy uczestniczyli w bójkach ze skutkiem śmiertelnym. Szuka ich policja z woj. podlaskiego i całego kraju. Zobacz twarze i wizerunki, które udostępniła policja na swojej stronie internetowej.

📢 Te długi się nie przedawniają. Oto lista długów, które się nie przeterminują Długi mogą ulec przedawnieniu, ale tylko pod określonymi warunkami do których dochodzi bardzo rzadko, żeby nie powiedzieć, że sporadycznie. Bez wątpienia zobowiązania finansowe jakie na siebie bierzemy musimy regulować inaczej musimy się liczyć z przykrymi konsekwencjami. Jest kilka długów które nie ulegają przedawnieniu, o jakie chodzi? Zobaczcie. 📢 Te stare kryształy, porcelana i kolorowe szkło z PRL są teraz warte więcej niż myślisz. Oto zdjęcia najdroższych unikatów Starocie z czasów PRL są znowu modne i wracają do łask. Kryształowe i porcelanowe naczynia, kolorowe szkło, wazony, papierośnice i inne i bibeloty schowane przez lata w kartonach i piwnicach dziś są warte krocie. Zobacz, ile kosztują te kolekcjonerskie unikaty. Oto najdroższe oferty z aukcji internetowych. Kto by pomyślał, że mogą być aż tyle warte!

📢 Rekordowa waloryzacja emerytur 2023 - tabela wyliczeń. Takie emerytury dostają seniorzy od marca Rekordowa waloryzacja emerytur 2023 wprowadzona w życie. Znamy oficjalny wskaźnik waloryzacji emerytur w 2023 roku. Świadczenia wzrosły od 1 marca o 14,8 procent. Co to oznacza dla seniorów? Sprawdź, jakie są teraz stawki emeryt 📢 Zaginął Damian Gołąbiewski. Ostatni raz był widziany przy bankomacie na Legnickiej [ZDJĘCIA] Damian to mieszkaniec nadmorskiej miejscowości Chłapowo. Do Wrocławia przyjechał, by odwiedzić swoją rodzinę. Poszedł na pociąg, ślad po nim zaginął. 📢 Po tylu latach przedawniają się długi. To musisz wiedzieć o przedawnieniu Nie ma wątpliwości co do tego, że swoje długi należy spłacać. Jeśli zaciągamy zobowiązania to musimy je spłacać. Niestety zdarzają się czasem sytuacje, w których staje się to niemożliwe. Wówczas możemy po cichu liczyć na przedawnienie. Które długi i po jakim czasie się przedawniają? Sprawdzamy.

📢 Kobiety o tych imionach są rozrzutne. Pieniądze się ich nie trzymają 23.03.2023 Często się zastanawiamy, czy imię może mieć wpływ na nasz charakter i nasze zachowania? Co prawda nie wszyscy się z tym zgadzają, to często nasze imiona odzwierciedlają nasz styl życia. Jak to przekłada się na nasze finanse? Sprawdziliśmy, co można wyczytać z kobiecych imion. Prezentujemy kobiece imionach, które zbyt łatwo wydają pieniądze. Zobacz listę. 📢 Mężczyźni o tych imionach są najlepszymi mężami. Mają cudowny charakter [LISTA] 23.03.2023 Poszukujesz idealnego faceta na całe życie? Te osoby są najlepszymi mężami. Ci mężczyźni to partnerzy na całe życie, na których się nie zawiedziesz i będą z Tobą do grobowej deski. Jeśli ciągle się zastanawiasz w sprawie wyboru partnera, zobacz listę. Może okaże się niezbędna!

📢 Ten dom pod Warszawą zagrał w kilku produkcjach telewizyjnych. Był też domem "Wielkiego Brata". Teraz popada w ruinę i trafił na licytację Ten powstały przed 10 laty podwarszawski dom to absolutna perełka architektoniczna. W latach świetności wart kilkanaście milionów złotych. Nagrywano w nim „Top Model”, seriale „1983” i „Pułapka”, a także kultowy reality show "Big Brother". Dziś jednak niszczeje. Ten bardzo smutny obraz zauważyli byli uczestnicy programu "Big Brother", a także Paweł Naduk, który go zaprojektował. Apeluje także by uratować nieruchomość. 📢 MasterChef Junior. Natalia Paździor zachwyca w odważnej stylizacji. 18-latka wyrosła na piękną kobietę. Zobaczcie jej prywatne zdjęcia Natalia Paździor ze Zbludowic pod Buskiem siedem lat temu wygrała pierwszą polską edycję "MasterChef Junior". Dziś ma 18 lat i wygląda olśniewająco, a fani nie mogą uwierzyć, że to ta sama dziewczynka, której kibicowali w 2016 roku. Zobaczcie prywatne zdjęcia Natalii z Instagrama - niektóre stylizacje są naprawdę odważne.

📢 Fryzury KRÓTKIE na wiosnę 2023. Modne fryzury dla krótkich włosów. Zobacz, jakie uczesania są na topie 23.03.2023 Krótkie fryzury są ciągle na topie. Odpowiednie cięcie potrafi nie tylko odmłodzić, ale też dodać charakteru - chcesz się wyróżnić w tłumie? Postaw na krótkie, charakterystyczne cięcie. Tego typu fryzura z pewnością wyróżni cię na tle włosów półdługich, które nosi większość z nas. Dużym plusem krótkich fryzur jest także to, że bardzo łatwo je stylizować. 📢 Małgorzata Tomaszewska pokazała mamę! ZDJĘCIA. Gwiazda TVP z rodzicielką! Kim jest Katarzyna Calińska-Moura? ZOBACZ GALERIĘ ZDJĘĆ Małgorzata Tomaszewska jest jedną z najpopularniejszych i najbardziej lubianych prezenterek stacji TVP. Widzowie mogą ja oglądać w programach "Pytanie na śniadanie" oraz "The Voice Senior". W ostatnim czasie wraz z synkiem wybrała sie do słonecznego Dubaju w odwiedziny do swojej mamy.

📢 Wypadek w Kostomłotach Drugich. Powstał ogromny korek na drodze po czołowym zderzeniu Dwa samochody osobowe zderzyły się o poranku w czwartek, 23 marca na drodze S 74 w miejscowości Kostomłoty Drugie w powiecie kieleckim. Na pasie w kierunku Kielc powstał spory zator. 📢 Natychmiast wyrzuć te rzeczy! Sprawdź jakie przedmioty przynoszą nam pecha 23.03.2023 Wszyscy na co dzień marzymy o życiu w szczęściu, dostatku i zdrowiu, bez problemów. Według przesądów, często na własne życzenie sprowadzamy do swoich "czterech ścian" straszliwego pecha. Sprawdź jakich rzeczy nie trzymać w mieszkaniu, bo grożą nam straszliwym pechem i pasmem niekończących się niepowodzeń. 📢 Instagram Marty Kubackiej zasypany komentarzami internautów. "Walcz, bo masz dla kogo!" Instagram Marty Kubackiej został zasypany komentarzami internautów. Odkąd Dawid Kubacki poinformował o tragedii, która spotkała jego rodzinę, fani nie ustają w zamieszczaniu komentarzy na profilu jego żony. Słów wsparcia jest bardzo dużo i wciąż ich przybywa.

📢 Trwa zabieg upiększania trybun na stadionie Wisły Kraków. Efekty są coraz bardziej widoczne. Nowe zdjęcia Trwa przebudowa Stadionu Miejskiego im. H. Reymana na III Igrzyska Europejskie w Krakowie i Małopolsce. Wygląd zmieniają elewacje trybun, na których pojawia się coraz więcej szklanych elementów. Przejdź do GALERII, by zobaczyć postęp prac. 📢 Horoskop codzienny na czwartek 23 marca 2023 r. Wodnik, Ryby, Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Koziorożec HOROSKOP dzienny na czwartek 23 marca 2023 roku dla każdego znaku zodiaku. Co się wydarzy w czwartek 23.3.2023 u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Sprawdź swój horoskop na dziś i zobacz, co dla Ciebie przepowiadają gwiazdy. Wróżka Ekspiria zna Twój znak zodiaku i radzi specjalnie dla Ciebie!

📢 Nowy amfiteatr pod Górą Parkową w Krynicy Zdroju wygląda coraz bardziej imponująco. Na placu budowy praca wre. Zobaczcie zdjęcia Trwają prace związane z budową amfiteatru w Krynicy-Zdroju. Na placu budowy pracują budowlańcy oraz ciężkie maszyny, a z lotu ptaka widać już zarys, jak w przyszłości będą wyglądać miejsca dla widowni. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, w maju 2024 odbędą się tam pierwsze wydarzenia kulturalne. Burmistrz uzdrowiska ma nadzieję, że inwestycja otworzy przed Krynicą nowe możliwości. 📢 Najlepsze MEMY o Krakowie. Dowiesz się z nich więcej o mieście królów niż z encyklopedii! [23.03.2023] Kraków to piękne, ale jednocześnie bardzo specyficzne miasto. Z jednej strony zachwyca, z drugiej wieloma rzeczami irytuje. Doskonale krakowskie realia obrazują... przygotowane przez internautów MEMY. Można dowiedzieć się z nich więcej o klimacie panującym pod Wawelem niż encyklopedii. Zobaczcie sami!

📢 Alimenciarze poszukiwani przez policję w Małopolsce. Oni nie płacą na swoje dzieci! Oto mężczyźni i kobiety których poszukuje małopolska policja za niepłacenie alimentów. W naszym zestawieniu prezentujemy osoby, które mimo nakazu sądowego zaniedbały spoczywający na nich obowiązek alimentacyjny i nie wypłacają na rzecz własnego dziecka (lub dzieci) należnych pieniędzy. Widziałeś ich? Daj znać policji! Dane pochodzą z policyjnej strony poszukiwani.policja.pl i zostały pobrane 22.03.2023 r. 📢 Kleszcze atakują. Najbardziej niebezpieczne miejsca we Wrocławiu i okolicy. “Kleszcz wbił mi się w głowę” Kleszcze, mimo swoich niewielkich rozmiarów, są wyjątkowo niebezpieczne, zarówno dla ludzi, jak i zwierząt. To dlatego, że przenoszą szereg groźnych chorób. Choć przyjmuje się, że szczyt aktywności tych pajęczaków przypada na maj-czerwiec i wrzesień-październik, to kleszcze potrafią być aktywne przez cały rok. Pogoda sprzyja spacerom, a coraz więcej mieszkańców Wrocławia i okolicy ostrzega przed kleszczami. Gdzie w stolicy Dolnego Śląska jest ich najwięcej?

📢 Oto horoskop dzienny na czwartek, 23 marca 2023 roku. Wróżbita Kris zdradza horoskop dla wszystkich znaków zodiaku na 23.03.2023 Horoskop dzienny na czwartek, 23 marca 2023. Co mówią gwiazdy? Sprawdź horoskop i dowiedz się, co czeka Twój znak zodiaku 23.03.2023. Horoskop dzienny na czwartek zdradzi Ci, jaki dzień przed Tobą. Sprawdź! 📢 Nowy wygląd Urzędu Miasta w Skarżysku-Kamiennej po remoncie. Wszędzie zdjęcia miasta i interesujący wystrój. Zobacz film i zdjęcia Urząd Miasta w Skarżysku-Kamiennej od stycznia 2023 roku jest ponownie dostępny dla interesantów przy ulicy Sikorskiego. Przeszedł gruntowny remont, został przystosowany do użytku osób z niepełnosprawnościami, komunikacja między mieszkańcami, a urzędnikami ma być łatwiejsza. W każdym pomieszczeniu panuje taki sam wystrój, a na ścianach wiszą zdjęcia Skarżyska z różnych dekad i perspektyw. Zobacz film i zdjęcia odnowionej instytucji w galerii.

📢 Napad na pocztę na wrocławskim Szczepinie. Trwa policyjna obława! W środę 22 marca około godziny 13:00 zamaskowany mężczyzna napadł na placówkę pocztową przy ul. Czarnieckiego na wrocławskim w Szczepinie. Trwa policyjna obława za napastnikiem. 📢 Zlikwidowana dziupla samochodowa w powiecie przysuskim. Policja odzyskała cztery skradzione samochody i znalazła też narkotyki Policjanci zlikwidowali „dziuplę” samochodową, w której zabezpieczono skradzione samochody oraz części, które również mogą pochodzić ze skradzionych pojazdów. Wartość aut oceniono na ponad 200 tysięcy złotych. Mundurowi odnaleźli także narkotyki. Do sprawy zatrzymano 5 osób z powiatów skarżyskiego, szydłowieckiego i przysuskiego. Przedstawiono im zarzuty paserstwa oraz handlu i posiadania narkotyków. Trzy osoby zostały tymczasowo aresztowane.

📢 Adrianna z Łodzi z programu Rolnik szuka żony wybrała już suknię ślubną. Tak wygląda po metamorfozie Adrianna Jasiaczek z Łodzi, która odnalazła miłość w programie Rolnik szuka żony, a w jego finałowym odcinku przyjęła pierścionek zaręczynowy zdradziła, że wybrała już suknię ślubną. Tajemnicą owiany jest wciąż termin ślubu, a pierwotne plany by odbył się w stodole uległy zmianie, co mieszkanka Łodzi zdradziła podczas ostatniego live, który zorganizowała dla swoich fanów.

📢 Tragedia na terenie zakładu w Zakurzewie pod Grudziądzem. Nie żyje mężczyzna, który przewoził drewno Do tragicznego zdarzenia doszło rano w środę, 22 marca na terenie zakładu gospodarki odpadami w Zakurzewie pod Grudziądzem. Mężczyzna prowadził auto z kontenerem załadowanym drewnem. Pojazd przewrócił się zjeżdżając z górki, a kierujący nim 55-latek mimo długiej reanimacji niestety nie przeżył. 📢 Tragedia na Dolnym Śląsku. Nie żyje młoda kobieta, która prowadziła quada Tragiczny wypadek w Boguszowie - Gorcach. Zginęła 22-letnia mieszkanka tej miejscowości, która prowadziła quada. Przez wiele godzin śledczy z policji i prokuratury ustalali okoliczności tragedii. Ratowników wezwał przypadkowy przechodzień. Kiedy policjanci dotarli na miejsce, była przytomna, po czym jej stan gwałtownie się pogorszył. Ratownicy przez długi czas walczyli o jej życie. 📢 Najciekawsze punkty widokowe w województwie podlaskim i okolicach. Zobacz, które miejsca warto odwiedzić Podczas wycieczek po regionie możemy odwiedzić wiele punktów widokowych. Jedne zapierają dech w piersi, a niektóre rozczarowują. Przygotowaliśmy dla was subiektywne zestawienie najlepszych punktów widokowych w regionie. Zobacz, jak wyglądają poszczególne punkty i jaki rozpościera się z nich widok.

📢 Nowy park we Wrocławiu. Tym razem powstanie na... pętli tramwajowej [ZDJĘCIA] Budowana przy ul. Rogowskiej pętla autobusowo-tramwajowa powstającej trasy na Nowy Dwór (TAT) będzie wyróżniać się na tle innych. Posadzonych zostanie na niej niemal 100 drzew, które mają zmienić przystanek w mały park.

📢 Oto złodzieje i włamywacze z Kielc, których ściga policja. Oni grasują w naszym mieście. Uważajcie na nich! Ci złodzieje i włamywacze z Kielc poszukiwani są przez naszą policję. Niektórzy z nich robią to regularnie i dodatkowo ciążą na nich również inne zarzuty, jak pobicia, posiadanie narkotyków czy chociażby oszustwa. Uważajcie na swoje domy, samochody, mienie. Rozpoznajecie kogoś ze zdjęć? 📢 Toruń. Co się dzieje z zabytkową siedzibą największej w mieście firmy budowlanej końca XIX wieku? Przy Szosie Chełmińskiej 49-51 stoi ponad 150-letni dom, który był siedzibą firmy Ulmer & Kaun. Tej, co to pod koniec XIX stulecia wybudowała większość kamienic na Przedmieściu św. Katarzyny. Cenny budynek został kilka lat temu wpisany do rejestru zabytków, później znalazł się niemal na placu budowy nowej linii tramwajowej. Dom się sypie i prawnie nikt w nim już nie mieszka.

📢 Nie kupuj tych sztućców. Uważaj też na pozostałe produkty. Są niebezpieczne dla Twojego zdrowia! Zobacz najnowsze ostrzeżenia GIS 22.03.2023 Nie kupuj tych sztućców. Są niebezpieczne dla Twojego zdrowia! Oto nowe ostrzeżenia GIS. Znajdziemy w nich informacje m.in. o takich wyrobach jak mięso z bakteriami Salmonella, sałatka, orzechy, ciasto z metalem, pyłek kwiatowy, herbatniki, czy suplementy diety. Możesz mieć je w swoim domu. Spożywać ich nie powinieneś, ale możesz zwrócić je do sklepu i odzyskać pieniądze. W tym artykule znajdziesz informacje o terminach ważności do spożycia i numerach partii produktów zagrażających Twojemu zdrowiu i życiu. Artykuł aktualizowany jest regularnie. 📢 Nie ma rąk, ale stopami zrobi wszystko! 5-letnia Jagódka Stradomska ze Skroniowa pod Jędrzejowem jest niesamowita! Zobaczcie film Jeździ na hulajnodze, gra w piłkę, maluje, robi wycinanki, samodzielnie je i myje zęby. Pięcioletnia Jagódka Stradomska ze Skroniowa, w gminie Jędrzejów nie ma rączek, ale każdego dnia udowadnia, że chcieć znaczy móc i stopami robi prawie wszystko. Zobaczcie poruszające wideo, zdjęcia oraz przeczytajcie wywiad z mamą tej niesamowitej dziewczynki.

📢 Horoskop na kwiecień 2023. Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Strzelec, Koziorożec, Wodnik, Ryby. 22.03.2023 HOROSKOP dla wszystkich znaków zodiaku na kwiecień 2023 roku. Co się wydarzy w kwietniu 2023 u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Sprawdź swój horoskop na kwiecień i zobacz, co dla Ciebie przepowiadają gwiazdy. Wróżka Ekspiria zna Twój znak zodiaku i radzi specjalnie dla Ciebie! 22 marca 2023. 📢 Wszystkie metamorfozy Dody. Królowa jest tylko jedna - tak popularna piosenkarka zmieniała się na przestrzeni lat. Aż trudno uwierzyć "Królowa jest tylko jedna" - to określenie na stałe przylgnęło do Dody, czyli Doroty Rabczewskiej, która ponad dwie dekady temu na stałe znalazła swoje miejsce na polskiej scenie muzycznej. Na przestrzeni tych ponad dwudziestu "królowa" bardzo się zmieniła - choć zawsze swoją urodą przykuwała uwagę mężczyzn, to upływający czas jej służy. Zresztą... sami zobaczcie.

📢 Trwa budowa obwodnicy Wąchocka. Prace są już bardzo zaawansowane. Tak inwestycja prezentuje się z lotu ptaka. Zobacz zdjęcia i filmy Trwa budowa obwodnicy Wąchocka. Doskonale widać już jej efekty. W kilku miejscach położono pierwszą warstwę bitumiczną, widać zarysy pierwszych węzłów komunikacyjnych. 📢 Fryzury damskie, które dodają lat. Zobacz, czego unikać w dojrzałym wieku, aby się nie postarzać. Lista fryzur zakazanych Modne fryzury damskie niekoniecznie muszą pasować każdej z was. Niestety nie wszystko, co proponują styliści, będzie pasować do twojego wieku, kształtu twarzy, karnacji, czy oczu. Oczywiście najważniejsze, abyś sama się w takim cięciu dobrze czuła. My jednak przestrzegamy i przedstawiamy listę zakazanych fryzur dla dojrzałych kobiet.

📢 Kozienice na zdjęciach sprzed 20 lat. Zobaczcie, co przez ten czas zmieniło się w mieście. Poznacie wszystkie miejsca? Wracamy do czasów, do których wiele osób z chęcią by wróciło. Zastanawialiście się kiedyś, jak Kozienice wyglądały na początku XXI wieku? Zobaczcie zdjęcia w galerii. 📢 Oto licytacje komornicze w Radomiu i regionie radomskim. Tanie domy i mieszkania. Zobaczcie oferty komornika - 22.03.2023 Niemal codziennie odbywają się licytacje komornicze lub skarbowe samochodów, mieszkań, domów, gruntów, odebranych właścicielom za długi. Można je wylicytować już za zaledwie połowę ich wartości rynkowej, a uzyskana kwota zostaje przeznaczona na spłatę zobowiązań dłużników. Zebraliśmy dla Państwa najnowsze oferty z Radomia i regionu radomskiego. Prezentujemy licytacje w naszej galerii.

📢 Dziewczyny i żony piłkarzy Jagiellonii Białystok. Poznajcie jagiellońskie WAG's 2023. Oto piękna strona białostockiego zespołu W ostatnim czasie doszło do sporych przetasowań w kadrze Jagiellonii Białystok i co za tym idzie, wiele zmieniło się jeśli chodzi o piękną stronę, czyli wybranki naszych piłkarzy. Zobaczcie dziewczyny i żony zawodników Jagi, które można spotkać na stadionie przy Słonecznej. Poznajcie jagiellońskie WAG's.

📢 Najlepsze memy na Dzień Wagarowicza. Zobacz śmieszne zdjęcia w pierwszy dzień wiosny 2023! Dzień Wagarowicza 2023 wypada w pierwszy dzień wiosny kalendarzowej, czyli 21 marca. Natomiast pierwszy dzień wiosny astronomicznej jest świętem ruchomym i w tym roku wypada 20 marca. Według zwyczaju w Dzień Wagarowicza uczniowie zrywają się z lekcji i uciekają ze szkoły. Wielu Internautów szydzi z tego święta i tworzy prześmiewcze memy na Dzień Wagarowicza. 📢 Tak się bawi Toruń nocą na starówce! Oto zdjęcia z imprez w Hex Clubie Mamy dla Was kolejną fotorelację z imprez w jednym z najpopularniejszych klubów na toruńskiej starówce! Zobaczcie, co ostatnio działo się w Hex Club Toruń! 📢 Nowe przetargi od wojska. Agencja Mienia Wojskowego wyprzedaje sprzęt do warsztatu (18.03.2023) Nowe przetargi od wojska. Kolejne partie sprzętu już są niepotrzebne w armii. Agencja Mienia Wojskowego ogłosiła przetargi, które będą jeszcze organizowane w marcu. Na przetargach jest duży wybór sprzętu, który może jeszcze długo służyć w wielu warsztatach. Przedstawiamy zdjęcia i ceny sprzętu warsztatowego na przetargach w Agencji Mienia Wojskowego.

📢 Rzadkie monety z PRL są poszukiwane przez kolekcjonerów. Sprawdź koniecznie, które są najdroższe i ile można za nie zarobić! Stare, rzadkie i najcenniejsze monety z PRL. Pieniądze z tego okresu, są teraz warte nawet kilkaset razy więcej, niż w dniu ich pojawienia się na rynku. Najczęściej poszukiwane monety przez kolekcjonerów są bardzo rzadkie i mają długą historię. Wartość kolekcjonerska niektórych pieniędzy robi ogromne wrażenie. Jakie numizmaty są teraz najcenniejsze? Aukcje z monetami z PRL z roku na rok biją kolejne rekordy popularności. Za te monety kolekcjonerzy są w stanie zapłacić krocie! Sprawdź koniecznie czy masz je w domu!

📢 Tak wyglądają prawdziwe Wilkowyje z serialu "Ranczo". To Jeruzal. Te miejsca znasz z telewizji. Zobacz zdjęcia [24.03.2023] Autobus z Warszawy objeżdża niewielki rynek w centrum wsi. Obok jest przystanek i sklep w barwach unijnych. A na ławeczce klienci z Mamrotami. Tak wygląda w Jeruzalu, czyli serialowych Wilkowyjach. Jest tak, jak w serialu "Ranczo" - zresztą zobaczcie sami!

📢 Najmodniejsze fryzury na wiosnę 2023. Oto najbardziej popularne cięcia dla kobiet na wiosnę. Sprawdź koniecznie! Oto najmodniejsze fryzury dla kobiet na wiosnę 2023 roku. Jakie cięcia i uczesania będą najczęściej wykonywane w tej słonecznej porze roku? Sprawdź w naszej fotogalerii. Znajdziecie w niej przykłady fryzur oraz kolory włosów, które będą najbardziej pożądane na wiosnę 2023 roku. 📢 Wypłata trzynastek przed Wielkanocą? To możliwe! Znamy terminy, kiedy listonosze Poczty Polskiej dostarczą emerytury Już niebawem rozpocznie się wypłata trzynastek. Niektórzy seniorzy będą mogli je przeznaczyć na świąteczne zakupy. Premier Mateusz Morawiecki zapowiadał, że trzynastka będzie wypłacana w kwietniu. Terminy jednak uległy zmianie. Trzynasta emerytura będzie wypłacana szybciej! Sprawdź, ile pieniędzy wpłynie na twoje konto. Oto terminy wypłat i wyliczenia. Sprawdź szczegóły! 📢 Tanie domy od komornika na sprzedaż w Wielkopolsce. Jak wyglądają i ile kosztują? Sprawdź najnowsze licytacje komornicze Nawet za 3/4 wartości można kupić nieruchomości, wystawione na licytacjach komorniczych. W obliczu szalejącej inflacji i zawrotnych cen, domy od komornika cieszą się coraz większym zainteresowaniem. To świetna okazja, by trochę zaoszczędzić, nie rezygnując z zakupu. Regularnie ogłaszane są kolejne licytacje, także w Wielkopolsce. Przejrzeliśmy najnowsze oferty. Jak wyglądają i ile kosztują licytowane nieruchomości?

📢 Kolejne zwolnienia we Wrocławiu. Prace może stracić 5 tysięcy pracowników banku Credit Suisse Credit Suisse, bank istniejący od 167 lat, poinformował w miniony weekend, że wejdzie w fuzję ze swoim lokalnym rywalem UBS. W cieniu przekazywanych miliardów franków i komunikatach o rozwoju oraz zmianach w modelu biznesowym, pojawiły się obawy pracowników, którzy otrzymali wiadomości o potencjalnych zwolnieniach. 📢 Też tyle zarabiasz? Oto średnie zarobki w poszczególnych województwach W którym rejonie Polski zarabia się najwięcej, a w którym najmniej? Jak wielkie są różnice pomiędzy najwyższymi a najniższymi zarobkami? Główny Urząd Statystyczny w swoim raporcie wskazał, gdzie średnie płace w Polsce są najwyższe. Sprawdź jak wypada twój region? Zarabiasz tyle? 📢 Kawa. Z tym nie wolno jej łączyć. Jeden błąd może Cię sporo kosztować Poranna kawa dla wielu jest rytuałem. Jeszcze inni w biegu piją kawę dla energii, a jeszcze inni w ten sposób zaspokajają pragnienie. Są przypadki, gdy kawa może okazać się zagrożeniem dla naszego zdrowia i życia. Zwłaszcza w dłuższej perspektywie. Z czym nie wolno łączyć kawy? Dlaczego jest to tak istotne?

📢 Nowy serial Dziedzictwo zastąpi Przysięgę w TVP 1 już za kilka dni. Co wydarzy się na początku tureckiego serialu "Emanet"? [24.03.2023] To już ostatnie odcinki serialu "Przysięga, który na antenie TVP emitowany jest od 2019 roku. Pod koniec marca zastąpi ją turecki serial pt. "Dziedzictwo" ("Emanet"). Widzowie będą go mogli oglądać od poniedziałku do piątku o godzinie 16.05 na antenie TVP 1. Przeczytaj co wydarzy się na początku serialu "Dziedzictwo" oraz kim są główni bohaterowie i aktorzy. W galerii zamieszczamy zdjęcia aktorów oraz kadry z pierwszego odcinka.

📢 Takie są modne fryzury na wiosnę w 2023 roku. Ciemne włosy z refleksami to obecny hit [24.03.2023] HITEM koloryzacji ciemnych włosów w 2023 są refleksy i pasemka. Panie cenią ich stosowanie przede wszystkim za naturalny wygląd i długotrwały efekt.

📢 Na te aplikacje w telefonie musisz uważać. Należy samodzielnie usunąć je z telefonów Samsung, Xiaomi i innych [24.03.2023] Wykradają dane z telefonu, spowalniają działanie systemu, atakują natarczywymi reklamami. Na te aplikacje w telefonie musisz uważać. Je trzeba samodzielnie usunąć z telefonów komórkowych. Jakie aplikacje są uznane za niebezpieczne? Zobacz, które aplilacje zostały usunięte ze Sklepu Play. 📢 Torty komunijne dla chłopca i dziewczynki. Zobacz zdjęcia najpiękniejszych tortów na I Komunię Świętą [24.03.2023] Elegancki, estetyczny, skromny. Taki powinien być tort na I Komunię Świętą dziecka. Najczęściej rodzice decydują się na tradycyjny biały z niewielkimi elementami dekoracyjnymi. Pojawiają się jednak również już bardziej nowoczesne. Zobacz najpiękniejsze torty komunijne dla chłopca i dziewczynki. 📢 Tutaj sprawdzisz, ile wyniesie emerytura wraz z trzynastką. Mamy wyliczenia kwietniowych emerytur na rękę [24.03.2023] Zgodnie z przepisami zawartymi w Ustawie o dodatkowym rocznym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów, wypłata trzynastej emerytury w roku 2023 będzie miała miejsce w kwietniu. W tym czasie emeryci i renciści otrzymają swoje bieżące świadczenie oraz dodatkowe świadczenie w postaci trzynastej emerytury. Zasady wypłaty trzynastej emerytury określają, że jej kwota jest uzależniona od wysokości świadczenia emerytalnego lub rentowego. W przypadku, gdy emeryt lub rencista pobiera świadczenie w pełnej wysokości, trzynastka będzie równa jednemu miesięcznemu świadczeniu. Natomiast w przypadku, gdy świadczenie jest niższe, kwota trzynastej emerytury zostanie odpowiednio obniżona. Sprawdź ile wyniesie Twoja emerytura wraz z trzynastką!

📢 Te osoby nie dostaną zwrotu z podatku w 2023 roku. Mamy listę obowiązujących limitów i nowych zasad [24.03.2023] Minął już miesiąc rozliczeń z urzędem skarbowym. Wiele osób ma już za sobą rozliczenie z fiskusem. Ci którzy się nie rozliczyli mają czas do 2 maja. Nie wszyscy mogą liczyć na zwrot podatku. Przygotowaliśmy dla was listę osób, które nie otrzymają zwrotu z podatku i dlaczego. 📢 Tak mieszka Alicja Bachleda-Curuś. Piękna willa w słonecznym Los Angeles jest warta fortunę [24.03.2023] Alicja Bachleda-Curuś na stałe mieszka w Stanach Zjednoczonych. Wiele lat temu aktorka próbowała podbić świat Hollywood. Popularność przyniosła jej główna rola w "Ondine". To właśnie na planie dramatu poznała Colina Farella, z którym ma syna Henrego Tadeusza. Chłopiec ostatnio z tatą pojawił się na gali Oscarów i wzbudził zainteresowanie opinii publicznej oraz samej Nicole Kidman. Zobaczcie w naszej galerii, jak mieszka Alicja Bachleda-Curuś.

📢 Tak wygląda dworek Nataszy Urbańskiej i Janusza Józefowicza. Prywatny las i zabytkowe meble - zdjęcia [24.03.2023] Natasza Urbańska i Janusz Józefowicz są właścicielami dworku Emilin w Jajkowicach pod Warszawą. W urokliwej posiadłości wzięli ślub w 2008 roku, a obecnie spędzają tam każdą wolną chwilę i cieszą się życiem na łonie natury. Zobaczcie, jak wygląda zabytkowy dworek, w którym mieszkają Natasza Urbańska i Janusz Józefowicz wraz ze swoją córką Kaliną. 📢 Modne paznokcie - znamy najważniejszy trend w manicure na wiosnę. To Lipgloss nails [24.03.2023] Jeśli jesteś na bieżąco z najnowszymi trendami w manicure, na pewno słyszałeś już o lipgloss nails! Ten stylowy i elegancki wygląd zyskuje coraz większą popularność w mediach społecznościowych oraz w salonach kosmetycznych. Co więcej, niezależnie od długości paznokci, lipgloss nails wyglądają dobrze i są łatwe w wykonaniu. Niektórzy nazywają je "młodszą siostrą" glazed donut nails, które zostały wprowadzone do świata beauty przez Hailey Bieber i jej manicurzystkę. Chcesz dowiedzieć się więcej na temat tego modnego trendu w pielęgnacji paznokci? W takim razie, koniecznie przeczytaj dalej!

📢 Kujawsko-Pomorskie. Piękne kościoły we wsiach i miasteczkach województwa na unikalnych zdjęciach [24.03.2023] Wybór najpiękniejszego kościoła w pełnym zabytków województwie kujawsko-pomorskim - czy nawet kilku kościołów - łatwy nie jest, a jednak pokusiliśmy się i stworzyliśmy przegląd tych świątyń, które uważamy za przykłady wyjątkowego piękna i uroku. 📢 Widowiskowa akcja na plaży w Mielnie. Na brzeg został wyciągnięty poniemiecki wrak [ZDJĘCIA] Cały weekend trwało wyciąganie z morza, leżącej na dnie kilkanaście metrów od brzegu, barki, która utonęła tu pod koniec II wojny światowej. 📢 Osoby o tych imionach są najszlachetniejsze i mają piękny charakter. To imię może świadczyć o pożądanej osobowości 23.03.2023 Wybór imienia dla dziecka może odzwierciedlać coś pięknego. Warto przejrzeć listę imion, które uważane są za najszlachetniejsze. Według tej listy, osoby noszące te imiona mają najlepszy charakter i osobowość. Zastanów się, czy Twoje imię znajduje się na liście szlachetnych imion, które według ezoteryków charakteryzują się najpiękniejszymi cechami. Naukowcy uważają, że ludzie noszący te imiona często są opiekuńczy, empatyczni i hojni. Te właśnie cechy sprawiają, że osoby z takimi imionami są często uwielbiane przez swoich bliskich oraz otoczenie.

📢 Oto co można wyczytać z daty urodzenia. Sprawdź, jaką skrywa tajemnicę twój dzień urodzenia. To Cię czeka w przyszłości 23.03.2023 Z daty urodzenia można wyczytać wiele o charakterze, osobowości człowieka, a nawet o jego przyszłości. Co to jest numerologia? To wiedza oparta na liczbach, dzięki niej człowiek może lepiej się poznać, zrozumieć teraźniejszość i przewidzieć przyszłość. Numerologia pomaga również w rozumieniu swoich sympatii i antypatii. Poznaj swoją liczbę i sprawdź, co mówi o Tobie twoja data urodzenia.

📢 Najlepsze szkoły jazdy we Wrocławiu. W tych ośrodkach najwięcej kursantów zdaje prawo jazdy za pierwszym razem Wybór szkoły nauki jazdy nie jest łatwy. Często to właśnie od instruktorów zależy, jak kursanci poradzą sobie podczas egzaminu praktycznego – zarówno na placu, jak i w mieście. Pomocne w wyborze mogą okazać się statystyki, publikowane co jakiś czas przez urząd miasta. Na ich podstawie stworzyliśmy ranking najbardziej popularnych szkół jazdy we Wrocławiu, uporządkowany według zdawalności egzaminu. W tych ośrodkach najwięcej kursantów zdaje prawo jazdy za pierwszym razem. Zobaczcie.

📢 Targowisko Korej gotowe na Wielkanoc 2023. Można kupić palmy, koszyczki, baranki oraz dekoracje świąteczne. Zobacz zdjęcia i ceny Na targu Korej przy ulicy Wernera w Radomiu można już kupić dekoracje wielkanocne. Są tu wszystkie niezbędne rzeczy potrzebne do godnego przeżycia Wielkiego Tygodnia i świętowania Wielkiej Nocy. Zobaczcie na kolejnych zdjęciach w galerii. 📢 Ryszard Niemiec spoczął w Alei Zasłużonych na Rakowicach. Świat sportu i dziennikarstwa pożegnał Wybitnego Krakowianina Wielkie tłumy przedstawicieli środowisk dziennikarskich i sportowych oraz władz miasta Krakowa pożegnały Ryszarda Niemca. Pogrzeb zasłużonego redaktora naczelnego "Dziennika Polskiego", "Tempa" i "Gazety Krakowskiej", a także wieloletniego prezesa Małopolskiego Związku Piłki Nożnej odbył się w czwartek 23 marca 2023 roku na cmentarzu Rakowickim. - Spocząłeś w Alei Zasłużonych obok Wisławy Szymborskiej, Marka Grechuty, starego wiślaka Adama Musiała. Myślę, że się będziesz tu dobrze czuł, rozmawiał z nimi tak, jak lubiłeś, stosując swoje ulubione słowo aliści - pożegnał dziadka wzruszony wnuk Rafał Miżejewski, dziennikarz radia ZET.

📢 Białostocki finał „Ośmiu Wspaniałych”. Poznaliśmy najbardziej zaangażowanych młodych wolontariuszy Dobiegła końca 28. białostocka edycja Samorządowego Konkursu Nastolatków „Ośmiu Wspaniałych”. Laureaci otrzymali z rąk prezydenta Białegostoku Tadeusza Truskolaskiego tytuł „Wspaniałej” i „Wspaniałego”.

📢 Weszliśmy na budowę nowego stadionu w Opolu. Ta inwestycja już teraz robi wrażenie! [ZDJĘCIA] Budowa stadionu opolskiego idzie pełną parą. Zakończono już pierwszy z etapów inwestycji, a teraz przed budowlańcami prace związane z konstrukcją stalową. Na budowie nie ma opóźnień, dlatego jest szansa, że uda się dochować terminu i oddać inwestycję jeszcze przed końcem 2024 roku. 📢 Mysłowice. Pożar autobusu miejskiego na autostradzie A4. W środku byli pasażerowie! Zjazd w Brzęczkowicach w stronę Łodzi jest zablokowany Po godzinie 17 na zjeździe w Brzęczkowicach z A4 na S1 w kierunku Łodzi, doszło do pożaru autobusu komunikacji miejskiej, w którym znajdowali się podróżni. Na szczęście nikomu nic się nie stało. Pożar został ugaszony, jednak zjazd z A4 a S1 jest obecnie zablokowany, występują utrudnienia w ruchu pojazdów w kierunku na Kraków.

📢 Dąbrowa Górnicza. Obrzydliwe, pełne przekleństw transmisje w sieci trwały od dawna. Nowe fakty w sprawie ojca, który dusił syna W Dąbrowie Górniczej policja zatrzymała ojca, który dusił swojego siedmioletniego syna, a matka nie reagowała na karygodne zachowanie mężczyzny. Oboje zostali zatrzymani przez policjantów i usłyszeli zarzuty, za które grozi im kara od 6 miesięcy do 8 lat pozbawienia wolności. Na jaw cały czas wychodzą nowe, zaskakujące fakty. Okazuje się, że rodzina transmitowała na Tik Toku swoje codzienne życie od roku, a część widzów za oglądanie tych patologicznych zachowań płaciła im pieniądze. Jakby tego było mało moderatorzy usuwali nieprzychylne komentarze osób, które wzywały rodziców do opamiętania się. 📢 Dzielnicowi Ostrołęka i powiat ostrołęcki. Poznaj swojego dzielnicowego. Sprawdź, jak się z nim skontaktować. Zdjęcia Przedstawiamy sylwetki dzielnicowych z Ostrołęki i powiatu ostrołęckiego, a także ich numery telefonów i adresy e-mailowe. Warto znać swojego dzielnicowego. Policja informuje też, że podane adresy mailowe ułatwią kontakt z dzielnicowym, ale nie służą do składania zawiadomienia o przestępstwie, wykroczeniu, petycji, wniosków ani skarg w rozumieniu przepisów. Dzielnicowy odbiera pocztę w godzinach swojej służby. W sytuacji potrzeby natychmiastowej interwencji należy dzwonić pod nr 997 lub 112. Warto także korzystać z aplikacji "Moja Komenda", która w dużym stopniu ułatwia kontakt z policjantem dzielnicowym.

📢 Kraków. Starcie taksówkarzy na ul. Jagiellońskiej. Kierowca z podciętym gardłem Na ulicy Jagiellońskiej w rejonie placu Szczepańskiego doszło do spięcia między przewoźnikami. Taksówkarz miał zostać zaatakowany przez kierowcę z przewozów na aplikację. Konflikt między tymi środowiskami przewoźników trwa od lat. Zaatakowanemu taksówkarzowi podcięto gardło, na szczęście dzięki jego refleksowi, rana nie była groźna. Zapytaliśmy policję o tę sprawę 📢 Posiadacze tych imion są dwulicowi. Te osoby mówią co innego zależnie od okoliczności i rozmówcy. Uważaj na ich kłamstwa 23.03.2023 Te osoby uchodzą za dwulicowe. Co to oznacza? Na czym polega hipokryzja? Sprawdź, czym się cechuje taka osoba. Do imion przypisane jest wiele cech osobowości i charakteru. Mogą być pozytywne jak i negatywne. Sprawdź listę! Kiedyś wierzono, że każde imię ma przypisane pewne właściwości magiczne. Zobacz, jakie jest znaczenie tych imion!

📢 Obława w powiecie słubickim! Kierowca passata staranował radiowóz, padły strzały. Zatrzymano 27-latka Do scen jak z filmu sensacyjnego doszło w czwartek, 23 marca, na terenie powiatu słubickiego. Policjanci chcieli zatrzymać do kontroli volkswagena passata. Jego kierowca uciekł, staranował radiowóz. Padły strzały. 📢 5 miast na Śląsku idealnych na jednodniową wycieczkę. Nie masz pomysłu? Zainspiruj się Nie masz pomysłu na popołudnie, a nie chcesz spędzić go w domu? Zastanawiasz się, gdzie mógłbyś się wybrać w województwie śląskim? Jako że prognozy pogody na najbliższe godziny nie zachęcają do długiego przebywania na łonie natury, wybraliśmy pięć atrakcji w pięciu miastach, do których dojedziesz w niecałą godzinę z Katowic i świetnie spędzisz czas, nie narażając się na złapanie sezonowego przeziębienia wśród deszczu i wiatru. 📢 Koszalin na unikatowych zdjęciach sprzed 20 lat. Zobacz, czy poznajesz te miejsca! Jak wyglądał Koszalin 20 lat temu? Czy bardzo się zmienił? Możemy to zobaczyć dzięki archiwalnym zdjęciom Krzysztofa Sokołowa, znanego koszalińskiego fotografa. Sprawdźcie!

📢 Zabytkowa stacja kolei wąskotorowej w Kańczudze odzyskuje dawny blask [ZDJĘCIA] Sprawdziliśmy w tym tygodniu, jak wyglądają postępy prac remontowych Dworca kolei wąskotorowej w Kańczudze wraz z innymi elementami infrastruktury stacji. Jest to najokazalszy budynek na zabytkowej linii kolejki wąskotorowej z Przeworska do Dynowa. Dotychczasowy przebieg prac wskazuje, że remont wkrótce dobiegnie końca. 📢 Tak zarabiają leśnicy. Mamy tabele wypłat od gajowego do dyrektora Lasów Państwowych Sowite wynagrodzenia i pokaźny socjal - tak zwykle postrzegani są etatowi pracownicy Lasów Państwowych. Ile w tym prawdy? Początkujący gajowy może liczyć na 2,1 tys. zł ale z czasem pensja może podskoczyć do 4,9 tys. Sprawdzamy dokładne kwoty wypłat leśników.

📢 Te długi się nie przedawniają. Oto lista długów, które się nie przeterminują Długi mogą ulec przedawnieniu, ale tylko pod określonymi warunkami do których dochodzi bardzo rzadko, żeby nie powiedzieć, że sporadycznie. Bez wątpienia zobowiązania finansowe jakie na siebie bierzemy musimy regulować inaczej musimy się liczyć z przykrymi konsekwencjami. Jest kilka długów które nie ulegają przedawnieniu, o jakie chodzi? Zobaczcie.

📢 Tyle można zarobić na weselu w 2023 roku. Takie kwoty pary znajdują w kopertach w ostatnich miesiącach Niebawem rusza sezon ślubny. Do tego dnia pary przygotowują się przez kilka, a nawet kilkanaście miesięcy. To ogromny koszt. Czy koszty organizacji wesela mogą się zwrócić? Sprawdzamy, na podstawie informacji od nowożeńców, ile można zarobić na organizacji wesela. Zobaczcie. 📢 Paznokcie na marzec. 25 stylizacji na wiosnę 2023: modne kolory i piękne wzory paznokci hybrydowych 23.03.2023 Szukasz pomysłu na wiosenne paznokcie? Oto modne wzory i kolory, które dopełnią każdą stylizację. Wiosenny manicure to oczywiście żywe, nasycone kolory, jak żółty, zielony, pomarańczowy czy niebieski, ale nie tylko. Możesz wybrać bazę w odcieniach jasnego beżu, bądź różu i postawić na delikatne zdobienia. Jeśli lubisz odważne stylizacje paznokci również znajdziesz coś dla siebie. Zobacz 25 inspiracji na wiosenne paznokcie, zainspiruj się!

📢 Perkusista Guns N' Roses Frank Ferrer wraz z żoną Magdaleną Dziun na wakacjach w Małopolsce. Byli w Krakowie, Zakopanem i Wieliczce Frank Ferrer, perkusista legendarnego zespołu Guns N' Roses wraz ze swoją żoną Magdaleną Dziun po raz pierwszy od ślubu odwiedzili Polskę. Para zatrzymała się w Warszawie, ale odwiedziła także Małopolskę. Zwiedzili m.in. Zakopane, Wieliczkę i Kraków, o czym opowiedzieli w programie "Wstaje Dzień" TVP Info.

📢 Osoby o tych imionach są dwulicowe, wścibskie i złośliwe. Nie ufaj im pod żadnym pozorem 23.03.23 Co imię mówi o jego posiadaczu? Okazuje się, że bardzo dużo. Już od starożytności nadawane imię męskie lub żeńskie niosło ze sobą zestaw cech, które rodzice chcieli "przekazać" swojemu potomstwu. Nadawane imiona mają konotacje zarówno pozytywne - takie jak pracowitość, bohaterstwo czy altruizm, ale także te negatywne - skłonność do przemocy, złośliwość czy lenistwo. Osoby o jakich imionach charakteryzuje wścibskość i złośliwość? Komu nie powinniśmy zbytnio ufać? Osoby o tych imionach bywają złośliwe i dwulicowe.

📢 Oto Ewelina Lisowska pręży się na desce pokazując ciało i tatuaże! ZDJĘCIA. Burzliwe rozstanie w asyście policji 23.03.2023 Wiele młodych dziewczyn, ale także chłopaków, marzy o tym, by stać się jednym z elementów celebryckiego świata 📢 Żony o tych imionach są najbardziej zrzędliwe. To koszmar każdego męża. Ciągle mają pretensje, są wścibskie i podejrzliwe 23.03.2023 Czy imiona mają jakieś znaczenie i niosą za sobą ładunek cech, które predysponują daną osobę do takich a nie innych zachowań? Od setek lat ludzie zadają sobie takie pytania. Co na ten temat twierdzą ezoterycy? Oni nie mają wątpliwości - każde imię nosi ze sobą zespół charakterystycznych cech, wyjątkowych dla osoby, która je nosi. Jak przekłada się to na stosunki damsko - męskie? Zobaczcie które imiona żeńskie są najgorsze dla żon. To one z kochanych narzeczonych zmieniają się w wiecznie marudzące żony.

📢 Takie bibeloty z PRL-u mogą być sporo warte. Sprawdź, czy masz takie w domu - możesz się na nich wzbogacić [zdjęcia] Wraca moda na starocie, antyki, zabytkowe bibeloty. Kultowe przedmioty z lat 60., 70. i 80. powracają do polskich domów. Kolekcjonerzy polują na stare pieniądze, meble, sprzęt, elektronikę, kryształy, zabawki. Za niektóre gadżety są w stanie dużo zapłacić. Inne z kolei wystawiane są na sprzedaż za bezcen. Zobacz w galerii bibeloty z PRL wystawione na sprzedaż na OLX.

📢 Czy Twój kot Cię kocha? Po czym to poznać? Oto 10 dowodów na kocią miłość 23.03.2023 Koty, podobnie jak ludzie, mają bardzo różne charaktery. Niektóre kochają być przytulane, a inne wolą zawsze zachować odległość od swoich opiekunów. Nie oznacza to, że Twój przyjaciel Cię nie kocha. Najważniejsze, abyś nauczył się odczytywać uczucia Twojego futrzaka. Oto 10 dowodów, że Twój kot Cię kocha!

📢 Złodzieje ze Szczecina i regionu poszukiwani przez policję. Uważaj na nich! [ZDJĘCIA] 23.03.2023 Zachodniopomorska policja poszukuje mężczyzn, na których ciąży zarzut dokonania kradzieży. Niektórzy mają dodatkowo też inne zarzuty, między innymi dokonanie włamania czy oszustwo. Może rozpoznajecie którąś z tych osób? Prezentujemy twarze, miejscowości, imiona i nazwiska. 📢 Dawid Kubacki i jego góralskie królestwo. Wybudował piękny dom w Szaflarach, tu mieszka z żoną Martą i córeczkami ZDJĘCIA 23.03.2023 Dawid Kubacki od dzieciństwa jest związany z Podhalem. Tam też obecnie mieszka z żoną Martą oraz córeczkami. Górskie widoki, cisza, czyste powietrze, piękna przyroda - czego chcieć więcej, by prowadzić sielskie, rodzinne życie? Szaflary pękają z dumy, bo właśnie tam mieszka nasz wybitny skoczek narciarski. To z pewnością dla turystów dodatkowa atrakcja. Obejrzyjcie zdjęcia w galerii. Przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE

📢 Mieszkańcy tych miast w Śląskiem mają najgorsze wykształcenie. Lista TOP 18. Tu jest najwięcej osób z wykształceniem podstawowym i niższym Które miasta na Śląsku mają mieszkańców z najniższym poziomem wykształcenia? Wiadomo, że statystycznie najlepiej wykształceni są mieszkańcy dużych miast. Gdzie jednak odsetek mieszkańców z wykształceniem podstawowym i niepełnym podstawowym jest najwyższy? Sprawdźcie naszą listę i się przekonajcie. Powstała ona na podstawie informacji z Narodowego Spisu Powszechnego z 2021 roku w oparciu o poziom wykształcenia ludności w wieku 13 lat i więcej, a także dane z portalu polskawliczbach.pl. Jak oceniacie ten ranking? Zaskoczeni?

📢 500 plus dla małżeństw z długim stażem! Oto, jak otrzymać dodatkowe pieniądze ze świadczenia 500 plus 23.03.2023 Kilka tygodni temu na biurko Marszałek Sejmu Elżbiety Witek trafiła obywatelska petycja dotycząca nowego świadczenia 500 plus. Tym razem dodatek ten miałyby otrzymywać małżeństwa z długoletnim stażem. Sprawdź szczegóły, kto może otrzymać 500 plus dla małżeństw.

📢 Uwaga na te numery telefonów! Nigdy ich nie odbieraj i nie oddzwaniaj. Możesz stracić pieniądze 23.03.2023 Oszuści nie próżnują i wymyślają kolejne metody "jak zarobić" pieniądze kosztem niewinnych osób. Wystarczy, że jedynie odbierzemy połączenie z tych numerów, a stracimy duże pieniądze. Sprawdź jakich połączeń unikać i z jakich numerów nie odbierać telefonu. 📢 Te osoby otrzymają dożywotnie 500 plus. Oto jakie warunki trzeba spełnić żeby ubiegać się o świadczenie 500+ dla małżeństw w 2023 23.03.2023 W 2022 roku do Sejmu wpłynęła petycja dotycząca wprowadzenia programu Małżeństwo Plus, który miałby zapewnić dodatkowe świadczenia w wysokości 500 zł dla małżeństw z długim stażem. W tym artykule omówimy szczegóły tego programu, w tym warunki, jakie musieliby spełnić seniorzy, aby otrzymać dodatkowe 500 Plus. Przedyskutujemy również najważniejsze zasady wypłacania tego świadczenia dla seniorów. Planuje się, że program ten obejmie małżonków, którzy spełniają określone kryteria. Czy małżeństwa z 40-letnim stażem będą objęte programem 500 Plus? Dokonamy analizy, aby odpowiedzieć na to pytanie.

📢 To mogli zrobić tylko prawdziwi Janusze Budownictwa! Perełki wśród fuszerek [23.02.3023] Fantazja i kreatywność niektórych "budowlańców" nie zna granic. Nierzadko trudno jest uwierzyć w to, co wykonali. Przejdź do galerii zdjęć i zobacz najlepsze MEMY z "dziełami" Januszów Budownictwa. Będziecie w szoku! Kliknij w przycisk "zobacz galerię" i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE.

📢 Na połączenia z tych numerów telefonów musisz uważać. Musisz przeczytać listę, bo możesz stracić dużo pieniędzy Oszustwa telekomunikacyjne to prosty sposób na zarobienie dużej ilości pieniędzy. Większość z nich polega na prowokowaniu oddzwaniania na numer o wysokiej opłacie. Z reguły oddzwaniamy wtedy na numer zagraniczny np. zerejestrowany w Afryce. W artykule sprawdzamy, na jakie numery telefonów należy uważać - najlepiej je zignoruj lub zablokuj.

📢 Grupa Sierleccy Czarni Słupsk pewnie wygrała z PGE Spójnią Stargard 68:51 W ramach 24 kolejki Energa Basket Ligii, Grupa Sierleccy Czarni Słupsk zmierzyła się w hali Gryfia z zespołem PGE Spójnia Stargard. Górą okazał się klub ze Słupska, który wygrał zasłużenie 68:51. 📢 Tak wyglądają największe fuszerki w nowych domach i mieszkaniach. Oto najgorzej wykończone wnętrza. 23. 03. 2023 O gustach się podobno nie dyskutuje, ale obok tych wykończeń ciężko przejść obojętnie. Ta wyglądają najbardziej spartaczone wnętrza domów i mieszkań. 23. 03. 2023. 📢 Nastrojowe obchody Gminnego Dnia Kobiet w Sędziszowie. Zobaczcie zdjęcia z uroczystości W środę, 8 marca z okazji Dnia Kobiet w Sędziszowie odbyły się uroczyste obchody tego święta. Ta tradycyjna impreza odbywająca się co roku miała miejsce w restauracji "Złota Róża" z udziałem z pań z całej gminy. Na zaproszenie burmistrza Wacława Szarka odpowiedziały liczne panie.

📢 Znamy sposoby aby pomidory obrodziły. Zrób to już teraz - w marcu - a nie pożałujesz Pomidor jest jednym z popularniejszych warzyw w naszym kraju. Szczególnie te odmiany polne cieszą się uznaniem miłośników pomidorów. Żeby jednak nasze pomidory urosły, warto pomyśleć o tym już teraz i nieco im pomóc. Zebraliśmy dla Was sprawdzone triki jak sprawić aby pomidory obrodziły. Koniecznie sprawdźcie.

📢 Alarm w wielu polskich sklepach. Po decyzjach GIS Biedronka, Lidl i inne markety wycofują te produkty Główny Inspektorat Sanitarny wydał kolejne ostrzeżenia, dotyczące wycofania z obrotu niektórych produktów ze sklepów. Uważaj, niektóre towary nie nadają się do spożycia. Jeśli masz je już w swoim domu, to zwróć je do sklepu. Wyniki kontroli pracowników GIS zostały opublikowane i wiemy, których produktów nie wolno spożywać i kupować. Zobacz, jakie towary zostały wycofane ze sklepowych półek.

📢 Koniec jazdy na czerwonym na wrocławskiej Gądowiance. Kamery zarejestrują kierowców przejeżdżających na "ciemno zielonym" [ZDJĘCIA] Na zjeździe z estakady Gądowianka zostały zainstalowane kamery rejestrujące kierowców przejeżdżających przez skrzyżowanie na czerwonym świetle. To już druga lokalizacja, w której pojawił się system automatycznego notowania wykroczeń. Czy system już działa?

📢 Seksbomba PRL-u. Katarzyna Figura świętuje urodziny. Jak zmieniała się przez lata? Katarzyna Figura w PRL-u uchodziła za jedną z najpiękniejszych polskich aktorek. Gwiazda od wielu lat jest obecna w świecie polskiego kina, ma na koncie wiele głośnych ról i wciąż pojawia się w najnowszych produkcjach. Dziś artystka świętuje swoje 61. urodziny. 📢 Nie żyje Warszosław Kmita. Zmarł po ciężkiej chorobie. Aktor grał w serialach „Pierwsza Miłość” i „Plebania” Warszosław Kmita zmarł we śnie po ciężkiej chorobie. Miał 79 lat. Aktor grał w serialach „Pierwsza Miłość” i „Plebania”. Był także cenionym pedagogiem. O śmierci aktora poinformowało Studium Animatorów w Kaliszu, gdzie Kmita uczył.

📢 Jeszcze niedawno był pełen życia. Trwa heroiczna walka o życie Bartoszka Jędrasika z Łoniowa! Zrozpaczona mama błaga o pomoc. Zobaczcie film Koszmar niespełna dwuletniego Bartoszka Jędrasika z Łoniowa, w powiecie sandomierskim. Chłopiec do pierwszego roku życia był pełnym radości dzieckiem, potem jednak zaczął tracić umiejętności, które wcześniej nabył, jego maleńkie ciało stało się wiotkie, a diagnoza rozdarła serca jego rodziców na miliony kawałków. Zobaczcie poruszający apel mamy chłopca, musimy pomóc! 📢 88-letni kierowca forda potrącił w Przemyślu pieszego. Policjanci zatrzymali seniorowi prawo jazdy [ZDJĘCIA] Do zdarzenia doszło w środę przed godz. 11 na ul. Sportowej w Przemyślu. 88-letni kierujący fordem, mieszkaniec pow. przemyskiego potrącił na oznakowanym przejściu dla pieszych mężczyznę. 50-letni pieszy doznał niegroźnych obrażeń ciała i pozostał na miejscu kolizji. Dokładne okoliczności zdarzenia ustalają policjanci. 88-latkowi zatrzymano prawo jazdy!

📢 Oto poszukiwani przez policję z powiatu koneckiego. Zobacz ich zdjęcia i nazwiska Policja poszukuje tych osób z Końskich i powiatu koneckiego. W bazie świętokrzyskiej policji są mężczyźni i kobiety poszukiwani za rozboje, prowadzenie pojazdów pod wpływem alkoholu, kradzieże, oszustwa, niepłacenie alimentów i nie tylko. Może rozpoznajecie którąś z tych osób? Prezentujemy opublikowane przez policję dane - twarze i nazwiska.

📢 Skandal w Głowaczowie. Ciało właściciela spalonego domu leżało w pogorzelisku przez cztery miesiące. Trwa śledztwo prokuratury Prokuratura prowadzi śledztwo w sprawie wyjaśnienia okoliczności prowadzenia akcji gaszenia drewnianego domu w Głowaczowie. Dopiero po 4 miesiącach w zgliszczach znaleziono zwłoki właściciela domu. 📢 Historyczna chwila! Pierwszy taki zabieg ratujący życie w Świętokrzyskiem wykonano w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kielcach Pierwsza w Świętokrzyskiem implantacja bezelektrodowego stymulatora serca odbyła się w Pracowni Hemodynamiki Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach. Zabieg u starszego pacjenta przeprowadził zespół pod kierownictwem doktora Wojciecha Gutkowskiego, z udziałem profesora Przemysława Mitkowskiego, kierownika Pracowni Elektroterapii Serca I Kliniki Kardiologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu.

📢 Śmierć w szpitalu psychiatrycznym na Dolnym Śląsku. Pacjent został pobity? Pracownicy boją się o swoje zdrowie i życie Kilkanaście dni temu w bolesławieckim szpitalu psychiatrycznym pobity ze skutkiem śmiertelnym został jeden z pacjentów. Po tej sytuacji pojawia się pytanie o zabezpieczenia w takich miejscach. Personel szpitala ze strachem przychodzi do pracy i stwierdza: "Mamy dość ciągłego bania się o swoje życie".

📢 Wyciąg na Wielką Sowę! Nowa kolej gondolowa czeka na pozwolenie na budowę [WIZUALIZACJE] Góry Sowie, zwłaszcza od strony północno-wschodniej, to wysokie pasmo górskie położone najbliżej aglomeracji wrocławskiej. Stąd zapewne wielu turystów, rowerzystów czy narciarzy zainteresuje informacja o reaktywacji planów o budowie kolei gondolowej na najwyższy szczyt całego masywu, mierzącą nieco ponad 1000 m n.p.m. Wielką Sowę. Wyciąg na Wielką Sowę powrócił dzięki ostatnim deklaracjom Doroty Koniecznej Enozel, burmistrz Pieszyc, a także zaprezentowaniu wizualizacji. Zobaczcie jak miałby wyglądać, przeczytajcie poniżej, jaka jest szansa na budowę kolei gondolowej.

📢 Oto poszukiwani przez policję z powiatu sandomierskiego. Zobacz ich zdjęcia i nazwiska Policja poszukuje tych osób z Sandomierza i powiatu sandomierskiego. W bazie świętokrzyskiej policji są mężczyźni i kobiety poszukiwani za prowadzenie pojazdów pod wpływem alkoholu, kradzieże, oszustwa, niepłacenie alimentów i nie tylko. Może rozpoznajecie którąś z tych osób? Prezentujemy opublikowane przez policję dane - twarze i nazwiska. 📢 Tak mieszka Filip Chajzer. Po rozstaniu z narzeczoną prezenter kupił luksusowy apartament w Warszawie [zdjęcia] Tak mieszka i żyje na co dzień Filip Chajzer. Po rozstaniu z z narzeczoną Julią popularny prezenter wyprowadził się z domu i kupił luksusowy apartament na warszawskiej Ochocie, wcześniej pochwalił się także nowym domem na Mazurach. Tak żyje na co dzień Filip Chajzer - tak się urządził w nowym domu.

📢 Modne blond fryzury na wiosnę 2023. Refleksy, pasemka, balejaż, front blond, air touch - zobacz zdjęcia od fryzjerów Masz ochotę na wiosenną metamorfozę fryzury na wiosnę? Zobacz co jest w trendach. Prezentujemy modne fryzury blond wykonane m.in. za pomocą refleksów, pasemek, balejażu, koloryzacji front blond i air touch. Zobacz inspirujące zdjęcia pokazujące efekty pracy fryzjerów.

📢 Złote Gody w Koprzywnicy. 23 pary małżeńskie z gminy świętowały jubileusz 50. rocznicy ślubu. Zobacz zdjęcia Pięćdziesiątą rocznicę ślubu, czyli złote gody świętowało ponad dwadzieścia par małżeńskich z terenu miasta i gminy Koprzywnica. Podczas uroczystości jubilaci odebrali z rąk burmistrz Aleksandry Klubińskiej Medale Za Długoletnie Pożycie przyznane Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Były życzenia, łzy wzruszenia i uroczyste przyjęcie z płonącym tortem. 📢 "ONA i ON". Oto najsympatyczniejsze, zakochane pary z powiatu jędrzejowskiego. Zobaczcie, kto jest na prowadzeniu Z okazji Święta Zakochanych stworzyliśmy galerie szczęśliwych par z naszego regionu. Nasi Czytelnicy wybierają najsympatyczniejsze pary, na które czeka mnóstwo nagród. Oto najsympatyczniejsze, zakochane pary w regionie. Publikujemy aktualnych liderów naszego plebiscytu w powiecie sjędrzejowskim. Głosowanie kończy się we wtorek, 21 marca o godzinie 20.30

📢 "ONA i ON". Oto najsympatyczniejsze pary z Szydłowca i okolic. Sprawdź w galerii, kto jest na prowadzeniu Z okazji Święta Zakochanych stworzyliśmy galerie szczęśliwych par z naszego regionu. Nasi Czytelnicy wybiorą najsympatyczniejsze pary, na które czeka mnóstwo nagród. Głosowanie zakończy się 23 marca. W galerii zdjęć prezentujemy TOP 3 pary z każdej kategorii, z Szydłowca i okolic, które są na prowadzeniu w akcji ONA i ON 2023. 📢 "ONA i ON". Oto najsympatyczniejsze, zakochane pary z powiatu starachowickiego. Zobaczcie, kto jest na prowadzeniu Z okazji Święta Zakochanych stworzyliśmy galerie szczęśliwych par z naszego regionu. Nasi Czytelnicy wybierają najsympatyczniejsze pary, na które czeka mnóstwo nagród. Oto najsympatyczniejsze, zakochane pary w regionie. Publikujemy aktualnych liderów naszego plebiscytu w powiecie starachowickim. Głosowanie kończy się we wtorek, 21 marca o godzinie 20.30

📢 Tragiczna śmierć Lucyny Wiśniewskiej. Sprawca wypadku pędził 151 kilometrów na godzinę. Mężczyzna usłyszał zarzuty. Grozi mu 8 lat więzienia Prokuratura Radom-Zachód postawiła zarzuty sprawcy tragicznego wypadku, w którym zginęła dyrektor radomskiego sanepidu i była posłanka Lucyna Wiśniewska. Według ustaleń biegłego, 59-letni mężczyzna w chwili zderzenia pędził samochodem z prędkością 151 kilometrów na godzinę. Oskarżony odmówił składania wyjaśnień i nie przyznaje się do winy. 📢 W tych roślinach występują kleszcze. Lepiej pozbyć się ich z ogrodu Kleszcze to jedne z najgorszych pajęczaków. Kleszcze, poprzez ukłucie, mogą przenosić bardzo groźne choroby zakaźne. W Europie do takich chorób należą borelioza i kleszczowe zapalenia mózgu. Choroby odkleszczowe to jedno z największych naturalnych zagrożeń, które występuje w naszym klimacie.

📢 Widać już wiosnę na targu w Przysusze. Sprzedawano palmy wielkanocne, koszyczki na święconkę, ubrania, buty. Zobaczcie zdjęcia Pierwsze handlowanie na rozpoczęcie wiosny było we wtorek 21 marca w Przysusze. Przybyło dużo stoisk z ubraniami, więcej było także wiosennych kreacji. Wciąż można było kupić węgiel, po 2 000 złotych za tonę, było także drewno opałowe. Jednak coraz więcej było towarów związanych ze Świętami Wielkanocnymi.

📢 "ONA i ON". Oto najsympatyczniejsze pary z Grójca i okolic. Sprawdź w galerii, kto jest na prowadzeniu Z okazji Święta Zakochanych stworzyliśmy galerie szczęśliwych par z naszego regionu. Nasi Czytelnicy wybiorą najsympatyczniejsze pary, na które czeka mnóstwo nagród. Głosowanie zakończy się 23 marca. W galerii zdjęć prezentujemy top 5 par z Grójca i okolic, które są na prowadzeniu w akcji ONA i ON 2023. 📢 Toruń. Wielka zadyma na Bulwarze Filadelfijskim nad Wisłą w pierwszy dzień wiosny 1994 [ZDJĘCIA ARCHIWALNE] 36 zatrzymanych, 83 wylegitymowanych, siedmiu w izbie wytrzeźwień. Taki był bilans "ludzki" słynnej zadymy na Bulwarze Filadelfijskim 21 marca 1994 roku. Masy rozbitego szkła nikt nie liczył. Od tamtego powitania wiosny minęło już 29 lat. Więcej w naszej galerii.

📢 Praca w Białymstoku i okolicach. Nowe oferty z Powiatowego Urzędu Pracy za minimum 5 tysięcy zł brutto. Zobacz, gdzie zatrudniają W Centralnej Bazie Ofert Pracy pojawiły się nowe atrakcyjne oferty z Powiatowego Urzędu Pracy w Białymstoku. Zobacz, jakie są propozycje zatrudnienia i ile można zarobić w Białymstoku i powiecie białostockim. Zebraliśmy aktualne oferty pracy, gdzie można zarobić przynajmniej 5 tysięcy złotych brutto. Sprawdź, gdzie warto aplikować.

📢 Byliśmy wewnątrz turbiny wiatrowej na farmie Hnatkowice - Orzechowce koło Przemyśla [ZDJĘCIA] W gondoli 80 metrów nad ziemią jest bardzo ciasno. Trzeba niezłej zwinności, aby się tutaj sprawnie poruszać. Skorzystaliśmy z pierwszej w regionie okazji dla postronnych, aby zobaczyć to miejsce. 📢 Oto poszukiwani przez policję z powiatu jędrzejowskiego. Zobacz ich zdjęcia i nazwiska Policja poszukuje tych osób z Jędrzejowa i powiatu jędrzejowskiego. W bazie świętokrzyskiej policji są mężczyźni i kobiety poszukiwani za prowadzenie pojazdów pod wpływem alkoholu, kradzieże, oszustwa, niepłacenie alimentów i nie tylko. Może rozpoznajecie którąś z tych osób? Prezentujemy opublikowane przez policję dane - twarze i nazwiska.

📢 Za nami Jajcarnia w Sobowidzu! Motocykliści już rozpoczęli sezon. Zobaczcie zdjęcia To już XXII Jajcarnia w Sobowidzu w gminie Trąbki Wielkie. Podczas tego wydarzenia motocykliści rokrocznie rozpoczynają sezon motocyklowy. Jest msza święta, święcenie motocykli i wspólnie rozmowy. Jajcarnia co roku przyciąga całą rzeszę motocyklistów. Tak było i tym razem. 📢 MEMY na Dzień Matematyki 2023. Zobacz najlepsze memy: matematyka, majza, matma. Internauci bezlitośnie wyśmiewają królową nauk 12.03.2023 Dzień Matematyki w Polsce obchodzony jest 12 marca każdego roku. Internauci i tym razem nie zawiedli i przygotowali porcję zabawnych memów. Zobacz te najśmieszniejsze! A wy? Złożyliście już hołd Wielkiej Matmie? 📢 Próbna matura 2023 z języka polskiego. Oto arkusz pytań i odpowiedzi. Sprawdź czy jesteś przygotowany do prawdziwej matury? Świętokrzyska Matura Próbna 2023 z języka polskiego na poziomie podstawowym rozpoczęła się w świętokrzyskich szkołach o godzinie 8 w środę, 14 marca. Tym samem rozpoczął się trzydniowy okres, w którym tysiące maturzystów będzie mogło sprawdzić swoją wiedzę i stan przygotowań do prawdziwej, majowej matury. W tym artykule publikujemy arkusz pytań oraz odpowiedzi matury próbnej 2023 z języka polskiego.

📢 Kulinarne hity PRL - kiedyś gościły codziennie na naszych stołach, dziś popadają w niepamięć. Sprawdźcie przepisy i przypomnijcie smaki Kulinarne hity PRL to z pewnością temat, który wielu Polakom kojarzy się z nostalgicznie wspominanymi czasami minionych dekad. To okres, w którym przepisy na potrawy były czasem ograniczone ze względu na dostępność składników, ale jednocześnie kreatywność i umiejętności kulinarne ludzi były na bardzo wysokim poziomie. Przypomnij sobie smaki dzieciństwa i zajrzyj do naszej galerii! Specjalnie dla was zebraliśmy również przepisy. 📢 Rzadkie monety z PRL są poszukiwane przez kolekcjonerów. Sprawdź koniecznie, które są najdroższe i ile można za nie zarobić! Stare, rzadkie i najcenniejsze monety z PRL. Pieniądze z tego okresu, są teraz warte nawet kilkaset razy więcej, niż w dniu ich pojawienia się na rynku. Najczęściej poszukiwane monety przez kolekcjonerów są bardzo rzadkie i mają długą historię. Wartość kolekcjonerska niektórych pieniędzy robi ogromne wrażenie. Jakie numizmaty są teraz najcenniejsze? Aukcje z monetami z PRL z roku na rok biją kolejne rekordy popularności. Za te monety kolekcjonerzy są w stanie zapłacić krocie! Sprawdź koniecznie czy masz je w domu!

📢 Oni są najgorszymi mężami! Mężczyźni o tych imionach są skłonni do zdrady, zaborczy, są zimni w uczuciach. Sprawdź listę! Oni są najgorszymi mężami! Wiele osób twierdzi, że każde imię niesie ze sobą określone znaczenie. Może mówić o naszych cechach charakteru czy zachowaniach w określonych sytuacjach, chociażby w miłości. Na podstawie znaczenia imion można na przykład stwierdzić, którzy mężczyźni mają skłonność do zdrady oraz są zimni w uczuciach. Jakie imiona znalazły się na liście? Sprawdźcie, którzy mężczyźni według znaczenia imion są najgorszymi mężami.

📢 Setki kibiców na prezentacji Betardu Sparty Wrocław (ZDJĘCIA) Centrum handlowe Magnolia Park w czwartkowy wieczór zostało opanowane przez sympatyków Betardu Sparty. Wrocławscy żużlowcy zaprezentowali się swoim kibicom przed sezonem 2023. Fani czarnego sportu mieli okazję spotkać się z trenerem Dariuszem Śledziem, Maciejem Janowskim, Taiem Woffindenem, Artiomem Łagutą, Piotrem Pawlickim, Bartłomiejem Kowalskim i Mateuszem Paniczem (zabrakło jedynie Daniela Bewleya, który dziś miał mecz ligowy w Wielkiej Brytanii). Zobaczcie zdjęcia z prezentacji Sparty!

📢 Biały Miś 2023. Szkoła Podstawowa nr 16 najlepsza w finale w Bydgoszczy! [zdjęcia] Finał rywalizacji uczniów bydgoskich podstawówek rozegraliśmy w czwartek, w hali Immobile Łuczniczka. Gratulacje dla zwycięzców, wielkie brawa dla wszystkich uczestników. 📢 Nowe pieniądze dla właścicieli mieszkań w blokach. Sprawdź ile można dostać i gdzie złożyć wniosek [24.03.2023] Są dodatkowe pieniądze dla właścicieli mieszkań w blokach, nawet 75 tysięcy złotych dotacji! Od lutego 2023 roku właściciele mieszkań w blokach mogą ubiegać się o dofinansowanie montażu paneli fotowoltaicznych na balkonie lub tarasie. Gdzie złożyć taki wniosek i ile można dostać pieniędzy? Sprawdzamy ile kosztują panele fotowoltaiczne na balkonie i czy opłaca się je montować w blokach. 📢 Tak mieszka i żyje na co dzień Marcin Mroczek, gwiazda serialu "M jak miłość" i zagorzały kibic polskich sportowców Tak mieszka i żyje na co dzień Marcin Mroczek. Popularny aktor z serialu "M jak miłość" wraz z żoną Marleną oraz synami Ignacym i Kacprem mieszkają w willi Warszawie. Tak urządził swój dom Marcin Mroczek - zobaczcie jego prywatne zdjęcia!

📢 Bezwarunkowy dochód podstawowy. Kto dostanie 1300 złotych? Oto szczegóły nowego świadczenia Jeden zasiłek dla każdego obywatela w wysokości 1300 złotych? Taki pomysł bezwarunkowego dochodu podstawowego ma wejść wkrótce w życie - gdzie Polacy jako pierwsi dostaną takie świadczenie? Zobaczcie!

📢 Te 10-letnie auta trzymają się świetnie. Są najmniej awaryjne i warte polecenia. Świadczy o tym raport TUV Chociaż w powszechnej świadomości 10-letnie auto uchodzi za stare, to wcale nie musi oznaczać, że będzie psuło się częściej niż nowsze egzemplarze. Niektóre modele bardzo dobrze znoszą upływający czas. Nie dość, że psują się rzadko, to jeszcze części do nich i ich serwisowanie jest stosunkowo tanie. O tym, że 10-letnie auta są godne uwagi świadczy też raport niemieckiego Stowarzyszenia Inspekcji Technicznej czyli TUV. Te 10-letnie auta najlepiej wypadły w ostatnim zestawieniu.

📢 Tak wygląda teraz Łukasz Ken Wiewiórski, gwiazda Big Brothera. Zobaczcie zdjęcia! [24.03.2023] 20 lat temu o Łukaszu Kenie Wiewiórskim było bardzo głośno. Był gwiazdą trzeciej edycji Big Brothera. Media mocno wówczas nagłośniły miłosne igraszki, których rzekomo miał się dopuścić w jaccuzi razem z Agnieszką Frytką Frykowską. Oboje potem przekonywali, że do niczego niestosownego między nimi nie doszło. Łatki jednak pozostały. Zobaczcie, jak się zmienił Łukasz Ken Wiewiórski, wówczas młody i przystojny mężczyzna. Tak teraz wygląda!

📢 Trzynasta emerytura 2023 - tyle dostaniesz na konto. Mamy tabelę wyliczeń "trzynastek" [24.03.2023] Trzynasta emerytura 2023 będzie rekordowo wysoka za sprawą marcowej waloryzacji emerytur. Wypłaty "trzynastek" rozpoczną się już w marcu, ale zdecydowana większość świadczeniobiorców trzynaste emerytury otrzyma w kwietniu. Sprawdziliśmy, ile w tym roku wyniosą "trzynastki". Mamy wyliczenia trzynastych emerytur. Zobacz, ile dostaniesz "na rękę"! W galerii prezentujemy wyliczenia netto.

📢 Tak dzisiaj wygląda Taylor z Mody na sukces. Aktorka jest nie do poznania! [zdjęcia - 24.03.2023] "Moda na sukces" ma już 36 lat i doczekała się blisko 9 tysięcy odcinków. Jedną z najdłużej występujących aktorek w popularnej operze mydlanej była Hunter Tylo, która przez 29 lat (z przerwami) wcielała się w rolę doktor Taylor Hayes. Zdaniem wielu widzów Hunter Tylo była najpiękniejszą aktorką w "Modzie na sukces". Dziś wygląda jednak zupełnie inaczej, a wpływ na to miały m.in. operacje plastyczne. Zobacz, jak przez lata zmieniła się Taylor z "Mody na sukces". 📢 Taką Trzynastą Emeryturę dostaniesz na konto. Wszystko zależy od tego, jak wysoką masz emeryturę czy rentę [WYLICZENIA - 24.03.2023] W kwietniu ZUS rozpocznie wypłaty tzw. trzynastek. Świadczeniobiorcy otrzymają pieniądze wraz z kwietniową emeryturą albo rentą. Podajemy ile wyniesie trzynastka netto. Wszystko zależy od tego, jak wysoką mamy emeryturę czy rentę.

📢 Tak mieszka Magdalena Lamparska. Piękna kuchnia, dużo drewna i salon pełen kwiatów [zdjęcia - 24.03.2023] Magdalena Lamparska jest znaną aktorką, a widzowie kojarzyć ją mogą z wielu seriali i komedii romantycznych. Aktorka jest aktywna w mediach społecznościowych, gdzie raz na jakiś czas pokazuje zdjęcia swojego mieszkania. Zajrzeliśmy, jak gwiazda "39 i pół" oraz "365 dni" urządziła swoje cztery kąty. Rustykalna kuchnia, duży stół w jadalni, mnóstwo zieleni i drewniane dodatki - tak wyglądają wnętrza domu Magdaleny Lamparskiej.

📢 Rewolucyjne zmiany w kodeksie pracy. Nowe urlopy, wolne wszystkie piątki, praca zdalna. Andrzej Duda podpisał nowelizację 23.03.2023 Andrzej Duda podpisał nowelizację kodeksu pracy, która wprowadza znaczące zmiany w prawach i obowiązkach pracowników na terenie całej Polski. Obecnie analizowane są szczegóły tych zmian, w szczególności w zakresie pracy zdalnej i okazjonalnej. Dokładnie sprawdza się, jak będą one funkcjonować w praktyce oraz kiedy wejdą w życie. Zaleca się zapoznanie się ze wszystkimi zmianami wprowadzonymi przez nowelizację kodeksu pracy.

📢 Sołtysi z gminy Włoszczowa na uroczystym spotkaniu z władzami. Były podziękowania i życzenia. Zobaczcie zdjęcia Burmistrz Włoszczowy Grzegorz Dziubek oraz przewodniczący Rady Miejskiej Grzegorz Dudkiewicz spotkali się z sołtysami, by z okazji ich święta złożyć wszystkim najserdeczniejsze życzenia oraz wyrazy uznania za pracę na rzecz lokalnej wspólnoty. W spotkaniu uczestniczyła Monika Kowalska, naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich Urzędu Gminy Włoszczowa. 📢 W centrum Przemyśla zapalił się samochód. Interweniowały dwa zastępy strażaków [ZDJĘCIA] Do zdarzenia doszło w czwartek po godz. 16 na ul. Jagiellońskiej w Przemyślu. Podczas jazdy zapalił się samochód osobowy marki Daewoo Matiz, którym podróżowały dwie kobiety. Na miejsce zadysponowano policję i dwa zastępy strażaków. Strażacy ugasili pożar komory silnika. Nie było osób rannych. Niestety, auto nie nadaje się do dalszego eksploatowania. 📢 Popek Monster w Lux Clubie rozgrzał publiczność. Były tłumy na koncercie i świetna atmosfera W sobotę, 18 marca w Lux Clubie w Brzozowej wystąpił Popek. Tłumy fanów pojawiły się na koncercie. Zobaczcie zdjęcia

📢 Najlepsze seriale z PRL-u. To były prawdziwe hity. Kultowe seriale PRL. Nie tylko Czterej Pancerni. Pamiętasz te filmy? Pierwszy polski serial powstał w 1965 roku. Od tamtej pory w naszym kraju powstało wiele kultowych produkcji, które uwielbiamy i oglądamy do dziś. Ze szczególnym sentymentem wspominamy seriale z lat 70. i 80. To były prawdziwe telewizyjne hity, które oglądała cała Polska. Pamiętacie je wszystkie?

📢 Taką trzynastą emeryturę otrzymasz. Wypłaty jeszcze w marcu. Zobacz, od czego zależy wysokość twojej emerytury lub renty! HARMONOGRAM WYPŁAT Jeszcze w marcu 2023 roku Zakład Ubezpieczeń Społecznych rozpocznie wypłaty tzw. „trzynastek”. Świadczeniobiorcy otrzymają środki na swoje rachunki bankowe wraz z kwietniową emeryturą lub rentą. Ile możesz otrzymać netto? Sprawdź aktualne wyliczenia i przygotuj się na dodatkowy przypływ gotówki.

📢 Lekarz stwierdził, że chłopiec jest skazany na kalectwo. Niesamowite, jakie postępy robi Bartuś Przychodzki z Sandomierza WIDEO, ZDJĘCIA Miał zaledwie kilka miesięcy, kiedy okazało się, że cierpi na najcięższą postać SMA. Jeden z lekarzy powiedział rodzicom, że trzeba będzie go oddać do hospicjum i że będzie karmiony dojelitowo. Dziś 2,5 - letni Bartuś Przychodzki z Sandomierza udowadnia, że nie ma rzeczy niemożliwych. Chłopiec półtorej roku temu przeszedł kosztującą 9 milionów złotych terapię genową i dziś jest pełnym życia i radości dzieckiem. Zobaczcie zdjęcia i wideo z Bartusiem w roli głównej. 📢 Tak wyglądają luksusowe rezydencje w Poznaniu! Oto najdroższe domy na sprzedaż. Kosztują miliony! Zobacz zdjęcia i ceny Przedstawiamy najpiękniejsze i zarazem najdroższe luksusowe rezydencje w Poznaniu. Zapłacisz za nie krocie! Wśród ofert są domy z tam prywatnymi basenami, ogromnymi ogrodami i niezwykłymi wnętrzami wnętrzami. Oto aktualne oferty drogich domów z rynku wtórnego na sprzedaż w Poznaniu. Oferty pochodzą z serwisu otodom.pl. Wejdź w naszą galerie i zobacz zdjęcia oraz ceny!

📢 Nie żyje Wayne Swinny. Gitarzysta zespołu Saliva miał 59 lat. Zmarł podczas trasy koncertowej Nie żyje Wayne Swinny, założyciel i gitarzysta zespołu Saliva. Jak poinformowali jego bliscy, muzyk zmarł po wylewie krwi do mózgu.

📢 Białostoczanin Michał Gerasimiuk został przyjęty na studia doktoranckie na ośmiu najlepszych uczelniach w USA Michał Gerasimiuk jest absolwentem II LO w Białymstoku i studentem IV roku informatyki na Yale University. Przed nim niełatwy wybór. Białostoczanina przyjęto na studia doktoranckie na ośmiu najlepszych uczelniach w USA. 📢 Najmodniejsze paznokcie 2023. TOP wzory na paznokcie. ODWAŻNE KOLORY I BŁYSK. Panie będą zachwycone. Zobaczcie Modne paznokcie na 2023 rok zadziwiają swoją różnorodnością. Klasyka - to słowo najlepiej opisujące trendy w manicure na nadchodzący rok. Dołączona jest do niej odrobina magii, a dokładnie - brokatu. Te paznokcie będą hitem. Wybrane przez nas inspiracje paznokciowe jasno pokazują, że najmodniejsze będą subtelne wzory i kolory. Zebraliśmy dla was zdjęcia wzorów, które będą się pięknie prezentować na dłoniach. Sprawdźcie!

📢 „Piłkarskie Orły”: Czy w Lechu Poznań jest miejsce dla Filipa Wilaka? Jest w znakomitej formie a niedługo kończy mu się kontrakt Filip Wilak jest najlepszym strzelcem Lecha II Poznań i od początku obecnego sezonu notuje świetne liczby - strzelił 11 bramek i zaliczył dwie asysty w 19 spotkaniach. Z całą pewnością można stwierdzić, że jest także liderem rezerw Kolejorza. Jego zaangażowanie, determinacja i umiejętności wyróżniają się na tle zespołu i w wielu momentach dzięki jego grze udawało się zdobyć punkty. Jego kontrakt niedługo wygasa. Postanowiliśmy zapytać działaczy Kolejorza o przyszłość najlepszego strzelca rezerw Lecha Poznań. 📢 Marta Kubacka w szpitalu w ciężkim stanie. "To silna dziewczyna, będzie walczyć". Żona Dawida Kubackiego też miała kiedyś sportowe marzenia Marta Kubacka trafiła do szpitala z poważnymi problemami kardiologicznymi, o czym poinformował w mediach społecznościowych jej mąż Dawid Kubacki. Multimedalista igrzysk i mistrzostw świata w skokach narciarskich wycofał się z tego powodu z ostatnich konkursów Pucharu Świata. Oboje tworzą bardzo zgrany duet, wychowują dwie córki. Marta też kocha sport i był czas, że sama miała marzenia, by wystąpić na igrzyskach olimpijskich. Musiała je porzucić, ale stanowi nieocenione wsparcie dla męża. Dziś cała Polska trzyma kciuki za jej szybki powrót do zdrowia.

📢 Tak luksusowo mieszka Justyna Steczkowska i Maciej Myszkowski. Wyjątkowa willa ze stawem. Zajrzyj do pięknego domu Justyny Steczkowskiej Justyna Steczkowska mieszka w luksusowej rezydencji z ogrodem, boiskiem i stawem pod Warszawą. Autorem projektu imponującej willi jest mąż wokalistki – Maciej Myszkowski, który od lat zajmuje się zawodowo aranżacją wnętrz i architekturą. Elegancki dom Justyny Steczkowskiej otoczony jest przepięknym ogrodem. Tu gwiazda uwielbia spędzać wolne chwile, gdy za oknem świeci słońce. Zobacz, jak się urządziła Justyna Steczkowska. 📢 Tak mieszkaliśmy w PRL-u. Zobacz wnętrza i wyposażenie pokoi, łazienek, kuchni z lat 70. i 80. XX wieku Boazeria, przaśne tapety, wersalki, meblościanki – wielu pamięta, jaki wystrój panował w latach 70., 80. i na początku 90. w polskich wnętrzach: salonach, pokojach dziecięcych, kuchniach, łazienkach. Oto zdjęcia, które przypomną, jak mieszkaliśmy kilka dekad temu.

📢 Nawet to odliczysz od podatku w 2023 roku. Mamy listę najnowszych i aktualnych ulg - czasu na rozliczenie coraz mniej Od ponad miesiąca rozliczamy się z urzędem skarbowym. Nie wszyscy jednak robią to od razu. Wiele osób czeka zwleka z rozliczeniem, szczególnie jeśli czeka ich dopłata do podatku. Jest jednak opcja aby zyskać na rozliczeniu. Chodzi o ulgi podatkowe. Zobaczcie najnowsze ulgi, które po raz pierwszy wprowadzono w 2023 roku. 📢 Najpopularniejsze fryzury na wiosnę 2023. Ten kolor włosów to najmodniejszy trend w tym sezonie Każda kobieta pragnie wyglądać pięknie. Naturalne włosy - gdy są zadbane - też są oczywiście piękne. Jednak czasem warto odrobinę zaszaleć, na przykład z kolorem włosów. Wiosna to świetna okazja do zmian wyglądu i metamorfozy. Jeśli decydujemy się na zmianę, warto, by kolor włosów był zgodny z najnowszymi modowymi trendami. W tym roku na wiosnę królować będzie perłowy blond - perle blonde. Ten kolor będzie niekwestionowanym hitem sezonu wiosna 2023. Zobaczcie perłowoblond stylizacje włosów.

📢 Druga galeria handlowa w Olkuszu? Jest kolejny inwestor, który chce budować centrum handlowe! Tym razem bliżej centrum miasta Pierwsza budowa galerii handlowej w Olkuszu dopiero co ruszyła, a jest już kolejny inwestor, który chce budować sklepy. Obiecuje, że za dwa lata obiekt handlowy stanie w miejscu, gdzie już kilka lat temu obiecywano, że zrobimy zakupy - na działce pomiędzy ulicami Sławkowską z drogą krajową nr 94. Ma być większy, niż obecnie powstająca galeria. 📢 Mamy horoskop miłosny na kwiecień 2023. Na te znaki zodiaku w kwietniu czeka miłość i szczęście w związku Oto miesięczny horoskop miłosny na kwiecień 2023. Zobacz, co gwiazdy szykują dla Ciebie w miłości! Sprawdź horoskop miłosny dla każdego znaku zodiaku na kwiecień 2023. Płomienny romans, wyjątkowa randka, znalezienie miłości życia a może burzliwe rozstanie? Które znaki zodiaku czekają zmiany w życiu miłosnym? Sprawdź, co Cię czeka w kwietniu 2023. Oto najnowszy miesięczny horoskop miłosny dla każdego znaku zodiaku na kwiecień 2023.

📢 Mamy horoskop finansowy na kwiecień 2023 dla wszystkich znaków zodiaku. Oni mogą liczyć na pieniądze i awans Horoskop finansowy na kwiecień 2023 rok dla wszystkich znaków zodiaku. Zobacz, jakie niespodzianki przygotowały dla Ciebie gwiazdy na kwiecień 2023 w finansach! Sprawdź miesięczny horoskop finansowy na kwiecień 2023 dla swojego znaku zodiaku i przekonaj się, co ciekawego czeka cię w pracy i finansach. Sprawdź, co Cię czeka w kwietniu. Oto najnowszy miesięczny horoskop finansowy dla każdego znaku zodiaku na kwiecień 2023. 📢 Szansa na tanie mieszkanie. Licytacje KOMORNICZE w Małopolsce w kwietniu i maju 2023. Te lokale i domy będą licytowane 23.03.2023 LICYTACJE DOMÓW I MIESZKAŃ W WOJ. MAŁOPOLSKIM zaplanowane na kwiecień i maj 2023 r. Tanie domy na sprzedaż! Licytacje komornicze to szansa na zakup domu w atrakcyjnej cenie. Cena wywoławcza może wynieść nawet połowę ich realnej wartości! Część przetargów odbywa się w drodze elektronicznej. Zobaczcie, jakie domy i mieszkania będą licytowane w najbliższych tygodniach w Małopolsce. Kliknij w przycisk "zobacz galerię" i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE.

📢 Horoskop codzienny na czwartek 23 marca 2023 Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Strzelec, Koziorożec, Wodnik 23.03.2023 Horoskop dzienny na czwartek 23 marca 2023. Wodnik, Ryby, Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Strzelec, Koziorożec w horoskopie na 23 marca. Horoskop dzienny na 23.03.2023. Horoskop codzienny na czwartek 23 marca 2023. Horoskop na dziś. Sprawdź horoskop! 📢 Czy transfer Kajetana Szmyta jest dla Lecha ryzykiem? W przeszłości miał wiele pociechy z warciarzy i... zarobił konkretne pieniądze Coraz więcej mówi się o zainteresowaniu Lecha Poznań wychowankiem Warty Kajetanem Szmytem. Temat dodatkowo "podkręcają" dziennikarze specjalizujący się w newsach transferowych. Po takim golu, jak w niedzielę przeciwko Lechii, zachwyty nad umiejętnościami i potencjałem prawie już 21-letniego skrzydłowego można usłyszeć także w wielu centralnych mediach. To nie dziwi, bo już zimą pojawiła się informacja, że interesuje się nim Legia Warszawa. Na początku marca, Szmyt podpisał nowy kontrakt z Zielonymi, więc klub, który będzie chciał go pozyskać, musi przystać na warunki podyktowane przez właściciela Warty Poznań. Czy Lech Poznań zaryzykuje i zdecyduje się sprowadzić na Bułgarską wychowanka klubu zza miedzy?

📢 Ceny jaj w Krakowie przed Wielkanocą 2023. Drogo! Sprawdziliśmy, ile kosztują jajka na placach targowych Zbliża się Wielkanoc. Jednym z najbardziej poszukiwanych produktów są jaja. Krajowa Izba Producentów Drobiu i Pasz, powołując się na Eurostat, podała, że wzrost ceny detalicznej jaj konsumpcyjnych w Polsce był niemal taki sam jak wzrost ceny przeciętnej w całej Unii Europejskiej i wynosił niespełna 30 procent (przy porównaniu cen ze stycznia 2023 do stycznia 2022). My sprawdziliśmy, jakie są obecnie ceny jaj na trzech krakowskich targowiskach Starym Kleparzu, Nowym Kleparzu i w Bieńczycach. Przejdź do galerii, by zobaczyć, ile tam trzeba zapłacić za jaja różnego rodzaju: wiejskie, ekologiczne, z chowu na wolnym wybiegu, ściółkowego, klatkowego.

📢 Oto lista najładniejszych kotów na świecie. Te rasy kotów są najpiękniejsze. Zobacz TOP 10 [ZDJĘCIA] 23.03.2023 Która rasa kotów jest najpiękniejsza? Sprawdź listę w galerii! Zgadzasz się z nią? Koty to niesamowicie piękne zwierzęta. Eleganckie , dostojne i pełne wdzięku. Bengalski, brytyjski czy perski? Które rasy są uznawane za najpiękniejsze? Sprawdź TOP 10! Zastanawiasz się nad adopcją kota? Zobacz jak wyglądają te niesamowite rasy i jakie są ich szczególne cechy.

📢 Takie są oznaki psiej miłości. Sprawdź, jak ją rozpoznać. Czy Twój pies Cię kocha? Oto dowody bezwarunkowej miłości! 23.03.2023 Jak rozpoznać, że Twój pies Cię kocha? Pies to najlepszy przyjaciel człowieka. Piękne, puchate i mądre czworonogi są niezwykle oddane swoim właścicielom. Jak rozpoznać ich bezwarunkową miłość? W taki sposób psy okazują miłość. Zwierzęta pokazują emocję w różny sposób. Każda oznaka ma inne znaczenie i uwarunkowanie. Zobacz, jakie są dowody bezwarunkowej miłości psa! 📢 Miasto Białystok szykuje się do rewitalizacji parku Planty i Bulwarów Kościałkowskiego. Przebudowa dostała wsparcie z Polskiego Ładu 14 hektarów o wielkiej wartości nie tylko historycznej, ale i przyrodniczej. Miasto ogłosiło przetarg na rewitalizację parku Planty i Bulwarów Kościałkowskiego. Przebudowana zostanie także ulica Akademicka. 📢 W ten sposób wykorzystasz ocet na działce. Możesz zastąpić wiele drogich preparatów Ocet spirytusowy ma bardzo szerokie zastosowanie zarówno w domu jak i w ogrodzie. Jak się okazuje, ten niedrogi płyn może nam zastąpić bardzo wiele drogich preparatów, a do tego będzie jeszcze ekologiczny. Zobaczcie, jakie ma zastosowanie ocet w ogrodnictwie. Będziecie zaskoczeni ile można zaoszczędzić.

📢 Takie emerytury mają dostać seniorzy w kwietniu 2023. Oto tabela wypłat brutto i netto Takie emerytury mają dostać seniorzy w kwietniu 2023. Kwiecień jest dla emerytów ważnym miesiącem, bo otrzymają nie tylko swoje podstawowe świadczenie, ale także trzynastą emeryturę. Przelewy z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych będą zatem dużo wyższe. Ile dostaną emeryci? Mamy wyliczenia kwietniowych emerytur. 📢 Tak się bawicie nocą w Cubano Club Toruń! Mamy najnowsze zdjęcia z imprez Cubano Club Toruń to bez wątpienia najpopularniejszy klub w mieście, w którym panuje niesamowity klimat latynoamerykański. Każdy, kto chce pobawić się w rytm muzyki kubańskiej i nie tylko, powinien odwiedzić to miejsce. Zobaczcie, jak było na ostatnich imprezach! Oto fotorelacja. 📢 OSOBOWOŚĆ ROKU 2022 na Podkarpaciu [ZDJĘCIA ZE ŚCIANKI] Za nami uroczysta Gala Osobowość Roku 2022. Zobacz zdjęcia ze ścianki!

📢 Prace rewitalizacyjne w Iwaniskach na finiszu. Nowy dworzec autobusowy, parkingi oraz piękny rynek na planie zamku Krzyżtopór z fontanną Iwaniska w ostatnich latach wypiękniały, co związane jest z prowadzaną tutaj rewitalizacją, która została podzielona na pięć zadań. Dzięki dofinansowaniu powstały dworzec autobusowy, parkingi a do końca maja zakończą się prace na rynku. 📢 CPK: Ogłoszenie wariantu inwestorskiego linii kolejowej Ostrawa - Katowice. Z Jastrzębia-Zdroju do Katowic w 34 minuty 22 marca w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim w Katowicach odbyła się konferencja, na której zaprezentowano wariant inwestorski przebiegu linii kolejowej dużych prędkości pomiędzy Ostrawą a Katowicami. Wybrana linia będzie przebiegać przez Jastrzębie-Zdrój, Żory, Palowice, Mikołów, docierając do stacji Katowice-Piotrowice. Projektanci tego przebiegu linii zaplanowali również połączenie z Wodzisławiem Śląskim oraz Rybnikiem.

📢 Tak wyglądają Klaudia i Valentyn z "Rolnik Szuka żony" prywatnie! NOWE ZDJĘCIA. Klaudia i Valentyn na Instagramie 22.03.2023 Klaudia i Valentyn to bohaterowie ostatniej edycji "Rolnik szuka żony". Już nie towarzyszą im kamery, więc para może całkowicie skupić się na sobie.

📢 Trzy osoby zostały zatrzymane w jarosławskim starostwie. Chodzi o łapówki? We wtorek, 21 marca w Starostwie Powiatowym w Jarosławiu zostały zatrzymane trzy osoby pracujące w wydziale komunikacji. Według doniesień lokalnych mediów, może chodzić o przyjmowanie korzyści majątkowych. 📢 25 lat więzienia żąda prokurator dla młodego mieszkańca gm. Nowy Dwór oskarżonego o zabójstwo dziadka ze szczególnym okrucieństwem Oskarżony to 22-letni dziś Mateusz B. Według śledczych dusił i dotkliwie pobił babcię, dziadkowi roztrzaskał głowę drewnianym taboretem. Ciało żyjącego wciąż mężczyzny podpalił, potem zrobił to z całym domem. 81-latek zginął. Prokurator wnosi o wymierzenie B. kary 25 lat więzienia. Wyrok - 3 kwietnia. 📢 Takie ptaki możesz spotkać w okolicy rezerwatu Lisia Góra nad rzeszowskim zalewem [ZDJĘCIA] W okolicy rezerwatu przyrody Lisia Góra i zalewu w Rzeszowie można zobaczyć ponad 200 gatunków ptaków! To prawie połowa krajowej awifauny. Szuwary, zatoczki, wysepki stały się enklawą głownie dla ptactwa wodno - błotnego. Można tu zobaczyć przeróżne kaczki, czaple, mewy, rybitwy, kormorany, bączki. Z ptaków śpiewających najliczniejsze są rodziny drozdów. Ornitolodzy wypatrzyli na tym terenie również kowaliki, wilgi, dzierzby, strzyżyki, dzięcioły. Bytują tu kuropatwy i bażanty a dzieciakom, poza kaczuchami, największą frajdę sprawiają łabędzie. Koło kawiarni Przystań powstał automat, gdzie można kupić ziarna dla ptaków. Lisia Góra to miejsce noclegowe licznych stad gawronów, które przybywają tu z krajów skandynawskich na przezimowanie.

📢 Wnętrza w stylu boho stają się coraz bardziej popularne. Zachwycają swoją oryginalnością i są bardzo kreatywne. Zobacz obecne trendy! Wnętrza w stylu boho stają się coraz bardziej popularne, co daje się zauważyć w naszych domach i mieszkaniach. Wiele osób zwraca się ku takiej formie wystroju swoich „czterech kątów”, bowiem zachwyca on swoją oryginalnością oraz jawi się jako bardzo kreatywny i nieszablonowy, a ponadto bliski naturze. Ponadto, świetnie wpisuje się w aktualne trendy wnętrzarskie, które na pierwsze miejsce wysuwają minimalizm. Obecnie więc modne są rozwiązania, jakie podkreślają przestronność pomieszczeń, niezakłóconą przez nadmiar mebli czy innych „ozdobników”. Ma być przytulnie i miło, ale prosto, naturalnie, bez zbędnych przedmiotów oraz dekoracji. Domy i mieszkania urządzone w stylu boho idealnie pasują do tej minimalistycznej wizji. Wyróżniają je różnorodne elementy plecione, drewniane, mające charakter nieco surowy oraz bardzo prosty w swojej formie. Wśród mebli często pojawiają się wiklinowe fotele bądź krzesła, stoły i stoliki kawowe wykonane z drewna czy też skromne regały lub szafki. Styl boho to także między innymi charakterystyczne dywaniki albo poszewki na poduszki, wiklinowe pufy, makramy oraz wszechstronnie użytkowane koszyki. W takich wnętrzach nie brakuje również rękodzieł, kwiatów i motywów roślinnych, a także typowej kolorystyki. Zobacz obecne trendy oraz zainspiruj się!

📢 W Dąbrowie Górniczej kobieta zmarła w samotności. Czy miała odpowiednią opiekę? Pojawiły się co do tego wątpliwości Kilka dni temu w Dąbrowie Górniczej zmarła 74-letnia pani Zofia. Żyła w samotności, w domu w dzielnicy Trzebiesławice. Nie utrzymywała kontaktu z rodziną, pomagała jej lokalna społeczność, na pomoc której mogła liczyć. Znajdowała się też pod stałą opieką Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. I to właśnie do zaangażowania tej instytucji w opiekę nad dąbrowianką spore zastrzeżenia ma Tatiana Duraj-Fert, szefowa stowarzyszenia Dąbrowskie Inicjatywy Społeczne, która odwiedziła panią Zofię, zaalarmowana o warunkach, w jakich żyje ta kobieta.

📢 AMW we Wrocławiu i mega wyprzedaż jeszcze w marcu. W ofercie auta, ubrania, narzędzia Wyprzedaż AMW we Wrocławiu odbywa się raz na kilka miesięcy. Najbliższa zaplanowana jest jeszcze na marzec 2023. W ofercie znaleźć można sporo rarytasów - od pojazdów specjalistycznych, przez sprzęt warsztatowy, po... kosiarkę spalinową. Słowem - każdy znajdzie coś dla siebie. Co dokładnie sprzedaje AMW we Wrocławiu? Kliknij w zdjęcie i poznaj szczegóły wyprzedaży demobilu we Wrocławiu. Pod każdym ze zdjęć opis i cena dane produktu lub produktów.

📢 Najśmieszniejsze MEMY o wędkarzach! A to z okazji dawnego Dnia Wędkarza, świętowanego 19 marca. Można się pośmiać! Dzień Wędkarza niektórzy obchodzą 19 marca, inni 23 czerwca (w Dzień Ojca). Powód? W 2007 roku ustanowiony został 19 marca przez Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Delegatów PZW dla upamiętnienia powstania Polskiego Związku Wędkarskiego (19 marca 1950 roku). Ale 6 lat temu zmieniono datę na 23 czerwca, bo z początkiem lata można z tej okazji można zorganizować więcej imprez - w marcu nie zawsze sprzyja pogoda. Są tu jacyś wędkarze? A Wy kiedy świętujecie? 19 marca czy 23 czerwca? Wędkowanie dla jednych jest pasją, a dla innych wręcz stylem życia. Wiele osób w ten sposób spędza wolne weekendy, czy popołudnia. Zobaczcie najlepsze memy o wędkowaniu i wędkarzach. 📢 Śląscy górnicy na archiwalnych zdjęciach. Czy praca na kopalni bardzo się zmieniła? Kiedy miała swój początek? Sprawdźcie! Śląsk kojarzony jest przede wszystkim z górnictwem i wydobyciem węgla. Praca w kopalniach na Śląsku ma długą historię - dłuższą niż mogłoby się wydawać. Na przestrzeni lat wiele się zmieniło w sposobie pracy na kopalniach, a także w warunkach, w jakich górnicy muszą pracować. Nie podlega jednak wątpliwościom fakt, że była i jest to praca ciężka. Zobaczcie zdjęcia górników na archiwalnych zdjęciach!

📢 Antoś Dziaczuk z Wołczyna nie otrzyma terapii genowej. Zbiórkę pieniędzy zamknięto Antoś Dziaczuk z Wołczyna, który zmaga się z rdzeniowym zanikiem mięśni, nie otrzyma terapii genowej. Zbiórka pieniędzy została zamknięta. 📢 Dolny Śląsk: Zwłoki kobiety leżały w korytarzu budynku. Śledczy nie wykluczają zabójstwa W środę, 22 marca w Stroniu Śląskim (powiat kłodzki) dokonano wstrząsającego odkrycia. Na korytarzu budynku wielorodzinnego znalezione zostały zwłoki kobiety. Śledczy nie wykluczają, że było to zabójstwo. 📢 Dramat żony Dawida Kubackiego. Apoloniusz Tajner zabrał głos To jest bardzo przykra i trudna sprawa. W takiej chwili jak ta, wszystkie inne rzeczy schodzą na dalszy plan. Naprawdę bardzo się przejmuję tym, co spotkało Martę Kubacką i Dawida. Jest mi bardzo przykro - mówi w rozmowie z nami Apoloniusz Tajner, były prezes Polskiego Związku Narciarskiego.

📢 Dramat nauczycieli trwa. Tego już nie odzobaczysz. Nowe hity ze sprawdzianów, kartkówek i klasówek oglądasz na własną odpowiedzialność! Dramat nauczycieli trwa. Tego już nie odzobaczysz. Przez te prace niejeden nauczyciel płakał podczas poprawiania. Czytanie ich to istna katorga i dlatego nauczyciele powinni dostawać nagrody lub przynajmniej dodatki za pracę w ciężkich warunkach. Twórczość uczniów, którą zamieściliśmy w tym artykule, potrafi doprowadzić do rozstroju nerwowego. Dlatego belfrowie radzą sobie jak tylko mogą i niektórzy z nich publikują w sieci prace swoich uczniów jako hity z kartkówek, sprawdzianów i klasówek. Niestety często jest to śmiech przez łzy. Sprawdźcie jakie kwiatki lądują w pracach domowych, wypracowaniach oraz klasówkach. 📢 Nowe przetargi wojskowe na marzec 2023. Agencja Mienia Wojskowego wyprzedaje przyczepy, busy i ciężarówki. Sprawdź oferty i zdjęcia Nowe przetargi wojskowe na marzec 2023. Znajdziesz w nich wojskowe przyczepy, ciężarówki i busy za niewielkie pieniądze. Agencja Mienia Wojskowego sprzedaje wycofane z Sił Zbrojnych pojazdy. Kolekcjonerzy militariów z pewnością znajdą coś dla siebie.

📢 Brutalnie okaleczony kot Elvis z Dębicy już w domu tymczasowym. 10 tysięcy złotych za wskazanie sprawcy! [ZDJĘCIA] Skatowany w Dębicy kot Elvis wrócił po operacji w Krakowie pod opiekę Fundacji Psi Azylek - Zwierzęta w Potrzebie. Obecnie przebywa w domu tymczasowym, gdzie ma zapewnioną troskliwą opiekę. Za wskazanie sprawców tego bestialskiego czynu wyznaczono nagrodę 10 tysięcy złotych! 📢 Oto poszukiwani przez policję z powiatu staszowskiego. Zobacz ich zdjęcia i nazwiska Policja poszukuje tych osób ze Staszowa i powiatu staszowskiego. W bazie świętokrzyskiej policji są mężczyźni i kobiety poszukiwani za prowadzenie pojazdów pod wpływem alkoholu, kradzieże, oszustwa, niepłacenie alimentów i nie tylko. Może rozpoznajecie którąś z tych osób? Prezentujemy opublikowane przez policję dane - twarze i nazwiska. 📢 Można się przestraszyć! Dobry makijaż robi różnicę. Zobacz zdjęcia kobiet przed i po Czemu kobiety spędzają czasem godziny w łazience? Odpowiedź jest prosta: udany makijaż jest w stanie zamaskować wszelkie niedostatki urody. Doskonale to widać na tych zdjęciach, efekty po użyciu podkładu pudru i szminki mogą niejednego zdziwić! To naprawdę spektakularne metamorfozy.

📢 Górnik Zabrze: Jan Urban poprowadził pierwszy trening. Zobaczcie zdjęcia z tych zajęć Jan Urban oficjalnie wrócił do Górnika Zabrze. We wtorek szkoleniowiec spotkał się z piłkarzami i przeprowadził trening. 📢 Horoskop dzienny na środę 22 marca 2023 r. Wodnik, Ryby, Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Koziorożec HOROSKOP dzienny na środę 22 marca 2023 roku dla każdego znaku zodiaku. Co się wydarzy w środę 22.3.2023 u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Sprawdź swój horoskop na dziś i zobacz, co dla Ciebie przepowiadają gwiazdy. Wróżka Ekspiria zna Twój znak zodiaku i radzi specjalnie dla Ciebie!

📢 Czy to Dom Przemocy Społecznej? Drastyczne zdjęcia i opisy praktyk, do jakich ma dochodzić w DPS w Machowinku Co tak naprawdę dzieje się w Domu Pomocy Społecznej w Machowinku pod Ustką? Do naszej redakcji dotarły zdjęcia i budzące grozę opisy. Starosta słupski i pomorski wojewoda zlecili kontrolę. O sprawie zawiadomiona została też prokuratura.

📢 Wypadek na A4, ciężarówka zablokowała autostradę. Utrudnienia trwały aż 10 godzin! We wtorek (21 marca) około godz. 12.30 na autostradzie A4, między Kątami Wrocławskimi a Pietrzykowicami samochód ciężarowy uderzył w bariery i wywrócił się. Oba pasy w kierunku Wrocławia przez kilka godzin były zablokowane, później ruch odbywał się lewym pasem. Ostatecznie, utrudnienia trwały aż 10 godzin! 📢 Osoby o tych imionach to rasowe marudy. Z nimi życie bywa czasami trudne Znacie takie osoby, którym wszystko przeszkadza? Bo jest za gorąco, bo jest za zimno, bo za późno lub za wcześnie. Każdy powód jest dobry, by sobie pomarudzić. Zobaczcie kogo lepiej unikać, jeśli nie macie dziś siły na marudzenie. W naszym artykule znajdziecie listę imion, która powstała na podstawie znaczenia, osób które najwięcej marudzą.

📢 Tak mieszka Małgorzata Socha. Oto piękna posiadłość i luksusowe wnętrza domu Małgosi Sochy Małgorzata Socha to znana i popularna aktorka, uznawana za ikonę stylu i klasy, Małgosia Socha jest inspiracją dla wielu kobiet. Małgorzata Socha wraz z mężem Krzysztofem Wiśniewskim i trójką dzieci mieszka w ogromnym domu pod Warszawą. Luksusowa willa z ogrodem warta jest blisko dwa miliony złotych. W środku jest jasno i stylowo. Małgorzata Socha urządziła dom ze smakiem. Uwagę zwraca elegancka łazienka i klimatyczny salon. Zajrzeliśmy do domu Małgorzaty Sochy. Zobacz teraz, jak mieszka Małgorzata Socha z rodziną.

📢 Takie są najpopularniejsze perfumy damskie na wiosnę. Zobacz zestawienie najładniejszych perfum Z okazji zbliżającej się wiosny warto zrobić nie tylko porządek w szafie, ale również w toaletce. Wyraziste i intensywne zapachy warto zastąpić lekkimi i kwiatowymi nutami, które podkreślą kobiecość. Przygotowaliśmy ranking najpopularniejszych perfum damskich na wiosnę 2023. Takie perfumy są aktualnie na topie.

📢 Oto tabela emerytur brutto i netto po waloryzacji 2023. Takie są teraz nowe stawki świadczeń Oto tabela emerytur brutto i netto po waloryzacji 2023. Znamy oficjalny wskaźnik waloryzacji emerytur w 2023 roku. Świadczenia wzrosły od 1 marca o 14,8 procent. Co to oznacza dla seniorów? Sprawdź, jakie są teraz stawki emerytur. 📢 Tak przyroda budzi się do życia na Dolnym Śląsku. Piękne zdjęcia Czytelnika [ZDJĘCIA] Przyroda na Dolnym Śląsku we wspaniały sposób daje znać o początku wiosny. Bociany wróciły z zagranicznych eskapad, a dzięcioły pracowicie stukają w drzewo, szukając pożywienia. Obserwacja życia dzikich zwierząt nie należy do najłatwiejszych, taki widok mogą uchwycić wyłącznie najbardziej cierpliwi fotografowie. Tacy, jak Paweł Styczyński, który podzielił się z nami swoimi wiosennymi zdjęciami. Zobaczcie w galerii, jak wiosną na Dolnym Śląsku dzikie zwierzęta budzą się do życia.

📢 Trwa budowa powierzchni składowej i nabrzeża T3 w Baltic Hub Budowa terminalu T3 w Baltic Hub umożliwi powstanie trzeciego nabrzeża głębokowodnego. Inwestycja ma zwiększyć możliwości przeładunkowe nawet o ponad 50 procent. Wartość tego projektu to 470 mln euro, a rozpoczęcie budowy terminala miało miejsce w drugiej połowie 2022 roku. 📢 Szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego w Nowej Dębie. Generał Rajmund Andrzejczak odwiedził Zakłady Metalowe Dezamet SA Generał Rajmund Andrzejczak, szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego odwiedził 21 marca Zakłady Metalowe Dezamet w Nowej Dębie na Podkarpaciu. Spotkał się z zarządem spółki należącej do Polskiej Grupy Zbrojeniowej. Rozmawiał między innymi o możliwościach znaczącego zwiększenia produkcji amunicji.

📢 Targi Edukacji i Pracy w Białymstoku. Dwa dni na poznanie zawodów, które zapewnią dobrą pracę Ponad 320 ofert pracy z 31 przedsiębiorstw i 19 szkół branżowych i technicznych. Przez dwa dni (21-22.03) na stadionie miejskim będą trwały Targi Edukacji i Pracy. Wydarzenie zorganizowało Starostwo Powiatowe w Białymstoku wraz z Powiatowym Urzędem Pracy, a jest ono przeznaczone dla ósmoklasistów i osób poszukujących pracy. 📢 Kraków. Powstanie nowe liceum w sercu miasta, w zabytkowym gmachu i z dobrym dojazdem Kraków będzie miał nowe liceum, z lokalizacją w zabytkowym gmachu w samym centrum - przy ul. Dietla 70. Tworzony ogólniak dołączy tutaj do istniejącej podstawówki i przedszkola. Na początek, od nowego roku szkolnego, w nowym liceum prawdopodobnie zostaną uruchomione trzy klasy pierwsze. Dyrektor szkoły z ul. Dietla ma już wstępny pomysł dotyczący profili klas, prowadzi też rozmowy z krakowskimi uczelniami na temat współpracy: zaangażowania nauczycieli akademickich, jak też możliwości prowadzenia niektórych zajęć w uczelnianych laboratoriach.

📢 Biały Miś 2023. Eliminacje za nami, czas na wielki finał [zdjęcia] Dwie kolejne szkolne reprezentacje wywalczyły awans do tegorocznej edycji naszego turnieju. Mistrza Bydgoszczy poznamy już w czwartek. 📢 Zakaz wjazdu szczecinian do Trzebieży! Nietypowa akcja w mediach społecznościowych To odwet za to, że mieszkańcy polickich sołectw stoją w zatorach przed rondem Głębokie. Pani sołtys nie ukrywa, że chciała wzbudzić kontrowersje, by zwrócić uwagę na problem. Udało się.

📢 "ONA i ON". Oto najsympatyczniejsze pary z powiatu kozienickiego. Sprawdź w galerii, kto jest na prowadzeniu Z okazji Święta Zakochanych stworzyliśmy galerie szczęśliwych par z naszego regionu. Nasi Czytelnicy wybiorą najsympatyczniejsze pary, na które czeka mnóstwo nagród. Głosowanie zakończy się 23 marca. W galerii zdjęć prezentujemy pary z powiatu kozienickiego, które są na prowadzeniu w akcji ONA i ON 2023.

📢 Tak będzie wyglądać nowe skrzyżowanie w Rzeszowie? [ZDJĘCIA, WIDEO] Podczas dyskusji publicznej w Rzeszowie, przedstawiciele firmy Promost Consulting zaproponowali główny wariant przebudowy skrzyżowania ulic Kwiatkowskiego i Podwisłocze z al. Powstańców Warszawy.

📢 Opole 2077. Te przerażające wizje miasta przyszłości zwalają z nóg. Stworzyła je sztuczna inteligencja Właśnie tak zdaniem sztucznej inteligencji za 50 lat będzie wyglądać Opole. Przedstawiona wizja przyszłości, choć wydaje się nierealna ma w sobie coś strasznego. Jak myślicie czy przepowiednie komputera mają szanse się sprawdzić? 📢 Tych leków nie łącz z alkoholem - są groźne dla zdrowia. Oto lista popularnych leków, których nie wolno łączyć z alkoholem Łączenie alkoholu z lekami, zwłaszcza tymi stosowanymi przewlekle, może być groźne dla zdrowia, a w niektórych przypadkach może nawet doprowadzić do śmierci. Większość z nas wie, że podczas stosowania niektórych leków nie należy pić alkoholu. Ale czy wiemy, o jakie konkretnie leki chodzi? Wyjaśniamy, jakich leków kategorycznie nie można łączyć z alkoholem.

📢 Złoto Bałtyku. Wspaniałe bursztyny budzą podziw poszukiwaczy. Zobacz jakie OLBRZYMY znajdowane są na plażach Bałtyku. Niesamowite ZDJĘCIA Zobaczcie bursztyn ważący ponad 3 kg oraz wspaniałą kolejną bryłę - zwaną Królową Bałtyku. Jarosławiec - polski Dubaj nad Bałtykiem i jego skarby! Takimi eksponatami może poszczycić się Muzeum Bursztynu w Jarosławcu. Zobaczcie też, jak łowcy skarbów z Bałtyku je odnajdują. Robią to w nocy i za dnia. 📢 Waloryzacja emerytur od marca 2023. Zobacz tabelę świadczeń emerytur. Oto stawki brutto i netto Waloryzacja emerytur od marca 2023. Takie emerytury dostają seniorzy od 1 marca. Rząd zatwierdził ustawę budżetową na 2023 rok. Zakłada ona m.in. waloryzację emerytur od w wysokości 14,8 procent. Co to oznacza dla seniorów? Zobacz, jakie są teraz stawki brutto i netto emerytur.

📢 Opuszczony pałacyk na ulicy Przemysłowej w Kościerzynie - dziś mocno zrujnowany, a dawniej piękny | ZDJĘCIA To wyjątkowy budynek, który z pewnością mógłby być wizytówką Kościerzyny. Mowa o pałacyku, który znajduje się na ulicy Przemysłowej w Kościerzynie. To miejsce dawniej należało do Starostwa Powiatowego w Kościerzynie. Dzięki archiwalnym zdjęciom z tamtego czasu można zobaczyć, jak wygląda wnętrze tego budynku. Trzeba dodać, że od lat wygląda podobnie. Zapraszamy do naszej galerii zdjęć. 📢 Takie emerytury brutto i netto dostają seniorzy od marca 2023. Oto tabela wyliczeń Takie emerytury brutto i netto dostają seniorzy od marca 2023. W tym roku stawki emerytur wrosły na innych zasadach, niż dotychczas. Niektórzy emeryci mogą liczyć na waloryzację kwotową, a inni procentową. Wiemy też o ile wzrosła emerytura minimalna. Poznaj szczegóły.

📢 Gotuj z Magdą Gessler! Oto 25 pysznych przepisów. Poznaj najlepsze dania znanej restauratorki - one zagwarantują Ci sukces w kuchni! Zamień swoją kuchnię w wykwintną restaurację! Wszystko za sprawą przepisów, które są gwarancją sukcesu. Dzięki tym daniom podbijesz serca i żołądki domowników. Przejdź do galerii, by poznać 25 najlepszych przepisów na pyszne dania według receptury Magdy Gessler. 📢 ŚLĄSK: wiózł 9-metrowe drzewo we...fiacie cinquecento! Wystający z bagażnika potężny bal zabezpieczył... kamizelką. NIE UWIERZYCIE Nietypowy transport drewna przykuł uwagę policjantów z mikołowskiej drogówki. 44-letni mężczyzna przewoził dużą ilość opału niewielkim Fiatem Cinquecento, a największy bal wystający z bagażnika zabezpieczył... kamizelką odblaskową. Okazało się, że to nie pierwszy raz - w styczniu w podobny sposób wywiózł drzewo z lasu. Kierowca otrzymał mandat i został bohaterem TikToka. Nagranie niewielkiego samochodu z drewnem ma już ponad 5 mln wyświetleń.

📢 Horoskop codzienny na piątek 24 marca 2023. Horoskop na początek weekendu dla wszystkich znaków zodiaku. Karty Tarota na jutro 24.03.2023 Horoskop codzienny na piątek 24 marca 2023. Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Strzelec, Wodnik, Ryby, Koziorożec w horoskopie na 24 marca. Horoskop na weekend. Horoskop codzienny na piątek 24 marca 2023. Horoskop na dziś. Sprawdź horoskop! 📢 W Pyrzowicach lądują największe samoloty świata. To możliwe, bo lotnisko jest do tego świetnie przystosowane Międzynarodowy Port Lotniczy Katowice w Pyrzowicach jest lotniskiem, przystosowanym do przyjmowania tu maszyn o dużych rozmiarach. Nic więc dziwnego, że lądowały tu największe maszyny świata. Taką był np. ukraiński Antonow An-225 Mrija, który wylądował tu w 2005 roku, a w ubiegłym maszyna została zniszczona przez Rosjan podczas ataku na lotnisko w Hostomelu na Ukrainie. W ostatnim czasie, Katowice Airport są międzynarodowym hubem pomocy humanitarnej dla Ukrainy i ogromne samoloty lądują i startują stąd wyjątkowo często. Dziś po południu na przykład zagości tu Jumbo Jet, jeden z największych samolotów świata. Jakie jeszcze największe maszyny gościło śląskie lotnisko?

📢 Oto lista grzechów, z których nie trzeba się spowiadać. Nie wymagają one wizyty w konfesjonale. Sprawdź koniecznie! Z tych grzechów nie trzeba się spowiadać. Lista jest naprawdę długa i nie wymaga wizyty przy konfesjonale. Jednym z możliwych sposobów na uzyskanie przebaczenia i obiecanie poprawy jest spowiedź. Są grzechy, które nie naruszają naszej relacji z Bogiem i innymi ludźmi. W związku z tym nie musimy fatygować się do kościoła, aby się wyspowiadać. Zastanawiasz się z jakich grzechów nie trzeba się spowiadać? Sprawdź!

📢 Rzadkie monety z PRL są poszukiwane przez kolekcjonerów. Sprawdź koniecznie, które są najdroższe i ile można za nie zarobić! Stare, rzadkie i najcenniejsze monety z PRL. Pieniądze z tego okresu, są teraz warte nawet kilkaset razy więcej, niż w dniu ich pojawienia się na rynku. Najczęściej poszukiwane monety przez kolekcjonerów są bardzo rzadkie i mają długą historię. Wartość kolekcjonerska niektórych pieniędzy robi ogromne wrażenie. Jakie numizmaty są teraz najcenniejsze? Aukcje z monetami z PRL z roku na rok biją kolejne rekordy popularności. Za te monety kolekcjonerzy są w stanie zapłacić krocie! Sprawdź koniecznie czy masz je w domu!

📢 Tak wygląda dzisiaj Sabrina. Właśnie skończyła 55 lat. Jej hit "Boys (Summertime Love)" w latach 80. znał każdy [24.03.2023] Sabrina Salerno to włoska piosenkarka, aktorka, prezenterka telewizyjna i modelka, której międzynarodową sławę przyniósł hit "Boys (Summertime Love)" i teledysk do niego. Sabrina zachwycała swoją urodą 36 lat temu, gdy klip szalał we wszystkich telewizjach. Zachwyca i dziś. Właśnie skończyła 55 lat. Zobaczcie na zdjęciach, jak teraz wygląda Sabrina. 📢 W tych miastach w Wielkopolsce mieszka najwięcej kawalerów. Zobacz, czy na liście jest twoje miasteczko [24.03.2023] Sprawdziliśmy, w jakich miastach w Wielkopolsce jest najwięcej kawalerów, gdzie najmniej mężczyzn decyduje się na ożenek, gdzie statystycznie jest największy odsetek singli. W naszym zestawieniu zdecydowanie lideruje Poznań. Na kolejnych miejscach są jednak głównie małe miasteczka. Zobaczcie, gdzie jest najwięcej kawalerów.

📢 Takie są najlepsze kwiaty do posadzenia na balkonie. One zniosą upał! Te rośliny możesz już mieć na balkonie lub tarasie Początek wiosny to idealny czas na posprzątanie balkonu po zimie i rozpoczęcie urządzania go na nowo. Oto najlepsze kwiaty na balkon oraz taras. Będą pięknie rosły nawet w trudnych warunkach. Kolorowe rośliny to idealne dopełnienie balkonu lub tarasu, na których chętnie wypoczywamy wiosną oraz latem. Te kwiaty są odporne na upały. Sprawdź, które rośliny idealnie się nadają do uprawy na balkonie.

📢 Zakończyło się rozkładanie trawy na Suzuki Arenie w Kielcach. Pierwszy mecz na tej murawie 1 kwietnia. Korona Kielce podejmie Miedź Legnica W czwartek przed godziną 20 zakończyła się wymiana środkowego pasa murawy, od jednej do drugiej bramki, na Suzuki Arenie w Kielcach. Na tych obiekcie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji mecze w PKO BP Ekstraklasie rozgrywa Korona Kielce.

📢 Emerycie za to nie musisz płacić! To nie tylko darmowe leki. Oto najważniejsze ulgi i zniżki dla seniorów [LISTA] Seniorzy nie zawsze są w pełni świadomi z tego, że na emeryturze mogą korzystać z dodatkowych ulg i obniżek cen. W wielu przypadkach wiąże się to nawet z darmowym, bezpłatnym korzystaniem z rozmaitych usług. Z wielu z nich można skorzystać dzięki legitymacji emeryta, ale nie tylko. Zniżki dotyczą zarówno towarów, jak i usług, a w ich gronie można wymienić darmowe poruszanie się komunikacją miejską oraz tańsze (lub też darmowe) lekarstwa. Z czego dokładnie mogą skorzystać emeryci i seniorzy? Ile wynoszą zniżki? 📢 Modne buty damskie na wiosnę 2023. Takie są najmodniejsze buty - zobacz trendy na nowy sezon Nadchodzi wiosna, czas na odświeżenie garderoby. Nowych ubrań i butów nigdy za wiele w kobiecej szafie. Takie buty będą najmodniejsze w tym sezonie. To klasyk, a klasyka nigdy nie wychodzi z mody. Beżowe sandałki pasują do każdej stylizacji, a dodatkowo optycznie wysmuklą nogi. Zobacz najnowsze modowe trendy.

📢 Tychy: 16-latka spadła z 10. piętra. Ratownicy długo walczyli o jej życie. Niestety nie udało się uratować nastolatki Tragedia w Tychach. Z 10. piętra spadła 16-letnia dziewczyna. Dramatyczną walkę o jej życie podjęli ratownicy medyczni, którzy przybyli na miejsce zdarzenia. Reanimacja nastolatki trwała niemal godzinę. Niestety nie udało się jej uratować.

📢 Emerytury za staż pracy 2023. Takie będą zmiany! Co z projektami? Zgodnie z założeniem projektów, emerytury stażowe mają dawać prawo do pobierania świadczeń nie po ukończeniu konkretnego wieku, ale po przepracowaniu określonej liczby lat. Projektów, gdyż obecnie w sejmie znajdują się dwa dotyczące tej sprawy. Co z ich uchwaleniem? Jaka jest szansa, że wejdą w życie? Najnowsze doniesienia każą nam przypuszczać, że wprowadzenie któregoś z tych projektów w życie jest coraz bardziej realne.

📢 Pamiętacie szalone imprezy w Czekoladzie, MC czy w Tekturze? Tak kiedyś bawili się Lublinianie. Zobacz te zdjęcia sprzed lat Pamiętacie klub Czekolada albo tzw. Przestrzeń Inicjatyw Twórczych Tektura? Byliście kiedyś w klubokawiarni Archiwum albo na szalonej imprezie w klubie plażowym Riviera? Zobaczcie, jak kiedyś bawił się Lublin! 📢 Tak mieszka Krzysztof Radzikowski z Gogglebox. Były strongman wybudował dom [zdjęcia - 24.03.2023] Krzysztof Radzikowski jest byłym strongmanem, a w ostatnich latach możemy go oglądać w programie "Gogglebox. Przed telewizorem", w którym występuje razem z Dominikiem Abusem. Kilka tygodni temu Radzikowski przeprowadził się do nowo wybudowanego domu. Były strongman relacjonował postępy prac na Instagramie. Zobaczcie, jak przebiegała budowa domu Krzysztofa Radzikowskiego i jak wyglądają wnętrza jego domu. 📢 W tych godzinach prąd w domach jest najtańszy -wyliczenia. O tej porze najlepiej nie włączać pralki, zmywarki i piekarnika [24.03.2023] W jakich godzinach prąd w naszych domach jest najtańszy? Kiedy w ciągu dnia prąd jest droższy i lepiej nie włączać pralki, zmywarki, piekarnika czy żelazka? Warto wiedzieć, że dostawcy energii mają różne taryfy obowiązujące w konkretnych godzinach. To, kiedy prąd jest najtańszy i najdroższy zależy od tego, jaką mamy taryfę za prąd oraz w jakich godzinach korzystamy z urządzeń elektrycznych. Sprawdź teraz w naszej galerii, w jakich godzinach prąd jest najtańszy a kiedy w ciągu dnia jest najdroższy.

📢 Te numery mieszkania przynoszą pecha. Które numery domów są szczęśliwe, a które pechowe? To mówi Twój numer mieszkania [24.03.2023] Które numery domów są szczęśliwe, a które pechowe? Jaki wpływ na życie i szczęście mieszkańców ma numer domu? Wielu astrologów uważa, że numerologia jest dokładniejsza od horoskopu. Znając numerologię mieszkania można określić między innymi to, jak będzie się żyło domownikom. Sprawdź, jak obliczyć numerologię mieszkania i zobacz, które numery domów przynoszą szczęście a które mogą sprowadzić pecha. Oto, co mówi numer domu czy mieszkania. Sprawdź to teraz w naszej galerii. 📢 W takiej kuchni gotuje Maryla Rodowicz. Zaglądamy do jej posiadłości pod Warszawą! [24.03.2023] Tak Maryla Rodowicz urządziła swoją kuchnię w willi pod Warszawą. Własne pierogi na święta, słodkości i przysmaki dla ukochanych kotów - tak gotuje Maryla Rodowicz. Zobacz jak mieszka i żyje królowa polskiej sceny muzycznej. Zaglądamy do środka jej posiadłości w Konstancinie.

📢 Tak w młodości wyglądała Magda Gessler. Była prawdziwą pięknością - zresztą zobaczcie te zdjęcia! [24.03.2023] Magdy Gessler nie trzeba nikomu przedstawiać. Niekwestionowana gwiazda TVN i ikona "Kuchennych rewolucji" jest cenną postacią w świecie social mediów. Co jakiś czas restauratorka dzieli się swoimi przemyśleniami, a także pokazuje kulisy życia prywatnego. Na przestrzeni lat wiele się zmieniła. W młodości, podobnie jak teraz, była pięknością w burzą loków. Tak zmieniła się Magda Gessler. Zobaczcie, jak wyglądała kiedyś ikona "Kuchennych rewolucji". 📢 Takie są objawy depresji. Mamy listę objawów, które mogą świadczyć o tym, że masz depresję [24.03.2023] Depresja to choroba psychiczna, która charakteryzuje się ciągłym uczuciem smutku, beznadziei, apatii i braku energii, co wpływa negatywnie na funkcjonowanie codzienne. Osoby z depresją mogą odczuwać uczucie wycofania się z życia i trudności w zainteresowaniu się wcześniej lubianymi aktywnościami. Mogą również mieć trudności w skupieniu się, podejmowaniu decyzji oraz problemy ze snem i apetytem. Depresja może mieć różne przyczyny, w tym czynniki biologiczne, takie jak zaburzenia hormonalne czy zmiany w funkcjonowaniu mózgu, ale też czynniki psychologiczne, takie jak stres, trauma czy trudne życiowe sytuacje. Wejdź w galerię zdjęć i zapoznaj się z objawami, które mogą świadczyć o tym, że Ty lub ktoś z Twojego otoczenia ma depresję.

📢 Tak mieszka i żyje na co dzień Izabela Macudzińska, gwiazda programu "Królowe życia" w TTV. Zobaczcie zdjęcia [24.03.2023] Izabela Macudzińska-Borowiak to jedna z największych gwiazd programu "Królowe życie", który emitowany był w TTV. Ta pochodząca z Poznania właścicielka firmy odzieżowej zyskała ogromną popularność i sympatię widzów. Zobaczcie, jak mieszka, żyje i ubiera się Izabela Macudzińska-Borowiak! 📢 Tak wygląda seksowna żona Sławomira. Oto odważne stroje Magdaleny Kajrowicz [zdjęcia -24.03.2023] Sławomir jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych wokalistów disco polo. Jego przebój "Miłość w Zakopanem" zna chyba każdy, nawet Ci którzy nie są fanami tej muzyki. Od lat cieszy się niesłabnącą popularnością, a wraz z nim jego żona, która nie tylko towarzyszy mężowi również na scenie. Zobaczcie, jak wygląda piękna Kajra w odważnych stylizacjach.

📢 Podwójna emerytura dla wdowy lub wdowca. Dodatkowe świadczenie po śmierci męża, żony. Na takich ZASADACH je dostaniesz Podwójna emerytura dla wdowy i podwójna emerytura dla wdowca. Wedle projektów będzie można ubiegać się o dwie emerytury z tytułu śmierci małżonka. Aktualnie możesz dostać rentę rodzinną lub zachować swoją emeryturę, ale nie dostaniesz obu. Jaka może być kwota nowego świadczenia dla wdowy lub wdowca? 📢 Śmierć 71-latka na basenie w Nowej Sarzynie. Zarzuty dla 46-letniego ratownika Narażenie człowieka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia przez osobę, na której ciążył obowiązek opieki. Taki zarzut usłyszał 46-letni ratownik wodny z Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Nowej Sarzynie. 📢 Ciężarówka zjechała do rowu. Naczepa blokuje drogę krajową nr 79 we Wlonicach. Zobacz zdjęcia Samochód ciężarowy zjechał do rowu, naczepa blokuje część pasu - informują służby drogowe. Do kolizji doszło na drodze krajowej nr 79 we Wlonicach w gminie Ożarów (powiat opatowski).

📢 "Mistrzowie" parkowania w Katowicach znowu się "popisali"... Strażnicy odnotowali 560 wykroczeń. Oto najciekawsze przypadki [ZDJĘCIA] "Mistrzowie" parkowania w Katowicach znowu się "popisali". 560 wykroczenia przeciwko porządkowi w komunikacji, z czego niemal połowa tylko w Śródmieściu - to bilans pracy strażników miejskich za ubiegły tydzień. Akcja "Wyzwanie parkowanie" trwa, a mieszkańcy zgłaszają kolejne miejsca w których notorycznie dochodzi do łamania przepisów. Ulice Bankowa, Wojewódzka, Plac Sejmu Śląskiego - to już niemal stałe punkty tego niechlubnego rankingu. 📢 Miss Studniówki 2023. Oto kandydatki z największą ilością głosów w finale wojewódzkim Wybieramy Miss Studniówki 2023 w Świętokrzyskiem. Finał wojewódzki odbędzie się w poniedziałek, 27 marca w Wojewódzkim Domu Kultury w Kielcach i będzie transmitowany na żywo na naszym portalu. Kto zdobędzie tytuły i nagrody? Wpływ na ostateczny werdykt będą mieć głosy jurorów podczas finału oraz wyniki głosowania finałowego, które są już znane. Poznajcie kandydatki z największą liczbą głosów Czytelników i Internautów.

📢 W podkarpackiej 4 lidze gra 48 obcokrajowców. Poznaj sylwetki ich wszystkich [ZDJĘCIA] Na prześwietlenie wzięliśmy kadry czwartoligowych drużyn pod względem liczby zagranicznych zawodników. Do wiosennych rozgrywek zgłoszonych zostało 48 obcokrajowców. 📢 Twój telefon szybko się rozładowuje? Wyłącz te 7 aplikacji. Błyskawicznie wyczerpują baterię w smartfonie Na rynku obecnie znaleźć można wiele telefonów, które prześcigają się przede wszystkim w ilości i różnorodności nowoczesnych funkcji. Wymaga to niestety umieszczania w nich coraz pojemniejszych baterii. Często jednak nie czuć różnicy w czasie ich działania w stosunku do starszych telefonów. Dlaczego? Wynika to z faktu, że instalujemy na swoich urządzeniach coraz więcej aplikacji, które skutecznie wyczerpują całą baterię w mgnieniu oka. Zobacz 7 aplikacji, które robią to najszybciej.

📢 Sklep monopolowy w Żarach został celowo podpalony. Są zarzuty dla najemcy lokalu, który miał zlecić podpalenie Prokuratura rejonowa w Żarach postawiła zarzuty dwóm osobom w związku z pożarem sklepu alkoholowego, do którego doszło 9 stycznia tego roku. Według dotychczasowych ustaleń, najemca miał zlecić podpalenie lokalu, żeby wyłudzić odszkodowanie.

📢 To Kraków, a nie Polana Chochołowska. Piękna krokusowa łąka w Parku Krowoderskim [GALERIA] Nie trzeba jechać w Tatry i do doliny Chochołowskiej żeby podziwiać krokusy. Te wiosenne kwiaty można już podziwiać w Krakowie. W parku Krowoderskim, na górce saneczkowej przy ul Batalionu Skała AK można podziwiać krokusowy dywan. I choć nie ma tu tatrzańskich szczytów, a jedynie widać szczyty osiedlowych wieżowców, widok krokusów i tak jest niezwykły. 📢 GIS wycofuje popularne produkty spożywcze ze sklepów. Nie jedz tego! Oto najnowsze ostrzeżenia GIS Alarm w sklepach! Te produkty mogą być groźne dla naszego zdrowia! Nie jedz ich pod żadnym pozorem. Główny Inspektorat Sanitarny wycofuje ze sklepów popularne produkty spożywcze. Oto najnowsze ostrzeżenia GIS. Na liście produktów groźnych dla naszego zdrowia znalazły się między innymi: orzeszki pistacjowe, popularna sałatka, salami i wiele innych. Sprawdźcie, jakie produkty GIS wycofał ostatnio ze sprzedaży. Jeśli macie je w domu natychmiast wyrzućcie!

📢 Najgorsze tatuaże jakie można sobie zrobić! Te tatuaże są bardzo nieudane i brzydkie! Tatuaż to wizerunek na skórze na całe życie, więc warto zrobić to porządnie. Niektórzy nie wzięli sobie tego do serca i postanowili swoją skórę oddać w ręce "januszy tatuażu", przez to wychodzą najgorsze i najbardziej nieudane tatuaże.

📢 Buble, niedoróbki i budowlana prowizorka. Gang majstrów niedoli znów atakuje. Polska (i nie tylko) myśl budowlana w krzywym zwierciadle Gang majstrów niedoli nie powiedział ostatniego słowa. Przed wami nowe buble, niedoróbki i budowlane prowizorki, które wołają o pomstę do nieba. Polska (i nie tylko) myśl budowlana w krzywym zwierciadle solidności. Fachowcy bez grama talentu, choć z ogromną wyobraźnią atakują naiwnych zleceniodawców. Galeria zdjęć to prawdziwy hit internetu! 📢 Uczesali seniorów na bóstwo. Uczniowie z wizytą w domu "Senior+" w Bytowie Młodzież ucząca się fryzyjskiego fachu odwiedziła Dzienny Dom "Senior+" w Bytowie. Nożyczki, grzebienie i lokówki poszły w ruch. - Uczesali nas jak na wielkie święto - cieszy się Irena Skweresz, seniorka z Bytowa. - Ale my im też mocno kibicowaliśmy. Niektórzy pierwszy raz ścinali włosy.

📢 Tych leków brakuje w aptekach. Ministerstwo Zdrowia opublikowało listę 13 marca 2023 roku opublikowane zostało obwieszczenie Ministra Zdrowia w sprawie wykazu produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych zagrożonych brakiem dostępności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

📢 Kolejostrada przez centrum Krakowa robi wrażenie. Już niedługo otwarcie. Najnowsze zdjęcia W Krakowa trwają intensywne prace związane z dobudową dodatkowych torów dla kolei aglomeracyjnej. W związku z tym wybudowano estakady, mosty, przebudowano wiadukty. Powstały nowe przystanki kolejowe, a istniejące zmodernizowano. Zakończenie inwestycji planowane jest na czerwiec tego roku. Przejdź do GALERII, by zobaczyć kolejostradę na odcinku z Dworca Głównego do przystanku w rejonie ul. Wielickiej. 📢 Po zimowej przerwie do Krępy Słupskiej wraca Bazarek Natury W sobotę, 25 marca, po zimowej przerwie do Krępy Słupskiej powróci Bazarek Natury, czyli ryneczek z ekologicznymi produktami, który organizowany jest przez Centrum Kultury i Bibliotekę Publiczną Gminy Słupsk.

📢 Alimenciarze poszukiwani przez policję w Małopolsce. Oni nie płacą na swoje dzieci! Oto mężczyźni i kobiety których poszukuje małopolska policja za niepłacenie alimentów. W naszym zestawieniu prezentujemy osoby, które mimo nakazu sądowego zaniedbały spoczywający na nich obowiązek alimentacyjny i nie wypłacają na rzecz własnego dziecka (lub dzieci) należnych pieniędzy. Widziałeś ich? Daj znać policji! Dane pochodzą z policyjnej strony poszukiwani.policja.pl i zostały pobrane 22.03.2023 r. 📢 CBA zatrzymało pięć osób w sprawie dotacji z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego Funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego z Poznania na polecenie Prokuratury Okręgowej w Zielonej Górze zatrzymali w środę pięć osób. Sprawa dotyczy zawyżania kosztów projektu badawczego, wystawianie lewych faktur oraz składania fałszywych oświadczeń w związku z ubieganiem się o dotacje w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego — Lubuskie 2020.

📢 Nie żyje Andrzej Zarębski. Polityk, dziennikarz, były rzecznik rządu miał 65 lat W środę rano zmarł Andrzej Zarębski. Był dziennikarzem, politykiem i polonistą. Był wśród działaczy pierwszej „Solidarności”. Zarębski w stanie wojennym został internowany. Był współzałożycielem NZS, czyli „Niezależnego Zrzeszenia Studentów”, które mocno sprzeciwiało się komunistom. Był posłem, rzecznikiem premiera Jana Krzysztofa Bieleckiego i posłem na Sejm. Był także członkiem Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji.

📢 Książę William spotkał się w środę w Rzeszowie z polskimi i brytyjskimi żołnierzami [ZDJĘCIA] Książę Walii rozpoczął w środę wizytę w Polsce. Jej pierwszym punktem było spotkanie w Rzeszowie z żołnierzami na terenie jednostki 3. Podkarpackiej Brygady Obrony Terytorialnej. Rozmawiał m.in. z ministrem obrony narodowej Mariuszem Błaszczakiem oraz wojewodą podkarpackim Ewą Leniart. 📢 Emerycie, sprawdź ile wyniesie Twoja emerytura wraz z trzynastką! Wypłaty już w kwietniu - WYLICZENIA Zgodnie z przepisami zawartymi w Ustawie o dodatkowym rocznym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów, wypłata trzynastej emerytury w roku 2023 będzie miała miejsce w kwietniu. W tym czasie emeryci i renciści otrzymają swoje bieżące świadczenie oraz dodatkowe świadczenie w postaci trzynastej emerytury. Zasady wypłaty trzynastej emerytury określają, że jej kwota jest uzależniona od wysokości świadczenia emerytalnego lub rentowego. W przypadku, gdy emeryt lub rencista pobiera świadczenie w pełnej wysokości, trzynastka będzie równa jednemu miesięcznemu świadczeniu. Natomiast w przypadku, gdy świadczenie jest niższe, kwota trzynastej emerytury zostanie odpowiednio obniżona. Sprawdź ile wyniesie Twoja emerytura wraz z trzynastką!

📢 Najłagodniejsze rasy psów - oto 12 z nich. Idealne dla dziecka i rodziny [ZDJĘCIA, OPISY] Psy są wierne, oddane, lojalne, ale i wymagające. Nie każda rasa nadaje się dla dzieci, a niektóre wymagają od właścicieli szczególnego zaangażowania z uwagi na swoje potrzeby. Które z psów będą najodpowiedniejsze dla rodziny z dziećmi? Na jakiego z nich się zdecydować? Oto 12 najłagodniejszych ras psów. 📢 PKN Orlen ogłosił obniżkę cen benzyny! Na stacji benzynowej wydamy mniej PKN Orlen głosił w środę 22 marca obniżkę cen benzyny. Na stacjach benzynowych cena za klasyczną benzynę spadnie o trzy grosze za litr. Obniżka obejmie także cenę diesla. Będzie to pięć groszy za litr.

📢 Cała prawda o Krakowie w liczbach. Z miasta korzysta już 1,3 mln osób, jest coraz mniej studentów Kraków się rozrasta, liczby w statystykach dotyczących miasta wciąż rosną, ale są także niepokojące spadki, jak chociażby dotyczące studentów. Przejdź do GALERII, by poznać najważniejsze liczby dotyczące Krakowa.

📢 Piłkarz Moravii Morawica Mikołaj Kobus walczy o powrót do zdrowia. Przebywa w klinice Budzik. Pomóżmy wybudzić go z tego koszmaru Mikołaj Kobus, 17-letni piłkarz Moravii Anna-Bud Morawica, 30 sierpnia ubiegłego roku miał ciężki wypadek na motocyklu. Ze szpitala w Kielcach został przewieziony do kliniki Budzik w Warszawie. Przez trzy miesiące toczył niesamowitą walkę o życie. Na portalu siepomaga.pl ruszyła zbiórka na leczenie i rehabilitację Mikołaja, bo koszty są ogromne. Pomóż nam wybudzić Mikołaja z tego koszmaru - proszą bliscy zawodnika klubu z Morawicy. 📢 Odszkodowanie dla Andrzeja Gwiazdy za aresztowanie w latach 80. Sąd Najwyższy przyznał mu 1,3 mln zł Sąd Najwyższy przyznał Andrzejowi Gwieździe 1,3 mln zł zadośćuczynienia i odszkodowania za aresztowanie w latach 80. Oznacza to, że były działacz opozycji antykomunistycznej otrzyma o 350 tysięcy złotych więcej niż zasądził wojskowy sąd okręgowy.

📢 Dzień Otwarty Zespołu Szkół w Połańcu. Atrakcji nie brakowało - zobacz zdjęcia We wtorek, 21 marca w Zespole Szkół w Połańcu zorganizowano Dzień Otwarty. Do placówki zawitali uczniowie okolicznych szkół podstawowych, na których czekało wiele ciekawostek. 📢 Budują drugi pas obwodnicy Słupska. Możliwe są utrudnienia w ruchu Firma Strabag nie tylko przejęła plac budowy, ale już pojawił się ciężki sprzęt na obwodnicy Słupska. W praktyce rozpoczęła się budowa drugiego pasa ruchu w ramach budowy S6 od Trójmiasta do Szczecina.

📢 Niesamowita historia! Siatkarka z Opatowa w Stanach Zjednoczonych. Poznajcie utalentowaną Katarzynę Partykę. Zobacz zdjęcia Katarzyna Partyka pochodzi z Opatowa i jest wychowanką Klubu Piłki Siatkowej OKS Volley Opatów. Utalentowana siatkarka aktualnie studiuje w Stanach Zjednoczonych na University of Wyoming, gdzie rywalizuje w konferencji Mountain West, czyli najwyższej dywizji NCCA - Division 1. Poznajcie Katarzynę Partykę.

📢 Zmiany dla pasażerów komunikacji miejskiej w Bydgoszczy. Tramwaje nie pojadą ul. Toruńską Pasażerów komunikacji miejskiej w Bydgoszczy czekają utrudnienia w funkcjonowaniu linii tramwajowych. Firma Trakcja S.A., odpowiedzialna za budowę mostów nad Brdą, w najbliższy weekend wprowadzi zmiany na torowisku przy ul. Perłowej. Od piątku, 24 marca, do poniedziałku, 27 marca, tramwaje nie będą kursowały ul. Toruńską. ZDMiKP wprowadzi zastępczą linię autobusową. 📢 Stadion Pogoni Szczecin na drugim miejscu w plebiscycie Stadium of the Year. Więcej głosów zdobył tylko obiekt AEK Ateny Zakończyło się głosowanie na najpiękniejszy stadion ubiegłego roku w plebiscycie ogłoszonym przez portal stadiony.net. W międzynarodowym towarzystwie doceniony został Stadion Miejski im. Floriana Krygiera. 📢 Protest mieszkańców wstrzymuje budowę ogromnych kurników w gminie Kobylnica. Wójt zaproponował kompromis Zamiast wielkich kurników na ponad pół miliona kur, jeden mniejszy na 90 tysięcy pisklaków - to propozycja wójta Leszka Kulińskiego i braci Adkonis do mieszkańców Lulemina i Kuleszewa protestujących przed budową wielkiej fermy drobiu.

📢 W Dębicy matka z synem zaatakowali nastolatka. Chłopak ma złamany oczodół i szczękę Do dramatycznego w skutki zdarzenia doszło na początku marca przy ulicy Robotniczej w Dębicy. Matka z synem zaatakowali niespełna 15-letniego Oliwiera przy użyciu pałki teleskopowej. Prokurator postawił im zarzut pobicia.

📢 Kraków. Policja poszukuje tych przestępców. Nowe listy gończe 22.03.2023 Małopolska policja opublikowała zdjęcia kilku przestępców, którzy są usilnie poszukiwani. Wysłano za nimi listy gończe. Funkcjonariusze proszą o pomoc i kontakt jeśli ktoś widział daną osobę lub ma informację o niej. 📢 Sanatorium za darmo. Kto może pojechać do uzdrowiska za 0 zł? Sprawdź listę osób uprawnionych do darmowych turnusów 22.03.2023 Sanatoria są doskonałym miejscem, w którym kuracjusze mają szansę odpocząć i szybko wrócić do zdrowia. To tam profesjonalny personel zajmie się ich rekonwalescencją. Można uzyskać skierowanie, w ramach którego wyjazd będzie refundowany przez NFZ, jednak czas oczekiwania będzie dość długi. Za kogo koszty pokryje ubezpieczyciel? Sprawdzamy!

📢 Dramat nauczycieli trwa. Tego już nie odzobaczysz. Nowe hity ze sprawdzianów, kartkówek i klasówek oglądasz na własną odpowiedzialność! Dramat nauczycieli trwa. Tego już nie odzobaczysz. Przez te prace niejeden nauczyciel płakał podczas poprawiania. Czytanie ich to istna katorga i dlatego nauczyciele powinni dostawać nagrody lub przynajmniej dodatki za pracę w ciężkich warunkach. Twórczość uczniów, którą zamieściliśmy w tym artykule, potrafi doprowadzić do rozstroju nerwowego. Dlatego belfrowie radzą sobie jak tylko mogą i niektórzy z nich publikują w sieci prace swoich uczniów jako hity z kartkówek, sprawdzianów i klasówek. Niestety często jest to śmiech przez łzy. Sprawdźcie jakie kwiatki lądują w pracach domowych, wypracowaniach oraz klasówkach. 📢 Jarmark Wielkanocny w Katowicach. Jakie ceny przygotowali wystawcy? Zobaczcie W poniedziałek 20 marca rozpoczął się tegoroczny Jarmark Wielkanocny w Katowicach. Na gości czeka około 30 stoisk, w których można zakupić różnego typu produkty regionalne. Sprawdziliśmy, jakie są ceny na Jarmarku Wielkanocnym w Katowicach.

📢 Oto poszukiwani przez policję z powiatu kazimierskiego. Zobacz ich zdjęcia i nazwiska Policja poszukuje tych osób z Kazimierzy Wielkiej i powiatu kazimierskiego. W bazie świętokrzyskiej policji są mężczyźni poszukiwani za prowadzenie pojazdów pod wpływem alkoholu, kradzieże, oszustwa, niepłacenie alimentów i nie tylko. Może rozpoznajecie którąś z tych osób? Prezentujemy opublikowane przez policję dane - twarze i nazwiska. 📢 W Lubaczowie pożegnano komendanta powiatowego PSP. Mł. bryg. Wojciech Wus odszedł ze służby [ZDJĘCIA] Po ponad 20 latach służby w Państwowej Straży Pożarnej na zaopatrzenie emerytalne odchodzi komendant powiatowy PSP w Lubaczowie mł. bryg. Wojciech Wus. Zastąpi go bryg. Michał Lautenszleger. 📢 Biznesy we Wrocławiu, które są na sprzedaż. Za ile możesz stać się właścicielem firmy? [OFERTY] Wiele rozkręconych biznesów we Wrocławiu czeka na nowych właścicieli. Dostępne, z pełnym wyposażeniem, są m.in. salony kosmetyczne, restauracje, punkty handlowe, a nawet myjnia samochodowa i szwalnia. Które firmy we Wrocławiu są na sprzedaż? Zobacz najciekawsze oferty w naszej galerii.

📢 Najnowsze zdjęcia z budowy drogi ekspresowej S6 na Drętowie w Lęborku. Droga ma kosztować prawie 720 milionów złotych Z tygodnia na tydzień obserwujemy postęp prac na terenie budowy drogi ekspresowej S6 na odcinku Bożepole Wielkie - Leśnice. Tym razem zajrzeliśmy z dronem na Drętowo w Lęborku. Pierwsze pojazdy pojadą nową trasą w 2025 r.

📢 Dodatkowa emerytura dla wszystkich seniorów. Takie pieniądze trafią na ich konta Dodatkowa emerytura dla wszystkich seniorów. W tym roku kolejny raz wypłacona zostanie trzynasta emerytura. Ile wyniesie i kto może liczyć na dodatkową wypłatę? Zebraliśmy wszystkie najważniejsze informacje na temat trzynastej emerytury. 📢 Matura próbna 2023 matematyka. Zobacz arkusz pytań i odpowiedzi. Sprawdź czy już jesteś przygotowany do egzaminu z matematyki Trwa Próbna matura z "Echem Dnia" 2023. Drugi dzień to egzamin z matematyki na poziomie podstawowym, który rozpoczął się w szkołach w regionie radomskim o godzinie 8 w środę, 15 marca. Maturzyści sprawdzą swoją wiedzę i stan przygotowań do prawdziwej, majowej matury, która będzie się różniła od egzaminów w poprzednich latach. O godzinie 11 w tym artykule opublikujemy arkusz pytań oraz odpowiedzi matury próbnej 2023 z matematyki.

📢 Tak wyglądał Szczecin 23 lata temu. Poznajecie wszystkie te miejsca? Wiele się zmieniło [ZDJĘCIA] 05.03.2023 Jak wyglądał Szczecin w 2000 roku? Zobaczcie archiwalne zdjęcia w naszej galerii i oceńcie sami, co się zmieniło przez ostatnie 23 lata! 📢 Agresywna lokatorka w bloku na Bałutach. Interweniowała policja, pogotowie i straż Do szpitala im. Józefa Babińskiego w Łodzi trafiła w środę po południu 57-letnia lokatorka jednego z mieszkań na Teofilowie. Kobieta zamknęła się w mieszkaniu, ignorowała pukanie do drzwi bliskich, policjantów i strażaków. Po siłowym wejściu do środka była bardzo agresywna.

📢 Wojna na Ukrainie 2023 na żywo. Najnowsze informacje - relacja 23 marca 2023 roku jest 393. dniem wojny. W okupowanym przez wojska rosyjskie Melitopolu w obwodzie zaporoskim na południu Ukrainy doszło w czwartek rano do eksplozji - poinformował lojalny wobec władz w Kijowie mer miasta Iwan Fedorow. Tymczasem w obwodzie ługańskim wojska rosyjskie częściowo odzyskały kontrolę nad bezpośrednimi podjazdami do miasta Kreminna; próbują też znowu zająć Kupiańsk, węzeł logistyczny w obwodzie charkowskim - poinformowało w czwartek ministerstwo obrony Wielkiej Brytanii. 📢 Emeryci dostaną 600 złotych więcej. W tych przypadkach musisz złożyć wniosek. Komu się należy emerytura honorowa? Zmiany w świadczeniach od 1 marca 2023 roku. Emeryci dostaną większe pieniądze. Co to jest honorowa emerytura? Kto może się o nią ubiegać? Czy będzie dodatkowa emerytura dla 90-latków? Specjalna emerytura to dodatkowe pieniądze dla stulatków. Świadczenie jest dożywotnie i raz przyznane nie ulega zmianie. W jakich sytuacjach potrzeba złożyć wniosek? Sprawdź szczegóły zmiany!

📢 Oto horoskop dzienny na piątek 24 marca 2023 roku. Wróżbita Kris zdradza horoskop dla wszystkich znaków zodiaku na 24.03.2023 Horoskop dzienny na piątek, 24 marca 2023. Co mówią gwiazdy? Sprawdź horoskop i dowiedz się, co czeka Twój znak zodiaku 24.03.2023. Horoskop dzienny na piątek zdradzi Ci, jaki dzień przed Tobą. Sprawdź!

📢 Opuszczona komenda policji w Oleśnie. Weszliśmy do środka. Zobaczcie, jak tam wygląda [ZDJĘCIA] To była ostatnia okazja, żeby wejść do opuszczonej komendy policji przy ulicy Dworcowej w Oleśnie. Budynek kupił bowiem prywatny inwestor z Olesna. Stary gmach został już zrównany z ziemią, a w jego miejscu już rosną mury nowego budynku z mieszkaniami. Zobaczcie, jak stara komenda wyglądała w środku! 📢 Pozostałości pestycydów w żywności. Te owoce i warzywa są najbardziej skażone pestycydami [24.03.2023] Która warzywa i owoce są najbardziej skażone pestycydami? Wśród pozostałości pestycydów w żywności najczęściej wykrywane są fungicydy, czyli środki grzybobójcze. Większość próbek przechodzi teksty dopuszczalnych norm, są jednak produkty, które wyróżniają się wysoką liczbą pozostałości pestycydów. O jakich mowa? Które produkty są najsilniej skażone pestycydami? Sprawdź to teraz w naszej galerii.

📢 Waloryzacja emerytur - marzec 2023. Znamy kwotę waloryzacji! Niektórzy otrzymają "na rękę" aż ponad 5,7 tys. zł! Waloryzacja emerytur 2023. Emeryci i renciści mogą cieszyć się z podwyżki świadczeń. W tym roku nastąpiła dość duża waloryzacja emerytur w Polsce. Od 1 marca 2023 r. emerytury, renty, dodatki i inne świadczenia wypłacane przez ZUS wzrosną o 14,8 proc. Sprawdźcie, ile otrzymacie emerytury przy takim wskaźniku! Zobaczcie przykładowe stawki netto emerytur w galerii! 📢 Stare banknoty z PRL-u. Tyle kosztują w 2023 roku! Warto je teraz sprzedać. Tak jest wartość pieniędzy z PRL-u [cennik] Banknotami z PRL-u w sklepie nie zapłacimy, nie zmienia to jednak faktu, że wciąż mogą być one niezwykle cenne. Wszystko zależy od stanu zachowania, typu banknotu, a także od jego unikalnych cech. Na niektóre banknoty czyhają kolekcjonerzy. Czego dokładnie poszukują? Co zwiększa wartość banknotów z PRL-u? Zobacz szczegóły!

📢 Nowy dodatek 5000 złotych także dla polskich rodzin. Kto dostanie je na konto bankowe? Którzy Polacy mogą się o nie starać? Już od marca ruszył nowy dodatek dla gospodarstw domowych w Wielkiej Brytanii. Dzięki niemu można pobrać łącznie nawet 5000 złotych. Jest to opcja idealna dla gospodarstw domowych z poważnymi problemami dotyczącymi utrzymania się. Już wiosną można ubiegać się o te pieniądze, a cała kwota trafi również do Polaków jeszcze w tym roku. Jak otrzymać nowy dodatek 5000 złotych? 📢 Mężczyźni spod tych znaków zodiaku są największymi kłamcami. Oszukują bez mrugnięcia okiem! [24.03.2023] Naginają prawdę, manipulują, nigdy nie przyznają się do winy! Mężczyźni spod tych znaków zodiaku są często największymi kłamcami. Sprawdziła to dla nas Wróżka Roma. Panna, Waga, kto jeszcze jest w czołówce największych kłamców? Odpowiedzi znajdziesz w naszej galerii. Zobacz, które znaki zodiaku są największymi kłamcami!

📢 Zboczeniec z Sosnowca. Napastował 20-letnią kobietę w autobusie. Szuka go policja Mężczyzna zaatakował 20-letnią kobietę w autobusie linii 807, w rejonie przystanku "Rudna Hallera" w Sosnowcu. Policja publikuje wizerunek sprawcy z prośbą o pomoc w ustaleniu jego tożsamości. Czeka na zgłoszenia świadków oraz innych, ewentualnych ofiar. 📢 Licytacje komornicze domów w województwie lubelskim. Te nieruchomości mogą być twoje w okazyjnej cenie [LISTA] Komornicy licytują domy i mieszkania w województwie lubelskim. Jeśli szukasz nowego lokum, przejrzyj aktualne ogłoszenia licytacji w regionie. Te nieruchomości mogą być twoje w atrakcyjnej cenie! 📢 Kiedy wypłaty trzynastej emerytury? Są terminy - Poczta Polska podaje konkretne dni, w które wypłaci 13. emeryturę [24.03.2023] Wypłaty emerytur wraz z "trzynastkami" już lada dzień. Pierwsze "trzynastki" zostaną wypłacone świadczeniobiorcom już 1 marca 2023 r. z uwagi na to, iż 1 kwietnia 2023 roku przypada w sobotę. Wcześniej niż zwykle emerytury wraz z trzynastą emerytura otrzymają te osoby, które odbierają świadczenia emerytalne do 10. dnia miesiąca. Poczta Polska zapewniła, że emerytury trafią do świadczeniobiorców jeszcze przed świętami Wielkiej Nocy. Niestety, emerytów nie ucieszy fakt, iż od trzynastej emerytury zostanie pobrana im zaliczka na podatek dochodowy. W galerii publikujemy tabele z wyliczeniami obciążeń fiskalnych oraz kwoty "trzynastek" na rękę.

📢 Po tym alkoholu jest największy kac. Wódka czy whisky, rum czy sake? Winne są te substancje [24.03.2023] Przepis na brak kaca jest prosty - nie pij alkoholu, albo pij z umiarem. Jeśli wypiłeś za dużo - zapewne następnego dnia odczujesz tego skutki w formie złego samopoczucia. Zastanawialiście się kiedyś jaki alkohol może powodować, że kac następnego dnia jest mocniejszy? Niektórzy nie tylko się zastanawiali, ale i przeprowadzili badania naukowe na ten temat. Do jakich wniosków doszli? Whisky, rum, burbon, wódka, piwo, wino, szampan? Jaki alkohol może powodować większego kaca i dlaczego?

📢 Taką Trzynastą Emeryturę dostaniesz na konto. Wszystko zależy od tego, jak wysoką masz emeryturę czy rentę [WYLICZENIA - 24.03.2023] W kwietniu ZUS rozpocznie wypłaty tzw. trzynastek. Świadczeniobiorcy otrzymają pieniądze wraz z kwietniową emeryturą albo rentą. Podajemy ile wyniesie trzynastka netto. Wszystko zależy od tego, jak wysoką mamy emeryturę czy rentę.

📢 Twój telefon szybko się rozładowuje? Wyłącz te 7 aplikacji. Błyskawicznie wyczerpują baterię w smartfonie Na rynku obecnie znaleźć można wiele telefonów, które prześcigają się przede wszystkim w ilości i różnorodności nowoczesnych funkcji. Wymaga to niestety umieszczania w nich coraz pojemniejszych baterii. Często jednak nie czuć różnicy w czasie ich działania w stosunku do starszych telefonów. Dlaczego? Wynika to z faktu, że instalujemy na swoich urządzeniach coraz więcej aplikacji, które skutecznie wyczerpują całą baterię w mgnieniu oka. Zobacz 7 aplikacji, które robią to najszybciej.

📢 Buble, niedoróbki i budowlana prowizorka. Gang majstrów niedoli znów atakuje. Polska (i nie tylko) myśl budowlana w krzywym zwierciadle Gang majstrów niedoli nie powiedział ostatniego słowa. Przed wami nowe buble, niedoróbki i budowlane prowizorki, które wołają o pomstę do nieba. Polska (i nie tylko) myśl budowlana w krzywym zwierciadle solidności. Fachowcy bez grama talentu, choć z ogromną wyobraźnią atakują naiwnych zleceniodawców. Galeria zdjęć to prawdziwy hit internetu! 📢 Droga wojewódzka 933 z Chrzanowa przez Oświęcim na Śląsk. Jedna z najważniejszych tras na południu kraju zmienia się. Zdjęcia lotnicze Droga wojewódzka 933 z Chrzanowa przez Oświęcim na Śląsk jest jednym z najważniejszych traktów na południu kraju i najbardziej ruchliwych. W ostatnich latach przeznaczono na jej modernizacje duże nakłady, obejmujące m.in. budowę obwodnic Chrzanowa i Oświęcimia. Przejdź do galerii i zobacz jak zmieniła się ta trasa na małopolskim odcinku na zdjęciach udostępnionych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie.

📢 Seniorzy będą musieli oddawać prawa jazdy. Nowy projekt UE Unia Europejska chce zaostrzyć przepisy dotyczące prowadzenia pojazdów. Według planów Brukseli seniorzy po 70. roku życia będą musieli regularnie, co pięć lat udowadniać, że nadal są zdolni do prowadzenia auta. Pomysł już wywołuje ogromne kontrowersje. A wielu przekonuje, że to właśnie starsi kierowcy jeżdżą rozważniej i bezpieczniej niż młodzi. 📢 Mieszkańcy tych miast w Małopolsce mają najlepsze wykształcenie TOP 10 [23.03.2023] Które miasta w Małopolsce mają mieszkańców z najwyższym poziomem wykształcenia? Statystycznie najlepiej wykształceni są mieszkańcy dużych miast, ale nie tylko. W naszym województwie są miasta i miasteczka, gdzie ludzie mogą pochwalić się ukończeniem studiów wyższych. Sprawdźcie naszą listę. 📢 W tych marketach jest najtaniej - mamy najnowszy ranking. Zaskakuje miejsce Biedronki W styczniu 2023 roku ceny w marketach były średnio o 15% wyższe, niż przed rokiem. W porównaniu do grudnia, tylko w trzech z czternastu badanych sieci nie odnotowano podwyżek cen - wynika z danych ASM Sales Force Agency. Które sieci były najtańsze? Sprawdź ranking.

📢 Najmodniejsze fryzury damskie w 2023, poczuj się jak TOP model. Nie wiesz, jak się ostrzyc? Zobacz fryzjerskie trendy! 23.03.2023 Fryzury dla kobiet na 2023. Zobacz najsilniejsze trendy na fryzury dla kobiet w 2023 r. Jeśli nie masz pomysłu na nową fryzurę, skorzystaj z naszych porad. Z pewnością znajdziesz inspiracje, które ci odpowiadają. W 2023 r. modne są przede wszystkim fryzury krótkie. Boby, fryzury z grzywką i wszelkie wariacje odważnych cięć. 📢 Dodatkowy przystanek w Przemyślu, nowy peron w Medyce i przejście podziemne w Żurawicy [ZDJĘCIA] PKP Polskie Linie Kolejowe rozpoczęły realizację kolejnych inwestycji na Podkarpaciu. Dzięki wsparciu rządowego programu powstają nowy przystanek w Przemyślu, nowy peron w Medyce i przejście podziemne w Żurawicy. 📢 Dzień Otwarty na Politechnice Białostockiej. Uczelnię odwiedziło ponad 1400 uczniów Aż 160 wydarzeń organizowanych na sześciu wydziałach uczelni i ponad 1400 uczestników ze 130 szkół z Białegostoku, regionu, Polski, a nawet zagranicy. Tak wyglądał zorganizowany przez Politechnikę Dzień Otwarty.

📢 Te osoby nie powinny spożywać nabiału. Lubisz mleko, twaróg albo jogurty? To może być powód twoich problemów zdrowotnych 23.03.23 Jedzenie nabiału i picie mleka szkodzi - z taką opinią można się spotkać w Internecie. Często słyszymy też, że picie mleka nie jest wskazane dla osób dorosłych i że korzyści ze spożywania go mają tylko dzieci. Ile jest w tym prawdy i co na ten temat sądzą dietetycy? Czy osoby dorosłe mogą i czy powinny spożywać nabiał? Jakie korzyści z jedzenia nabiału mamy a kto nie powinien go jeść - sprawdziliśmy. 📢 Elin Kjos nie żyje. Szwedzka pływaczka i trenerka fitness miała 35 lat Nie żyje Elin Kjos, szwedzka pływaczka, trenerka fitness i promotorka zdrowego stylu życia. Sportsmenka zmarła na raka, którego zdiagnozowano u niej w 2020 roku. Miała 35 lat.

📢 Kraków. Koszmar z ulicy Emaus. Ruina zamiast atrakcyjnego osiedla pod Kopcem Kościuszki ZDJĘCIA Niedokończone bloki przy ul. Emaus w Krakowie od ponad 20 lat straszą swym wyglądem. Są nazywane "szkieletorem VII Dzielnicy". Przejdź do GALERII, by zobaczyć jak wyglądają obskurne budynki położone w jednym z najbardziej urokliwych miejsc Krakowa - z jednej strony są Błonia, w pobliżu droga prowadząca na Kopiec Kościuszki, a obok przepływa Rudawa. 📢 Te rasy psów są najpiękniejsze. Oto lista najładniejszych ras psów na świecie. Zobacz TOP 10 [ZDJĘCIA] 23.03.2023 Pies to najlepszy przyjaciel człowieka. Która rasa psów jest najpiękniejsza? Sprawdź w galerii! Psy są kochane i lojalne. Często uznawane za członka rodziny czworonogi wnoszą wiele uśmiechu i ciepła do naszych domów. Zobacz TOP 10 ras uznawanych za najładniejszych. Pamiętaj, aby przy wyborze psa do adopcji nie kierować się jedynie wyglądem, może się okazać, że pod osłoną pięknego psa kryje się rozrabiaka, któremu będzie trzeba zapewnić odpowiednie warunki do życia.

Parking wraków w Łodzi będzie przeniesiony z Telefonicznej na ulicę Pilską koło lotniska. Mieszkańcy nie chcą na nie patrzeć Wielki parking wraków i aut odholowanych z ulic Łodzi będzie przeniesiony ze Stoków na zaplecze łódzkiego lotniska. Mieszkańcy protestują, nie chcą mieć takiego sąsiedztwa.

📢 Alarm w wielu polskich sklepach. Po decyzjach GIS Biedronka, Lidl i inne markety wycofują te produkty Główny Inspektorat Sanitarny wydał kolejne ostrzeżenia, dotyczące wycofania z obrotu niektórych produktów ze sklepów. Uważaj, niektóre towary nie nadają się do spożycia. Jeśli masz je już w swoim domu, to zwróć je do sklepu. Wyniki kontroli pracowników GIS zostały opublikowane i wiemy, których produktów nie wolno spożywać i kupować. Zobacz, jakie towary zostały wycofane ze sklepowych półek. 📢 Syn Edyty Górniak planuje ślub. Allan Krupa jest gotowy na poważny krok. Zdradził szczegóły Syn Edyty Górniak od jakiegoś czasu związany jest z dziewczyną o imieniu Angelika. Allan Krupa zdradził w najnowszym wywiadzie, że jest gotowy wziąć ślub ze swoją wybranką. Zdradził kilka szczegółów dotyczących ceremonii. 📢 Ciężarówka uderzyła w bariery na A4. W sieci pojawiło się nagranie dramatycznego wypadku [FILM] Wypadek, do którego doszło 21 marca na autostradzie A4, odżył dziś w sieci nie tylko za sprawą naszego komunikatu o naprawie barier energochłonnych i związanych z nią korkach. Portal "Stop Cham" opublikował nagranie z rejestratora samochodowego. Kamera uchwyciła moment wypadku.

📢 OSOBOWOŚĆ ROKU 2022 na Podkarpaciu. Gala finałowa [ZDJĘCIA] 📢 Sowia Park w Kielcach pnie się w górę. Jeden z dwóch bloków już prawie skończony. Kiedy koniec budowy? Zobacz zdjęcia Inwestycja Sowia Park powstaje u zbiegu ulic 1-go Maja i Sowiej na osiedlu Herby w Kielcach. Składa się z dwóch bloków o czterech piętrach, w jednym znajduje się garaż podziemny. Budynki wielorodzinne będą posiadać ciekawą architekturę oraz komponować się z okoliczną zabudową. Byliśmy na miejscu, mamy najnowsze zdjęcia z Sowia Park, na których widać, że powoli zbliża się koniec prac nad inwestycją. Zobacz ich stan w galerii.

📢 Brudny przedziały w pociągach PKP Intercity po 70-osobowej grupie młodzieży. Przejazd z Warszawy do Trójmiasta Do redakcji "Dziennika Bałtyckiego" odezwała się czytelniczka, która pokazała, w jakich warunkach musiała jechać pociągiem PKP Intercity relacji Zakopane - Gdynia - "Z tego wagonu wysiadała w Warszawie grupa młodzieży z obozu. Uważam, że taki wandalizm powinien zostać ukarany" - napisała mieszkanka Trójmiasta, pani Urszula.

📢 To już 109 lat od potężnego sztormu w Łebie. Hotel Neptun sztormom się nie kłania 109 lat temu potężny sztorm o nazwie "Niedźwiedzia fala" uderzył w Łebę. Mocno ucierpiał hotel Neptun, który wybudowano na skarpie, tuż przy brzegu Bałtyku. Załamany właściciel szybko sprzedał willę, a interes życia zrobił jego bliski przyjaciel.

📢 Kobieta, która dzień wcześniej urodziła dziecko, nagle zmarła. Do tragedii doszło w Głogowie. Sprawą zajmuje się prokuratura Prokuratura Rejonowa w Głogowie bada okoliczności nagłej śmierci 38-letniej kobiety, która zmarła dzień po urodzeniu dziecka. Rzeczniczka szpitala wyjaśnia, że głogowianka urodziła dziecko w naturalny sposób. W połogu jej stan pogorszył się. 📢 Pierwszy Dzień Wiosny w "Czarnieckim" we Włoszczowie. Mnóstwo dobrej zabawy. Zobaczcie zdjęcia Wiosna, ach to Ty - pod takim hasłem pierwszy dzień wiosny świętowali uczniowie i nauczyciele Zespołu Szkół numer 2 imienia Hetmana Stefana Czarnieckiego we Włoszczowie.

Hala Azoty, Stegu Arena, Hala Nysa. Poznaj lepiej największe hale sportowe na Opolszczyźnie [ZDJĘCIA] Prezentujemy wam galerię z trzech największych hal sportowych na Opolszczyźnie: Stegu Areny w Opolu, Hali Azoty w Kędzierzynie-Koźlu oraz Hali Nysa. Zamieściliśmy również zdjęcia z miejsc, które nie są w tych obiektach powszechnie dostępne.
📢 Iwona i Gerard z "Sanatorium miłości" popłynęli w rejs po Morzu Śródziemnym. ZDJĘCIA Iwona i Gerard z "Sanatorium miłości" znów pokazali swoim fanom zdjęcia z podróży. Tym razem na żywo relacjonowali rejs po Morzu Śródziemnym, na który popłynęli wraz z grupą seniorów z Niepołomic. Zobaczcie, jak wypoczywali na wielkim statku wycieczkowym.
📢 O tyle prezydent Krakowa chce podnieść ceny biletów MPK. Pasażerowie nie będą zadowoleni Dziś na sesji Rady Miasta Krakowa radni będą dyskutować w sprawie dalszego funkcjonowania komunikacji miejskiej, a także przyszłości biletu metropolitalnego. Zarząd Transportu Publicznego w Krakowie przygotował dwa projekty uchwał.

📢 XXI Szkolne Konfrontacje Teatralne w Oleśnie. Na jeden dzień szkoła zamieniła się w magiczny teatr Aż 15 spektakli teatralnych można było zobaczyć podczas XXI Szkolnych Konfrontacji Teatralnych w Oleśnie. Jury nagrodziło nie tylko najlepsze spektakle, ale także aktorów oraz autorów najlepszych plakatów.

📢 Policyjny pościg w gminie Bliżyn. Pijany mężczyzna zatrzymany w psiej budzie. Mamy zdjęcia Kierowca ścigany przez skarżyskich policjantów porzucił auto i zbiegł w las. Kilka godzin później został zatrzymany. Krył się w psiej budzie, ale to mu nie pomogło. Teraz może trafić za kraty nawet na pięć lat. 📢 Bracia oskarżeni o podpalenie bezdomnego w Szczecinie wychodzą na wolność! Proces będzie powtórzony Dwaj bracia oskarżeni o śmiertelne podpalenie bezdomnego będą mieli nowy proces. Sąd Apelacyjny w Szczecinie uchylił wyroki 25 lat więzienia i wypuścił ich z aresztu. To oznacza, że na nowy proces poczekają na wolności.

📢 Pożar przy Gdańskiej w Bydgoszczy. Trzeba było zablokować ruch tramwajowy We wtorek (21 marca) wieczorem straż pożarna została wezwana na ulicę Gdańską w Bydgoszczy (na wysokości ulicy Chodkiewicza), gdzie wybuchł pożar śmieci. Niestety ogień przeniósł się na dach budynku garażu, są zniszczenia. 📢 Te osoby mogą iść do lekarza bez kolejki. Oto lista osób uprawnionych do szybszego przyjęcia [lista] Kolejki do lekarzy to stale gorący temat wśród wielu Polaków, a oczekiwanie na termin daje powody do niezadowolenia. Niektórzy pacjenci zamiast korzystać ze specjalistów na NFZ, od razu decydują się na wizyty prywatne. Jest jednak duża grupa osób, która ma prawo do uzyskania szybszego terminu. W naszej galerii prezentujemy listę pacjentów upoważnionych do wizyt lekarskich bez kolejki! 📢 Ruina w sercu Poznania. Tak dziś wygląda Stadion im. Edmunda Szyca, który mieścił dziesiątki tysięcy widzów. Zobacz zdjęcia! Od wielu lat stadion, wybudowany na Łęgach Dębińskich na organizowaną w Poznaniu Powszechną Wystawę Krajową niszczeje nieużywany. Do niedawna na trenowała tam poznańska Warta. Zlikwidowano już legendarne targowisko przy ulicy Bema, które mieściło się na parkingu obiektu. Przyszłość obiektu obecnie nie jest znana. Zobacz najnowsze zdjęcia historycznego stadionu!

📢 Szary pył pokrył Wadowice! Wiemy, co się stało. To efekt burzenia starego szpitala. Zobaczcie zdjęcia Szary pył pokrył ulice i samochody w centrum Wadowic. To uboczny efekt prowadzonej tu rozbiórki olbrzymiego gmachu starego szpitala. Księżycowy krajobraz w papieskim mieście jest bardzo fotogeniczny. Budynek szpitala przy ulicy Karmelickiej został oddany do użytku w 1896 roku. Pawilony opustoszały na dobre w 2017 roku, gdy personel i sprzęt przeniesiono do nowego budynku, znajdującego się po drugiej stronie ulicy. 📢 Fryzury damskie, które dodają lat. Zobacz, czego unikać w dojrzałym wieku, aby się nie postarzać. Lista fryzur zakazanych Modne fryzury damskie niekoniecznie muszą pasować każdej z was. Niestety nie wszystko, co proponują styliści, będzie pasować do twojego wieku, kształtu twarzy, karnacji, czy oczu. Oczywiście najważniejsze, abyś sama się w takim cięciu dobrze czuła. My jednak przestrzegamy i przedstawiamy listę zakazanych fryzur dla dojrzałych kobiet.

📢 Tak wyglądają wnętrza starej części Areny Zabrze. Zobaczcie ostatnie zdjęcia tej części stadionu Górnika Zabrze Rozpoczęcie demontażu starej części trybuny Górnika Zabrze nastąpi już wkrótce. Nasz fotoreporter wykonał z tej okazji ostatnie zapewne zdjęcia wnętrz, w których dawniej tętniło życie czternastokrotnych mistrzów Polski. 📢 KOBIECA TWARZ ROKU Poznaj lepiej liderki naszej akcji Z okazji Dnia Kobiet stworzyliśmy wielką galerię Pań z naszego regionu. Nasi Czytelnicy w głosowaniu wybiorą Kobiece Twarze Roku w trzech kategoriach pokoleniowych: Córki, Matki i Kobiety dojrzałe. Prezentujemy kandydatki do tego tytułu, które dotychczas zdobyły najwięcej głosów. 📢 Kinga Rusin zdradziła sekret, jak schudła 20 kg. Gwiazda unika 4 produktów. Zobacz, co robi, aby zachować szczupłą sylwetkę Kinga Rusin od wielu lat może pochwalić się nienaganną sylwetką, aż trudno uwierzyć, że gwiazda kiedyś wyglądała inaczej i była znacznie większa. Prezenterka ma 52 lata i oprócz intelektu, urody można jej pozazdrościć figury. Sprawdź, w czym tkwi sekret jej wyglądu.

📢 To tutaj wojska rosyjskie stacjonowały do 1992 r. Sprawdziliśmy, jak po latach wygląda Borne Sulinowo | ZDJĘCIA Historia tego miejsca to gotowy scenariusz na film sensacyjno - historyczno, a być może także szpiegowski! W 1945 roku obecne Borne Sulinowo opuściły wojska niemieckie i zajęła je Armia Czerwona. Formalnie teren ten wyłączono z obszarów Polski i w ewidencji gruntów funkcjonował jako "obszar leśny". Było to miejsce oderwane od struktury terytorialnej naszego kraju. Niedaleko znajdował się jeden z magazynów radzieckiej broni nuklearnej. 📢 Zderzenie samochodu z pociągiem w miejscowości Łączyn pod Jędrzejowem. Cudem chyba nikt nie zginął, jedna osoba w szpitalu. Zobacz zdjęcia Jedna osoba została zabrana do szpitala po wtorkowym wypadku na torach w miejscowości Łączyn pod Jędrzejowem. Tu nissan zderzył się z pociągiem towarowym.

📢 Wiosna, a wraz z nią wysyp memów! W roli głównej alergicy, kwiaty i wahania temperatur. Zobacz najlepsze memy o wiośnie! Memy o wiośnie bawią do łez. 21 marca przypada pierwszy dzień wiosny. To idealny czas, żeby pośmiać się z tej pory roku, bo jak się okazuje nie wszyscy do końca cieszą z jej nadejścia. Alergicy już robią zapasy leków i chusteczek. Ci którzy lubują się w modzie również nie będą mieli łatwo - inaczej należałoby się ubrać rano, a inaczej wieczorem. Słowem wiosna to genialny czas do... żartów! Kliknij w pierwsze zdjęcie i zobacz najlepsze memy o wiośnie! 📢 Najpiękniejsza piłkarka w Polsce gra w Czarnych Sosnowiec ZDJĘCIA Dorota Hałatek wzięła udział w programie Turbokozak Kibice Czarnych Sosnowiec nie mają wątpliwości - najpiękniejszą piłkarką w Polsce (a pewnie i na świecie) jest zawodniczka tego klubu Dorota Hałatek. Piłkarka ma nie tylko niezwykłą urodę, ale też nieprzeciętne umiejętności, co pokazała w programie Turbokozak w Canal+ Sport. Zobacz ZDJĘCIA pięknej piłkarki!

📢 Śmiertelny wypadek w Sąborzu na drodze krajowej nr 6. Zginęła kobieta Do tragicznego wypadku doszło około godz. 13 w miejscowości Sąborze (gm. Damnica), na drodze krajowej nr 6. Auto osobowe zderzyło się czołowo z samochodem dostawczym. Śmierć na miejscu poniosła kierująca osobówką. 📢 XVII-wieczny dwór rodu Mniszchów w Bielinach odzyskał blask dzięki Funduszom Norweskim. Zobacz zdjęcia Jedna z piękniejszych architektonicznych pereł naszego regionu doczekała się odnowy. XVII-wieczny dwór rodu Mniszchów w Bielinach w gminie Ulanów w powiecie niżańskim odzyskał blask dzięki środkom pozyskanym przez gminę z Funduszy Norweskich przyznanych przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. 📢 Oto najmodniejsze paznokcie na marzec 2023. Dzięki nim jeszcze bardziej poczujesz powiew wiosny Wiosna zbliża się wielkimi krokami, więc to idealny czas na dodanie jej oznak również do twojego wyglądu! Modne paznokcie na marzec przepełnione są kwiecistymi wzorkami i żywymi kolorami. W naszej galerii prezentujemy pomysły dla kobiet, które nadadzą się perfekcyjnie na wiosenne paznokcie.

📢 Największa firma mebli premium w Polsce świętuje 50-lecie. Kler z Dobrodzienia założył człowiek, który pokonał drogę od zera do milionera Piotr Kler do miasta śląskich stolarzy trafił 60 lat temu, w wieku 13 lat. 50 lat temu założył własną działalność, która do dzisiaj rozrosła się do rozmiarów firmy zatrudniającej prawie tysiąc osób. 📢 Emerytura: 13. emerytura 2023 - sprawdź, ile dostaniesz na rękę [KALKULATOR] Trzynasta emerytura to roczny dodatek przysługujący emerytom i rencistom, niezależnie od wysokości ich podstawowego świadczenia. Wypłacana jest w wysokości najniższej obowiązującej emerytury od 1 marca danego roku. W kwietniu 2023 roku, ZUS dokona wypłaty trzynastej emerytury automatycznie, bez konieczności składania wniosku. Wysokość dodatku wynosić będzie 1588,44 zł brutto, co po marcowej waloryzacji przekłada się na kwotę 1445,48 zł netto. Poznaj szczegóły.

📢 5 nawiedzonych miejsc na Śląsku, które budzą grozę i strach. Jęki, krzyki i przeraźliwy płacz. Lepiej tam nie wchodzić! Dziwne dźwięki, strach i krzyk. Te miejsca skrywają budzące grozę historie. Miejscowi snują o nich rozmaite legendy. Podobno właśnie w tych domach straszy... Co się tam stało? Dlaczego dzieją się tam rzeczy, których nie da się logicznie wytłumaczyć? Zdradzamy tajemnice najbardziej mrocznych i nawiedzonych miejsc w województwie śląskim. Omijaj te miejsca z daleka! 📢 Apel o pomoc dla wybitnego kompozytora Jana A. P. Kaczmarka. "Jedna z najrzadszych i najcięższych chorób" Jan A. P. Kaczmarek, kompozytor, laureat Oscara zmaga się z rzadką i ciężką chorobą. Koszty związane z leczeniem i rehabilitacją są ogromne i znacząco przekraczają możliwości finansowe rodziny. Poruszający apel o włączenie się w akcję pomocową wystosowała Polska Fundacja Muzyczna.

📢 Tak wygląda dziś Linda Evans, czyli słynna Krystle z serialu "Dynastia". Niedawno skończyła 80 lat. Zobaczcie zdjęcia! [24.03.2023] Tak dziś wygląda Linda Evans, czyli Krystle z serialu "Dynastia". Niedawno skończyła 80 lat! Linda Evans w latach 80. i 90. XX wieku podbiła serca fanów na całym świecie, również w Polsce. Wszystko za sprawą serialu "Dynastia", w którym zagrała główną rolę Krystle Carrington. Wówczas urzekała pięknym uśmiechem i niezwykłą urodą. Była ikoną elegancji i luksusu. I dziś wygląda wspaniale. Zobaczcie, jak prezentuje się kobieta, którą w XX wieku kochały miliony. 📢 Tak mieszka i żyje na co dzień Kamila Boś z programu "Rolnik szuka żony" [zdjęcia - 24.03.2023] Tak mieszka i żyje na co dzień Kamila Boś z programu "Rolnik szuka żony". Królowa Pieczarek właśnie skończyła 30 lat! Kamila Boś to z pewnością jedna z najpiękniejszych uczestniczek programu "Rolnik szuka żony". Była gwiazdą ósmej edycji programu TVP 1. Mimo iż od jej udziału w "Rolniku..." minęły już 2 lata, z miesiąca na miesiąc przybywa jej fanów na Instagramie. Zobaczcie, jak mieszka i żyje rolniczka, której media nadały tytuł Królowej Pieczarek.

📢 Wspaniałe pałace i dwory trafiły na sprzedaż w Wielkopolsce. To prawdziwe perełki architektury. Ile kosztują? Są piękne, zachwycają wyglądem, mają potencjał. Wiele wspaniałych dworów i pałaców, położonych na terenie Wielkopolski, zostało wystawionych na sprzedaż. Tańsze i droższe, wymagające remontu i już po renowacji, czekają na nowych właścicieli. Wśród nich są prawdziwe perełki, m.in. nagrodzony, zabytkowy dwór pod Kaliszem, pałac, w którym według legendy pojawia się Czarna Dama, a nawet gmach wyglądający jak wyjęty prosto z bajki Disneya. 📢 Te 10-letnie auta trzymają się świetnie. Są najmniej awaryjne i warte polecenia. Świadczy o tym raport TUV Chociaż w powszechnej świadomości 10-letnie auto uchodzi za stare, to wcale nie musi oznaczać, że będzie psuło się częściej niż nowsze egzemplarze. Niektóre modele bardzo dobrze znoszą upływający czas. Nie dość, że psują się rzadko, to jeszcze części do nich i ich serwisowanie jest stosunkowo tanie. O tym, że 10-letnie auta są godne uwagi świadczy też raport niemieckiego Stowarzyszenia Inspekcji Technicznej czyli TUV. Te 10-letnie auta najlepiej wypadły w ostatnim zestawieniu.

📢 Oto przydatne wskazówki dla spacerowiczów, turystów, właścicieli zwierząt. Co zrobić, gdy spotkasz wilka? Wilki w polskich lasach przestały być rzadkością. Ich populacja wzrasta i może się zdarzyć, że podczas spaceru natkniemy się na tego pięknego drapieżnika. Co wtedy zrobić? Zobacz wskazówki, jak postępować w przypadku spotkania z wilkiem oko w oko, czego unikać, jak się zachować. 📢 Te osoby nie mogą mieć prawa jazdy. Wyjaśniamy, kto nie może być kierowcą - stan danych na marzec 2023 [24.03.2023] Jakie osoby nie mogą być prawa jazdy? Niektóre choroby wykluczają możliwość prowadzenia auta. Kto nie może zostać kierowcą? Odpowiedzi znajdziesz w naszej galerii. Zobacz, kto nie może mieć prawa jazdy. Wyjaśniamy, kto nie może być kierowcą.

📢 Kasia Cichopek i Maciej Kurzajewski urządzają dom. Zobaczcie, jak będą mieszkać [24.03.2023] Kasia Cichopek i Maciej Kurzajewski cały czas są na językach. Prowadzący "Pytanie na śniadanie" niedawno ujawnili, że od pewnego czasu się spotykają. Teraz planują wspólną przyszłość. Zobaczcie w naszej galerii, jak urządzają się Kasia Cichopek i Maciej Kurzajewski.

📢 Zaginieni na Pomorzu. Ktokolwiek widział, ktokolwiek wie. Osoby zaginione w regionie Zaginione osoby z województwa pomorskiego - przyjrzyj się, może ktoś wygląda znajomo? Jeśli któraś twarz wydaje Ci się znajoma, poinformuj policję. Pamiętaj, że każda wiadomość jest przydatna. 📢 Osoby o tych imionach - gdzie powinny pracować? Masz tak na imię? Sprawdź, jaki zawód jest dla ciebie odpowiedni Osoby o tych imionach najlepiej nadają się do takiego zawodu i możliwe, że tam powinny pracować. Imiona mogą mieć wiele znaczeń mówiących o cechach, osobowości, życiu miłosnym. A o pracy albo branży zawodowej? Także! Sprawdzamy wybrane imiona i gdzie osoby o takich imionach powinni pracować.

📢 W Krakowie ma powstać osiedle z własnym jeziorem - Essa Kliny. Wzbudza jednak kontrowersje "Miasto 15-minutowe", "miasto w mieście" - tak deweloper Westa Investments opisuje planowaną w Krakowie budowę osiedla Essa Kliny. Wszystko ma być pod ręką dla mieszkańców, wszędzie ma być blisko, a między zabudowaniami ma rozpościerać się jezioro. Piękne w założeniu, a "essa" to w języku młodzieżowym znak radości, triumfu czy w ogóle pozytywnych emocji. "Essa" zdobyła ostatnio nawet tytuł Młodzieżowego Słowa Roku. Tylko, że mieszkańcy Klinów w Krakowie tych pozytywnych emocji raczej nie czują i wskazują, że osiedle powstanie w terenie, który chcieli obronić przed zabudową.

📢 Linie tramwajowe planowane w Krakowie w najbliższych latach. Sieć ma się rozwijać w każdym kierunku. Zobacz LISTĘ W tym roku ma być gotowa linia tramwajowa z Krowodrzy Górki do Górki Narodowej. Miasto planuje już kolejne trasy, które mają sprawić, że do miasta i w kierunku centrum będzie wjeżdżać mniej samochodów. Przejdź do GALERII, by zobaczyć, jakie nowe linie tramwajowe mogą powstać w Krakowie w najbliższych latach. 📢 W Bydgoszczy nietrzeźwy kierowca wymusił pierwszeństwo. Zawisł na skarpie [zdjęcia] W czwartek (23 marca) na ulicy Zamczysko w Bydgoszczy doszło do zderzenia dwóch samochodów osobowych. Jeden z nich zawisł na skarpie. 63-letni sprawca, który zignorował znak „stop”, był pijany. 📢 Oto znane osoby, których dzieci urodziły się z zespołem Downa. Dziś obchodzimy Światowy Dzień Zespołu Downa 21 marca obchodzimy Światowy Dzień Zespołu Downa. Ta data nie jest przypadkowa i nawiązuje do trzeciego, dodatkowego chromosomu jakim obdarzone są takie osoby. Ideą tego święta jest zwrócenie uwagi społeczeństwa na osoby z zespołem Downa i ich potrzeby, zwiększenie świadomości o chorobie oraz promowanie praw osób z zespołem Downa do pełnego uczestniczenia w życiu społecznym. Oto znane osoby, których dzieci urodziły się z zespołem Downa.

📢 Pociągiem na Urbancard. Miasto po cichu zmienia umowę, Koleje Dolnośląskie wydają oświadczenie, pasażerowie czekają Kolejna odsłona sporu o możliwość podróżowania kolejami na podstawie Urbancard. Miasto bez konsultacji zmieniło zapisy wcześniejszej propozycji umowy. Efekt? Przez działania prezydenta Jacka Sutryka cierpią pasażerowie, którzy już blisko dwa lata płacą więcej za podróżowanie koleją po Wrocławiu. Koleje Dolnośląskie mówią wprost, że umowa przedstawiona przez miasto jest nie do zaakceptowania i wydają obszerne oświadczenie. O szczegółach przeczytacie poniżej. 📢 Mysłowice. Pożar autobusu miejskiego na autostradzie A4. W środku byli pasażerowie! Zjazd w Brzęczkowicach w stronę Łodzi jest zablokowany Po godzinie 17 na zjeździe w Brzęczkowicach z A4 na S1 w kierunku Łodzi, doszło do pożaru autobusu komunikacji miejskiej, w którym znajdowali się podróżni. Na szczęście nikomu nic się nie stało. Pożar został ugaszony, jednak zjazd z A4 a S1 jest obecnie zablokowany, występują utrudnienia w ruchu pojazdów w kierunku na Kraków.

📢 Katowice. Oszukał kasjerkę metodą "na przewałkę". Rozpoznajesz podejrzanego? Komenda Miejska Policji w Katowicach publikuje wizerunek mężczyzny podejrzanego o dokonanie oszustwa metodą na tzw. "przewałkę". Do zdarzenia doszło 2 miesiące temu, w sklepie przy ulicy Gliwickiej. Mężczyzna miał dopłacić kasjerce brakującą kwotę pieniędzy, a ostatecznie przekazał gotówkę o 3000 złotych mniejszą niż miał do zapłacenia. Jeśli rozpoznajesz podejrzanego, skontaktuj się komisariatem VII katowickiej policji. 📢 Nauczycielki ze Słupska wyróżnione. Znalazły się w gronie najlepszych w kraju Na zaszczytną „Listę 100” wpisana została Dorota Dankowska ze Szkoły Podstawowej nr 5, a w konkursie „Zawodowiec Roku 2022” wyróżniono Katarzynę Rydzewską z „Ekonomika”. Czemu nauczycielki ze Słupska zawdzięczają sukces?

📢 Mapa wojny. Brutalna agresja Rosji na Ukrainę. Gdzie toczą się walki? Dziś mija 393. dzień wojny na Ukrainie. Prezydent Rosji w poniedziałek i wtorek gościł swojego chińskiego odpowiednika Xi Jinpinga. W drugim dniu rozmów Putin i Xi podpisali porozumienie, zgadzając się, że wojna nuklearna nigdy nie może mieć miejsca. Jednocześnie stwierdzono, że oba kraje są zaniepokojone rosnącą obecnością NATO w Azji i oskarżyły Waszyngton o „podważanie” globalnego bezpieczeństwa. Moskwa i Pekin zapowiedziały, że będą regularnie przeprowadzać wspólne ćwiczenia wojskowe i zacieśniać współpracę między swoimi siłami zbrojnymi.

📢 Najciekawsze transfery w A klasie. Zmiana trenera w Skale Tumlin i Zrywie Łopuszno. Niektóre zmiany kadrowe są zaskakujące. Zobacz zdjęcia Niebawem ruszą wszystkie grupy klasy A, a większość zespołów kończy przygotowania do rundy wiosennej. Zobaczcie najciekawsze zmiany kadrowe, jakie zaszły w świętokrzyskich klubach sportowych.

📢 Buble, niedoróbki i budowlana prowizorka. Gang majstrów niedoli znów atakuje. Polska (i nie tylko) myśl budowlana w krzywym zwierciadle Gang majstrów niedoli nie powiedział ostatniego słowa. Przed wami nowe buble, niedoróbki i budowlane prowizorki, które wołają o pomstę do nieba. Polska (i nie tylko) myśl budowlana w krzywym zwierciadle solidności. Fachowcy bez grama talentu, choć z ogromną wyobraźnią atakują naiwnych zleceniodawców. Galeria zdjęć to prawdziwy hit internetu! 📢 Tych produktów nie należy łączyć z herbatą. Takie połączenia z herbatą są szkodliwe Herbatę chętnie przygotowujemy do śniadania lub kolacji. Doskonale rozgrzewa i wyśmienicie smakuje. Tego popularnego napoju nie należy jednak łączyć z niektórymi produktami spożywczymi, ponieważ zawarte w nich składniki wchodzą w reakcję i mogą zaszkodzić naszemu organizmowi. Sprawdziliśmy, jakie połączenia z herbatą są niezdrowe.

Oto poszukiwani przez policję z powiatu opatowskiego. Zobacz ich zdjęcia i nazwiska Policja poszukuje tych osób z Opatowa i powiatu opatowskiego. W bazie świętokrzyskiej policji są mężczyźni i kobiety poszukiwani za prowadzenie pojazdów pod wpływem alkoholu, kradzieże, oszustwa, niepłacenie alimentów i nie tylko. Może rozpoznajecie którąś z tych osób? Prezentujemy opublikowane przez policję dane - twarze i nazwiska.
📢 Oto piękna Georgina Rodriguez na odważnych kadrach. Partnerka Cristiano Ronaldo wygląda bardzo seksownie! 23.03.2023 Piękna Georgina Rodriguez zamieściła ostatnio na swoim profilu film, na którym pokazała, jak jej ukochany świętował swoje 37. urodziny.
📢 Tak mieszka Anna Mucha. Zajrzyj do apartamentu aktorki w klimatycznej kamienicy. Zobacz komfortowe mieszkanie gwiazdy „M jak miłość" Anna Mucha to popularna celebrytka, która zdobyła rzeszę fanów, gdy wcieliła się w postać Magdy w serialu „M jak miłość". Aktorka wraz z Jakubem Wonsem oraz córką i synem mieszka w uroczym apartamencie w centrum miasta. Koniecznie zajrzyj do eleganckiego mieszkania Anny Muchy i sprawdź, w jakich wnętrzach uwielbia relaksować się gwiazda.

📢 Nie żyje prof. Andrzej Białkiewicz, urzędujący rektor Politechniki Krakowskiej. "Wybitny architekt i naukowiec" Politechnika Krakowska poinformowała na stronie internetowej, że w środę (22 marca) zmarł rektor uczelni prof. dr hab. inż. arch. Andrzej Białkiewicz. Z Politechniką był związany przez blisko 50 lat, od wkroczenia w jej mury jako student architektury. Funkcję rektora sprawował od września 2020 r. Zmarł 22 marca w godzinach późnowieczornych w Krakowie. 📢 Wieczysta Kraków wynajmowała Wiśle boisko. Frankowski też strzelał tu gole. Te unikatowe zdjęcia mają ponad 20 lat Wieczysta Kraków była wtedy skromnym, osiedlowym klubem. Wisła Kraków - gigantem polskiego futbolu, mówimy tu o pierwszych latach w erze Tele-Foniki. No i w tamtych czasach doszło do nawiązania współpracy między klubami. - Wisła zwróciła się do nas z prośbą o wynajmowanie boiska. Zgodziliśmy się, każdy grosz był nam potrzebny - wspomina Jacek Ścigalski, ówczesny kierownik klubu i piłkarz żółto-czarnych. >>>>> Zobacz UNIKATOWE ZDJĘCIA z tamtych wydarzeń.

📢 Te długi się nie przedawniają. Oto lista długów, które się nie przeterminują Długi mogą ulec przedawnieniu, ale tylko pod określonymi warunkami do których dochodzi bardzo rzadko, żeby nie powiedzieć, że sporadycznie. Bez wątpienia zobowiązania finansowe jakie na siebie bierzemy musimy regulować inaczej musimy się liczyć z przykrymi konsekwencjami. Jest kilka długów które nie ulegają przedawnieniu, o jakie chodzi? Zobaczcie. 📢 Ulica Ruska we Wrocławiu stanie się reprezentacyjnym wejściem na starówkę. Wkrótce ruszy remont Aż 6 firm chce zaprojektować przebudowę ulicy Ruskiej we Wrocławiu, która z zaniedbanej drogi ma stać się reprezentacyjnym wejściem do ścisłego centrum. Kompleksowy remont dotyczy odcinka od ul. Kazimierza Wielkiego do pl. Solnego.

📢 Nowe dodatki 500 plus dla osób pracujących. Te osoby mogą dostać dodatkowe pieniądze jeśli są zatrudnione 23.03.2023 Dodatkowe 500 plus dla osób, które pracują. Choć pojawiają się takie pomysły to wciąż jednak nie ma żadnych konkretów mówiących o tym, że powinniśmy się spodziewać dodatkowych pieniędzy, które zasilą domowy budżet. Jednak istnieją pewne przesłanki, które mówią, że choć nie będzie wzrostu 500 plus w 2023 roku to jednak dodatkowe pieniądze mogą się pojawić. Skorzystać mają na tym głównie osoby pracujące. Czy pracujący dostaną dodatek 500 plus? Sprawdziliśmy.

📢 Wojsko sprzedaje sprzęt z demobilu. Zobacz co i za ile można kupić. Sprawdź daty przetargów Agencji Mienia Wojskowego[23.03.2023] Wojsko sprzedaje pojazdy z demobilu. Agencja Mienia Wojskowego prowadzi sprzedaż samochodów ze swoich zasobów. Są m.in. auta osobowe, dostawcze, busy i ciężarówki. Są też pojazdy specjalistyczne i sprzęt rolniczy. Do tego dochodzą instrumenty muzyczne, a nawet drewno opałowe i... prosektoria. Sprawdź najlepsze okazje! 📢 HOROSKOP DZIENNY na 23 marca 2023 dla wszystkich znaków zodiaku. Sprawdź, co przyniesie Ci czwartek Horoskop dzienny na czwartek 23 marca dla wszystkich znaków zodiaku. Co wydarzy się u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Przejdź do galerii i sprawdź, co szykują dla Ciebie gwiazdy. 📢 Oto kryształy z PRL, które są warte fortunę! Tych kryształów poszukują kolekcjonerzy. Sprawdź, może masz je w domu? 23.03.2023 Te kryształy z PRL mogą być warte fortunę! Przedmioty z PRL cieszą się ogromną popularnością wśród kolekcjonerów. Wielu z nas nawet nie zdaje sobie sprawy, że kryształy, wazony, tacki, miski czy kieliszki, które stały kilka lat temu na półkach naszych domów, mogą być obecnie bardzo cenione przez kolekcjonerów. Jesteście ciekawi, jakie kryształy z PRL są poszukiwane przez kolekcjonerów? Sprawdźcie, może stoją jeszcze w waszym domu, bądź mają je wasi rodzice. Z sentymentu do tych czasów, wiele osób nie decydowało się na wyrzucenie przedmiotów z PRL podczas remontów czy przeprowadzek. Może wśród nich są kryształy, z których korzystaliście jak byliście dziećmi? Zobaczcie, ile mogą kosztować obecnie.

📢 W Ugandzie grozi kara śmierci za "ciężki homoseksualizm". Przepisy przyjęto niemal jednogłośnie To jedne z najostrzejszych przepisów wymierzonych w osoby LGBT na świecie, a parlament przyjął je niemal jednogłośnie. W Ugandzie już wkrótce za niektóre czyny homoseksualne może grozić nawet kara śmierci, a za identyfikowanie się jako osoba LGBT nawet 20 lat więzienia. Uganda należy do ponad 30 afrykańskich państw, w których homoseksualizm jest przestępstwem. Przepisy w tym zakresie zostały jednak zaostrzone w miniony wtorek. 📢 Przemysław Czarnek w Szydłowcu. Minister Edukacji spotkał się z mieszkańcami w ramach kampanii PiS „Przyszłość to Polska" W środę, 22 marca do Szydłowca przyjechał Minister Edukacji i Nauki, Przemysław Czarnek. Spotkanie z mieszkańcami odbyło się w ramach kampanii Prawa i Sprawiedliwości pod nazwą "Przyszłość to Polska".

📢 Te imiona są PECHOWE. Nic im się nie udaje i zawsze wpadają w kłopoty. Masz tak na imię? Lepiej miej się na baczności 22.03.2023 Imię, które nosimy, może wpływać na to, jacy jesteśmy. Księga imion to kopalnia wskazówek, dzięki którym możemy dowiedzieć się, w jakich sferach życia mamy szczęście, a w jakich powinniśmy być nadzwyczaj ostrożności. Pod uwagę bierze się różne czynniki - pochodzenie imienia, dosłowne znaczenie, a nawet jego długość. Sprawdź w galerii, czy imię, które nosisz, jest pechowe!

📢 Tak mieszkają najbogatsi w Krakowie. Luksusowe domy i mieszkania na sprzedaż za grube miliony! 22.03.2023 Tarasy widokowe, spa, sale kinowe, kryte baseny, sauny i ogromne ogrody - takie luksusy wydają się poza zasięgiem przeciętnego śmiertelnika. Mogą się nimi jednak cieszyć nabywcy ekskluzywnych nieruchomości, które są wystawione na sprzedaż w Krakowie. Zobacz zdjęcia mieszkań i domów, które są dostępne na rynku!

📢 Ależ było show! Uwielbiana prezenterka i influencerka Kinga Zawodnik ze Śmietanek dała pierwszy koncert w Warszawie! Zobaczcie zdjęcia Znana i lubiana prezenterka i influencerka ze Śmietanek, w powiecie kozienickim, Kinga Zawodnik spełniła swoje marzenie i dała pierwszy koncert przed dużą publicznością. Wokalistka wystąpiła w warszawskiej restauracji Beef and Pepper. Zobaczcie zdjęcia.

📢 Rozpoczął się remont ulicy Szczecińskiej w Koszalinie. Prace potrwają prawie dwa lata [ZDJĘCIA] Na razie drogowcy z firmy Strabag, która wygrała przetarg na remont ul. Szczecińskiej w Koszalinie, porządkują plac budowy oraz rozpoczęli prace związane z budową infrastruktury podziemnej. Obowiązuje tu więc tylko ograniczenie prędkości, ale szykujmy się też na okresowo wprowadzany ruch wahadłowy. 📢 Atak Rosji na Zaporoże. Pocisk spadł na budynek mieszkalny - WIDEO Rosja kontynuuje ostrzał terytorium Ukrainy. Tym razem na cel Rosjanie wzięli miasto Zaporoże. Kolejny raz agresorzy uderzyli w cele cywilne. Pocisk spadł na budynki mieszkalne. Na razie wiadomo o tym, że zginęła co najmniej jedna osoba, a 25 osób, w tym dwoje dzieci, zostało rannych.

📢 Tych mężczyzn szukają kobiety. Takie imiona noszą idealni kandydaci na męża Kobiety w mężczyznach cenią przede wszystkim wierność, męskość, opiekuńczość czy inteligencję. I właśnie tych cech poszukaliśmy w znaczeniach imion męskich. Zobaczcie, jakich mężczyzn szukają kobiety. To idealni kandydaci na chłopaka, partnera czy męża. Zobaczcie. 📢 Wysoka, szczupła brunetka okradła drogerię z kosmetyków i gadżetów erotycznych. A nie... to był 45-latek! Policjanci zostali wezwani do jednego ze sklepów z artykułami kosmetycznymi na terenie miasta. Wszystko działo się w Złotoryi na Dolnym Śląsku. Pracownicy zgłosili kobietę chowającą do torebki kosmetyki i gadżety erotyczne. Gdy funkcjonariusze przybyli na miejsce, okazało się, że "przyłapana" na gorącym uczynku to... 45-letni mężczyzna! 📢 Trwa budowa nowego parkingu w okolicach ulic Pułaskiego i Żeromskiego w Białymstoku (zdjęcia) Nowy parking na Nowym Mieście. Zarówno prawosławni wierni, jak i mieszkańcy okolicznych bloków w końcu będą mieli gdzie parkować swoje samochody.

📢 Oto najsłynniejsi górale i góralki. Znani w Polsce i na świecie. Wiedzieliście, że płynie w nich góralska krew? [22.03.3023] Są wśród nich sportowcy, aktorzy, politycy, hierarchowie kościelni. Wszystkich łączy jedno: w ich żyłach płynie góralska krew. Niektórzy są znani w Polsce, inni na całym świecie. Jeden z nich nawet błyszczał na ostatniej gali rozdania Oscarów w Los Angeles. Zobaczcie najsłynniejszych górali i góralki.

📢 Oto najdziwniejsze zachowania w Tatrach! Nie do wiary, co turyści potrafią zrobić w górach 22.03.23 Po tym sezonie zimowym zdecydowanie najdziwniejsze zachowania turystów to zakrapiana impreza na tafli Morskiego Oka, wysypisko śmieci przy szlaku, czy pety rzucane byle gdzie. Gdy dołożymy do tego np. czekan zrobiony z drutu zbrojeniowego, kołdrę zamiast zimowej kurtki, czy słynne lekkie buty sportowe w zimie na najwyższym szczycie polskich Tatr - mamy niezły album przedziwnych zachowań turystów w górach. 📢 Dramat nauczycieli trwa. Tego już nie odzobaczysz. Nowe hity ze sprawdzianów, kartkówek i klasówek oglądasz na własną odpowiedzialność! Dramat nauczycieli trwa. Tego już nie odzobaczysz. Przez te prace niejeden nauczyciel płakał podczas poprawiania. Czytanie ich to istna katorga i dlatego nauczyciele powinni dostawać nagrody lub przynajmniej dodatki za pracę w ciężkich warunkach. Twórczość uczniów, którą zamieściliśmy w tym artykule, potrafi doprowadzić do rozstroju nerwowego. Dlatego belfrowie radzą sobie jak tylko mogą i niektórzy z nich publikują w sieci prace swoich uczniów jako hity z kartkówek, sprawdzianów i klasówek. Niestety często jest to śmiech przez łzy. Sprawdźcie jakie kwiatki lądują w pracach domowych, wypracowaniach oraz klasówkach.

📢 Nowe przetargi wojskowe na marzec 2023. Agencja Mienia Wojskowego wyprzedaje przyczepy, busy i ciężarówki. Sprawdź oferty i zdjęcia Nowe przetargi wojskowe na marzec 2023. Znajdziesz w nich wojskowe przyczepy, ciężarówki i busy za niewielkie pieniądze. Agencja Mienia Wojskowego sprzedaje wycofane z Sił Zbrojnych pojazdy. Kolekcjonerzy militariów z pewnością znajdą coś dla siebie. 📢 MEMY na dzień wagarowicza 2023. Pierwszy dzień wiosny i szkoła w krzywym zwierciadle. Zobacz i uśmiechnij się razem z nami! Dzień wagarowicza 2023. Już 21 marca przywitamy pierwszy dzień wiosny, na który tak długo wszyscy czekaliśmy. Cieszą się z tego zwłaszcza uczniowie, gdyż wtedy bardziej pobłażliwie patrzy się na ich nieobecność w szkole. Choć nie popieramy wagarów, to pośmiać się zawsze warto. Zobaczcie najzabawniejsze memy z tej okazji. Uśmiejecie się!

📢 Energy 2000 Katowice. BLACK & WHITE PARTY przyciągnęło tłumy. Zobaczcie zdjęcia Klub Energy 2000 znany jest z szalonych imprez. Nic dziwnego, że przybywały tam tłumy. 18 marca było czyste szaleństwo na imprezie Black & white party. Zobaczcie sami! Mamy zdjęcia z tej nocy. Opublikowaliśmy je w naszej galerii zdjęć. Nic nie umknie fotografowi w klubie. 📢 Czy to Dom Przemocy Społecznej? Drastyczne zdjęcia i opisy praktyk, do jakich ma dochodzić w DPS w Machowinku Co tak naprawdę dzieje się w Domu Pomocy Społecznej w Machowinku pod Ustką? Do naszej redakcji dotarły zdjęcia i budzące grozę opisy. Starosta słupski i pomorski wojewoda zlecili kontrolę. O sprawie zawiadomiona została też prokuratura. 📢 Dziadkowie kontra sąd. Sędziowie uznali, że wnukom będzie lepiej w domu dziecka. Opiekunowie oburzeni Choć przez dwa ostatnie lata dziadkowie dobrze opiekowali się trójką wnucząt, to i tak pociechy trafią do rodzinnego domu dziecka. Kontrowersyjne postanowienie zapadło w sądzie w Strzelcach Opolskich.

📢 "ONA i ON". Oto najsympatyczniejsze, zakochane pary z powiatu włoszczowskiego. Zobaczcie, kto jest na prowadzeniu Z okazji Święta Zakochanych stworzyliśmy galerie szczęśliwych par z naszego regionu. Nasi Czytelnicy wybierają najsympatyczniejsze pary, na które czeka mnóstwo nagród. Oto najsympatyczniejsze, zakochane pary w regionie. Publikujemy aktualnych liderów naszego plebiscytu w powiecie włoszczowskim. Głosowanie kończy się we wtorek, 21 marca o godzinie 20.30. 📢 NATO pokazuje w Malborku, że w jedności siła. Potwierdzeniem obecność holenderskich F-35. Wkrótce odlecą, ale zastąpi ich inny kontyngent Powoli kończy się misja Holendrów z F-35 w Polsce, stacjonujących w 22 Bazie Lotnictwa Taktycznego. Jeszcze do końca marca będą wzmacniać obronę nieba na wschodniej flance NATO. We wtorek (21 marca) na podmalborskim lotnisku odwiedził ich zastępca szefa sztabu Dowództwa Sojuszniczego Sił Powietrznych NATO.

📢 Agrotech 2023 i Las – Expo w Targach Kielce przyciągnęły zwiedzających z wielu stron Polski. Padł rekord po pandemii! Blisko 70 tysięcy osób wzięło udział w 28. edycji targów techniki rolniczej Agrotech oraz 22. targów gospodarki leśnej Las - Expo. Wydarzenie w dniach od 17 do 19 marca zgromadziło 450 firm z 15 krajów. – Na tę wystawę warto jechać i 500 kilometrów. Za rok też będziemy – mówili rolnicy z północy Polski. 📢 Budowa Szpitalnego Oddziału Ratunkowego na Józefowie w Radomiu na ostatniej prostej. Już testują pierwsze instalacje. Zobacz zdjęcia Przy Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym na Józefowie w Radomiu powstaje największy w regionie i jeden z najnowocześniejszych oddziałów ratunkowych w kraju. Prace konstrukcyjne już się zakończyły, w budynku trwają roboty wykończeniowe, na zewnątrz ekipy będą się zabierały do zakładania trawników. Całość ma być gotowa do końca tego roku.

📢 To wydarzy się w tym tygodniu i do końca marca w serialu M jak Miłość. Ewa wciąż knuje, bandyci zastawiają pułapkę na Anię „M jak Miłość” to jeden z niekwestionowanych hitów TVP 2. Serial ma grono wiernych fanów i sporą oglądalność. To saga trzypokoleniowego rodu Mostowiaków. W jednej z głównych ról w "M jak Miłość" obsadzono Katarzynę Cichopek, znaną polską aktorkę. Zobaczcie, co wydarzy się do końca marca w odcinkach "M jak Miłość". 📢 Kultowe zegary i zegarki z PRL ciągle modne. Te unikaty są teraz warte więcej niż myślisz Ścienne, wahadłowe, z kukułką, kieszonkowe – mogłoby się wydać, że w dobie elektroniki cyfrowej klasyczne zegary i zegarki wyszły z mody i z użycia. Nic bardziej mylnego. Takie gadżety wracają do łask i nadal są poszukiwane. Te unikatowe modele z czasów PRL mogą być naprawdę sporo warte.

📢 Tak mieszka Klara z "Barw szczęścia". Olga Jankowska to prawdziwa piękność Widzowie pokochali ją za rolę Klary Pyrki w "Barwach szczęścia". Olga Jankowska zadebiutowała na antenie TVP jako nastolatka 15 lat temu. Dziś ma 30 lat i jest gotowa na kolejne wyzwania. Oprócz aktorstwa jej pasją jest muzyka. Czy widzowie będą musieli pożegnać się z jedną z ulubionych postaci? Tego dowiemy się w najbliższych odcinkach "Barw szczęścia". Zobaczcie w naszej galerii, jak mieszka Olga Jankowska, czyli serialowa Klara Pyrka z "Barw szczęścia". 📢 Grał Byrona Sully’ego w Doktor Quinn. Tak dzisiaj wygląda aktor Joe Lando [zdjęcia] Joe Lando w latach 90. zdobył popularność dzięki roli Byrona Sully'ego w serialu "Doktor Quinn". Amerykański aktor podbił serca żeńskiej części widowni, która się w nim podkochiwała. Joe Lando uchodził za jednego z najbardziej przystojnych aktorów lat dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku. W tym roku mija 25 lat od zakończenia emisji serialu "Doktor Quinn". Zobacz, jak dzisiaj wygląda serialowy Byron Sully!

📢 Podziemna Trasa Turystyczna w Przemyślu gotowa na przyjęcie turystów. Tyle będą kosztować bilety [ZDJĘCIA] Po wielu miesiącach prac konserwatorskich, budowlanych i montażowych, pod koniec bieżącego tygodnia nastąpi jej ponowne otwarcie. W podziemiach na zwiedzających czeka wiele dodatkowych atrakcji. 📢 Nie żyje policjant z komisariatu w Bydgoszczy. Marcin Wasielewski miał 24 lata Komenda Miejska Policji w Bydgoszczy poinformowała w poniedziałek (20 marca) o śmierci policjanta. Marcin Wasielewski miał 24 lata. Był policjantem Wydziału Prewencji Komisariatu Policji Bydgoszcz-Fordon. Funkcjonariusz chorował na białaczkę. 📢 Ania Bardowska najpiękniejszą uczestniczką programu "Rolnik szuka żony"? Bezbłędna odpowiedź jej męża Grzegorza Bardowskiego. Zobacz zdjęcia „Rolnik szuka żony" to program, którego przedstawiać nie trzeba. Ostatnio w sieci pojawiły się rankingi dotyczące najpiękniejszych uczestniczek telewizyjnego show, jedną z faworytek jest Ania Bardowska, która od sześciu lat tworzy udane małżeństwo z Grzegorzem Bardowskim. W związku z tym, że Grzesiek był ostatnio gościem specjalnym Targów Agrotech w Kielcach, zapytaliśmy go co sądzi swojej żonie, jako najpiękniejszej rolniczce. Jego odpowiedz jest bezbłędna, okazuje się też, że para ostatnio sporo eksperymentuje w małżeństwie. Zobaczcie wideo oraz zdjęcia z Instagrama pięknej Ani.

📢 Kobieca Twarz Roku w Radomiu i regionie radomskim. Oto liderki w kategoriach. Zobaczcie zdjęcia Kobieca Twarz Roku 2023. Z okazji Dnia Kobiet stworzyliśmy wielką galerię Mieszkanek naszego regionu. W trzech kategoriach pokoleniowych - Córki, Matki i Kobiety dojrzałe - zostaną przyznane tytuły Kobiecej Twarzy Mazowsza. Oto liderki w każdych kategoriach w Radomiu i regionie. 📢 10 pomysłów na jednodniową wycieczkę blisko Poznania. Atrakcyjne miejsca na wiosenny wypad za miasto Do pierwszego dnia wiosny coraz bliżej, dni stają się dłuższe, a słońce nieśmiało wygląda zza chmur. Warto zatem ruszyć się z domu i zacząć sezon turystyczny. Pierwsze wyjazdy wcale nie muszą być dalekie. Wielkopolska Organizacja Turystyczna przygotowała 10 pomysłów na krótkie, jednodniowe wycieczki w promieniu około 30 kilometrów od miasta. Sprawdzamy, co można zobaczyć w okolicy Poznania.

📢 Mnóstwo ludzi i ogrom towaru na giełdzie przy Dworaka w Rzeszowie. Są już ubrania na sezon wiosenno-letni [ZDJĘCIA] W niedzielę już od wczesnych godzin porannych na giełdę przy ul. Dworaka w Rzeszowie ciągnął sznur samochodów i tłum ludzi. Ładna pogoda sprawiła, że targowisko po zimie mocno odżyło. Mnóstwo było wiosenno-letnich ubrań: sukienek, spódnic, koszulek, bluzeczek, ale też sporo butów, bielizny i torebek. Na giełdzie można też było kupić dywany, firanki, owoce, warzywa, słodycze, kosze wiklinowe, palmy wielkanocne, czy stroiki świąteczne.Zobaczcie zdjęcia! 📢 Małe i tanie domy do kupienia w uroczej okolicy w województwie podlaskim. Czas na domek na wsi? Tym razem wybraliśmy dla was niewielkie, ale atrakcyjnie położone domy wystawione na sprzedaż w województwie podlaskim. Skupiliśmy się na domach całorocznych, ale jest też kilka propozycji domów letniskowych. Większość nieruchomości ma bardzo atrakcyjne ceny, ale w galerii możecie również zobaczyć kilka droższych i samemu ocenić, która propozycja mogłaby was skusić.

📢 Szukasz pomysłu na paznokcie na wiosnę? Pojawiają się motywy kwiatowe, blask brokatów i zwierzęce wzory [ZDJĘCIA] Szukasz inspiracji na wiosenny manicure? -Każda pora roku w inny sposób odzwierciedla się na paznokciach. Wiosna to czas ożywienia, czas kolorów i pięknych barw - zapewnia Karzyna Gieroń, stylistka paznokci. - Na pazurkach pojawią się motywy kwiatowe, blask brokatów i zwierzęce wzory. Zdobienia będą bardziej rzucać się w oczy niż te jesienne czy zimowe. Jest to świetny moment na pastelowe wrzosy, baby blue, odcienie łososiowe czy delikatny róż choć panie zaczynają również wybierać kolory neonowe, które początkują przyjście lata. 📢 Najlepsze memy o Trójmieście i prezydentach miast! Zobaczcie, jak internet kręci bekę z Gdańska, Gdyni i Sopotu. [ZDJĘCIA] Najlepsze memy o Trójmieście. Zabawne obrazki o Gdyni, Gdańsku i Sopocie. Z czego śmiejemy się w Trójmieście? Często z Szybkiej Kolei Miejskiej, tłumów turystów, plażowych "Januszy" z parawanami, zimnej wody w Bałtyku, imprezowiczów w Sopocie, kibiców Arki Gdynia i Lechii Gdańsk czy prezydentów miast. Przejdźcie do kolejnych zdjęć, aby zobaczyć trójmiejskie memy!

📢 Te liczby wygrywały najczęściej w Lotto i Eurojackpot przez ostatnich 10 lat. Mamy tabelę wyliczeń Wygrana w Lotto to marzenie wszystkich grających. Duże pieniądze mogłyby odmienić życie wielu osób. Nim jednak wygramy trzeba zagrać. Jak zagrać? Każdy ma swój "system". Jedni grają na ważne liczby w swoim życiu, inni mają stałą pule liczb, a jeszcze inni grają na chybił-trafił. Jest też grupa, która próbuje nieco szczęściu pomóc i wierzy w statystykę. Sprawdzamy, jakie liczby padały w losowaniach Lotto i Eurojackpot w ciągu ostatnich 10 lat.

📢 Próbna matura 2023 z języka angielskiego. Publikujemy arkusze i odpowiedzi. To ostatni sprawdzian przed prawdziwą maturą Czwartek, 16 marca to trzeci i ostatni dzień Świętokrzyskiej Matury Próbnej 2023. Tego dnia maturzyści mierzą się z egzaminem z języka angielskiego. Publikujemy arkusz pytań i odpowiedzi z próbnej matury z języka angielskiego na poziomie podstawowym.

📢 Kiedy przyjdzie zwrot podatku? Jak długo trzeba czekać na pieniądze ze skarbówki? Sprawdź terminy Zwrot podatku z Urzędu Skarbowego dostaną te osoby, które w zeznaniu podatkowym za 2022 rok mają nadpłatę podatku. Niektórzy mogą otrzymać nawet kilka tysięcy złotych zwrotu. Na zwrot ze skarbówki mogą liczyć pracownicy etatowi, zleceniobiorcy, emeryci, samotni rodzice oraz rodziny z dziećmi. Jak szybko nastąpi zwrot podatku? Od czego zależy, kiedy go otrzymamy? Sprawdź. 📢 Tajemniczy obiekt przy Nord Stream 2. Potrzebna pomoc sił zbrojnych Duńska Agencja Energii opublikowała w czwartek zdjęcie niezidentyfikowanego obiektu, znalezionego na Morzu Bałtyckim przy biegnącym z Rosji do Niemiec gazociągu Nord Stream 2. Wstępnie oceniono, że przedmiot nie stwarza bezpośredniego zagrożenia, ma zostać wydobyty i zbadany. 📢 Te stare telefony komórkowe są warte fortunę. Kolekcjonerzy szukają tych modeli. Sprawdź czy masz je w domu! Telefony komórkowe są warte dużo pieniędzy. Niektóre są warte znacznie więcej niż w momencie ich zakupu. Kolekcjonerzy poszukują takie modele, które są rzadkie i zachowane w bardzo dobrym stanie. Zastanawiasz się, które telefony są najcenniejsze? Na aukcjach i popularnych stronach ogłoszeniowych, niektóre telefony komórkowe kosztują naprawdę duże pieniądze. Zobacz koniecznie, jakiego sprzętu poszukują kolekcjonerzy!

📢 Takie są zasady wypłacania 500 plus dla seniora. Warunki który musi spełnić 75 latek żeby dostać 500 + [PROGI DOCHODOWE] Oto jakie warunki trzeba spełnić, żeby dostać dodatkowe 500 plus dla seniora Okazuje się, że jest szereg warunków do tego, żeby zostało wypłacone 500 plus dla emeryta. W dalszej części artykułu omówimy wszystkie warunki koniecznie do wypłacenia 500 plus dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji. Liczba uprawnionych do odbierania 500 + dla seniora od marca zwiększyła się w ziązku z podniesieniem progu dochodowego.

📢 Tak mieszkają i żyją Sławomir i Kajra. Oto luksusowe życie gwiazd disco polo [24.03.2023] Sławomir to jeden z najbardziej znanych artystów disco polo w naszym kraju. Jest nie tylko wokalistą, ale i aktorem, prezenterem, można go zobaczyć także w reklamach. Równie znana jest także żona wokalisty, która występuje obok niego na scenie nie tylko. Zobaczcie, jacy są na co dzień Kajra i Sławomir.

📢 Rekordowa waloryzacja przez dwa lata? Będzie wielki skok minimalnej emerytury. Nowe prognozy świadczeń [WYLICZENIA] Narodowy Bank Polski przedstawił nowe prognozy dotyczące wzrostu cen produktów spożywczych. Jednocześnie wskazał przy tym, że wyraźnie odbije się to na przyszłorocznej waloryzacji rent i emerytur. W 2024 roku emeryci mogą się spodziewać gigantycznych podwyżek świadczeń. Minimalna emerytura po waloryzacji wyniesie niemal 1 800 zł brutto na miesiąc! A jakie będą stawki emerytury na kolejny rok w porównaniu z obecnym? 📢 13 emerytura. Kiedy wypłaty? Znamy terminy! Na co mogą liczyć emeryci przed Wielkanocą? Sprawdźcie! emerytura. Kiedy wypłaty przed Wielkanocą? Znamy termin! Emeryci w tym roku mogą liczyć na trzynastą i czternastą emeryturę. Oto szczegóły! 📢 Jednoosobowy plac zabaw, niejasne zakazy i monitorowane kwiatki. Zobacz największe absurdy panujące na osiedlach [GALERIA] Kto choć raz mieszkał na polskim osiedlu, tego prawdopodobnie żadne zdjęcie z naszej galerii nie zaskoczy - choć czasami i najbardziej wytrawnych wyjadaczy coś zaskoczy. Niejasne zakazy, porozwieszane w różnych punktach kartki, długie na wiele akapitów regulaminy użytkowania placów zabaw, barierki poustawiane na chybił trafił, a nawet... Monitorowane kwiatki.

📢 Jennifer Lopez zdradziła swój sekret. To dzięki temu zachwyca niesamowitą figurą Patrząc na Jennifer Lopez aż trudno uwierzyć, że już za kilka miesięcy skończy 54 lata. A jednak! W jaki sposób piosenkarce udaje się zachować młody wygląd i nienaganną sylwetkę? Okazuje się, że to nie takie proste i wiąże się z bardzo wczesną pobudką.

📢 Takie zmiany wprowadziła teraz Biedronka. Za to sklep nie zwraca pieniędzy. Tych produktów nie można zwracać do Biedronki [24.03.2023] Duże zmiany w sklepach sieci Biedronka. Od poniedziałku 13 marca Biedronka zmieniła regulamin. Nowe zasady dotyczą między innymi zwrotów i reklamacji. Jedna z najpopularniejszych sieci w Polsce nie zwraca już pieniędzy klientom. Nie wszyscy są zadowoleni ze zmian, jakie zostały wprowadzone w sklepach Biedronka. Zobacz teraz w naszej galerii, jakie zmiany wprowadziła Biedronka.

📢 Dodatkowe opłaty w sanatorium z NFZ. Tyle kasują w sanatoriach za TV, czajnik czy ręcznik [24.03.2023] Kuracjusze, którzy jadą do sanatorium z NFZ, we własnym zakresie ponoszą koszty przejazdu do uzdrowiska, a także częściową odpłatność za wyżywienie i zakwaterowanie w sanatorium. W myśl przepisów, uzdrowisko nie może żądać od pacjenta innych opłat w trakcie leczenia niż te, które wymienione są w wyżej wymienionym rozporządzeniu. Są jednak dodatkowe opłaty, o których głośno się nie mówi. 📢 Tak w młodości wyglądała Magda Gessler. Była prawdziwą pięknością - zresztą zobaczcie te zdjęcia! [24.03.2023] Magdy Gessler nie trzeba nikomu przedstawiać. Niekwestionowana gwiazda TVN i ikona "Kuchennych rewolucji" jest cenną postacią w świecie social mediów. Co jakiś czas restauratorka dzieli się swoimi przemyśleniami, a także pokazuje kulisy życia prywatnego. Na przestrzeni lat wiele się zmieniła. W młodości, podobnie jak teraz, była pięknością w burzą loków. Tak zmieniła się Magda Gessler. Zobaczcie, jak wyglądała kiedyś ikona "Kuchennych rewolucji".

📢 Kasia Cichopek i Maciej Kurzajewski urządzają dom. Zobaczcie, jak będą mieszkać [24.03.2023] Kasia Cichopek i Maciej Kurzajewski cały czas są na językach. Prowadzący "Pytanie na śniadanie" niedawno ujawnili, że od pewnego czasu się spotykają. Teraz planują wspólną przyszłość. Zobaczcie w naszej galerii, jak urządzają się Kasia Cichopek i Maciej Kurzajewski.

📢 Te znaki zodiaku czekają pieniądze i szczęście w marcu. Tym znakom będzie się powodzić - mamy najnowszy horoskop [24.03.2023] Niektórzy ludzie wierzą w moc gwiazd, wierzą, że w układzie ciał niebieskich zapisany jest nasz los. Ten los, to co nas czeka, potrafią odczytać astrologowie. Mamy najnowszy horoskop na marzec - te znaki zodiaku będą miały szczęście, powodzenie i szansę na pieniądze. 📢 Cena papieru toaletowego wciąż w górę. Wkrótce go zabraknie? Papier toaletowy jest coraz droższym towarem. Zdawać się może, że nawet luksusowym. Biorąc pod uwagę to, że w ciągu roku podrożał o 47 procent, nie powinno to dziwić. Co zaskakujące, to nie inflacja jest głównym winowajcą podwyżki cen papieru toaletowego. Będzie on jeszcze drożał... O ile nie zabraknie go w sklepach Polski i całej Unii Europejskiej. Dlaczego ceny papieru toaletowego są tak wysokie? Co wpływa na cenę papieru toaletowego?

📢 Oto Marcelina Zawadzka pikantnie! Eksponuje wdzięki i zachwyca. ZDJĘCIA. Marcelina Zawadzka: Pokazać swoją słabość 23.03.2023 NOWE ZDJĘCIA MARCELINY ZAWADZKIEJ ZACHWYCAJĄ. Zachwycająca uroda i nienaganna sylwetka przyciągają rzeszę fanów, którzy obserwują konto Marceliny Zawadzkiej na Instagramie!

📢 Oto finalistki konkursu Miss Nastolatek Województwa Mazowieckiego 2023 z regionu radomskiego. Zobaczcie zdjęcia W czwartek, 16 marca w Warszawie w Scenie Relex odbył się półfinał Miss Województwa Mazowieckiego i Warszawy. Z 74 kandydatek do finału zakwalifikowało się 40 dziewczyn. Wśród nich są reprezentantki regionu radomskiego. Zobaczcie zdjęcia. 📢 Ulica Owocowa w Słupsku doczeka się remontu. Miasto otrzymało dofinansowanie na jej przebudowę Remont ulicy Owocowej ma rozpocząć się jeszcze w drugiej połowie tego roku. Powstanie nowa nawierzchnia, ciąg pieszo-rowerowy i przystanki autobusowe.

📢 Tak mieszka Anna Mucha. Zajrzyj do apartamentu aktorki w klimatycznej kamienicy. Zobacz komfortowe mieszkanie gwiazdy „M jak miłość” Anna Mucha to popularna celebrytka, która zdobyła rzeszę fanów, gdy wcieliła się w postać Magdy w serialu „M jak miłość”. Aktorka wraz z Jakubem Wonsem oraz córką i synem mieszka w uroczym apartamencie w centrum miasta. Koniecznie zajrzyj do eleganckiego mieszkania Anny Muchy i sprawdź, w jakich wnętrzach uwielbia relaksować się gwiazda.

📢 Przepisy na sałatki, które zawsze warto przygotować. TOP 15 pysznych sałatek dla każdego Sałatki są doskonałym pomysłem na drugie śniadanie do szkoły lub lunch podczas pracy. Również sałatka w formie przekąski to świetny pomysł. Stanie się ona też znakomitą propozycją na kolację. Ponadto sałatki sprawdzą się w charakterze wyszukanej przystawki – w sam raz na przyjęcia albo romantyczny posiłek we dwoje. Zobaczcie przepisy na TOP 15 sałatek, które zawsze watro przygotować. 📢 Po tylu latach przedawniają się długi. To musisz wiedzieć o przedawnieniu Nie ma wątpliwości co do tego, że swoje długi należy spłacać. Jeśli zaciągamy zobowiązania to musimy je spłacać. Niestety zdarzają się czasem sytuacje, w których staje się to niemożliwe. Wówczas możemy po cichu liczyć na przedawnienie. Które długi i po jakim czasie się przedawniają? Sprawdzamy.

📢 Mężczyźni o tych imionach są najgorszymi mężami. Mają trudny charakter [LISTA] 23.03.2023 Od początku wydają się wspaniałymi partnerami życiowymi, a po ślubie wszystko diametralnie się zmienia. Co możemy wyczytać z konkretnych imion? Zobacz, jacy mężczyźni muszą się bardzo starać w roli mężów. Potrzeba jednak więcej silnej woli - ci mężczyźni muszą się mocniej starać, aby być dobry mężami. Zobacz listę męskich imion, które mogą świadczyć o trudnym charakterze.

📢 Luksusowe życie Kajry i Sławomira. Tak mieszka znana para disco polo Sławomir to jeden z najbardziej znanych artystów disco polo w naszym kraju. Jest nie tylko wokalistą, ale i aktorem, prezenterem, można go zobaczyć także w reklamach. Równie znana jest także żona wokalisty, która występuje obok niego na scenie nie tylko. Zobaczcie, jacy są na co dzień Kajra i Sławomir.

📢 Ten dom pod Warszawą zagrał w kilku produkcjach telewizyjnych. Był też domem "Wielkiego Brata". Teraz popada w ruinę i trafił na licytację Ten powstały przed 10 laty podwarszawski dom to absolutna perełka architektoniczna. W latach świetności wart kilkanaście milionów złotych. Nagrywano w nim „Top Model”, seriale „1983” i „Pułapka”, a także kultowy reality show "Big Brother". Dziś jednak niszczeje. Ten bardzo smutny obraz zauważyli byli uczestnicy programu "Big Brother", a także Paweł Naduk, który go zaprojektował. Apeluje także by uratować nieruchomość. 📢 Poślizg na murze w Toruniu. Kiedy skończą się problemy z budową Teatru Muzycznego? Nie na wiosnę tego roku, ale najszybciej w roku 2025 ma być gotowy budynek Teatru Muzycznego w Toruniu, planowany w miejscu dawnego kinoteatru Grunwald. Powstać musi trzeci już projekt tego obiektu, uwzględniający odkryty tu średniowieczny mur.

📢 Paznokcie na marzec. 25 stylizacji na wiosnę 2023: modne kolory i piękne wzory paznokci hybrydowych 23.03.2023 Szukasz pomysłu na wiosenne paznokcie? Oto modne wzory i kolory, które dopełnią każdą stylizację. Wiosenny manicure to oczywiście żywe, nasycone kolory, jak żółty, zielony, pomarańczowy czy niebieski, ale nie tylko. Możesz wybrać bazę w odcieniach jasnego beżu, bądź różu i postawić na delikatne zdobienia. Jeśli lubisz odważne stylizacje paznokci również znajdziesz coś dla siebie. Zobacz 25 inspiracji na wiosenne paznokcie, zainspiruj się!

📢 Oto jakich mebli z PRL szukają kolekcjonerzy. Można dobrze zarobić. Sprawdź, czy masz je w domu! Zobacz oferty na OLX 23.03.2023 [ZDJĘCIA] Każdy z nas pamięta wystrój wnętrz typowy dla czasów PRL-u. Starsi sami mieszkali w lokalach urządzonych w stylu lat 70., a młodsi wspominają wizyty w domach dziadków, gdzie czas się zatrzymał. W 2023 roku meble rodem z PRL-u są wielkim trendem wnętrzarskim. Poza tym na rynku jest wielu kolekcjonerów, którzy kupują najrzadsze elementy wystroju wnętrz z lat 70. Sprawdzamy, jakich mebli z PRL szukają użytkownicy OLX.

📢 Najtańsze ogródki działkowe na sprzedaż w Poznaniu. Najlepsze oferty znikają w mgnieniu oka! Jak wyglądają i ile kosztują? Marzysz o własnym kawałku zieleni w mieście? Ogródek działkowy to idealne rozwiązanie. Położone najczęściej na obrzeżach miast działki cieszą się niesłabnącym zainteresowaniem, także wśród poznaniaków. Najlepsze oferty sprzedaży znikają w mgnieniu oka. To już ostatni moment, by kupić działkę jeszcze przed rozpoczęciem sezonu. Sprawdzamy, ile kosztują i jak wyglądają najtańsze ogródki działkowe w Poznaniu. 📢 Oto lista ras psów, które nie nadają się do mieszkania w bloku Wybierając psa do bloku warto pamiętać o sąsiadach, aby nie robić sobie w nich niepotrzebnie wrogów. Dlatego mieszkając w bloku lepiej nie decydować się na rasy psów, nazwijmy je, szczekliwych. Także rasy psów agresywnych nie będą najlepszym wyborem i oczywiście psy, które kochają zimno. Zobaczcie, które rasy psów nie nadają się do bloku.

📢 Oto śliczna żona Roberta Górskiego PRYWATNE ZDJĘCIA. Kim jest Monika Sobień? Żona lidera Kabaretu Moralnego Niepokoju. ZDJĘCIA Monika Sobień to śliczna żona Roberta Górskiego z Kabaretu Moralnego Niepokoju. 51-letni kabareciarz jest o 14 lat starszy od swojej drugiej połówki. Dzięki występom na scenie poznał swoją ukochaną. Kim jest żona Roberta Górskiego? Co na co dzień robi Monika Sobień?

📢 Oto jakie prawa nabywamy po ślubie. Zobaczcie do czego ma prawo współmałżonek W momencie, w którym w świetle polskiego prawa para staje się oficjalnie małżeństwem, powstanie między nimi wspólność majątkowa. Oczywiście poza przypadkami, gdy przed ślubem zdecydują się na spisanie intercyzy. Przygotowaliśmy dla Was najważniejsze informacje dotyczące praw i obowiązków po zawarciu związku małżeńskiego. 📢 Mandaryna i jej córka Fabienne Wiśniewska. NIESAMOWITE ZDJĘCIA. Są piękne. Tenis to jej pasja 23.03.2023 Mandaryna na co dzień jest tancerką, piosenkarką i wspaniałą mamą Xaviera i Fabienne. Jak się okazuje, ma wiele innych pasji.

📢 Kręty dojazd do powstającej kładki łączącej Grzegórzki z Zabłociem Postępują prace związane z budową kładki pieszo-rowerowej Grzegórzki-Zabłocie. Obiekt powstaje w ramach budowy mostów kolejowych nad Wisłą. 📢 Ceny jaj w Krakowie przed Wielkanocą 2023. Drogo! Sprawdziliśmy, ile kosztują jajka na placach targowych Zbliża się Wielkanoc. Jednym z najbardziej poszukiwanych produktów są jaja. Krajowa Izba Producentów Drobiu i Pasz, powołując się na Eurostat, podała, że wzrost ceny detalicznej jaj konsumpcyjnych w Polsce był niemal taki sam jak wzrost ceny przeciętnej w całej Unii Europejskiej i wynosił niespełna 30 procent (przy porównaniu cen ze stycznia 2023 do stycznia 2022). My sprawdziliśmy, jakie są obecnie ceny jaj na trzech krakowskich targowiskach Starym Kleparzu, Nowym Kleparzu i w Bieńczycach. Przejdź do galerii, by zobaczyć, ile tam trzeba zapłacić za jaja różnego rodzaju: wiejskie, ekologiczne, z chowu na wolnym wybiegu, ściółkowego, klatkowego.

📢 Te osoby są złośliwe! Osoby o tych imionach uważane są za niemiłe, wredne i nieprzyjemne. Sprawdź, znaczenie twojego imienia 23.03.2023 Te osoby uważane są za złośliwe! Czy nasze imię może determinować cechy naszego charakteru? Wiele osób uważa, znaczenie imienia może mieć wpływ na nasze codzienne życie. Na nasze zachowanie, relacje międzyludzkie, zarobki, szczęście w miłości. Czy tak jest w rzeczywistości? Osoby o jakich imionach są uważane za złośliwe, wredne i nieprzyjemne? Sprawdź, które imiona znalazły się na liście.

📢 Te osoby otrzymają trzynastą emeryturę w kwietniu 2023 roku. Oto lista uprawnionych do dodatkowego świadczenia Te osoby otrzymają trzynastą emeryturę w kwietniu 2023 roku. Kwiecień jest dla emerytów ważnym miesiącem, bo otrzymają nie tylko swoje podstawowe świadczenie, ale także trzynastą emeryturę. Przelewy z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych będą zatem dużo wyższe. Kto na pewno otrzyma "trzynastkę" w kwietniu 2023? Wyjaśniamy.

📢 Te osoby nie powinny pić rano kawy. Będziesz miał przez to problemy ze zdrowiem, nie warto ryzykować 22.03.23 Kubek gorącej kawy - to pierwsze o czym myśli większość z nas zaraz po przebudzeniu. Już pierwszy łyk porannej kawy sprawia, że czujemy powrót energii i pobudzenia do działania. Parzenie porannej kawy to dla wielu z nas najważniejszy poranny rytuał. Jednak picie rano kawy prowadzić może do wielu złych konsekwencji. Picie kawy rano, zwłaszcza na czczo, powodować może różne schorzenia. Kto nie powinien pić kawy zaraz po przebudzeniu? Sprawdziliśmy. 📢 Młoda prawniczka zabiła chłopaka. Będzie apelacja Pełnomocniczka Karoliny B., skazanej za zabójstwo swojego partnera, zaskarżyła w imieniu swojej klientki wyrok sądu I instancji. Kobieta została skazana na 15 lat więzienia. 📢 Kiedy mogą się odbyć wybory parlamentarne? Ryszard Terlecki: Wydaje mi się, że termin 15 października jest bardzo dobry – To jest decyzja Pana Prezydenta. Wydaje mi się jednak, że termin 15 października – a więc pięknej polskiej jesieni – jest bardzo dobry – mówi i.pl o terminie wyborów parlamentarnych wicemarszałek Sejmu, przewodniczący klubu parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwości Ryszard Terlecki.

📢 Ruch Chorzów. Transparent kibiców przed Stadionem Śląskim. Fani nie mogą się pogodzić z tym, że nie będzie tam meczu z Wisłą Kraków Kibice Ruchu Chorzów nie chcą pogodzić się z tym, że mecz z Wisłą Kraków w 28. kolejce Fortuna 1. Ligi nie odbędzie się na Stadionie Śląskim. W środę 22 marca na płocie przed „Kotłem Czarownic” powiesili transparent. Co na nim napisali?

📢 Dzień Kolorowej Skarpetki w Fabryce Lloyda. Przemysław Kossakowski gościem święta Trisomiaków [zdjęcia] Spotkanie ze znanym podróżnikiem Przemysławem Kossakowskim, występy muzyczne i taneczne - tak w środę (22 marca) Fundacja Trisomiaki świętowała wraz ze swoimi podopiecznymi Dzień Kolorowej Skarpetki. Wydarzenie zorganizowano w Fabryce Lloyda. 📢 Putin jak afrykański kacyk. Decyzja MTK poniżyła prezydenta Rosji Władimir Putin nie jest pierwszą głową państwa ściganą przez Międzynarodowy Trybunał Karny za zbrodnie wojenne. Ale po raz pierwszy na liście hańby znalazł się tak duży kraj, na dodatek stały członek Rady Bezpieczeństwa ONZ. Jak skończy Putin? Większość jego poprzedników z czarnej listy MTK już nie żyje, lub siedzi w więzieniu.

📢 Dzieci sprzątały okolice Jeziora Turawskiego. To z okazji Światowego Dnia Wody. Wielki piknik zorganizowały tam Wody Polskie i WFOŚiGW Blisko 300 dzieci ze szkół województwa opolskiego wzięło udział w pikniku pod hasłem „Przyspieszenie zmian” zorganizowanym nad Jeziorem Turawskim przez [b]Wody Polskie [/b]przy współudziale [b]Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej [/b]z okazji Światowego Dnia Wody. 📢 Wraca sprawa Mamy Ginekolog: NFZ wykrył nieprawidłowości. Szpital musi zapłacić karę Narodowy Fundusz Zdrowia nałożył na Uniwersyteckie Centrum Zdrowia Kobiety i Noworodka WUM karę w wysokości ponad 25 tys. zł za niesłusznie sprawozdaną i rozliczoną hospitalizację. To wynik czynności sprawdzających NFZ w związku z wypowiedziami lek. Nicole Sochacki-Wójcickiej, znanej też jako Mama Ginekolog. 📢 Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny zaprasza maturzystów na Dni Otwarte i prezentację wydziałów [ZDJĘCIA] ZUT otworzył przed maturzystami drzwi swoich wydziałów, laboratoriów oraz katedr. Uczelnia przygotowała bogaty program, żeby przekonać uczniów, że warto na tej uczelni spędzić najlepsze lata życia. Dni Otwarte ZUT trwają dwa dni 22 i 23 marca.

📢 RUSZYŁ Jarmark Wielkanocny w Katowicach. Na rynku pojawiły się dekoracje, atrakcje dla dzieci i stoiska wystawców. Zobaczcie zdjęcia! Na katowickim rynku pojawił się diabelski młyn, kolejka elektryczna, wiktoriańska karuzela, a także około 30 stoisk wystawców ze świątecznymi dekoracjami, rękodziełem i tradycyjnymi przysmakami z różnych stron świata. W poniedziałek 20 marca rozpoczął się tegoroczny Jarmark Wielkanocny w Katowicach. 📢 Autostop na niebieską walizkę? Niebezpieczna sytuacja na autostradzie A4 W środę (22 marca) chwilę po godz. 7 kierowcy mogli ujrzeć na 58. kilometrze autostrady A4 w stronę Wrocławia pieszego. Ubrany w ciemną kurtkę prowadził na poboczu niebieską walizkę na kółkach. Możliwe, że próbował skorzystać z życzliwości napotkanych kierowców.

📢 Akt oskarżenia przeciwko chirurgowi, który w szpitalu imienia Kopernika w Łodzi pomyłkowo wyciął 36-latce fragment trzustki. Chora zmarła Po 9 latach od tragedii jest akt oskarżenia przeciwko chirurgowi, który w szpitalu imienia Kopernika w Łodzi pomyłkowo wyciął 36-latce fragment trzustki. Chora zmarła.

📢 Wiosna sprzyja grzybom? Na początku sezonu pojawiają się smardze, widać też czarki szkarłatne. Co jeszcze zbierzesz w kwietniu i maju? Choć wiosna nie sprzyja grzybom, ich wybór nie jest duży i trzeba się natrudzić, by jakieś znaleźć, wielu pasjonatów próbuje swoich sił i wyrusza z koszykiem w gąszcz traw i drzew. Szczęśliwcy mogą wrócić do domu m.in. ze smardzami lub żółciakami. Trzeba jednak zachować ostrożność i mieć wiedzę - mnóstwo grzybów, występujących w tym okresie, jest trujących. Jakie gatunki da się zebrać w marcu, kwietniu i maju? Których nie wolno wynosić z lasu? 📢 Międzynarodowy Dzień Foki obchodzimy 22 marca. Zobacz najlepsze MEMY o tych zwierzętach! Nie ma chyba zwierzęcia, które bardziej kojarzy się z Bałtykiem, niż foka. Dlatego tym bardziej warto uświadamiać, że zwierzęta te potrzebują ochrony! 22 marca obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Foki. Jak te zwierzęta widzą internauci? Co ich bawi? Zebraliśmy dla was najlepsze MEMY o fokach!

📢 Zmarł znany lekarz Roman Guzowski, były, wieloletni ordynator oddziału chirurgii szpitala w Kozienicach. Pogrzeb będzie w sobotę Przykrą wiadomość otrzymaliśmy z kozienickiego szpitala powiatowego - zmarł znany lekarz Roman Guzowski, były, wieloletni ordynator oddziału chirurgii szpitala w Kozienicach. 📢 Stręczycielki i stręczyciele poszukiwani przez policję. Kobiety też zmuszają do prostytucji. Czy jest coś gorszego? Kobiety zmuszające inne do prostytucji i czerpiące z tego korzyści to jedna z najgorszych rzeczy, jakie można sobie wyobrazić. Mimo że tą przestępczą działalnością parają się głównie mężczyźni, zdarza sie, że i kobiety poszukiwane są za stręczycielstwo. Zobacz, kogo ściga policja w związku z Art. 203. KK i Art. 204. KK.

📢 Najpopularniejszy mechanik samochodowy w Słupsku według Google. Sprawdź, które warsztaty wybierają internauci Oto najpopularniejsze warsztaty w Słupsku. Mechanicy samochodowi są również oceniani w wyszukiwarce Google. Każdy może dodać opinię dotyczącą danego warsztatu w Słupsku oraz przyznać gwiazdkę. Sprawdziliśmy opinie i wyłoniliśmy kilka słupskich warsztatów. Sprawdź, najpopularniejsze warsztaty samochodowe w Słupsku według oceny i opinii Google.

📢 Wspaniałe powitanie hokeistów GKS Katowice przez kibiców po awansie drużyny do finału ZDJĘCIA Hokeiści GKS Katowice w siódmym meczu półfinałowym pokonali pod Wawelem Comarch Cracovię i awansowali do finału mistyrzostw Polski. Na wracających z Krakowa podopiecznych trenera Jacka Płachty obok Satelity czekali w nocy kibice GieKSy, którzy przygotowali dla zawodników obok lodowiska wspaniałe powitanie. Zobaczcie zdjęcia z powitania hokeistów GKS Katowice przez kibiców.

📢 Beka z naszych szefów. Tak Polacy żartują ze swoich pracodawców. Memy o pracy 23.03.2023 Nadmierne wymagania, brak podwyżek i przebiegłość pracowników - to tematy z których internauci lubią żartować. Zebraliśmy w jednym miejscu najlepsze memy o naszych pracodawcach. 📢 Rosyjski żołnierz, który przeżył szturm na Ukrainie: Mój 300-osobowy batalion przestał istnieć Rosyjscy żołnierze są rzucani do walki bez przygotowania i wsparcia. Podczas jednego z takich ataków w rejonie Doniecka zginął niemal cały 300-osobowy batalion. Przeżyło tylko trzech żołnierzy.

📢 Wyłączą prąd na kilkunastu ulicach Przemyśla. Przerwa w dostawie energii potrwa kilka godzin [22-30.03.2023] Planowane przerwy w dostawie prądu to okresowe wyłączenia dostaw energii elektrycznej w danym obszarze. Takie przerwy są zazwyczaj zaplanowane z wyprzedzeniem i ogłaszane mieszkańcom, aby mogli się na nie przygotować. W najbliższym czasie prądu zabraknie na kilkunastu ulicach Przemyśla. 📢 Gwyneth Paltrow przed sądem. O co jest oskarżona? Duże pieniądze w tle - WIDEO Gwyneth Paltrow przed sądem. Ogromne zainteresowanie wywołał w USA proces znanej aktorki. Nie chodzi o skandaliczne zachowanie, tylko o wypadek na stoku narciarskim. Paltrow twierdzi, że jest ofiarą. 📢 Dramat nauczycieli trwa. Tego już nie odzobaczysz. Nowe hity ze sprawdzianów, kartkówek i klasówek oglądasz na własną odpowiedzialność! Dramat nauczycieli trwa. Tego już nie odzobaczysz. Przez te prace niejeden nauczyciel płakał podczas poprawiania. Czytanie ich to istna katorga i dlatego nauczyciele powinni dostawać nagrody lub przynajmniej dodatki za pracę w ciężkich warunkach. Twórczość uczniów, którą zamieściliśmy w tym artykule, potrafi doprowadzić do rozstroju nerwowego. Dlatego belfrowie radzą sobie jak tylko mogą i niektórzy z nich publikują w sieci prace swoich uczniów jako hity z kartkówek, sprawdzianów i klasówek. Niestety często jest to śmiech przez łzy. Sprawdźcie jakie kwiatki lądują w pracach domowych, wypracowaniach oraz klasówkach.

📢 Stadion Skry Częstochowa został zmodernizowany. Obiekt otrzymał już zgodę na użytkowanie Stadion Miejski przy ulicy Loretańskiej w Częstochowie został zmodernizowany. Obiekt ma już zgodę na użytkowanie. Nowe podgrzewane boisko oraz wzmocnione oświetlenie powinny pozwolić I-ligowej drużynie na grę w Częstochowie. Wkrótce sfinalizowane będą też prace w budynku zaplecza klubowego. 📢 Zgrzyt w Zespole Szkół Rolniczych w Białymstoku. Trzeci wicedyrektor miał być od sportu. Ale już został odwołany Miasto zgodziło się na zatrudnienie kolejnego wicedyrektora w Zespole Szkół Rolniczych na Dojlidach. Z pieczą nad sportem. Jednocześnie został on zwolniony z zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Ale nowy wicedyrektor dość szybko został odwołany. Okazało się bowiem, że toczy się wobec niego postępowanie dyscyplinarne w innej szkole. 📢 Są pieniądze na obwodnice Nysy, Głogówka i Strzeleczek. Podpisano umowy na budowę Sto sześćdziesiąt trzy miliony złotych, to kwota jaka zostanie przeznaczona na powstanie trzech nowych obwodnic w województwie opolskim. Wczoraj podpisano umowy na inwestycje, które udrożnią ruch samochodów w Nysie, Głogówku i Strzeleczkach.

📢 Na tych ulgach podatkowych zyska najwięcej osób. Zobaczcie czy Wy też dostaniecie zwrot w 2023 roku Rozliczenie z urzędem skarbowym to teraz kwestia kilku minut. Dzięki usłudze e-PIT szybko podejrzymy swój wypełniony już PIT, wystarczy jedno kliknięcie i po sprawie. Chyba, że możemy rozliczyć ulgę, a jest ich bardzo wiele i prawie każdy może trafić na coś z czego może skorzystać. Przygotowaliśmy dla Was listę najpopularniejszych ulg podatkowych. 📢 Tak dzisiaj wygląda Klaudia Kozioł z serialu Ranczo. Zobacz, jak zmieniła się Marta Chodorowska [zdjęcia] Marta Chodorowska to aktorka, która wciela się w rolę Julii w popularnym seriali "M jak miłość". Gra tam byłą kochankę Andrzeja (w tej roli Krystian Wieczorek), która niedawno poroniła i popadła w depresję. Jednak miliony polskich widzów kojarzą ją z kultowej roli Klaudii Kozioł w serilau "Ranczo". 5 marca minęło 17 lat od emisji pierwszego odcinka tej produkcji. Z tej okazji przypominamy, jak zmieniła się popularna Klaudia z "Rancza".

📢 Sprawdź HOROSKOP dzienny 22.03.2023. Te znaki zodiaku czekają zmiany, miłość i pieniądze. Co w Twoim życiu wydarzy się na wiosnę 2023? Horoskop dzienny na środę 22 marca 2023. Wróżka Samanta sprawdza, co jest Ci dzisiaj pisane. Kto zasłużył na miłość i pieniądze? Kogo spotka coś dobrego? Kto musi dziś na siebie uważać? Sprawdź horoskop dzienny na dziś dla każdego znaku zodiaku. Los Ci sprzyja, czy musisz się z nim zmierzyć? 📢 Strzały w Aleksandrowie Kujawskim. Uzbrojony 37-latek porwał taksówkę Przed godziną 23 zakończyły się poszukiwania uzbrojonego 37-latka z Aleksandrowa Kujawskiego. W jednym z mieszkań przy ul. Prusa padły strzały. Następnie mężczyzna porwał taksówkę. 📢 Taka jest magia makijażu. Oto niezwykłe metamorfozy kobiet - zobacz zdjęcia PRZED i PO makijażu Wiele kobiet nie wyobraża sobie życia bez makijażu. Tusz do rzęs, kryjący podkład, puder, róż, rozświetlacz i szminka - udany makijaż jest w stanie zamaskować wszelkie niedostatki urody. Doskonale to widać na tych zdjęciach "przed i po" - makijaż naprawdę potrafi zdziałać cuda. Oto naprawdę spektakularne metamorfozy. Zobacz teraz w naszej galerii zdjęcia kobiet przed makijażem i po - czasem trudno uwierzyć, że to te same osoby!

📢 Wrocław: Kolejna manifestacja lokatorów pod ratuszem. Będą protestować do skutku! Lokatorzy mieszkań zakładowych wciąż protestują we Wrocławiu. Chodzi o mieszkania, w których mieszkają pracownicy zlikwidowanych już zakładów. Skarzą się oni na opieszałość Urzędu Miasta we Wrocławiu, który ich zdaniem, nic konkretnego nie robi w sprawie odkupienia lokali, w których mieszkają. Protestujący domagają się zdecydowanych działań i zapowiadają, że będą protestować do skutku.

📢 Horoskop na kwiecień 2023. Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Strzelec, Koziorożec, Wodnik, Ryby. 22.03.2023 HOROSKOP dla wszystkich znaków zodiaku na kwiecień 2023 roku. Co się wydarzy w kwietniu 2023 u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Sprawdź swój horoskop na kwiecień i zobacz, co dla Ciebie przepowiadają gwiazdy. Wróżka Ekspiria zna Twój znak zodiaku i radzi specjalnie dla Ciebie! 22 marca 2023.

📢 Biały Miś 2023. Eliminacje za nami, czas na wielki finał [zdjęcia] Dwie kolejne szkolne reprezentacje wywalczyły awans do tegorocznej edycji naszego turnieju. Mistrza Bydgoszczy poznamy już w czwartek.

📢 „Brudna dwunastka”, czyli owoce i warzywa mające najwięcej pestycydów. Które trafiły na listę? Jak bezpiecznie jeść te produkty? Jak co roku amerykańska organizacja ekologiczna Environmental Working Group (EWG) przygotowała listę warzyw i owoców, które zawierają największe ślady pestycydów. Czy to oznacza, że powinny całkowicie zniknąć z naszego menu? W żadnym wypadku! Dowiedz się, które produkty wybierać i jak odpowiednio przygotować je do jedzenia, aby były bezpieczne dla naszego organizmu. 📢 Tragiczna śmierć Lucyny Wiśniewskiej. Sprawca wypadku pędził 151 kilometrów na godzinę. Mężczyzna usłyszał zarzuty. Grozi mu 8 lat więzienia Prokuratura Radom-Zachód postawiła zarzuty sprawcy tragicznego wypadku, w którym zginęła dyrektor radomskiego sanepidu i była posłanka Lucyna Wiśniewska. Według ustaleń biegłego, 59-letni mężczyzna w chwili zderzenia pędził samochodem z prędkością 151 kilometrów na godzinę. Oskarżony odmówił składania wyjaśnień i nie przyznaje się do winy.

📢 Takie paznokcie będą modne tej wiosny. Trendy na wiosnę 2023. Opowiada o nich Dawid Foodrock, stylista i szkoleniowiec marki Lart Długie szponiaste i ciężkie paznokcie są już passe. Spośród trzech propozycji stylisty na wiosnę każde kobieta znajdzie coś dla siebie. Usatysfakcjonowane będą panie, które lubią aby ich manicure się wyróżniał oraz te, które cenią stonowane wzory. Jedne i drugie muszą pamiętać o tym, że modne paznokcie to krótkie paznokcie. - Polki mają super zadbane dłonie - mówi Dawid Foodrock. - Jeśli coś mnie denerwuje, to długie szponiaste pazurki, których już się nie powinno nosić. 📢 Syndyk sprzedaje zabytek z XV wieku w centrum Wrocławia. Pod młotek idzie biurowiec. Ile kosztuje? [ZDJĘCIA] Pod młotek idzie kolejny zabytkowy budynek w centrum Wrocławia. Tym razem kupić można biurowiec "Times" za niebagatelną kwotę 22 milionów złotych. Sprzedaje go syndyk masy upadłościowej obecnego właściciela.

📢 Nowa pracownia rezonansu magnetycznego w Centrum Medycznym Zdrowie w Kielcach. Można szybko dostać się na badanie. Zobacz film i zdjęcia Pracownia rezonansu magnetycznego powstała w Centrum Medycznym Zdrowie przy ulicy Karczówkowskiej 45 w Kielcach. Uroczyste otwarcie odbyło się w poniedziałek, 20 marca, i pacjenci już mogą korzystać z nowoczesnego sprzętu. Od kwietnia badania będą się odbywać również w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia, więc nieodpłatnie. 📢 Oto najśmieszniejsze teksty uczniów i nauczycieli. Najlepsze zdjęcia z klasówek, zadań domowych i testów Trudno uwierzyć, co na klasówkach, testach i w zadaniach domowych potrafią pisać uczniowie. Oglądając te sprawdziany, uśmiejecie się do łez. A co najlepsze, poczucia humoru często nie brakuje też nauczycielom. Oto hity ze szkolnych klasówek! 📢 Kobieca twarz roku 2023. Poznaj piękne matki, córki i kobiety dojrzałe z powiatu jędrzejowskiego Z okazji Dnia Kobiet stworzyliśmy wielką galerię mieszkanek naszego regionu. W trzech kategoriach pokoleniowych - Córki, Matki i Kobiety dojrzałe - zostaną przyznane tytuły Kobiecej Twarzy Województwa Świętokrzyskiego. W galerii zdjęć prezentujemy liderki głosowania z powiatu jędrzejowskiego biorące udział w akcji. Poznajecie je!

📢 Pożar dwóch domków letniskowych w Chwaszczynie. Całkowicie spłonął jeden z nich | ZDJĘCIA W nocy z niedzieli na poniedziałek doszło do poważnego pożaru bliźniaczych domków letniskowych w Chwaszczynie. Pomimo szybkiej akcji strażaków jeden z budynków całkowicie spłonął. Drugi nie jest w wiele lepszym stanie. Są zdjęcia z miejsca zdarzenia. 📢 27-latek w VW golfie uderzył w przepust w Czaszynie. Jest w ciężkim stanie. Śmigłowcem przetransportowano go do szpitala [ZDJĘCIA] W poniedziałek 20 marca przed godz. 7. doszło w Czaszynie w gminie Zagórz do poważnego wypadku. 27-letni mieszkaniec powiatu sanockiego zjechał z drogi i uderzył w przepust.

📢 Oto jak wyglądał Koszalin w latach 80-tych i 90-tych XX wieku. Mamy archiwalne zdjęcia Krzysztofa Sokołowa Jak Koszalin wyglądał w latach 80-tych i 90-tych XX wieku? Tego dowiesz się z wyjątkowych archiwalnych zdjęć Krzysztofa Sokołowa. To już kolejna porcja fotografii, które naszej redakcji udostępnił nam ten znany koszaliński fotograf.

📢 "Brak zeszytu i mózgu". Komentarze nauczycieli na klasówkach uczniów to są hity. Zobaczcie! [ZDJĘCIA] "Jagiełło - kolega twój?!", "Przed jedynką nie uciekniesz", "Robuś, ten miesiąc to październik, a nie piździernik" - takie i jeszcze lepsze dopiski nauczycieli mogą znaleźć uczniowie na swoich sprawdzianach. Najczęściej obok niskiej oceny, niestety. Czytając te komentarze, można zażartować, że to nie nauczyciel "płakał jak sprawdzał", ale uczeń "zdębiał, gdy przeczytał". Wybraliśmy dla was same perełki z klasówek, sprawdzianów i kartkówek z polskich szkół. Zobaczcie! 📢 Tyle zarabia się w straży granicznej. Oto stawki na poszczególnych stopniach. Ile można zarobić w SG? Znamy dokładne kwoty! Sprawdź LISTĘ Zarobki w straży granicznej, podobnie jak w innych służbach mundurowych zależą od stopnia, stażu pracy, a także wielu innych czynników. Pracując w SG, możesz liczyć też na niektóre dodatki i premie. Ile można zarobić w straży granicznej w 2023 r.? Znamy dokładne stawki na poszczególnych stopniach!

📢 Taką emeryturę otrzymasz od marca 2023. Mamy nowy kalkulator emerytalny ZUS - sprawdź wysokość świadczenia Zakład Ubezpieczeń Społecznych udostępnił nowy kalkulator emerytalny na 2023 rok, który umożliwia łatwe wyliczenie przewidywanej emerytury. Teraz możesz łatwo sprawdzić, jak będzie wyglądać twoja emerytura w 2023 roku. Warto również zwrócić uwagę na to, czy miesiąc przejścia na emeryturę ma wpływ na wysokość świadczenia. Dzięki temu narzędziu wyliczenie emerytury stało się prostsze niż kiedykolwiek wcześniej. Należy jednak pamiętać, że kalkulator dostarcza jedynie orientacyjnych danych i by uzyskać dokładną kwotę, należy skonsultować się z doradcą emerytalnym w oddziale ZUS.

📢 Rulony pełne starych cennych monet. Dzieci podzieliły skarb między siebie [ZDJĘCIA] To było kilkaset srebrnych monet. W 1966 roku chłopcy grający w piłkę w Białym Borze znaleźli prawdziwy skarb. Na stałe znajduje się on w słupskim muzeum. Część monet prezentowana jest obecnie w muzeum w Człuchowie. Oto historia skarbu.

📢 Takie emerytury brutto i netto dostają seniorzy od marca 2023. Oto tabela wyliczeń Takie emerytury brutto i netto dostają seniorzy od marca 2023. W tym roku stawki emerytur wrosły na innych zasadach, niż dotychczas. Niektórzy emeryci mogą liczyć na waloryzację kwotową, a inni procentową. Wiemy też o ile wzrosła emerytura minimalna. Poznaj szczegóły. 📢 Horoskop dzienny na piątek 24 marca 2023. Jakie niespodzianki przygotował los? Zobacz horoskop zodiakalny wróżki Estery Horoskop dzienny na piątek 24 marca 2023. Wróżka Estera przedstawia horoskop zodiakalny. Co jest Ci dzisiaj pisane? Jakie czekają Cię niespodzianki? Sprawdź horoskop na dziś dla każdego znaku zodiaku i staw czoła wyzwaniom, które przygotował Ci los. Horoskop podajemy dla każdego znaku oddzielnie w galerii zdjęciowej. 📢 W tych miastach w Kujawsko-Pomorskiem mieszka najwięcej kawalerów. Dominują w małych miasteczkach Sprawdziliśmy, w jakich miastach w Kujawsko-Pomorskiem jest najwięcej kawalerów, gdzie najmniej mężczyzn decyduje się na ożenek, gdzie statystycznie jest największy odsetek singli. Okazuje się, że liderują trzy gminy z jednego powiatu w regionie. O ile najwięcej panien jest w największych miastach w Kujawsko-Pomorskiem, to kawalerowie dominują w małych miasteczkach. I to głównie we wschodniej części województwa.

📢 Tak wygląda dziś Linda Evans, czyli słynna Krystle z serialu "Dynastia". Niedawno skończyła 80 lat. Zobaczcie zdjęcia! [24.03.2023] Tak dziś wygląda Linda Evans, czyli Krystle z serialu "Dynastia". Niedawno skończyła 80 lat! Linda Evans w latach 80. i 90. XX wieku podbiła serca fanów na całym świecie, również w Polsce. Wszystko za sprawą serialu "Dynastia", w którym zagrała główną rolę Krystle Carrington. Wówczas urzekała pięknym uśmiechem i niezwykłą urodą. Była ikoną elegancji i luksusu. I dziś wygląda wspaniale. Zobaczcie, jak prezentuje się kobieta, którą w XX wieku kochały miliony.

📢 Tauron GTK Gliwice - Rawlplug Sokół Łańcut 87:86. Wielkie emocje w końcówce. Gliwiczanie znów ograli beniaminka ZDJĘCIA KIBICÓW I MECZU W rozegranym 23 marca meczu 24. kolejki Energa Basket Ligi Tauron GTK Gliwice pokonał Rawlplug Sokół Łańcut 87:86. Gliwiczanie znów ograli beniaminka EBL odnosząc ósme ligowe zwycięstwo w tym sezonie. Zobaczcie zdjęcia kibiców i meczu Tauron GTK Gliwice - Rawlplug Sokół Łańcut.

📢 Tak imprezuje i wypoczywa Iga Świątek. Tenisistka znajduje czas nie tylko na sport. Zobacz prywatne zdjęcia gwiazdy [16.03] Iga Świątek prywatnie. Na kortach Indian Wells polska tenisistka walczy o sukces w zawodach, które są nazywane nieoficjalnym piątym turniejem wielkoszkolemowym. W USA Świątek idzie jak burza i ma szansę na kolejne zwycięstwo w tej imprezie. Niespełna 22-letnia zawodniczka skupia się oczywiście przede wszystkim na sporcie, ale w swoich mediach społecznościowych potrafi odsłonić choć trochę szczegółów ze swojego życia prywatnego. Kliknij w przycisk "Zobacz galerię" i przekonaj się, jak Iga Świątek żyje na co dzień.

📢 Kujawsko-Pomorskie: Takie tanie domy do remontu można kupić w regionie. Zobacz zdjęcia! Szukacie tanich nieruchomości w regionie kujawsko-pomorskim? Może warto zobaczyć ogłoszenia z portalu OtoDom.pl, które dotyczą niedrogich domów, które wymagają remontu. Więcej szczegółów w naszej galerii.

📢 Tak żyje i wypoczywa Marcelina Zawadzka. Gwiazda Polsatu kocha rajskie podróże [zdjęcia - 24.03.2023] Marcelina Zawadzka jest jedną z najbardziej popularnych prezenterek telewizyjnych w naszym kraju. Przez wiele lat związana była z Telewizją Polską, a od 2021 r. pracuje dla Polsatu, gdzie jest współprowadzącą "Farmy". Miss Polonia 2011 uwielbia podróżować i chętnie dzieli się z fanami zdjęciami ze swoich egzotycznych wypraw. Mamy prywatne zdjęcia Marceliny Zawadzkiej! 📢 W takiej kuchni gotuje Maryla Rodowicz. Zaglądamy do jej posiadłości pod Warszawą! [24.03.2023] Tak Maryla Rodowicz urządziła swoją kuchnię w willi pod Warszawą. Własne pierogi na święta, słodkości i przysmaki dla ukochanych kotów - tak gotuje Maryla Rodowicz. Zobacz jak mieszka i żyje królowa polskiej sceny muzycznej. Zaglądamy do środka jej posiadłości w Konstancinie.

📢 Co będzie z Rosją po upadku Putina? Wieszczą jej los imperium carów i Związku Sowieckiego Na Ukrainie i na Zachodzie coraz więcej mówi się o rozpadzie Rosji w przypadku jej wojennej klęski i upadku władzy Władimira Putina. Czy jednak są podstawy, by zakładać taki kryzys moskiewskiej despocji jak w 1917 i w 1991 roku? 📢 Waloryzacja 2023 tabela netto i brutto emerytury od marca. Takie pieniądze dostaną emeryci po waloryzacji 23.03.2023 Oto tabela netto i brutto emerytur wypłacanych w marcu. Według tabeli waloryzacji 2023 emerytury wzrosły o minimum 250 złotych brutto! Zobacz tabela emerytur brutto i netto po waloryzacji w marcu 2023. Wskaźnik waloryzacji emerytur wyniósł o 14,8 procent. Sprawdź, jakie są teraz stawki emerytur.

📢 Zmarł najstarszy mężczyzna zamieszkujący województwo podlaskie. Bielszczanin Jan Winiarski miał 105 lat Zmarł Jan Winiarski. Mieszkaniec Bielska Podlaskiego miał ponad 100 lat i był najstarszym mężczyzną, który mieszkał na terenie województwa Podlaskiego. Tą przykrą wiadomość za pośrednictwem FB podzielił się burmistrz miasta Jarosław Borowski.

📢 T-Mobile wyłącza swoją sieć 3G na Dolnym Śląsku. Wymień kartę, jeśli masz ten telefon! [LISTA] W 2022 roku sieć T-Mobile informowała, że rozpoczęła w Polsce proces stopniowego wyłączania technologii 3G. Operator chce zwolnić swoje częstotliwości dla nowszych generacji, m.in. rozwijającej się 5G. Jakie konsekwencje czekają użytkowników niektórych telefonów i smartfonów? Sprawdziliśmy. 📢 Tajemnicza śmierć "magika Putina". Pomagał satrapie w wyborach prezydenckich Wydłuża się lista tych, którzy byli kiedyś lojalni wobec Putina, a teraz odchodzą ze świata w tajemniczych okolicznościach. Jak choćby Władimir Czurow. Był szefem Rosyjskiej Centralnej Komisji Wyborczej. 📢 Pałace i stare wille na sprzedaż. Ile kosztują wyjątkowe nieruchomości w Lubuskiem? Stare wille i pałacyki to prawdziwe perełki. Choć większość z nich wymaga remontu, to jednak zachwycają architekturą i położeniem. Oto kilka ciekawych nieruchomości w Lubuskiem, które czekają na nowego właściciela. Ceny zaczynają się od 369 tys. zł.

📢 Aurelia Radecka przeżyła koszmar. Uczestniczka drugiej edycji "The Voice Kids" pobita przez kolegów Sława ma często swoje ciemne strony. W tej historii stała się ona istnym koszmarem dla Aurelii Radeckiej. Uczestniczka drugiej edycji "The Voice Kids" została pobita przez kolegów z klasy. Jak do tego doszło? 📢 F-16 nad Łodzią! Myśliwce latają nad naszym miastem. WIDEO, ZDJĘCIA Na łódzkim pojawiły się myśliwce F-16.

📢 Sesja Rady Miejskiej w Koszalinie. Radni za zmianami w planie zagospodarowania przestrzennego miasta. W Jamnie powstanie pole golfowe Trzech ważnych zmian dotyczących planów zagospodarowania przestrzennego miasta dokonali na czwartkowej sesji miejscy radni z Koszalina. Zgodzili się m.in. na wpisanie do planu dla Jamna pola golfowego. Obronili też wiceprzewodniczącego Artura Wiśniewskiego. 📢 Mężczyzna wypadł z okna na 10. piętrze wieżowca na Widzewie. Upadł na chodnik, którym na szczęście nikt nie przechodził ZDJĘCIA O mały włos od podwójnej tragedii przy ul. Bartoka na Widzewie. Policjanci pod nadzorem Prokuratury Rejonowej Łódź-Widzew wyjaśniają okoliczności śmierci mężczyzny, którego ciało odkryto we wtorek (21 marca) na chodniku przy ul. Bartoka na Widzewie.

📢 TE ŁAZIENKI TO KOSZMAR lokatorów, zafundowany przez budowlańćow! Niewiarygodne, że takie fuszerki mogą się zdarzyć! Zgodzicie się, że łazienka to najważniejsza przestrzeń w domu? Dobrze urządzona jest nie tylko miejscem, gdzie się myjemy, ale też może być domowym spa, oazą spokoju i relaksu. Piękna łazienka może też podnosić wartość domu. Zajrzyjcie jednak do łazienek, w których ewidentnie poszło coś nie tak. Oto zaskakujące „łazienkowe rozwiązania” z facebookowego profilu pod nazwą Fuszerka Sp. z o.o., który pokazuje je z przymrużeniem oka. KLIKNIJ W GALERIĘ ZDJĘĆ/PRZESUŃ KURSOR W PRAWO 📢 4 liga podkarpacka. Adam Onyszczuk typuje wyniki 20. kolejki Przed nami 20. kolejka zmagań w 4 lidze podkarpackiej. Sprawdź jakie wyniki nadchodzących spotkań wytypował Adam Onyszczuk - członek zarządu Podokręgu Rzeszów oraz znany w social media jako #DziałaczWterenie.

📢 Buble, niedoróbki i budowlana prowizorka. Gang majstrów niedoli znów atakuje. Polska (i nie tylko) myśl budowlana w krzywym zwierciadle Gang majstrów niedoli nie powiedział ostatniego słowa. Przed wami nowe buble, niedoróbki i budowlane prowizorki, które wołają o pomstę do nieba. Polska (i nie tylko) myśl budowlana w krzywym zwierciadle solidności. Fachowcy bez grama talentu, choć z ogromną wyobraźnią atakują naiwnych zleceniodawców. Galeria zdjęć to prawdziwy hit internetu!

📢 Steven Seagal otworzył w Moskwie akademię aikido. Ma przygotowywać młodych żołnierzy Steven Seagal, kiedyś znany aktor filmów akcji, dziś przede wszystkim piewca Władimira Putina, otworzył w Moskwie szkołę aikido, sztuki walki, której jest mistrzem. Jak twierdzą rosyjskie media, ma ona pomagać młodym Rosjanom przygotować się od służby w rosyjskich siłach zbrojnych 📢 Nowe ostrzeżenia GIS: Salmonella w kefirze. Partia produktu została wycofana ze sprzedaży (23.03.2023) GIS alarmuje o wycofaniu ze sprzedaży kefiru, metki tatarskiej i pasty z bakłażanów, dostępnych w popularnych sklepach. Główny Inspektor Sanitarny znalazł uchybienia. Lista podejrzanych artykułów jest długa, podobnie jak sklepów, które zajmowały się ich dystrybucją. Sprawdź w domu, czy nie masz artykułów wycofanych przez GIS. Wiele z nich może zaszkodzić Twojemu zdrowiu. Przedmioty wciągnięte na czarną listę GIS należy zwrócić do sklepu, bądź się ich pozbyć!

📢 Tauron/Re-Plast Unia Oświęcim – GKS Tychy. Najpierw łzy szczęścia, a potem rozpaczy, Zdjęcia kibiców Miało być tak pięknie. Oświęcimianie objęli prowadzenie w decydującym meczu półfinału hokejowego play-off. Kibice dobrze się bawili. Rzeczywistość okazała się jednak bardziej brutalna. Skończyło się ostatecznie porażką 1:2 i to tyszanie zagrają w wielkim finale z GKS Katowice. Po ostatniej syrenie niejednemu z oświęcimskich kibiców łza się oku zakręciła. Przed Tauron/Re-Plast Unią Oświęcim walka o brązowy medal z Cracovią. Może będzie okazja otrzeć łzy z policzków i przeżyć choć chwile radości...

📢 Tak mieszka Dawid Kubacki i Marta Kubacka. Zobacz wyjątkowy dom skoczka w górach. Jak mieszka Dawid Kubacki z ukochaną żoną i córkami? Dawid Kubacki to lider tegorocznego Pucharu Świata w skokach narciarskich oraz mąż i ojciec, który z powodu poważnej choroby żony musiał nagle zakończyć sezon w tym roku. Zaglądamy do pięknego domu sportowca w górach. Sprawdź, jak mieszka Dawid Kubacki z żoną Martą Kubacką i córkami. Zobacz, góralski dom ulubionego skoczka Polaków na malowniczym Podhalu. 📢 Tornado na przedmieściach Los Angeles. Zerwało dachy i linie energetyczne Tornado nawiedziło w środę przedmieścia Los Angeles, zrywając dachy i linie elektryczne. Prędkość wiatru sięgała 177 kilometrów na godzinę; ranna została jedna osoba. Było to najsilniejsze tornado na obszarze największej metropolii stanu Kalifornia od marca 1983 roku.

📢 Dom z Big Brothera. Kiedyś piękna rezydencja, a dzisiaj to ruina. Jak wygląda teraz? Mamy zdjęcia Wielka, nowoczesna rezydencja z wielkimi oknami i dwoma basenami. Dom z pierwszej nowej edycji "Big Brothera" zrobił niesamowite wrażenie zarówno na uczestnikach programu, jak i na widzach. Ten sam budynek był dobrze znany oglądającym także z innych produkcji, m.in. "Top Model" czy seriali "1983" i "Pułapki". Choć minęło zaledwie kilka lat, dzisiaj dom jest już nie do poznania. To prawdziwa ruina. Mamy zdjęcia! 📢 Te imiona przyciągają pieniądze. Sprawdź, czy twoje imię ma szczęście w finansach [LISTA] 23.03.2023 Imiona odgrywają najbardziej znaczącą rolę w naszym życiu. Kształtują cechy naszej osobowości. Imiona od dawna mają przypisywany szereg znaczeń. Co nasze imiona mówią o finansach w naszym życiu? Sprawdź, czy twoje imię ma szczęście w finansach.

📢 Mężczyźni o tych imionach są najgorszymi mężami. Mają trudny charakter [LISTA] 23.03.2023 Od początku wydają się wspaniałymi partnerami życiowymi, a po ślubie wszystko diametralnie się zmienia. Co możemy wyczytać z konkretnych imion? Zobacz, jacy mężczyźni muszą się bardzo starać w roli mężów. Potrzeba jednak więcej silnej woli - ci mężczyźni muszą się mocniej starać, aby być dobry mężami. Zobacz listę męskich imion, które mogą świadczyć o trudnym charakterze. 📢 Pytania jawne na maturę ustną z polskiego 2023. Aktualne pytania i odpowiedzi po zmianach podanych przez CKE. Tyle jest zagadnień na maturze Pytania na maturę ustną z polskiego z języka polskiego zostały okrojone. Zmiany na maturze ogłoszone 1 marca przez CKE zakładają, że nie będzie już 227 zagadnień, ale 110. Wszystkie oparte są na lekturach. Które zadania wciąż obowiązują, a które znalazły się poza pulą? W tym tekście zamieściliśmy najważniejsze informacje o egzaminie ustnym z polskiego. Znajdziecie tu aktualną listę pytań jawnych na maturę. Na bieżąco pojawiają się też odpowiedzi do pytań egzaminacyjnych. Obecnie dostępne są opracowania z „Biblii”, „Iliady”, „Mitologii”, „Antygony” Sofoklesa i „Legendy o świętym Aleksym”. Warto się nimi zainspirować.

📢 Tak mieszka Grażyna Szapołowska. GALERIA ZDJĘĆ. Piękny dom otoczony ogrodem. Jest bardzo elegancko 23.03.20213 Grażyna Szapołowska to jedna z największych gwiazd polskiego kina i teatru. 68-letnia aktorka zawsze uchodziła za symbol seksu. Pełna wdzięku i uroku gwiazda jest też aktywna w mediach społecznościowych. 📢 Tak kpią z miast w woj. łódzkim! Oto najlepsze MEMY z Brzezin, Zgierza, Bełchatowa, Głowna, Pabianic, Łęczycy, Łowicza... Internauci szydzą z miast w woj. łódzkim. Nie tylko znany Wąchock czy Radom mają swoje memy. Okazuje się, że wiele mista w naszym województwie także trafiło pod lupę dowcipnych internautów. W galerii znajdziesz najzabawniejsze memy. Oceń sam, czy są zabawne...

📢 Tak Magda Gessler zmieniała swoja fryzurę! ZDJĘCIA. Restauratorka i jej niezwykłe włosy. Jak zmieniała się fryzura Magdy Gessler? 23.03.2023 Magda Gessler to niekwestionowana gwiazda polskiej telewizji. Restauratorka jest jedną a najbarwniejszych postaci polskiego show biznesu. Wyrazista nie tylko w sposobie bycia, ale również w stroju i fryzurze. Wiele osób od lat zastanawia się jaki jest sekret jej fryzury. Czy to co nosi na głowie to jedynie efekt zaawansowanych zabiegów pielęgnacyjnych, czy raczej fryzjerskie tricki polegające na zagęszczaniu naturalnych włosów doczepianymi treskami, czy zrobiona według jej projektu peruka z naturalnych loków.

📢 Dwie emerytury dla wdowy lub wdowca. Dodatkowe świadczenie – dwie emerytury. Oto zasady, na jakich ma być przyznawane 23.03.2023 Obecnie po śmierci małżonka wdowa lub wdowiec może otrzymywać swoje własne świadczenie lub rentę rodzinną po zmarłym współmałżonku. Wybór zależy od wdowy (wdowca) i może wybrać tylko jedno świadczenie, które jest bardziej korzystne dla niejego. Jednakże wkrótce to się może zmienić: wdowom (lub wdowcom) może przysługiwać oba świadczenia. W ramach projektu "Dwie emerytury dla wdów (wdowców)" postuluje się taki scenariusz. 📢 Oto nowa lista aplikacji wycofanych z Google Play. Takie aplikacje musisz samodzielnie usunąć też z telefonu. SPRAWDŹ JAKIE 23.03.2023 Masz te apki z Google Play lub App Store ? Usuń je jak najszybciej. Sprawdź listę aplikacji na telefon, które musisz usunąć. Google Play wycofał kolejne niebezpieczne aplikacje. Aplikacje na androida oraz iOS znalazły się pod lupą specjalistów od bezpieczeństwa. Wśród nich są m.in. takie, które wyświetlają niechciane reklamy (adware). Takie niebezpieczne aplikacje w twoim telefonie mogą kraść dane lub wrażliwe informacje.

📢 Lex deweloper w Śródmieściu Łodzi. Wniosek z wymazaną nazwą inwestora i apel aktywistów o protesty przeciw inwestycji W Urzędzie Miasta Łodzi złożono kolejny wniosek o zgodę na budowę apartamentowca na prawie lex deweloper, czyli z ominięciem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W dokumentacji nie znajdziemy jednak nazwy inwestora. 📢 Nietypowa koalicja radnych zawiązała się w gminie Strzelce Opolskie na rzecz sadzenia czereśni W Strzelcach Opolskich radni PiS, PO i Mniejszości Niemieckiej połączyli siły, żeby wspólnie sadzić drzewka czereśniowe. Radni nawiązali w ten sposób do dawnych tradycji na tych ziemiach.

📢 Wypadek na A1 w Częstochowie: tir z naczepą wywrócił się na jezdnię. Zobaczcie zdjęcia z miejsca akcji Na autostradzie A1 na wysokości Bogusławic powiecie częstochowskim doszło do groźnie wyglądającej kolizji, na skutek której zablokowana została część jezdni. Kierujący samochodem ciężarowym z nieustalonych przyczyn zjechał na pobocze, a pojazd przewrócił się na bok. Na szczęście nikt nie ucierpiał w wyniku zdarzenia. W naczepie przewożone były odpady, przez co uprzątnięcie miejsca kolizji może potrwać dłużej niż zwykle. Ruch w kierunku Katowic odbywa się po dwóch pasach, jeden wciąż jest zablokowany.

📢 Niemiecki biznes wypowiedział się w sprawie inwestycji na Odrze Wbrew kreowanej narracji niemieckich polityków i ekologów, przy wsparciu polityków Platformy Obywatelskiej w Polsce, przedstawiciele izb gospodarczych nie łączą inwestycji na Odrze z ubiegłoroczną katastrofą na tej rzece. W inwestycjach dostrzegają szansę na zapobieganie podobnym katastrofom w przyszłości. 📢 Wręczyca Wielka. W dziurach w drodze posadzili bratki! Mieszkańcy małego sołectwa z humorem apelują do wójta W dziurach w drodze posadzili bratki. Do tego przygotowali tabliczki z napisem – "Ładne kwiatki". W ten oryginalny i pełen humoru sposób mieszkańcy niewielkiego sołectwa Piła Druga w gminie Wręczyca Wielka, w powiecie lublinieckim, zwrócili uwagę na gnębiący ich problem. Mają szansę na ogólnopolską sławę. Być może ich śladem pójdą inni. Wszak dziury w drodze to niekończąca się opowieść w wielu miejscach w Polsce!

📢 Robert Biedroń przyłapany na kłamstwie? Chodzi o spotkanie z premier Finlandii – Ok. 10 minut – tyle, jak ustaliła fińska prasa, trwało kurtuazyjne spotkanie premier Sanny Marin z delegacją polskiej lewicy na czele z Robertem Biedroniem. Uczestnicy spotkania przeczą relacji, jaką z rozmów z Finlandii przekazał polityk.

📢 Pobił dziadka taboretem i podpalił, gdy jeszcze żył. Wnuczek już niebawem usłyszy wyrok Kary łącznej 25 lat więzienia chce prokuratura w procesie 22-latka, oskarżonego przed białostockim sądem o zabójstwo dziadka i usiłowanie zabójstwa babci. Sprawca podpalił też dom, w którym rodzina mieszkała. Obrona kwestionuje ustalenia śledztwa, wskazuje też na naruszenie praw oskarżonego w postępowaniu przygotowawczym. Wyrok - na początku kwietnia. 📢 Zniszczona ścieżka rowerowa we Wrocławiu. Miasto oskarża złodziei, ale... kradzieży nie zgłasza Droga rowerowa wzdłuż al. Karkonoskiej, prowadząca z Wrocławia do Bielan Wrocławskich została oddana do użytku w maju 2021 r. Mimo młodego wieku, jej nawierzchnia już jest uszkodzona. Okoliczności powstania dziur i pęknięć na ścieżce dla rowerzystów są niejasne. Miasto oskarża o zniszczenia złodziei, choć nie kradzieży zgłasza.

📢 Znany sportowiec z powiatu grudziądzkiego pędził BMW z lawetą 110 km/h z przez wieś. Kara jest duża Kierowca - Patryk B., znany sportowiec z powiatu grudziądzkiego, wpadł w ręce tucholskich policjantów, gdy jechał BMW z lawetą przez Żalno z prędkością 110 km/h! Mundurowi ukarali go mandatem - 1,5 tys. złotych i zatrzymali mu prawo jazdy. Na tym jednak nie koniec jego problemów. 📢 OSM Czarnków połączy się z Mlekovitą? Trwają protesty pracowników Co będzie z Okręgową Spółdzielnią Mleczarską w Czarnkowie? Jej sytuacja zmienia się z dnia na dzień, a głośno zrobiło się przez bardzo wysokie opłaty za gaz, które rujnują sytuację finansową firmy. 📢 Najśmieszniejsze MEMY o wędkarzach! A to z okazji dawnego Dnia Wędkarza, świętowanego 19 marca. Można się pośmiać! Dzień Wędkarza niektórzy obchodzą 19 marca, inni 23 czerwca (w Dzień Ojca). Powód? W 2007 roku ustanowiony został 19 marca przez Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Delegatów PZW dla upamiętnienia powstania Polskiego Związku Wędkarskiego (19 marca 1950 roku). Ale 6 lat temu zmieniono datę na 23 czerwca, bo z początkiem lata można z tej okazji można zorganizować więcej imprez - w marcu nie zawsze sprzyja pogoda. Są tu jacyś wędkarze? A Wy kiedy świętujecie? 19 marca czy 23 czerwca? Wędkowanie dla jednych jest pasją, a dla innych wręcz stylem życia. Wiele osób w ten sposób spędza wolne weekendy, czy popołudnia. Zobaczcie najlepsze memy o wędkowaniu i wędkarzach.

📢 Chaos na torach w Warszawie. Kolejny pociąg skierowany na zły tor. „Mogło dojść do katastrofy” To już czwarty pociąg skierowany na zły tor. Znów doszło do szalenie niebezpiecznej sytuacji. Sprawę ma wyjaśniać komisja, PKP PLK wdraża „koła bezpieczeństwa”, a maszyniści odpowiadają: - Jeździmy po placu budowy. 📢 Od "portugalskich kelnerów" do burzenia Pałacu Kultury. Najbardziej kontrowersyjne transparenty kibiców Śląska Wrocław Podczas ostatniego meczu ze Stalą Mielec (1:1) kibice Śląska Wrocław bronili papieża i lżyli dolnośląskiego wojewodą Jarosława Obremskiego. Kontrowersyjnych transparentów wrocławskich fanów było w ostatnich latach więcej. Przypominamy kilka z nich.

📢 Dwie młode osoby zaginęły na Dolnym Śląsku. 15-latek pilnie potrzebuje leków! [ZDJĘCIA] W ostatnich godzinach otrzymaliśmy informację o zaginionym Jakubie Banasiu ze Świebodzic i Bartoszu Sobczaku z Lubania. Pierwszy z nich ma 15 lat i pilnie potrzebuje leków. Może przebywać we Wrocławiu. Drugi to 22-latek wyszedł z domu, nie informując bliskich, dokąd się udaje. Jeśli ktokolwiek widział zaginionych lub zna miejsce ich pobytu, proszony jest o kontakt z policją.

📢 Tragedia na terenie zakładu w Zakurzewie pod Grudziądzem. Nie żyje mężczyzna, który przewoził drewno Do tragicznego zdarzenia doszło rano w środę, 22 marca na terenie zakładu gospodarki odpadami w Zakurzewie pod Grudziądzem. Mężczyzna prowadził auto z kontenerem załadowanym drewnem. Pojazd przewrócił się zjeżdżając z górki, a kierujący nim 55-latek mimo długiej reanimacji niestety nie przeżył. 📢 Zamknięte parki, puste półki i... strach w oczach. Tak wyglądał Kraków trzy lata temu Trzy lata temu w Polsce wybuchła pandemia koronawirusa. W całym kraju zaczęły być wprowadzane kolejne obostrzenia, mające zapobiec rozpowszechnianiu się zarazy. Półki sklepowe ze środkami dezynfekującymi zaczęły świecić pustkami, wiele kontrowersji budziło m.in. zamknięcie parków. Centrum Krakowa jeszcze nigdy nie było tak ciche i opustoszałe. A w oczach mieszkańców widać było strach. Zobaczcie, jak wyglądało miasto w marcu 2020 roku.

📢 Iga Świątek wycofa się z turnieju w Miami? Walczy z kontuzją Występ Igi Świątek podczas rozpoczętego już turnieju WTA w Miami stoi pod znakiem zapytania. Polka jeszcze nie trenowała na kortach na Florydzie, a już jutro ma zagrać swój pierwszy mecz z Chinką Claire Liu. Liderka światowego rankingu zmaga się z kontuzją żeber, która trapiła ją już podczas Indian Wells.

📢 Oto najdziwniejsze zachowania w Tatrach! Nie do wiary, co turyści potrafią zrobić w górach 22.03.23 Po tym sezonie zimowym zdecydowanie najdziwniejsze zachowania turystów to zakrapiana impreza na tafli Morskiego Oka, wysypisko śmieci przy szlaku, czy pety rzucane byle gdzie. Gdy dołożymy do tego np. czekan zrobiony z drutu zbrojeniowego, kołdrę zamiast zimowej kurtki, czy słynne lekkie buty sportowe w zimie na najwyższym szczycie polskich Tatr - mamy niezły album przedziwnych zachowań turystów w górach.

📢 Stare rachunki. Po ilu latach można je wyrzucić? Jak długo należy przechowywać dokumenty? PIT, faktury, deklaracje, rachunki. 22.03.2023 Przechowywanie starych dokumentów może być problematyczne dla osób zorganizowanych i lubiących porządek. Niepotrzebne papiery mogą zajmować zbyt wiele przestrzeni i "zagracać" domowe szuflady. Warto przejrzeć zebraną papierologię i pozbyć się tego, co już straciło swoją aktualność. Sprawdź, po jakim czasie można wyrzucić rachunki, PIT-y, faktury i inne dokumenty. 📢 Ukraiński zdrajca założył sale tortur, aby mordować cywilów. Zginął w zamachu bombowym - WIDEO Ukraińcy nie darują zdrajcom, którzy wysługiwali się okupantowi i zadawali ból rodakom. Jednym z nich był Serhij Moskalenko, który gnębił swoich w okupowanym Chersoniu. Zginął od wybuchu bomby. 📢 Światowy Dzień Zespołu Downa: Osoby z zespołem Downa, które osiągnęły sukces. Słyszeliście o nich? Każdy powienien! Z okazji Światowego Dnia Zespołu Downa warto pochylić się nad tematem osób, które osiągnęły sukces. Należy zauważyć, że osoby z zespołem Downa są w stanie przekraczać wiele barier i osiągać wiele ważnych rzeczy w życiu, jak każdy inny człowiek. Jednym z celów obchodów Światowego Dnia Zespołu Downa jest zmiana spojrzenia na osoby z dodatkowym chromosomem - zamiast skupiać się na ich trudnościach, należy zwrócić uwagę na ich osiągnięcia i talenty. W ten sposób przyczyniamy się do budowania bardziej tolerancyjnego i zrozumiałego społeczeństwa. Poznajcie zatem osoby zespołem Downa, które osiągnęły sukces w wielu dziedzinach!

📢 Trzynaste emerytury zostaną wypłacone wcześniej - HARMONOGRAM WYPŁAT. Listonosze przyniosą świadczenia już w marcu Poczta Polska ma dobrą wiadomość dla emerytów: trzynasta emerytura pojawi się w ich skrzynkach wcześniej, bo już w marcu. Decyzją Zakładu Ubezpieczeń Społecznych pieniądze będą donoszone przez listonoszy pod koniec tego miesiąca. Zapoznaj się ze szczegółowym harmonogramem wypłat. 📢 Mecz Zagłębie Sosnowiec - Ruch Chorzów bez kibiców Niebieskich, ale sektor gości jest zamknięty. Na nowym stadionie nie będzie kompletu We wtorek 21 marca 2023 roku rozpoczęła się sprzedaż biletów na piłkarską Świętą Wojnę, czyli mecz Zagłębia Sosnowiec z Ruchem Chorzów. Spotkania 27. kolejki Fortuna 1. Ligi 15 kwietnia na nowym stadionie ArcelorMittal Park nie zobaczy jednak komplet 11.600 kibiców, jak w meczu otwarcia obiektu z GKS-em Katowice. Dlaczego?

📢 Takie grzechy masz na sumieniu? Za nie nie dostaniesz rozgrzeszenia w kościele. Popełniłeś grzech śmiertelny albo ciężki? Sprawdź tę LISTĘ Każdy z nas popełnia grzechy lub grzeszki. Czasem sprawa jest poważna, czasem, po prostu do wybaczenia. Część z nich odpuszczamy sobie sami. Za inne możemy odpokutować po spowiedzi świętej. Dla wierzących i praktykujących największym kłopotem mogą być grzechy ciężkie i śmiertelne. Czyli jakie? Sprawdź, czy nie popełniłeś tych grzechów. 📢 Takie sztuczki stosują teraz supermarkety. Tak sklepy oszukują klientów, by kupowali więcej Sklepy i supermarkety stosują psychologiczne sztuczki i triki, by klienci kupowali więcej. Sprzedawcy sięgają do reguł psychologii, perswazji, a czasem nawet manipulacji. Często stosują nieuczciwe metody, na które prawie każdy daje się złapać. Chodzi o to, by skłonić klientów do kupowania rzeczy, których nie planowali kupować i do wydawania większej ilości pieniędzy. Oto lista sztuczek, jakie stosują supermarkety, by klienci kupowali więcej. Poznaj je teraz w naszej galerii.

📢 Uważaj, gdy jesz banany na śniadanie. To „najgorsza rzecz, jaką można zjeść" - to dzieje się z naszym organizmem po bananach Wiele osób je banany na śniadanie. Niektórzy dodają je do musli, inni jedzą je bez dodatków. Owoc ten jest uważany za prawdziwy klasyk śniadaniowy. Niektórzy eksperci mówią jednak, że banany na śniadanie to wcale nie jest najlepszy wybór, 📢 Głosujesz na Tuska lub SLD? Do tego hotelu w Wielkopolsce nie masz wstępu. Mamy komentarz właściciela 20 marca w mediach społecznościowych pojawiło się zdjęcie właściciela konińskiego Hotelu Pałacyk stojącego przed drzwiami wejściowymi, na których wywieszono kartki wskazujące na selekcję osób. Na teren obiektu nie mają wstępu „komuchy i „SLD” , a „kto głosuje na Tuska, głosuje na Hitlera”. Udało nam się porozmawiać z człowiekiem, który wywołał całe to zamieszanie. Jak tłumaczy swoje zachowanie?

📢 Rewolucyjne zmiany w kodeksie pracy 2023. Czy piątki w Polsce będą wolne? Co dalej z pracą zdalną? Nowelizacja kodeksu pracy 2023 Prezydent Andrzej Duda podpisał najnowszą nowelizację Kodeksu pracy. Zmian ma być naprawdę wiele. Pracownicy powinni dokładnie przyjrzeć się nowym ustaleniom. To prawdziwa rewolucja, a projekt ustawy znajduje się już w Sejmie. Czy będziemy pracować cztery dni? Co dalej z pracą zdalną? Czy będziemy zarabiać mniej? Sprawdzamy, jakie zmiany ma wprowadzić nowelizacja Kodeksu pracy 2023! 📢 Wiosna na sportowo w Zespole Szkół Specjalnych nr 30 w Bydgoszczy [zdjęcia] We wtorek 21 marca w Zespole Szkół nr 30 Specjalnych w Bydgoszczy odbyła się „Wiosna na sportowo” z udziałem młodych bydgoskich żużlowców: Maksymiliana Pawełczaka, Marcele Chylareckiego i Emila Maroszka. 📢 Limity płatności gotówką w 2024 roku. Ile wyniosą? Kto nie musi ich przestrzegać? Od 1 stycznia 2024 roku w Polsce obowiązywać będą nowe limity płatności gotówką. Obecnie limit dla przedsiębiorców wynosi 15 000 zł, jednak od nowego roku zostanie on obniżony do 8 000 zł. Wprowadzony zostanie również limit dotyczący transakcji z konsumentem. Sprawdź, kto nie musi przestrzegać limitu płatności gotówkowych.

📢 Tak seniorzy ze Słupska przywitali wiosnę! Tłumy przemaszerowały przez Bulwary nad Słupią [ZDJĘCIA] Tłumy słupszczan wyruszyły dziś (21.03) w południe z Rynku Rybackiego, by tanecznym krokiem przemaszerować przez Bulwary nad Słupią i wspólnie powitać wiosnę. Było radośnie, gwarnie i śpiewająco. 📢 Takie rośliny doniczkowe przyciągają szczęście, miłość i pieniądze. Warto mieć je w domu i pracy Wiele osób na całym świecie wierzy, że niektóre rośliny mają moc przynoszenia szczęścia, miłości i bogactwa. Dlaczego więc nie mieć kilku doniczek takich roślin w swoim domu? Jakie są najpopularniejsze rośliny, które przyciągają szczęście, miłość i pieniądze? Zobacz w naszej galerii.

📢 LOTTO WYNIKI 21.03.2023 r. Liczby Lotto, Lotto Plus, numery duży lotek, Multi Multi, Kaskada. Losowanie Lotto z 21.03.2023 na żywo Lotto wyniki 21.03.2023 r.! Czy losowania we wtorek, 21.03.2023 okażą się dla Ciebie szczęśliwe? Poniżej na naszej stronie publikujemy wyniki Lotto z 21.03.2023 r. Zobacz wyniki LOTTO z 21.03.2023 r.!

📢 MEMY na pierwszy dzień wiosny. Tak internauci żegnają zimę. Można się uśmiać! Przed nami ostatni zimowy weekend tego roku. Już 21 marca będziemy świętować pierwszy dzień kalendarzowej wiosny. Internauci są czujni i wrzucają już pierwsze memy z okazji tego dnia. Żegnamy zimę i witamy wiosnę, zapraszamy do naszej galerii na solidną dawkę śmiechu! 📢 „Brudna dwunastka”, czyli owoce i warzywa mające najwięcej pestycydów. Które trafiły na listę? Jak bezpiecznie jeść te produkty? Jak co roku amerykańska organizacja ekologiczna Environmental Working Group (EWG) przygotowała listę warzyw i owoców, które zawierają największe ślady pestycydów. Czy to oznacza, że powinny całkowicie zniknąć z naszego menu? W żadnym wypadku! Dowiedz się, które produkty wybierać i jak odpowiednio przygotować je do jedzenia, aby były bezpieczne dla naszego organizmu.

📢 Taki zwrot podatku dostaniesz za 2022 rok. Mamy tabelę wyliczeń zwrotu podatku Pierwsi podatnicy otrzymali już zwrot podatku za 2022 rok. Pieniądze z Urzędu Skarbowego dostaną osoby, które w zeznaniu podatkowym miały nadpłatę podatku. Na zwrot podatku ze skarbówki mogą liczyć pracownicy etatowi, zleceniobiorcy, emeryci, samotni rodzice oraz rodziny z dziećmi. Mamy tabelę wyliczeń zwrotu podatku za 2022 rok. Sprawdź, ile pieniędzy musi ci oddać skarbówka.

📢 Dworzec PKP we Władysławowie w nowej odsłonie. Wyremontowany dworzec pięknie komponuje się z odświeżonym Domem Rybaka Dworzec PKP we Władysławowie został już otwarty i oddany do użytku podróżnych! Ku uciesze mieszkańców, którzy nie mogą powstydzić się nowej wizytówki miasta, dworzec we Władysławowie robi imponujące wrażenie i świetnie komponuje się z wyremontowanym Domem Rybaka oraz okolicami. Ponad 14-milionowa inwestycja łączy klasykę i nowoczesność. Nowy dworzec we Władysławowie ma być ułatwieniem i komfortem w podróży dla licznie odwiedzających te strony Pomorza turystów.

📢 Najmodniejsze rasy psów. Tutaj trendy zmieniają się, jak w modzie W świecie psów rasowych jest podobnie jak w świecie mody. I tutaj, i tutaj, co jakiś czas pojawiają się nowe, dominujące trendy. Widać to zwłaszcza na blokowiskach. Kilka, a czasem nawet kilkanaście lat temu na osiedlach widok osób spacerujących z dalmatyńczykami, spanielami, pinczerami miniaturowymi, pekińczykami, foksterierami, pudelkami, bokserami czy jamnikami był na porządku dziennym. Dziś psy tych ras spotkamy sporadycznie. Królują inne. A więc... które z ras psów są obecnie najchętniej wybierane jako codzienni towarzysze? 📢 For Nature Solutions Apator przygotowuje się do sezonu. Mamy zdjęcia z treningu Coraz bardziej wiosenna pogoda pozwala toruńskim żużlowcom regularnie wyjeżdżać na tor. W bieżącym tygodniu zawodnicy For Nature Solutions Apatora będą trenować codziennie, bo już w piątek czeka ich mecz sparingowy z Motorem Lublin.

📢 Brama do historii, a raczej wiele bram z bardzo ciekawą przeszłością Dawny Toruń lubi o sobie przypominać i zaskakiwać. Kilka dni temu pisaliśmy o średniowiecznej Bramie Paulińskiej, której pozostałości zostały odkryte przy okazji modernizacji sieci ciepłowniczej na Moście Paulińskim. Tego typu pamiątek pojawiało się więcej.

📢 Takie są teraz najmodniejsze kuchnie. Pomysły aranżacji Krzysztofa Mirucia - znanego z TVN i HGTV Krzysztof Miruć to architekt od zadań specjalnych w programach TVN i HGTV. W kilka dni potrafi odmienić wnętrze każdego domu i mieszkania, dba o każdy szczegół od projektu po ostateczną aranżację. W swoich projektach bardzo często zajmuje się remontem kuchni. Postanowiliśmy sprawdzić, jakie kuchnie są teraz najmodniejsze i w co warto zainwestować. Zobaczcie aranżacje serca domu według Krzysztofa Mirucia. 📢 Nawiedzone domy, duchy i zjawy oraz gigantyczny psychiatryk. Opolskie historie z dreszczykiem Nawiedzony dom w Byczynie, kamienica w Kluczborku ze zjawą zmarłej staruszki, gigantyczny zakład psychiatryczny i ukryta spalarnia zwłok - teorie spiskowe istnieją także w lokalnej historii.

📢 Toruń. Pogrzeb Waldemara Dąbrowskiego. Tak pożegnano "Tatę" z "Mateusza" [zdjęcia] Torunianie i przyjaciele z całej Polski pożegnali Waldemara Dąbrowskiego, twórcę Ośrodka Readapcyjnego Mateusz.

📢 Budowa drogi ekspresowej S1 Oświęcim Dankowice postępuje. Uwagę zwracają budowy wiaduktów nad zbiornikami wodnymi Ekspresowa „jedynka” na odcinku Oświęcim Dankowice będzie biegła nad kilkoma zbiornikami wodnymi, to stawy i zbiorniki retencyjne. Technicznie to spore utrudnienie dla budowlańców, którzy muszą wybudować wcześniej podpory wiaduktu w środku takiego zbiornika. Jak te prace wyglądają? Oto zdjęcia z marca tego roku. Przypomnijmy, że prace ruszyły tam dopiero jesienią ubiegłego roku. 📢 Wyjątkowe znalezisko w Mielnie podczas prac na brzegu Bałtyku [ZDJĘCIA] Pracownicy firmy Hydrobud, która wzmacnia wybrzeże Bałtyku na wysokości Mielna, chroniąc kurort przed sztormami, wyciągnęli z morza wrak łodzi.

📢 Tak wygląda dziś Linda Evans, czyli słynna Krystle z serialu "Dynastia". Niedawno skończyła 80 lat. Zobaczcie zdjęcia! [24.03.2023] Tak dziś wygląda Linda Evans, czyli Krystle z serialu "Dynastia". Niedawno skończyła 80 lat! Linda Evans w latach 80. i 90. XX wieku podbiła serca fanów na całym świecie, również w Polsce. Wszystko za sprawą serialu "Dynastia", w którym zagrała główną rolę Krystle Carrington. Wówczas urzekała pięknym uśmiechem i niezwykłą urodą. Była ikoną elegancji i luksusu. I dziś wygląda wspaniale. Zobaczcie, jak prezentuje się kobieta, którą w XX wieku kochały miliony. 📢 Nowa opłata dla właścicieli domów i mieszkań w 2023 roku. Oto zasady obowiązkowego od 28 kwietnia świadectwa energetycznego Nowe prawo budowlane wchodzi w życie 28 kwietnia 2023 roku. Jakie zmiany nastąpią? Właściciele mieszkań i domów będą musieli zapłacić nawet 1000 zł. Świadectwo energetyczne budynku jest dokumentem określającym zapotrzebowanie na energię. Dokument trzeba posiadać, inaczej grozi kara grzywny nawet kilka tysięcy złotych. Sprawdź szczegóły!

📢 W tych miastach w Kujawsko-Pomorskiem mieszka najwięcej singielek. Tutaj żyje sporo panien Mówi się, że pokolenie 30 + jest pokoleniem singli. Rzeczywiście z roku na rok ich przybywa. Z danych GUS wynika, że co trzecia osoba w Polsce jest samotna. Coraz więcej mężczyzn i kobiet decyduje się na życie w pojedynkę. Sprawdziliśmy, w jakich miastach w Kujawsko-Pomorskiem jest najwięcej singielek, gdzie najmniej kobiet decyduje się na zamążpójście, gdzie statystycznie jest największy odsetek panien. 📢 Oto lista osób, które nie dostaną ślubu cywilnego. Sprawdź, jakie są przeszkody, które uniemożliwiają stanąć przed ślubnym kobiercem Zawarcie związku małżeńskiego to bardzo ważne wydarzenie w życiu każdego człowieka. Małżeństwo, według kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, zawarte jest w momencie złożenia przysięgi przed urzędnikiem państwowym. Nie wszyscy jednak dostaną zgodę na taki ślub. Co to są przeszkody małżeńskie? Sprawdź szczegóły!

📢 Sprzęt od wojska za grosze! To dostaniesz w sklepie AMW online za kilka złotych! Agencja Mienia Wojskowego prowadzi swój sklep internetowy, w którym kupić możemy wiele ciekawych gadżetów wojskowych, ubrań oraz akcesoriów. Każdy miłośnik militariów z pewnością znajdzie tutaj coś dla siebie. My tym razem prezentujemy przegląd tanich rzeczy wojskowych ze sklepu online AMW. Szczegóły w galerii! 📢 Tak wyglądało życie na osiedlach w czasach PRL-u! Zobacz unikalne zdjęcia z NAC Czy życie na osiedlach w czasach PRL-u mocno różniło się w porównaniu do obecnych czasów? Jak wyglądała ówczesna architektura i jak budowano bloki? Co działo się tam na co dzień? Tego m.in. dowiecie się oglądając naszą galerię, poświęconą życiu na osiedlach w czasach PRL-u. Zobaczcie sami! 📢 Nowa opłata dla właścicieli domów i mieszkań. To nawet 1000 złotych! Od kwietnia trzeba będzie zapłacić nową opłatę za domy i mieszkania. Dotyczy to tylko niektórych, jednak pominięcie płatności może skutkować poważnymi karami. Czym jest świadectwo energetyczne? Co i gdzie trzeba złożyć? Jaka będzie kara za niedopilnowanie złożenia dokumentu?

📢 Program "Mój Prąd" w kolejnej odsłonie. Kogo obejmą dopłaty i czego dotyczą? Piąta edycja już od kwietnia Już od kwietnia obowiązywać będzie kolejna edycja programu "Mój Prąd". Dzięki temu programowi można uzyskać dopłaty na rozmaite rozwiązania związane w tańszą, bardziej ekologiczną energią. Dotychczas dopłaty obejmowały fotowoltaikę oraz magazyny energii, tym razem jednak oferta zostanie rozszerzona. W najnowszej edycji programu można uzyskać dofinansowanie na kolektory słoneczne i pompy ciepła. A jak można skorzystać z "Mojego Prądu 5.0"? Na jakie dopłaty możemy liczyć?

📢 Oto nowy Fiat 126p jako elektryk! Maluch Vision zachwyca! Jak Wam się podoba taka modyfikacja? Mamy ZDJĘCIA Tak się prezentuje nowy maluch! To naprawdę byłby motoryzacyjny hit! Nowy Maluch! Fiat 126p w elektrycznej wersji! Każdy zna Fiata 126p "malucha", który przez 28 lat był produkowany w naszym kraju. To bez wątpienia legenda rodzimej motoryzacji, która wciąż - gdy tylko pojawia się na drodze - wywołuje miłe wspomnienia i wzbudza emocje!

📢 Tak wygląda żona Piotra Adamczyka. Karolina Szymczak to piękna aktorka [zdjęcia - 24.03.2023] Karolina Szymczak i Piotr Adamczyk są razem od 2016 roku, a trzy lata później wzięli ślub. Para chroni swoją prywatność i rzadko pokazuje się razem na ściankach, ale w mediach społecznościowych raz na jakiś czas publikują wspólne zdjęcia. Mimo że aktorską parę dzieli aż 19 lat, oboje podkreślają, że są ze sobą bardzo szczęśliwi. Zobaczcie, jak wygląda żona Piotra Adamczyka. 32-letnia Karolina Szymczak to piękna modelka i aktorka. 📢 Pamela Anderson czyli słynna C.J. Parker w serialu Słoneczny patrol - tak wygląda obecnie. Zobacz, jak się zmieniła! [zdjęcia - 24.03.2023] Pamela Anderson to kanadyjska aktorka, która polscy widzowie doskonale pamiętają z kultowego serialu "Słoneczny patrol", gdzie grała ratowniczkę C.J. Parker. Serial był tak popularny na całym świecie, że producenci zdecydowali na nakręcenie filmu fabularnego "Słoneczny patrol - ślub na Hawajach", gdzie gwiazda Hollywood zagrała i boku serialowych aktorów: Davida Hasselhoffa, Yasmine Bleeth, Carmen Electry, Alexandry Paul i Jasona Momoy. Zobaczcie, jak zmieniła się Pamela Anderson od czasu "Słonecznego patrolu".

📢 Tak mieszka i żyje na co dzień Artur z "M jak miłość", czyli Robert Moskwa. Zobacz prywatne zdjęcia [24.03.2023] Robert Moskwa już od blisko 20 lat jest związany z serialem "M jak miłość", gdzie wciela się w rolę Artura Rogowskiego, męża Marii. Prywatnie aktor prowadzi bardzo aktywny tryb życia - od młodych lat trenuje karate, a także jest zawodnikiem piłkarskiej Reprezentacji Artystów Polskich. Zobacz jak mieszka i żyje na co dzień. Oto prywatne zdjęcia.

📢 Tak mieszka Alicja Bachleda-Curuś. Piękna willa w słonecznym Los Angeles jest warta fortunę [24.03.2023] Alicja Bachleda-Curuś na stałe mieszka w Stanach Zjednoczonych. Wiele lat temu aktorka próbowała podbić świat Hollywood. Popularność przyniosła jej główna rola w "Ondine". To właśnie na planie dramatu poznała Colina Farella, z którym ma syna Henrego Tadeusza. Chłopiec ostatnio z tatą pojawił się na gali Oscarów i wzbudził zainteresowanie opinii publicznej oraz samej Nicole Kidman. Zobaczcie w naszej galerii, jak mieszka Alicja Bachleda-Curuś.

📢 Porąbka Kozubnik to były luksusy w PRL. Tak to miejsce wygląda współcześnie. Część odnowiona, część w ruinie. Zobaczcie zdjęcia Porąbka Kozubnik to było miejsce, które w latach PRL-u przyciągało ogrom ludzi z Krakowskiego i Śląska, ale także z wielu różnych stron Polski. Ciągnęła ich ciekawość. Każdy chciał zobaczyć ten imponujący rozmachem ośrodek wypoczynkowy zbudowany na przełomie lat 60. i 70. ub. wieku w malowniczej dolinie Beskidu Małego. Przejdź do galerii i zobacz jak to miejsce w gminie Porąbka wygląda obecnie. 📢 Dokąd polecimy z Bydgoszczy w sezonie letnim? Port zaprezentował nową siatkę połączeń Port Lotniczy Bydgoszcz zaprezentował siatkę połączeń na sezon letni 2023. Podróżni będą mogli wybierać z czterech kierunków czarterowych – łącznie w tygodniu realizowanych będzie dziewięć lotów. 📢 Sosnowiec: tragiczny wypadek na ulicy Jedności. Samochód ciężarowy potrącił 78-latkę. Kobieta nie żyje Nie żyje 78-letnia kobieta, która została potrącona przez samochód ciężarowy na ulicy Jedności w Sosnowcu. Sosnowieccy kryminalni ustalają okoliczności tego tragicznego wypadku.

📢 Proces słupskiego radnego oskarżonego o podrobienie dokumentu kancelarii prezydenta RP Czy słupski radny Kamil B. podrobił dokument Kancelarii Prezydenta RP i podpis szefowej prezydenckiej kancelarii? Rozstrzyga to proces, w którym sąd poprawia błędy oskarżającej radnego słupskiej prokuratury. 📢 Tak mieszka Lili Antoniak z Gogglebox. Influencerka ma dom z ogrodem - tak żyje na co dzień Lili Antoniak to popularna blogerka i tiktokerka, która regularnie publikuje w mediach społecznościowych zabawne treści. Od kilku tygodni możemy ją oglądać w programie "Gogglebox. Przed telewizorem", gdzie występuje wraz z Sylwią Bombą. Kim jest nowa uczestniczka Gogglebox? Zobacz, jak żyje i mieszka na co dzień Lili Antoniak.

📢 Katarzyna Cichopek opublikowała wymowny wpis. Tak zareagowała na ataki Pauliny Smaszcz? Katarzyna Cichopek opublikowała w mediach społecznościowych wymowny wpis. Jej fani nie mają wątpliwości, że to reakcja na ostatnie ataki ze strony Pauliny Smaszcz.

📢 To są najlepsze jadłodajnie i bary w Sieradzu. To w nich zjesz najsmaczniejszy obiad. Zobacz TOP 10 lokali Gdzie w Sieradzu wybrać się na domowy obiad? Które łódzkie jadłodajnie i bary serwują dania, które smakują jak u mamy i babci? Zobacz lokale polecane przez mieszkańców Sieradza. 📢 Tak mieszka Anna Mucha. Zajrzyj do apartamentu aktorki w klimatycznej kamienicy. Zobacz komfortowe mieszkanie gwiazdy „M jak miłość” Anna Mucha to popularna celebrytka, która zdobyła rzeszę fanów, gdy wcieliła się w postać Magdy w serialu „M jak miłość”. Aktorka wraz z Jakubem Wonsem oraz córką i synem mieszka w uroczym apartamencie w centrum miasta. Koniecznie zajrzyj do eleganckiego mieszkania Anny Muchy i sprawdź, w jakich wnętrzach uwielbia relaksować się gwiazda. 📢 Nie żyje prof. Andrzej Białkiewicz, urzędujący rektor Politechniki Krakowskiej. "Wybitny architekt i naukowiec" Politechnika Krakowska poinformowała na stronie internetowej, że w środę (22 marca) zmarł rektor uczelni prof. dr hab. inż. arch. Andrzej Białkiewicz. Z Politechniką był związany przez blisko 50 lat, od wkroczenia w jej mury jako student architektury. Funkcję rektora sprawował od września 2020 r. Zmarł 22 marca w godzinach późnowieczornych w Krakowie.

📢 Tak mieszka Dawid Kubacki i Marta Kubacka. Zobacz wyjątkowy dom skoczka w górach. Jak mieszka Dawid Kubacki z ukochaną żoną i córkami? Dawid Kubacki to lider tegorocznego Pucharu Świata w skokach narciarskich oraz mąż i ojciec, który z powodu poważnej choroby żony musiał nagle zakończyć sezon w tym roku. Zaglądamy do pięknego domu sportowca w górach. Sprawdź, jak mieszka Dawid Kubacki z żoną Martą Kubacką i córkami. Zobacz, góralski dom ulubionego skoczka Polaków na malowniczym Podhalu.

📢 W lubuskich miastach zawyją syreny alarmowe. To tylko próba systemu ostrzegania W czwartek, 23 marca odbędzie się głośna próba syren alarmowych wojewódzkiego systemu ostrzegania i alarmowania – informuje Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wielkopolskim. 📢 Muriel White. Smutne życie amerykańskiej dziewczyny w bajkowym świecie śląskich pałaców. Zabiła się skacząc z okna pałacu w Dobrej 80 lat temu w Dobrej samobójczą śmiercią zginęła Muriel von Seherr-Thoss, Amerykanka, która wyszła za mąż za śląskiego arystokratę.

📢 Inspiracje na paznokcie: french, czerwone, ombre, bordo. Piękne, eleganckie paznokcie do pracy. Modne kolory i dużo wzorów 23.03.2023 Szukasz eleganckich stylizacji paznokci do pracy? Szykuje się impreza, a Ty nie wiesz jak elegancko i modnie pomalować paznokcie? Przygotowaliśmy ponad dwadzieścia inspiracji, które z pewnością Cię zachwycą! Zobacz, co jest modne wśród użytkowniczek PINTERESTA.

📢 Dzień wody 2023 – przyspieszenie zmian. Debata Kuriera Lubelskiego i Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie [ZDJĘCIA I WIDEO] Woda nie jest nieograniczonym zasobem. Należy zwracać uwagę na to, jak ważne jest zabezpieczenie wody dobrej jakości, a także jak chronić jej zasoby i jej nie zanieczyszczać. Cieszy tak duże zainteresowanie tą problematyką – mówił prof. Krzysztof Kowalczyk, rektor Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie otwierając wspólną debatę „Kuriera Lubelskiego” i Uniwersytetu Przyrodniczego, podkreślając przy tym, jak duże znaczenie mają tego rodzaju spotkania.

📢 Takie wazony i szkło jest drogie jak nigdy. Kryształy z PRL-u warte fortunę. Kolekcjonerzy zapłacą za nie majątek 23.03.2023 Piękne kryształy z okresu PRL-u cieszą się dużą popularnością wśród kolekcjonerów, którzy są w stanie zapłacić za nie kilkanaście tysięcy złotych. Jeśli jesteś zainteresowany zakupem, warto sprawdzić, ile kosztują szkła, wazony i talerze z tamtego okresu. Warto zauważyć, że ceny tych przedmiotów nigdy nie były tak wysokie jak teraz. Na portalu OLX.pl można znaleźć cenne szkła i naczynia z PRL-u. Warto zerknąć na półki w swoim domu, ponieważ takie przedmioty to prawdziwe skarby. 📢 Zobacz czy pamiętasz te rzeczy i sceny z PRL-u i początku lat 90.? Wiele osób wspomina ten okres z nostalgią! 23.03.2023 Dorastałeś w czasach PRL-u albo na początku lat 90.? Jeśli tak, to na pewno pamiętasz jak wtedy wyglądały ulice, sceny z życia a tym bardziej zwykłe przedmioty codziennego użytku.

📢 500 plus na psa i kota? To możliwe. Oto co trzeba zrobić i jakie warunki spełnić. Zasady przyznawania dodatku 23.03.2023 Osoby, które mają w swoich domach psa lub kota mogą starać się o otrzymanie specjalnego świadczenia. 500 plus na psa i kota. Jakie są zasady przyznawania dodatku? Zobacz, co trzeba zrobić, aby otrzymać wsparcie. Program ma na celu walkę z bezdomnością czworonogów. Jakie są zasady? Sprawdź szczegóły, jeśli masz u siebie w domu psa lub kota. 📢 Armia rosyjska nie ma pieniędzy na wypłaty dla żołnierzy. "Zderzyli się z rzeczywistością" Armia rosyjska nie ma pieniędzy na wypłaty dla żołnierzy. Z większości regionów, a także z okupowanego przez Rosję Krymu, napływają doniesienia o coraz poważniejszych problemach finansowych w wojsku agresora. Skala tego zjawiska nasiliła się w marcu - poinformował w środę portal Ukrainska Prawda za niezależnym rosyjskim portalem Wiorstka.

📢 CBA po raz drugi prześwietli sprawę budowy stadionu dla Sandecji Nowy Sącz? To wynik kontroli Urząd Zamówień Publicznych Centralne Biuro Antykorupcyjne ma sprawdzić czy postępowanie przetargowe na budowę stadionu miejskiego w Nowym Sączu zostało przeprowadzone z naruszeniem prawa. Mowa o aneksie na rozbudowę powstającego obiektu dla Sandecji, jaki miejska spółka NIK podpisała z Grupą Blackbird. Do CBA informacje z wyników postępowania przekazał Urząd Zamówień Publicznych, który nie wyklucza również nałożenia na spółkę kary finansowej. 📢 Auta od komornika - marzec 2023. Za ile można mieć auto z licytacji komorniczych w Polsce? Terminy, ceny, ZDJĘCIA 23.03.2023 Licytacje komornicze samochodów osobowych odbywają się niemal każdego dnia w różnych częściach Polski. W marcu 2023 roku będzie ich dziesiątki, jeśli nie setki. Może takie licytacje komornicze aut to dobry sposób na zakup niedrogiego używanego samochodu. W naszym artykule znajdziesz około 30 wybranych licytacji komorniczych aut. Sprawdź!

📢 Oni są najlepszymi mężami! Z mężczyznami o tych imionach będziesz szczęśliwa! Oni są wierni, czuli i troskliwi. Sprawdź listę! 23.03.2023 Mężczyźni o tych imionach są najlepszymi mężami! Zastanawialiście się kiedyś, czy nasze imię może mieć wpływ na nasze codzienne życie, chociażby w związku? Okazuje się, że imię, które nosimy może wiele mówić o naszych cechach charakteru. Z tymi mężczyznami będziesz szczęśliwa i będą z Tobą na całe życie. Mężczyźni o jakich imionach są uważani za szczerych i wiernych? Partnera o jakim imieniu wybrać? Sprawdźcie listę! 📢 Pyszne, niespotykane ciasta na weekend. Zobacz przepisy na wyjątkowe domowe wypieki Pyszne, wyjątkowe, niebanalne. Ciasto na weekend i do niedzielnej kawy. Zobacz sprawdzone przepisy naszych Czytelników na ciasta, którym nikt się nie oprze! Wśród nich sernik na spodzie z brownie, jabłecznik z bezą i migdałami, czy ciasto na biszkopcie z masą budyniową. Palce lizać!

📢 Tych tatuaży nie odważyłbyś się nosić. Ich właściciele są szaleni? Zobacz najgorsze tatuaże (zdjęcia) 22.03.23 Tatuaże damskie i męskie potrafią zaskoczyć wizją artystyczną ale i wykonaniem. Niektóre szokują, inne zachwycają ale dużo jest też takich, na widok których doznajemy szoku i ataku śmiechu. Co tatuują sobie ludzie? Pomysłów jest wiele - symbole, napisy, wizerunki zwierząt albo własnych dzieci. Zobaczcie najdziwniejsze, najgorsze i najśmieszniejsze tatuaże jakie powstały. Te najciekawsze zobaczyć możecie na Facebooku "Janusze Tatuażu" i "Tatuażysta płakał jak tatuował". 📢 Tak wyglądał pogrzeb aktora Emiliana Kamińskiego! ZDJĘCIA Artystę żegnało mnóstwo znanych osobistości GALERIA ZDJĘĆ 22.03.2023 Pogrzeb Emiliana Kamińskiego ZDJĘCIA. Msza święta żałobna została odprawiona w Kościele św. Karola Boromeusza. Następnie nastąpiło odprowadzenie ciała artysty na Cmentarz Wojskowy na Powązkach - Emilian Kamiński spocznie w Alei Zasłużonych. Pogrzeb ma charakter państwowy.

📢 Mężczyzna przebierał się za kobietę i kradł gadżety erotyczne Policja zatrzymała 45-letniego mężczyznę, który w przebraniu kobiety ukradł z jednego ze sklepów w Złotoryi (Dolnośląskie) kosmetyki i gadżety erotyczne o wartości 1,5 tys. zł. Złodziejowi grozi do pięciu lat więzienia. 📢 Nowa siedziba szkół doktorskich Uniwersytetu Łódzkiego otwarta. ZOBACZ ZDJECIA, FILM W środę, 22 marca 2023, została oficjalnie otwarta siedziba Centrum Szkół Doktorskich Uniwersytetu Łódzkiego. Znajduje się w dobrze znanej łodzianom i studentom Wieży Babel, czyli XIV Domu Studenckim przy ul. Matejki 21/23.

📢 Zdewastowane zostały angielskie budki pod ratuszem w Słupsku Angielskie czerwone budki telefoniczne stojące pod ratuszem w Słupsku zostały pobazgrolone czarnym sprayem. Choć nie działają od wielu lat, są charakterystycznym eksponatem w mieście, ale przede wszystkim prezentem od partnerskiego miasta Carlisle w Wielkiej Brytanii.

📢 Oto najdroższe kluby w PKO Ekstraklasie. To prawdziwy nokaut! Wystartowała runda wiosenna PKO Ekstraklasy. To doskonała okazja, żeby prześledzić wartość rynkową klubów z najwyższej klasy rozgrywkowej w Polsce. Najnowsze dane zaprezentował serwis Transfermarkt. Wszystkie kluby z elity są warte ponad 240 milionów euro. W naszej galerii znajdziecie ranking od najmniej do najbardziej wartościowego. Trzeba przyznać, że duet na czele stawki deklasuje rywali. 📢 Plac Biegańskiego w Częstochowie zostanie przebudowany? Miasto pyta mieszkańców, jak wyobrażają sobie to miejsce Jest szansa, że betonowa pustynia w postaci placu Biegańskiego w Częstochowie wreszcie zmieni swoje oblicze. Został on już formalnie przekazany do administrowania przez Centrum Usług Komunalnych w Częstochowie. To podpisało już umowę z firmą projektową, która miałaby wypracować nową koncepcję dla tego miejsca. Na razie jednak miasto prosi o pomoc mieszkańców. Do 11 kwietnia możemy zgłaszać swoje pomysły, propozycje, czy uwagi dotyczące wyglądu placu Biegańskiego.

📢 MEMY: SZEF KONTRA MY, czyli Doceń Pracownika. MEMY, które najlepiej pokazują relacje w firmach. Zgadzacie się? Samo życie i dużo śmiechu! Mówcie co chcecie, ale internet wie, jak pośmiać się z relacji na linii szef/pracownik. Bo jak w każdej firmie, w tej relacji zawsze będą zgrzyty, co nie? No bo szef zawsze narzeka: a to, że się spóźniamy, a to, że jesteśmy za mało wydajni, chociaż sam wysyła maile w nocy albo o świcie, nie widząc w tym nic złego. KLIKNIJ W GALERIĘ ZDJĘĆ 📢 Pogoda na majówkę 2023. IMGW opublikowało wstępne prognozy długoterminowe. Co przyniesie długi weekend? Pogoda na majówkę 2023. Jednym z warunków udanego weekendu majowego jest sprzyjająca pogoda. Zazwyczaj to w zależności od niej ustalamy nasze plany na kilkudniowy wypoczynek. Czego możemy się spodziewać w tym roku? IMGW już teraz przedstawił długoterminową prognozę pogody na maj a synoptycy są zdania, że tegoroczna majówka będzie ciepła, temperatury mają utrzymywać się na poziomie normy wieloletniej.

📢 Nieuczciwy urzędnik z Kłobucka został zatrzymany. Zlecał przetargi po znajomości... Śląscy policjanci zatrzymali naczelnika wydziału jednego z kłobuckich urzędów oraz dwóch przedsiębiorców z powiatu częstochowskiego i kłobuckiego. - Urzędnik tak ustawiał przetargi, aby realizacja różnych przedsięwzięć trafiała do „zaprzyjaźnionych” przedsiębiorców. W ten sposób od 2021 do 2022 roku zlecono im prace za ok. 400 tys. zł - mówi podkomisarz Sabina Chyra-Giereś, oficer prasowy Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach.

📢 Obwodnica Drezdenka kończy się teraz w polu. Kiedy droga zostanie dokończona? Ciężarówki przeciskające się między budynkami mieszkalnymi, ciasne skrzyżowania i piesi, którzy muszą cierpliwie czekać na swoją kolej, aby przejść na drugą stronę jezdni. Tak wygląda teraz życie w Drezdenku, przez które w ciągu doby przejeżdża… 10 tys. pojazdów! 📢 Kraków. Przebudowa ul. 29 Listopada. Ważne zmiany i zostaną aż do końca wakacji Przebudowa al. 29 Listopada w Krakowie. Trwa i utrudnia życie mieszkańców, ale od czasu do czasu pojawia się pozytywna informacja. Kierowcy będą mogli korzystać z kolejnego odcinka nowej infrastruktury. Od 27 marca ruch kołowy zostanie przeniesiony na nowo wybudowaną jezdnię od Banacha do Kuźnicy Kołłątajowskiej. Przypomnijmy: od wakacji ubiegłego roku kierowcy korzystają z nowej jedni al. 29 Listopada na odcinku od granicy Krakowa do ul. Banacha.

📢 Wizyta Donalda Tuska w Wodzisławiu. Były banery przypominające o strzałach do górników, doszło też do słownych utarczek ZDJĘCIA Dzisiejszy (21 marca), briefing Donalda Tuska w Wodzisławiu Śląskim przebiegł w gorącej atmosferze. Na byłego premiera rządu PO-PSL czekali nie tylko dziennikarze, ale również grupa mieszkańców oraz poseł PiS Grzegorz Matusiak z górnikami, którzy przynieśli ze sobą banery, na których widniały napisy: „Dialog zamiast strzałów”, „Górnicy zasługują na godne traktowanie 2015. Pamiętamy”. Rozległy się też okrzyki „Donald nie kłam”. Tusk mówił o „złych rządach Zjednoczonej Prawicy” i o roli samorządów w odbudowie terenów pogórniczych. Zapowiedział też, że jak obecna opozycja wygra wybory, uchwali ustawę, która pomoże zrewitalizować pokopalniane nieruchomości.

📢 Moje miasto. Czas na nową filharmonię i przebudowę ronda Grzegórzeckiego Mamy już w Krakowie operę, centrum kongresowe, halę widowiskowo-sportową, stadiony, ale niczego tak nie brakuje jak nowej filharmonii. Trudno sobie wyobrazić miasto o metropolitalnych aspiracjach bez takiego obiektu z prawdziwego zdarzenia, jaki można zobaczyć choćby w Katowicach czy Wrocławiu. Przyklaskuję więc pomysłowi marszałka małopolski Witolda Kozłowskiego, by reprezentacyjny pałac muzyki wznieść przy rondzie Grzegórzeckim.

📢 Remontu bulwarów i nabrzeży Brdy na Bartodziejach w Bydgoszczy nie będzie Odcinek bulwarów i nabrzeży Brdy od ul. Żabiej do mostu Kazimierza Wielkiego na Bartodziejach w Bydgoszczy nie doczeka się w najbliższych latach drogi rowerowej i wygodnej ścieżki dla pieszych. 📢 Częstochowa w PRL-u. Tu robiliśmy zakupy, spacerowaliśmy i bawiliśmy się. Zobacz archiwalne ZDJĘCIA Stare fotografie Częstochowy wciąż zachwycają. Zobaczcie archiwalia z naszego miasta z czasów PRL-u. To czasy młodości naszych dziadków i rodziców. 📢 KOBIECA TWARZ ROKU Poznaj lepiej liderki naszej akcji Z okazji Dnia Kobiet stworzyliśmy wielką galerię Pań z naszego regionu. Nasi Czytelnicy w głosowaniu wybiorą Kobiece Twarze Roku w trzech kategoriach pokoleniowych: Córki, Matki i Kobiety dojrzałe. Prezentujemy kandydatki do tego tytułu, które dotychczas zdobyły najwięcej głosów.

📢 W Trójmieście pojawi się alternatywa dla Arki i Lechii? Sopot zaczyna stawiać na piłkę nożną Na kilka dni przed astronomiczną wiosną rozgrywki wznowiły już wszystkie ligi piłkarskie w Polsce. Do gry wrócili także w Sopocie, gdzie PDP Ogniwo tylko zremisowało z rezerwami KTS-K Luzino 2-2. Nie wynik był tu najważniejszy, a nowe rozdanie w trójmiejskiej piłce, bowiem za sprawą Marcina Krakowskiego, Pawła Galuhna i Mariusza Putrycza być może za kilka lat w Sopocie oglądać będziemy piłkę w nieco wyższej, niż siódma, lidze.

📢 Zwrot podatku za 2022 rok dla emerytów - tyle dostaniesz na konto [wyliczenia dla stawek emerytalnych] W tym roku deklaracje podatkowe składać można do 2 maja. Zwrot podatku otrzymają m.in. pracownicy etatowi, zleceniobiorcy, emeryci, samotni rodzice oraz rodziny z dziećmi. W tym artykule znajdziesz informacje na temat zwrotu podatku za 2022 rok dla emerytów. W tym roku na konta wpłynie więcej niż latach ubiegłych - to efekt zmian podatkowych (Polski Ład, Niskie Podatki). Zobacz, ile dostaniesz po rozliczeniu PIT-a.

📢 GKS Tychy - Tauron Re-Plast Unia Oświęcim 5:4. Tyszanie urwali się ze stryczka ZDJĘCIA KIBICÓW I MECZU W rozegranym 20 marca szóstym meczu półfinałowym Polskiej Hokej Ligi GKS Tychy pokonał Tauron Re-Plast Unię Oświęcim 5:4. Komplet widzów na Stadionie Zimowym obejrzał emocjonujący pojedynek, który rozstrzygnęła dopiero dogrywka. Z hokejowej Świętej Wojny zwycięsko wyszli gospodarze urywając się ze stryczka i wyrównując stan rywalizacji w play off. Ostatnie spotkanie tych drużyn, decydujące która z nich awansuje do finału, odbędzie się 20 marca w Oświęcimiu. Zobaczcie zdjęcia kibiców i meczu GKS Tychy - Unia Oświęcim.

📢 Dąbrowa Górnicza. Dusił syna na Tik Toku. Nowe, szokujące fakty. Już w lutym ojciec chłopca transmitował w sieci demoralizujące zachowanie W Dąbrowie Górniczej ojciec dusił swojego siedmioletniego syna. Matka dziecka nie reagowała, mało tego, krzyczała, że „może w końcu będzie święty spokój”. Całość tego okrutnego zachowania transmitowana była na Tik Toku. Oboje rodzice zostali już zatrzymani. Grodzi im kara do 8 lat więzienia. Okazało się, że demoralizujące zachowanie ojca chłopca pojawiło się w mediach społecznościowych już w lutym tego roku, ale nie nosiło znamion przestępstwa, więc wtedy dochodzenie w tej sprawie nie rozpoczęło się.

📢 Powołanie do wojska 2023. Rezerwa wezwie żołnierzy na ćwiczenia. Kto je otrzyma? Niektórzy będą mieli dobę, by stawić się w jednostce Wezwanie do wojska 2023. Ministerstwo Obrony Narodowej opublikowało projekt rozporządzenia w sprawie ćwiczeń wojskowych żołnierzy pasywnej rezerwy. W dokumencie zaznaczono kto i na jaki czas będzie mógł zostać wezwany na ćwiczenia wojskowe. W niektórych przypadkach rezerwiści będą mogli otrzymać powołanie na dobę przed planowanym stawiennictwem. 📢 Wizz Air rekrutuje we Wrocławiu. Ile można zarobić? Lotniczy przewoźnik potrzebuje personelu pokładowego Wizz Air poszukuje stewardess oraz stewardów. Węgierski przewoźnik organizuje rekrutacje w całej Polsce. We wtorek (21 marca) spotkanie rekrutacyjne odbędzie się we Wrocławiu. Sprawdziliśmy, jakie wymagania trzeba spełnić, żeby pracować na pokładzie samolotów Wizz Air i ile można zarobić.

📢 Szok w Dąbrowie Górniczej: ojciec dusił siedmiolatka. Matka się przyglądała. I opublikowali wszystko na TikToku. Dostali policyjne zarzuty W Dąbrowie Górniczej ojciec dusił swojego siedmioletniego syna. Matka dziecka nie reagowała, mało tego, krzyczała, że „może w końcu będzie święty spokój”. Szokuje, że nagranie tego zdarzenia zostało udostępnione w internecie na Tik Toku. Para z Dąbrowy Górniczej została zatrzymana i usłyszała zarzuty. Rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Sosnowcu Waldemar Łubniewski mówi, że rodzicom siedmiolatka z Dąbrowy Górniczej grozi do ośmiu lat więzienia.

📢 Licytacje komornicze domów w Lubuskiem. Sprawdzamy ile kosztują i gdzie znajdują się wystawione na aukcjach nieruchomości Komornicy z województwa lubuskiego wystawili na licytacje 10 domów. To mniej niż w poprzednich miesiącach. Domy na tego typu akcjach mogą być interesującą propozycją dla wszystkich, którzy szukają nowej nieruchomości. Sprawdzamy ceny i lokalizacje oferowanych na licytacjach domów.

📢 Wypadek na drodze powiatowej łączącej Warszkowo z Piaśnicą (pow. wejherowski). Na miejscu lądował śmigłowiec LPR Kierowca samochodu dostawczego zjechał na prawe pobocze i uderzył w przydrożne drzewo na dw218 w powiecie wejherowskim. Dwie osoby zostały przewiezione do szpitala. Nad sprawą pracuje policja. Do zdarzenia doszło 20 marca 2023 roku około godz. 9:00 na drodze powiatowej łączącej Warszkowo z Piaśnicą. 📢 Wysoka wygrana w losowaniu Mini Lotto padła w Pruszczu Gdańskim! Na konto gracza wpłynie pokaźna suma pieniędzy! Szczęśliwym okazało się sobotnie losowanie w grze Totalizatora Sportowego "Mini Lotto", dla jednej z osób, które swój kupon obstawiły na terenie Pruszcza Gdańskiego. Kwota wygranej robi wrażenie! 📢 Takie okolicznościowe monety wydał NBP. Zobacz, na jakie okazje Narodowy Bank Polski emitował pieniądze. Masz którąś z tych monet u siebie? Emisja monet kolekcjonerskich i okolicznościowych stanowi doskonałą okazję do uhonorowania ważnych historycznych wydarzeń, postaci oraz kultury, nauki i tradycji Polski. Monety kolekcjonerskie są wykonane z najwyższej jakości złota i srebra, a często uatrakcyjniane są poprzez dodanie elementów z innych materiałów, takich jak bursztyn, krzemień pasiasty czy szkło, lub przy użyciu technik dodatkowych, jak tampondruk, druk UV, selektywne złocenie czy matowienie laserowe. Każda moneta jest pakowana w kapsułkę i umieszczana w kolekcjonerskim etui, do którego dołączany jest certyfikat. Jest to doskonała okazja dla kolekcjonerów do poszerzenia swojej kolekcji oraz dla wszystkich zainteresowanych historią i kulturą Polski do upamiętnienia ważnych wydarzeń i postaci. W Polsce za emisję monet odpowiada Narodowy Bank Polski, który od 1995 roku regularnie co roku wydaje kilka nowych monet nawiązujących do historii współczesnej lub do postaci czy wydarzeń historycznych.

📢 Gdańsk. Bloki i falowce w dzielnicy Przymorze mają już 50 lat. Zobacz na archiwalnych zdjęciach, jak powstawały! Falowce i blokowiska gdańskiej dzielnicy Przymorze do dziś robią ogromne wrażenie. Osiedla tutaj zlokalizowane w założeniu miały być "gdańskim Żoliborzem". To miała być nowoczesna dzielnica z usługami oraz dużą ilością zieleni. Jak wyglądają dziś wie niemal każdy. Nie każdy jednak widział, jak powstawały. Zebraliśmy archiwalne zdjęcia, które prezentują proces budowy bloków i falowców na Przymorzu. Część zlokalizowanych tu bloków ma obecnie ponad 50 lat! 📢 Ukradli ochroniarzom worki wypchane pieniędzmi! Policja ze Świdnicy prosi o pomoc w zatrzymaniu złodziei Grupa mężczyzn okradła samochód firmy ochroniarskiej i uciekła. Ich łupem padły worki z pieniędzmi. Złodzieje najprawdopodobniej uciekali oplem, którego następnie spalili w lesie koło Modliszowa. Śledczy sprawdzają m.in. konwojentów i apelują do kierowców.

📢 Oto gangsterzy ścigani przez policję. Wciąż nieuchwytni cieszą się wolnością Oto gangsterzy ścigani są art. 258 Kodeksu Karnego przez podlaską oraz warmińsko-mazurską policję. Zobacz aktualne listy gończe. Może kogoś rozpoznasz? Jeśli tak, powiadom organy ścigania. Te osoby mogą być niebezpieczne! 📢 Janusze tatuażu i ich najlepsze dzieła, czyli dlaczego warto zastanowić sie dwa razy nad "dziarą" [ZDJĘCIA] Na skórę najczęściej trafiają symbole, bohaterowie filmów, portrety dzieci albo zwierzaków, cytaty. Nie jest najważniejsze co, ale także jak. Na stronach społeczności m.in. "Janusze Tatuażu" i "Tatuażysta płakał jak tatuował" na Facebooku pojawiają się zdjęcia najdziwniejszych, najbrzydszych, a czasem nie do końca zrozumiałych dzieł "mistrzów" tatuażu. O gustach się nie dyskutuje, ale my chętnie poznamy Wasze opinie. Zobaczcie!

📢 Wiosenne trendy w paznokciach 2023. Najpopularniejsze tej wiosny wzory, kolory oraz zdobienia już robią furorę. Zobacz! Wiosenne trendy w paznokciach 2023. Najpopularniejsze tej wiosny wzory, kolory oraz zdobienia już robią furorę i cieszą się ogromnym zainteresowaniem wśród kobiet. Najbliższe miesiące w świecie manicure zapowiadają się niezwykle różnorodnie – przede wszystkim pod względem kolorystyki i rozmaitych form, wykorzystujących dominujące motywy roślinne i kwiatowe. Wiosna przyniesie popularność głównie odcieniom pastelowym, a ciemne barwy pojawią się w przypadku koloru zielonego czy też w postaci czarnego albo bordowego. Najczęściej wybieranymi barwami będą zieleń, róż, fiolet, a także kolor niebieski i nude. Nie mniej popularny okaże się również pomarańczowy oraz tak zwany łososiowy. Manicure stanie się błyszczący bądź matowy, choć można też zdecydować się na zastosowanie obu form. Nadal będzie popularne łączenie kolorów w obrębie jednego paznokcia, a także dobieranie innych barw bądź wzorów do każdego z osobna. Pojawiają się na nich przede wszystkim motywy roślinne, kwiatowe, ale i koronkowe. Zobacz najciekawsze propozycje i zainspiruj się!

📢 KOBIECA TWARZ ROKU Głosowanie rozpoczęte - możesz jeszcze przesłać swoje zdjęcie. Czekają nagrody, a wśród nich trzy Toyoty AYGO X! Z okazji Dnia Kobiet stworzyliśmy wielką galerię Mieszkanek naszego regionu. 8 marca ich zdjęcia ukazały się na stronach specjalnego dodatku do gazety. W trzech kategoriach pokoleniowych - Córki, Matki i Kobiety dojrzałe - zostaną przyznane tytuły Kobiecej Twarzy Województwa Śląskiego. Laureatki z każdego miasta i powiatu otrzymają zaproszenia na wyjątkowe wydarzenie - Forum Kobiecości. Czekają na nie także wspaniałe nagrody, a wśród nich trzy samochody Toyota AYGO X!

📢 Waloryzacja emerytur w marcu 2023 roku. Pełna tabela i wyliczenia. Kwoty podwyżek zaskakują! 23.01.2023 To będzie najwyższa od wielu lat waloryzacja emerytur. Od 1 marca 2023 r. zaplanowano podwyżkę w wysokości minimum 13,8 procent. W budżecie państwa zarezerwowano środki na wzrost świadczeń oraz wypłatę 13. emerytury.

📢 Jak wyglądał i jak wygląda dziś kinoteatr "Grunwald"? [ARCHIWALNE ZDJĘCIA] Toruński Dom Żołnierza, zbudowany dzięki zbieranym w całym kraju składkom, został otwarty w marcu 1933 roku. W budynku przy ulicy Warszawskiej znajdowało się m.in. nowoczesne kino "Mars", wyposażone w aparaturę dźwiękową systemu Marconi - Zeiss - Icon o wartości 46 tysięcy złotych. Dla porównania, roczne wynagrodzenie prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wynosiło wtedy 36 tysięcy złotych, nauczyciel zarabiał natomiast nieco ponad 200 złotych miesięcznie. 📢 Najpiękniejsze nastolatki w Polsce. Finalistki konkursu Polska Miss Nastolatek 2022. Wśród nich Julia Kuszewicz z Opola [ZDJĘCIA] Polską Miss Nastolatek 2022 została natomiast 18-letnia Kalina Kosikowska z Bzowa (Kujawsko-Pomorskie). Tytuł I Polskiej Wicemiss Nastolatek otrzymała Julia Kuszewicz, 18-letnia maturzystka z Opola! Szukajcie jej na zdjęciach z numerem 21.

📢 Kobiece imiona idealne dla znaków zodiaku. Jakie imię żeńskie pasuje idealnie do danego znaku zodiaku? Sprawdź! Oto lista imion kobiecych, które najbardziej pasują do konkretnych znaków zodiaku. Czy odpowiednie połączenie imienia kobiety ze znakiem zodiaku, pod którym się urodziła może spowodować, że ich życie będzie lepsze, a cechy charakteru jeszcze bardziej wartościowe? Są osoby, które uważają, że takie rzeczy są możliwe. Sprawdźcie, jakie imiona żeńskie są sugerowane dla poszczególnych znaków zodiaku. 📢 Jerzy Dudek skończył 50 lat. Zobaczcie jak zmieniał się triumfator Ligi Mistrzów z Knurowa ZDJĘCIA Jerzy Dudek 23 marca skończył 50 lat. Pochodzący z Knurowa bramkarz jest jednym z sześciu Polaków, który zdobył Puchar Europy. W dodatku wychowanek Concordii był bohaterem finału LM w Stambule popisując się wspaniałymi interwencjami zarówno w trakcie meczu Liverpoolu z Milanem jak i w serii rzutów karnych. Zobaczcie na zdjęciach jak zmieniał się Jerzy Dudek.

📢 ZUS wypłaci tobie tysiące złotych jeśli tylko złożysz ten wniosek. Jak je zdobyć? Oto szczegóły! ZUS wypłaci tobie tysiące złotych jeśli tylko złożysz ten wniosek. W Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych środki po zmarłych mogą być dziedziczone. By do tego doszło, ubezpieczony musi wskazać osoby uprawnione do wypłaty pieniędzy po śmierci. Jak otrzymać pieniądze? Sprawdźcie! 📢 Tak żyła polska mafia w latach 90. Luksusowe życie bossów i gangsterów do dziś robi ogromne wrażenie [PRYWATNE ZDJĘCIA] Piękne kobiety, absurdalnie drogie jak na tamte czasy samochody, luksusowe, pięknie położone rezydencje z basenami... Jednym słowem niewyobrażalne bogactwo - lecz zdobyte na haraczach. Tak wyglądało życie polskich mafiosów w latach 90. Kulisy życia gangsterów ujawnił na zdjęciach Jarosław S. pseudonim Masa, jeden z kluczowych świadków w procesach Pruszkowa.

📢 Te marki pochodzą z naszego województwa i są znane w całej Polsce! Wiedzieliście o nich? Sprawdźcie sami jakie to firmy! [LISTA] Z województwa lubelskiego pochodzi wiele znanych marek! - Piwo Perła, miody Apis, kasze Janex - to kilka przykładów z naszego regionu, które są znane w całej Polsce. Jednak są też takie marki, które znamy, ale niekoniecznie zdajemy sobie sprawę, że pochodzą one z województwa lubelskiego. 📢 Te numery mieszkania przynoszą pecha. Które numery domów są szczęśliwe, a które pechowe? To mówi Twój numer mieszkania [24.03.2023] Które numery domów są szczęśliwe, a które pechowe? Jaki wpływ na życie i szczęście mieszkańców ma numer domu? Wielu astrologów uważa, że numerologia jest dokładniejsza od horoskopu. Znając numerologię mieszkania można określić między innymi to, jak będzie się żyło domownikom. Sprawdź, jak obliczyć numerologię mieszkania i zobacz, które numery domów przynoszą szczęście a które mogą sprowadzić pecha. Oto, co mówi numer domu czy mieszkania. Sprawdź to teraz w naszej galerii.

📢 Oto horoskop chiński na cały 2023. Takie znaki zodiaku będą miały szczęście w miłości i finansach [24.03.2023] Horoskopy w różnych kulturach pomagają wyczytać przyszłość z ciał niebieskich. W horoskopie chińskim każda osoba ma swojego patrona, który wpływa na jej cechy charakteru oraz pozwala przewidzieć, co czeka ją w danym roku kalendarzowym. Ezoterycy sprawdzili już horoskop chiński na 2023. Takie znaki będą miały szczęście w miłości i finansach! 📢 Najśmieszniejsze memy z serialu KLAN - najdłuższej polskiej telenoweli Jeden z najdłuższych polskich seriali to "Klan". Telenowela "Klan" powstała w 1997 roku. Niektóre memy o historii rodziny Lubiczów stały się już legendarne. Zobaczcie najśmieszniejsze memy o "Klanie". Co wcale nie dziwne - prym w memach wiedzie popularny Rysiek z Klanu. 📢 Pogrzeb Janusza Weissa GALERIA ZDJĘĆ. Znani żegnają legendarnego dziennikarza. ZDJĘCIA Pogrzeb Janusza Weissa. 10 marca zmarł Janusz Weiss - dziennikarz, satyryk, artysta kabaretowy, współzałożyciel Radia Zet. 23 marca legendarny dziennikarz spocznie na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach w Warszawie. O godzinie 14 rozpoczęła się ceremonia pogrzebowa. Dziennikarz miał 74 lata.

📢 "Ta kontrofensywa zszokuje świat". Kiedy Ukraińcy ruszą do ataku? – Uważam, że Bachmut to miejsce, dokąd rosyjska armia poszła, by umierać – ocenił Dan Rice, amerykański doradca naczelnego dowódcy ukraińskich sił zbrojnych gen. Wałerija Załużnego. Wiosną Ukraina przeprowadzi "bardzo silną kontrofensywę, która zszokuje świat" – powiedział portalowi NV Dan Rice. 📢 W Lublinie powstaje Ośrodek Dawców Szpiku. To pierwszy taki ośrodek dla dorosłych pacjentów w regionie [ZDJĘCIA] W szpitalu klinicznym nr 1 przy ul. Staszica powstaje Lubelski Ośrodek Dawców Szpiku. W ramach jego działalności możliwe będzie przeprowadzenie przeszczepów szpiku od dawców niespokrewnionych. Pierwsze zabiegi tego typu mogą odbyć się jeszcze w tym półroczu.

📢 Protest rolników przed Urzędem Wojewódzkim w Szczecinie. "Nie damy rady wyżyć" Ponad 400 rolników, nie tylko z zachodniopomorskiego, ale także z Wielkopolski rozpoczęło wczoraj swój protest przed Urzędem Wojewódzkim w Szczecinie.

📢 Kraków. Ruina dawnego portu nad Wisłą zamieni się w Marinę Krakowską z hotelem oraz biurami. Będzie unijne dofinansowanie? Jest gotowa dokumentacja projektowa, niezbędna do wybudowania na zaniedbanych terenach nieopodal mostu Kotlarskiego Mariny Krakowskiej. Odpowiedzialny za wartą około 100 mln złotych wielką inwestycję Zarząd Infrastruktury Sportowej zapowiada, że będzie aplikował o unijne dofinansowanie na jej realizację. W ramach zadania powstanie także hotel. O port z prawdziwego zdarzenia zabiegali m.in. krakowscy armatorzy. 📢 Hit czy kit? Kontrowersyjna wystawa przed GSW w Opolu. To dwie tony marmurowego tłucznia usypane po sufit pomieszczenia [WIDEO] Dwie tony marmurowego tłucznia wypełnia przestrzeń przeszklonej galerii Aneks Galerii Sztuki Współczesnej w Opolu. Wystawa wzbudza bardzo duże emocje i już stała się najpopularniejszą instalacją w historii opolskiej galerii. 📢 Kraków. Starcie taksówkarzy na ul. Jagiellońskiej. Kierowca z podciętym gardłem Na ulicy Jagiellońskiej w rejonie placu Szczepańskiego doszło do spięcia między przewoźnikami. Taksówkarz miał zostać zaatakowany przez kierowcę z przewozów na aplikację. Konflikt między tymi środowiskami przewoźników trwa od lat. Zaatakowanemu taksówkarzowi podcięto gardło, na szczęście dzięki jego refleksowi, rana nie była groźna. Zapytaliśmy policję o tę sprawę

📢 Wyjątkowy czas Podlaskich Tatarów. Wyznawcy islamu rozpoczynają miesięczny post - ramadan Wczoraj (22.03.) wieczorem rozpoczął się najważniejszy muzułmański post - ramadan. Potrwa on 30 dni, a rozpoczyna się w dziewiątym miesiącu - w oparciu o fazy księżyca - roku muzułmańskiego. Wyznawcy islamu od wschodu do zachodu słońca mają powstrzymać się od jedzenia, picia i rozrywek. Podlasie słynie m.in. z tego, że zamieszkują tu od setek lat Tatarzy, którzy mimo asymilacji zachowali tradycyjną religię - islam.

📢 Obiad bez mięsa. TOP 15 pomysłów na jarskie dania obiadowe naszych Czytelników [PRZEPISY] Obiad bez mięsa – przepisy. Nie zawsze mamy ochotę na zestaw – mięso, ziemniaki, surówka. Co można przygotować na obiad bez mięsa? Proste łazanki z kapustą i pieczarkami, cynamonowe naleśniki z jabłkami, knedle serowe, kluski kładzione z jabłkiem, gruszką i cynamonem, spaghetti z warzywami w sosie śmietanowo-serowym, bataty zapiekane z boczniakami i serem żółtym, trójkąciki z ciasta francuskiego z fetą i szpinakiem – to tylko niektóre z propozycji naszych Czytelników na pyszny obiad bez mięsa.

📢 Oto największe koty wśród ras domowych. Mogą ważyć nawet 20 kg – ranking TOP 7 Największe koty wśród ras domowych bardziej niż przyjaznego Filemona przypominają swoich większych, dzikich braci. Przy okazji na pierwszy rzut oka może nie wzbudzają pozytywnych emocji niczym kocia ferajna na czele z kotem Tip-Topem. Nie oznacza to jednak, że większych kociaków trzeba się bać. Mają one swoje atuty i można je udomowić. W naszej galerii prezentujemy największe rasy kotów domowych. 📢 Oto zabawne ogłoszenia! Zobaczcie, czego to ludzie nie wymyślą! Można pęknąć ze śmiechu. ZDJĘCIA 23.03.2023 "Przyjmę mężczyznę do pracy z prawojazdem", "Kupię dom od radnego w cenie deklarowanej w oświadczeniu majątkowym", "Zbroja na kota na bitwę pod Grunwaldem" i inne! Pomysłowość osób, które dają ogłoszenia nie zna granic. Zobaczcie w galerii dziwne i śmieszne ogłoszenia.

📢 Nowa odsłona afery z Antonim Królikowskim. Kolejny raz złamał prawo? Aktor może mieć kłopoty Od czasu zatrzymania za prowadzenie pojazdu pod wpływem niedozwolonych środków, Antoni Królikowski znalazł się na celowniku prokuratury. Teraz okazuje się, że aktor kolejny raz mógł złamać prawo. Będzie miał kłopoty?

📢 Orłowski klif coraz mniejszy. Właśnie odpadł kawałek jego ściany | ZDJĘCIA, WIDEO Z gdyńskiego klifu odpadł duży kawał jego glinianej ściany. Niestety wizytówka Gdyni z każdym rokiem jest coraz mniejsza, przeciętnie ubywa jej nawet metr rocznie. 📢 Tak mieszka Anna Mucha. Zajrzyj do apartamentu aktorki w klimatycznej kamienicy. Zobacz komfortowe mieszkanie gwiazdy „M jak miłość” Anna Mucha to popularna celebrytka, która zdobyła rzeszę fanów, gdy wcieliła się w postać Magdy w serialu „M jak miłość”. Aktorka wraz z Jakubem Wonsem oraz córką i synem mieszka w uroczym apartamencie w centrum miasta. Koniecznie zajrzyj do eleganckiego mieszkania Anny Muchy i sprawdź, w jakich wnętrzach uwielbia relaksować się gwiazda.

📢 Życie jak w bajce Patrycji Tuchlińskiej u boku miliardera Józefa Wojciechowskiego. Zobaczcie zdjęcia! Patrycja Tuchlińska, partnerka Józefa Wojciechowskiego, wiedzie luksusowe życie w podwarszawskiej willi. Modelkę i miliardera dzieli 48 lat różnicy. Ukochana 76-latka pokazuje na Instagramie jak mieszka i podróżuje. 📢 Tak dzisiaj wygląda Zdzisława Sośnicka. Zobacz, jak zmieniła się słynna słynna piosenkarka. Zdjęcia Zdzisława Sośnicka była jedną z najpopularniejszych polskich piosenkarek w latach 70. i 80. Jak wygląda dzisiaj? Kiedyś za jej urodą szalała cała Polska. Zobacz na zdjęciach, jak się zmieniła słynna piosenkarka. Tak wygląda dzisiaj Zdzisława Sośnicka. 📢 Mamy listę domów do kupienia do 80 tysięcy złotych. Oto najtańsze nieruchomości do kupienia w Polsce Dla wielu ceny nieruchomości wydają się naprawdę wysokie. Z tego też powodu często rezygnuje się z marzeń o przeprowadzce do nowego domu. Ci, których możliwości finansowe są bardziej ograniczone, wciąż jednak mają szansę na znalezienie czegoś w niższej cenie. Na terenie całej Polski nie brakuje bowiem ogłoszeń o sprzedaż budynku mieszkalnego do kwoty 80 tysięcy złotych. Choć większość takich miejsc wymaga remontu, to nadal jest to bardzo dobra oferta. Jak wyglądają i ile kosztują najtańsze domy na sprzedaż w Polsce? Przekonaj się o tym, sprawdzając naszą galerię!

📢 Ciasta bez pieczenia. Proste, łatwe i szybkie. TOP 10 sprawdzonych przepisów naszych Czytelników [PRZEPISY, ZDJĘCIA, OPIS WYKONANIA] Ciasta bez pieczenia – przepisy. Zebraliśmy TOP 10 przepisów na rewelacyjne ciasta bez pieczenia! Nie każdy z nas ma czas, by zagniatać ciasto i stać przy piekarniku. Mamy na to sposób! Pyszne ciasta 3 BIT bez pieczenia, serniki bez pieczenia, kryształek, a nawet… torty bez pieczenia. Zobacz przepisy naszych Czytelników!

📢 Samochód stoczył się do kanału Warty w Kostrzynie. W akcji strażacy, pogotowie i policja Do nietypowej sytuacji doszło nad kanałem Warty w rejonie os. Warniki w Kostrzynie nad Odrą. Do wody stoczył się samochód osobowy. Poszkodowany został jego kierowca. 📢 Filip Łobodziński sławę zdobył jako dziecko. Co dziś robi Duduś z „Podróży za jeden uśmiech”? Życie mocno go doświadczyło Choć dziś jest dziennikarzem, tłumaczem i muzykiem, wielu wróżyło mu aktorską karierę. Nic dziwnego, bo rolą Dudusia Fąferskiego w „Podróży za jeden uśmiech”, zapisał się w pamięci widzów. Filip Łobodziński porzucił jednak karierę aktorską dla pracy w mediach. W życiu prywatnym los go nie oszczędzał. Dziennikarz musiał pogodzić się ze śmiercią ukochanej córki...

📢 Tak dziś wygląda Jane Fonda. Królowa aerobiku ma 85 lat. Zobaczcie zdjęcia! [23.03.2023 r.] Jane Fonda to niezwykle popularna na świecie aktorka, która w latach 80. XX wieku mocno spopularyzowała zajęcia fitnessu. Okrzyknięto ją królową aerobiku. Po roli w filmie "Barbarella" uznano ja również symbolem seksu. Nie miała łatwego dzieciństwa. Zmagała się z bulimią i anoreksją. Niedawno skończyła 85 lat. Wygląda wspaniale. Zobaczcie zdjęcia. Poznajcie jej patenty na dobry wygląd.

📢 Te długi się nie przedawniają. Oto lista długów, które się nie przeterminują Długi mogą ulec przedawnieniu, ale tylko pod określonymi warunkami do których dochodzi bardzo rzadko, żeby nie powiedzieć, że sporadycznie. Bez wątpienia zobowiązania finansowe jakie na siebie bierzemy musimy regulować inaczej musimy się liczyć z przykrymi konsekwencjami. Jest kilka długów które nie ulegają przedawnieniu, o jakie chodzi? Zobaczcie. 📢 Metamorfoza Piotra Stramowskiego. Jak zmienił się aktor, który rozstał się z Kasią Warnke? Archiwalne ZDJĘCIA Piotr Stramowski od dawna jest związany z aktorstwem. Przez lata obecności w mediach przeszedł sporą metamorfozę. Archiwalne zdjęcia są tego najlepszym dowodem. Zobaczcie. 📢 Ten dom pod Warszawą zagrał w kilku produkcjach telewizyjnych. Był też domem "Wielkiego Brata". Teraz popada w ruinę i trafił na licytację Ten powstały przed 10 laty podwarszawski dom to absolutna perełka architektoniczna. W latach świetności wart kilkanaście milionów złotych. Nagrywano w nim „Top Model”, seriale „1983” i „Pułapka”, a także kultowy reality show "Big Brother". Dziś jednak niszczeje. Ten bardzo smutny obraz zauważyli byli uczestnicy programu "Big Brother", a także Paweł Naduk, który go zaprojektował. Apeluje także by uratować nieruchomość.

📢 Osoby, o tym imieniu piją najwięcej alkoholu! Jakie jest znaczenie imion? Zobacz wykaz imion! Można wierzyć lub nie, ale wiele cech naszego charakteru jest zależnych od tego, jak mamy na imię, a nawet tego, jakiego używamy. Osoby, o jakich imionach piją najwięcej alkoholu? Sprawdź! 📢 Moda i włosy w czasach PRL. Tak się czesano. To dopiero były fryzury! 23.03.2023 O czasach PRL-u mówi się głównie podczas wspominania kolejek do sklepów i braku podstawowych produktów. Jednak nie wszystko w tym okresie było szare i smutne. Dla wielu ludzi to lata młodości i studenckich szaleństw. Mała podróż w czasie i szczypta nostalgii? Czemu nie! Zobaczcie, jakie były najmodniejsze fryzury w czasach PRL. 📢 MODNE kolory paznokci 2023. Hitem mleczna biel, czekoladowy brąz, pomarańczowy i niebieski 23.03.23 Szukasz oryginalnych i modnych kolorów paznokci na sezon 2023? W tym roku zarówno miłośniczki minimalizmu, jak i fanki szalonych stylizacji paznokci znajdą coś dla siebie. Kolorem roku jest Viva Magenta, czyli odcień karminowej czerwieni, ale możesz też postawić na czekoladowy brąz, pomarańczowy czy soczystą zieleń. Te kolory ożywią każdą stylizację. Masz ochotę na delikatny i subtelny manicure? Wybierz mleczną biel, jasny beż lub pudrowy róż. Przygotowaliśmy ponad dwadzieścia inspiracji, które z pewnością Cię zachwycą! Zobacz, co jest modne wśród użytkowniczek PINTERESTA.

📢 Te osoby nie powinny spożywać nabiału. Lubisz mleko, twaróg albo jogurty? To może być powód twoich problemów zdrowotnych 23.03.23 Jedzenie nabiału i picie mleka szkodzi - z taką opinią można się spotkać w Internecie. Często słyszymy też, że picie mleka nie jest wskazane dla osób dorosłych i że korzyści ze spożywania go mają tylko dzieci. Ile jest w tym prawdy i co na ten temat sądzą dietetycy? Czy osoby dorosłe mogą i czy powinny spożywać nabiał? Jakie korzyści z jedzenia nabiału mamy a kto nie powinien go jeść - sprawdziliśmy.

📢 Dzikie zwierzęta są bliżej niż myślisz. Żyją tuż obok nas. Zobacz niesamowite zdjęcia i nagranie z lasów pod Poznaniem Sarny, jelenie, daniele, lisy czy wilki - te i wiele innych dziko żyjących gatunków możemy spotkać w lasach pod Poznaniem. Dzikie zwierzęta są na wyciągnięcie ręki, czasami nawet bliżej, niż nam się wydaje. Nie trzeba jechać daleko, by móc stanąć z nimi oko w oko. Znaleźć może je tak naprawdę każdy z nas - wystarczy tylko wiedzieć jak i gdzie szukać. Zobaczcie niezwykłe zdjęcia dzikich zwierząt, zrobione właśnie w podpoznańskich lasach. Robią wrażenie!

📢 Tak mieszka i żyje Pola Wiśniewska ze swoim mężem Michałem! PRYWATNE ZDJĘCIA. Kim jest? Ile ma lat? Michał Wiśniewski ma u boku piękną żonę Michał Wiśniewski i Pola Wiśniewska rok temu po raz drugi powiedzieli sobie "Tak". Lider zespołu Ich Troje urodził sie w Łodzi. Obecnie jest w formalnym związku z Polą Wiśniewską. Kim jest obecna żona 50-letniego artysty? ZOBACZ ZDJĘCIA - KLIKNIJ W GALERIĘ 📢 Oto lista aplikacji wycofanych z Google Play. Koniecznie usuń te aplikacje z telefonu Samsung, Xiaomi, Huawei. Czarna lista APK 23.03.2023 Poniżej znajduje się lista aplikacji, które zostały wycofane z Google Play w ostatnim czasie, wraz z przyczynami ich usunięcia. Ważne jest, aby zwracać uwagę na tego typu informacje, ponieważ często aplikacje te próbują wyłudzić nasze dane z telefonów z systemem operacyjnym Android. Pamiętajmy również, że warto regularnie sprawdzać alerty bezpieczeństwa i skanować telefon pod kątem niebezpiecznych aplikacji.

📢 Takie są negatywne skutki częstego picia coli. Co się dzieje z organizmem, kiedy pijesz colę. Może uzależnić! 23.03.2023 Cola to chyba najpopularniejszy napój. Gazowany, słodki, o charakterystycznym smaku. Fani coli piją ją niemal do wszystkiego, szczególnie mocno schłodzoną, z dodatkiem kostek lodu i cytryny. Stosowana również do drinków. Okazuje się, że cola pita w nadmiarze nie jest dobra dla zdrowia. Jakie są negatywne skutki picia coli? Sprawdź!

📢 Uwaga na te numery telefonów! Nigdy ich nie odbieraj i nie oddzwaniaj. Możesz stracić pieniądze 23.03.2023 Oszuści nie próżnują i wymyślają kolejne metody "jak zarobić" pieniądze kosztem niewinnych osób. Wystarczy, że jedynie odbierzemy połączenie z tych numerów, a stracimy duże pieniądze. Sprawdź jakich połączeń unikać i z jakich numerów nie odbierać telefonu. 📢 Oto piękna Teresa Werner i jej córka. Urodę ma po mamie. Obie zachwycają urodą! ZDJĘCIA 23.03.2023 Teresa Werner to jedna z najpopularniejszych gwiazd śląskiej piosenki. 64-letnia gwiazda nadal zachwyca wyglądem, a teraz pokazała jak wygląda jej córka.

📢 500 plus na psa i kota? To możliwe. Oto co trzeba zrobić i jakie warunki spełnić. Zasady przyznawania dodatku 23.03.2023 Osoby, które mają w swoich domach psa lub kota mogą starać się o otrzymanie specjalnego świadczenia. 500 plus na psa i kota. Jakie są zasady przyznawania dodatku? Zobacz, co trzeba zrobić, aby otrzymać wsparcie. Program ma na celu walkę z bezdomnością czworonogów. Jakie są zasady? Sprawdź szczegóły, jeśli masz u siebie w domu psa lub kota. 📢 Te osoby to najlepsi przyjaciele. Te imiona uchodzą za wierne, życzliwe, sympatyczne. Znaczenie imion 23.03.2023 Z nimi zaprzyjaźnisz się na całe życie. To osoby, które są życzliwe, braterskie, uprzejme, godne zaufania. Mają po prostu cechy dobrego przyjaciela. A to, jakie imię nosimy, może determinować nasz charakter. W dawnych czasach wierzono, że imiona mają funkcje magiczne i mogą determinować charakter człowieka. Zobacz listę osób, które są świetnymi przyjaciółmi.