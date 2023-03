Prezes Śląska Wrocław, Piotr Waśniewski: - Jesteśmy drużyną głośną, ale w tym sezonie gramy o stabilizację. A marzeniem jest Puchar Polski

O co gra Śląsk w sezonie 2022/23?

Do rozgrywek przystąpiliśmy z zamiarem walki o najwyższe cele, tak jak inne drużyny chcielibyśmy oczywiście grać o mistrzostwo. Życie zweryfikowało jednak to nastawienie, bo jeśli spojrzymy przez pryzmat aktualnego miejsca Śląska w tabeli, to w tej chwili, gramy po prostu o stabilizację naszej pozycji i – generalnie - roli w ekstraklasie. Mamy diametralnie przebudowaną drużynę, a w konsekwencji najmłodszą w PKO Ekstraklasie, dlatego realnie oceniając – chcielibyśmy wylądować jak najbliżej środka tabeli. Każde wyższe miejsce byłoby dużą wartością dodaną. Zarówno ze względów finansowych, wizerunkowych, jak i sportowych. Nie oszukujmy się, znacznie łatwiej i skuteczniej promuje się przecież zawodników drużyny, która zagwarantowała sobie prawo gry w pucharach, czy nawet z TOP 6. w rozgrywkach, niż z miejsc14-15. Zwłaszcza jeśli mówimy o jakimś transferze międzynarodowym. A drugim celem, o który w tym roku bardzo chcielibyśmy powalczyć - i zarazem spełnić moje osobiste marzenie, aby dodać brakujące trofeum do, że tak powiem, „gabloty prezesa” - jest wywalczenie Pucharu Polski. Wiem, że będzie okrutnie ciężko, ale dawno nie byliśmy tak blisko finału.