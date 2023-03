Przegląd prasy (24.03.2023). Zobacz prasówkę z najważniejszymi wydarzeniami z wczoraj. Bądź na bieżąco

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 23.03. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Tajemniczy obiekt przy Nord Stream 2. Potrzebna pomoc sił zbrojnych”?

Prasówka 24.03: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Tajemniczy obiekt przy Nord Stream 2. Potrzebna pomoc sił zbrojnych Duńska Agencja Energii opublikowała w czwartek zdjęcie niezidentyfikowanego obiektu, znalezionego na Morzu Bałtyckim przy biegnącym z Rosji do Niemiec gazociągu Nord Stream 2. Wstępnie oceniono, że przedmiot nie stwarza bezpośredniego zagrożenia, ma zostać wydobyty i zbadany.

Nie przegap promocji! Promocje w elektromarketach 2.03.23

📢 Apel o pomoc dla wybitnego kompozytora Jana A. P. Kaczmarka. "Jedna z najrzadszych i najcięższych chorób" Jan A. P. Kaczmarek, kompozytor, laureat Oscara zmaga się z rzadką i ciężką chorobą. Koszty związane z leczeniem i rehabilitacją są ogromne i znacząco przekraczają możliwości finansowe rodziny. Poruszający apel o włączenie się w akcję pomocową wystosowała Polska Fundacja Muzyczna.

📢 Wojna na Ukrainie 2023 na żywo. Najnowsze informacje - relacja 23 marca 2023 roku jest 393. dniem wojny. W okupowanym przez wojska rosyjskie Melitopolu w obwodzie zaporoskim na południu Ukrainy doszło w czwartek rano do eksplozji - poinformował lojalny wobec władz w Kijowie mer miasta Iwan Fedorow. Tymczasem w obwodzie ługańskim wojska rosyjskie częściowo odzyskały kontrolę nad bezpośrednimi podjazdami do miasta Kreminna; próbują też znowu zająć Kupiańsk, węzeł logistyczny w obwodzie charkowskim - poinformowało w czwartek ministerstwo obrony Wielkiej Brytanii.

Prasówka 24.03: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Wreszcie będzie prawdziwie wiosenny piątek. Będzie bardzo ciepło, nawet do 20 st. C! Noc z czwartku na piątek będzie ciepła, ale ze słabymi opadami deszczu w prawie całej Polsce – powiedziała synoptyk IMGW Małgorzata Tomczuk. W piątek najcieplej na południu kraju, gdzie temperatura dojdzie do 20 stopni Celsjusza.

📢 Tak wygląda dziś Linda Evans, czyli słynna Krystle z serialu "Dynastia". Niedawno skończyła 80 lat. Zobaczcie zdjęcia! [24.03.2023] Tak dziś wygląda Linda Evans, czyli Krystle z serialu "Dynastia". Niedawno skończyła 80 lat! Linda Evans w latach 80. i 90. XX wieku podbiła serca fanów na całym świecie, również w Polsce. Wszystko za sprawą serialu "Dynastia", w którym zagrała główną rolę Krystle Carrington. Wówczas urzekała pięknym uśmiechem i niezwykłą urodą. Była ikoną elegancji i luksusu. I dziś wygląda wspaniale. Zobaczcie, jak prezentuje się kobieta, którą w XX wieku kochały miliony. 📢 Tak wygląda teraz Katherine Kelly Lang, czyli słynna Brooke z serialu "Moda na sukces". Wkrótce skończy 62 lata! [24.03.2023] Katherine Kelly Lang to słynna amerykańska aktorka, która od 36 już lat gra Brooke w serialu "Moda na sukces". Właśnie na platformie streamingowej Red Go wystartował 34. sezon tej niekończącej się opery mydlanej. Gdy Katherine Kelly Lang rozpoczynała grę w "Modzie na sukces", miała 26 lat. Wkrótce skończy 62 lata. Zobaczcie, jak dziś wygląda Katherine Kelly Lang, czyli słynna Brooke z serialu "Moda na sukces".

📢 Donald Tusk w ogniu krytyki po pomyśle "babciowego". "Potrafi dużo obiecać" Proponujemy "babciowe", czyli 1500 zł miesięcznie dla każdej mamy, która po urlopie macierzyńskim chciałaby wrócić do pracy - ogłosił w czwartek w Częstochowie szef PO Donald Tusk. Wyjaśnił, że świadczenie miałoby przysługiwać do czasu ukończenia przez dziecko 3 lat. 📢 Tak imprezuje i wypoczywa Iga Świątek. Tenisistka znajduje czas nie tylko na sport. Zobacz prywatne zdjęcia gwiazdy [16.03] Iga Świątek prywatnie. Na kortach Indian Wells polska tenisistka walczy o sukces w zawodach, które są nazywane nieoficjalnym piątym turniejem wielkoszkolemowym. W USA Świątek idzie jak burza i ma szansę na kolejne zwycięstwo w tej imprezie. Niespełna 22-letnia zawodniczka skupia się oczywiście przede wszystkim na sporcie, ale w swoich mediach społecznościowych potrafi odsłonić choć trochę szczegółów ze swojego życia prywatnego. Kliknij w przycisk "Zobacz galerię" i przekonaj się, jak Iga Świątek żyje na co dzień.

📢 Jennifer Lopez zdradziła swój sekret. To dzięki temu zachwyca niesamowitą figurą Patrząc na Jennifer Lopez aż trudno uwierzyć, że już za kilka miesięcy skończy 54 lata. A jednak! W jaki sposób piosenkarce udaje się zachować młody wygląd i nienaganną sylwetkę? Okazuje się, że to nie takie proste i wiąże się z bardzo wczesną pobudką. 📢 Znany amerykański raper Tekashi 6ix9ine został skatowany przez grupę mężczyzn w siłowni na Florydzie - WIDEO Nie wiadomo, dlaczego grupa mężczyzn pobiła rapera Tekashi 6ix9ine na Florydzie. Muzyk ma na swoim koncie kryminalną przeszłość i współpracę ze służbami federalnymi. Być może to ściągnęło na niego zemstę. 📢 Tak mieszka i żyje na co dzień Artur z "M jak miłość", czyli Robert Moskwa. Zobacz prywatne zdjęcia [24.03.2023] Robert Moskwa już od blisko 20 lat jest związany z serialem "M jak miłość", gdzie wciela się w rolę Artura Rogowskiego, męża Marii. Prywatnie aktor prowadzi bardzo aktywny tryb życia - od młodych lat trenuje karate, a także jest zawodnikiem piłkarskiej Reprezentacji Artystów Polskich. Zobacz jak mieszka i żyje na co dzień. Oto prywatne zdjęcia.

📢 Oto horoskop chiński na cały 2023. Takie znaki zodiaku będą miały szczęście w miłości i finansach [24.03.2023] Horoskopy w różnych kulturach pomagają wyczytać przyszłość z ciał niebieskich. W horoskopie chińskim każda osoba ma swojego patrona, który wpływa na jej cechy charakteru oraz pozwala przewidzieć, co czeka ją w danym roku kalendarzowym. Ezoterycy sprawdzili już horoskop chiński na 2023. Takie znaki będą miały szczęście w miłości i finansach!

📢 W takiej kuchni gotuje Maryla Rodowicz. Zaglądamy do jej posiadłości pod Warszawą! [24.03.2023] Tak Maryla Rodowicz urządziła swoją kuchnię w willi pod Warszawą. Własne pierogi na święta, słodkości i przysmaki dla ukochanych kotów - tak gotuje Maryla Rodowicz. Zobacz jak mieszka i żyje królowa polskiej sceny muzycznej. Zaglądamy do środka jej posiadłości w Konstancinie.

📢 Tak w młodości wyglądała Magda Gessler. Była prawdziwą pięknością - zresztą zobaczcie te zdjęcia! [24.03.2023] Magdy Gessler nie trzeba nikomu przedstawiać. Niekwestionowana gwiazda TVN i ikona "Kuchennych rewolucji" jest cenną postacią w świecie social mediów. Co jakiś czas restauratorka dzieli się swoimi przemyśleniami, a także pokazuje kulisy życia prywatnego. Na przestrzeni lat wiele się zmieniła. W młodości, podobnie jak teraz, była pięknością w burzą loków. Tak zmieniła się Magda Gessler. Zobaczcie, jak wyglądała kiedyś ikona "Kuchennych rewolucji". 📢 Kasia Cichopek i Maciej Kurzajewski urządzają dom. Zobaczcie, jak będą mieszkać [24.03.2023] Kasia Cichopek i Maciej Kurzajewski cały czas są na językach. Prowadzący "Pytanie na śniadanie" niedawno ujawnili, że od pewnego czasu się spotykają. Teraz planują wspólną przyszłość. Zobaczcie w naszej galerii, jak urządzają się Kasia Cichopek i Maciej Kurzajewski.

📢 Taką Trzynastą Emeryturę dostaniesz na konto. Wszystko zależy od tego, jak wysoką masz emeryturę czy rentę [WYLICZENIA - 24.03.2023] W kwietniu ZUS rozpocznie wypłaty tzw. trzynastek. Świadczeniobiorcy otrzymają pieniądze wraz z kwietniową emeryturą albo rentą. Podajemy ile wyniesie trzynastka netto. Wszystko zależy od tego, jak wysoką mamy emeryturę czy rentę. 📢 Co będzie z Rosją po upadku Putina? Wieszczą jej los imperium carów i Związku Sowieckiego Na Ukrainie i na Zachodzie coraz więcej mówi się o rozpadzie Rosji w przypadku jej wojennej klęski i upadku władzy Władimira Putina. Czy jednak są podstawy, by zakładać taki kryzys moskiewskiej despocji jak w 1917 i w 1991 roku?

📢 Podwójna emerytura dla wdowy lub wdowca. Dodatkowe świadczenie po śmierci męża, żony. Na takich ZASADACH je dostaniesz Podwójna emerytura dla wdowy i podwójna emerytura dla wdowca. Wedle projektów będzie można ubiegać się o dwie emerytury z tytułu śmierci małżonka. Aktualnie możesz dostać rentę rodzinną lub zachować swoją emeryturę, ale nie dostaniesz obu. Jaka może być kwota nowego świadczenia dla wdowy lub wdowca?

📢 Nowe informacje ws. Marty Kubackiej. Do tego szpitala trafiła żona polskiego skoczka. To wyjątkowe miejsce Informacje o stanie zdrowia żony Dawida Kubackiego w ostatnich dniach wstrząsnęły Polską. Marta Kubacka walczy o życie. Wiadomo już, do jakiego szpitala trafiła. To szczególne miejsce dla polskiej opieki zdrowotnej. 📢 "Ta kontrofensywa zszokuje świat". Kiedy Ukraińcy ruszą do ataku? – Uważam, że Bachmut to miejsce, dokąd rosyjska armia poszła, by umierać – ocenił Dan Rice, amerykański doradca naczelnego dowódcy ukraińskich sił zbrojnych gen. Wałerija Załużnego. Wiosną Ukraina przeprowadzi "bardzo silną kontrofensywę, która zszokuje świat" – powiedział portalowi NV Dan Rice. 📢 Tajemnicza śmierć "magika Putina". Pomagał satrapie w wyborach prezydenckich Wydłuża się lista tych, którzy byli kiedyś lojalni wobec Putina, a teraz odchodzą ze świata w tajemniczych okolicznościach. Jak choćby Władimir Czurow. Był szefem Rosyjskiej Centralnej Komisji Wyborczej.

📢 Aneta Kręglicka kończy 58 lat. Modelka wciąż zachwyca. Tak teraz wygląda polska Miss Świata Aneta Kręglicka przed laty zyskała uznanie na całym świecie, zdobywając tytuł Miss Świata. Chociaż od tego osiągnięcia minęły już 34 lata, modelka cały czas zachwyca swoim wyglądem. Tak wygląda teraz! 📢 W tym państwie NATO Putin nie musi się bać. Kancelaria premiera Węgier: Gdyby Putin przyjechał do nas, nie zostałby aresztowany W zeszłym tygodniu Międzynarodowy Trybunał Karny (MTK) w Hadze wydał nakaz aresztowania prezydenta Federacji Rosyjskiej Władimira Putina. Do sprawy odniósł się szef kancelarii premiera Węgier Gergely Gulyas. Okazuje się, że Putin na Węgrzech nie musi obawiać się aresztowania.

📢 Jarosław Kret wrócił do swojej byłej partnerki. To bollywoodzka piękność. "Stara miłość nie rdzewieje" Jarosław Kret wrócił do swojej byłej partnerki. - Jest mądra, piękna, ale przede wszystkim ma piękne wnętrze. Stara miłość nie rdzewieje - mówi o hinduskiej aktorce, Tannishthy Chatterjee. Choć dzieli ich ogromna odległość, to pozytywnie patrzą na wspólną przyszłość.

📢 Aurelia Radecka przeżyła koszmar. Uczestniczka drugiej edycji "The Voice Kids" pobita przez kolegów Sława ma często swoje ciemne strony. W tej historii stała się ona istnym koszmarem dla Aurelii Radeckiej. Uczestniczka drugiej edycji "The Voice Kids" została pobita przez kolegów z klasy. Jak do tego doszło? 📢 Mapa wojny. Brutalna agresja Rosji na Ukrainę. Gdzie toczą się walki? Dziś mija 393. dzień wojny na Ukrainie. Prezydent Rosji w poniedziałek i wtorek gościł swojego chińskiego odpowiednika Xi Jinpinga. W drugim dniu rozmów Putin i Xi podpisali porozumienie, zgadzając się, że wojna nuklearna nigdy nie może mieć miejsca. Jednocześnie stwierdzono, że oba kraje są zaniepokojone rosnącą obecnością NATO w Azji i oskarżyły Waszyngton o „podważanie” globalnego bezpieczeństwa. Moskwa i Pekin zapowiedziały, że będą regularnie przeprowadzać wspólne ćwiczenia wojskowe i zacieśniać współpracę między swoimi siłami zbrojnymi.

📢 Taką trzynastą emeryturę otrzymasz. Wypłaty jeszcze w marcu. Zobacz, od czego zależy wysokość twojej emerytury lub renty! HARMONOGRAM WYPŁAT Jeszcze w marcu 2023 roku Zakład Ubezpieczeń Społecznych rozpocznie wypłaty tzw. „trzynastek”. Świadczeniobiorcy otrzymają środki na swoje rachunki bankowe wraz z kwietniową emeryturą lub rentą. Ile możesz otrzymać netto? Sprawdź aktualne wyliczenia i przygotuj się na dodatkowy przypływ gotówki.

📢 Nie żyje Wayne Swinny. Gitarzysta zespołu Saliva miał 59 lat. Zmarł podczas trasy koncertowej Nie żyje Wayne Swinny, założyciel i gitarzysta zespołu Saliva. Jak poinformowali jego bliscy, muzyk zmarł po wylewie krwi do mózgu. 📢 Seniorzy będą musieli oddawać prawa jazdy. Nowy projekt UE Unia Europejska chce zaostrzyć przepisy dotyczące prowadzenia pojazdów. Według planów Brukseli seniorzy po 70. roku życia będą musieli regularnie, co pięć lat udowadniać, że nadal są zdolni do prowadzenia auta. Pomysł już wywołuje ogromne kontrowersje. A wielu przekonuje, że to właśnie starsi kierowcy jeżdżą rozważniej i bezpieczniej niż młodzi.

📢 Książę William przed Grobem Nieznanego Żołnierza. Książę Walii złożył wieniec Książę Walii William złożył wieniec przy Grobie Nieznanego Żołnierza w Warszawie. To drugi dzień wizyty następcy brytyjskiego tronu w Polsce. W czwartek spotka się z prezydentem Andrzejem Dudą. 📢 Katarzyna Cichopek opublikowała wymowny wpis. Tak zareagowała na ataki Pauliny Smaszcz? Katarzyna Cichopek opublikowała w mediach społecznościowych wymowny wpis. Jej fani nie mają wątpliwości, że to reakcja na ostatnie ataki ze strony Pauliny Smaszcz. 📢 Steven Seagal otworzył w Moskwie akademię aikido. Ma przygotowywać młodych żołnierzy Steven Seagal, kiedyś znany aktor filmów akcji, dziś przede wszystkim piewca Władimira Putina, otworzył w Moskwie szkołę aikido, sztuki walki, której jest mistrzem. Jak twierdzą rosyjskie media, ma ona pomagać młodym Rosjanom przygotować się od służby w rosyjskich siłach zbrojnych

📢 Nowa odsłona afery z Antonim Królikowskim. Kolejny raz złamał prawo? Aktor może mieć kłopoty Od czasu zatrzymania za prowadzenie pojazdu pod wpływem niedozwolonych środków, Antoni Królikowski znalazł się na celowniku prokuratury. Teraz okazuje się, że aktor kolejny raz mógł złamać prawo. Będzie miał kłopoty?

📢 Tak mieszka Anna Mucha. Zajrzyj do apartamentu aktorki w klimatycznej kamienicy. Zobacz komfortowe mieszkanie gwiazdy „M jak miłość” Anna Mucha to popularna celebrytka, która zdobyła rzeszę fanów, gdy wcieliła się w postać Magdy w serialu „M jak miłość”. Aktorka wraz z Jakubem Wonsem oraz córką i synem mieszka w uroczym apartamencie w centrum miasta. Koniecznie zajrzyj do eleganckiego mieszkania Anny Muchy i sprawdź, w jakich wnętrzach uwielbia relaksować się gwiazda. 📢 Nie żyje prof. Andrzej Białkiewicz, urzędujący rektor Politechniki Krakowskiej. "Wybitny architekt i naukowiec" Politechnika Krakowska poinformowała na stronie internetowej, że w środę (22 marca) zmarł rektor uczelni prof. dr hab. inż. arch. Andrzej Białkiewicz. Z Politechniką był związany przez blisko 50 lat, od wkroczenia w jej mury jako student architektury. Funkcję rektora sprawował od września 2020 r. Zmarł 22 marca w godzinach późnowieczornych w Krakowie.

📢 Tak mieszka Dawid Kubacki i Marta Kubacka. Zobacz wyjątkowy dom skoczka w górach. Jak mieszka Dawid Kubacki z ukochaną żoną i córkami? Dawid Kubacki to lider tegorocznego Pucharu Świata w skokach narciarskich oraz mąż i ojciec, który z powodu poważnej choroby żony musiał nagle zakończyć sezon w tym roku. Zaglądamy do pięknego domu sportowca w górach. Sprawdź, jak mieszka Dawid Kubacki z żoną Martą Kubacką i córkami. Zobacz, góralski dom ulubionego skoczka Polaków na malowniczym Podhalu. 📢 Tornado na przedmieściach Los Angeles. Zerwało dachy i linie energetyczne Tornado nawiedziło w środę przedmieścia Los Angeles, zrywając dachy i linie elektryczne. Prędkość wiatru sięgała 177 kilometrów na godzinę; ranna została jedna osoba. Było to najsilniejsze tornado na obszarze największej metropolii stanu Kalifornia od marca 1983 roku.

📢 Salmonella w kefirze – jego spożycie może grozić zatruciem pokarmowym. GIS wycofuje wadliwą partię produktu z rynku GIS poinformował o wycofaniu z rynku partii kefiru zawierającego pałeczki Salmonelli. Wypicie wadliwego produktu może prowadzić do zatrucia pokarmowego, które może być szczególnie niebezpieczne dla dzieci, osób starszych i z obniżoną odpornością. Sprawdź, czy nie masz w lodówce skażonego napoju. 📢 Te długi się nie przedawniają. Oto lista długów, które się nie przeterminują Długi mogą ulec przedawnieniu, ale tylko pod określonymi warunkami do których dochodzi bardzo rzadko, żeby nie powiedzieć, że sporadycznie. Bez wątpienia zobowiązania finansowe jakie na siebie bierzemy musimy regulować inaczej musimy się liczyć z przykrymi konsekwencjami. Jest kilka długów które nie ulegają przedawnieniu, o jakie chodzi? Zobaczcie. 📢 Metamorfoza Piotra Stramowskiego. Jak zmienił się aktor, który rozstał się z Kasią Warnke? Archiwalne ZDJĘCIA Piotr Stramowski od dawna jest związany z aktorstwem. Przez lata obecności w mediach przeszedł sporą metamorfozę. Archiwalne zdjęcia są tego najlepszym dowodem. Zobaczcie.

📢 Centrum Zdrowia Kobiety i Noworodka WUM ukarane przez aferę z Mamą Ginekolog. Za co musi zapłacić? Początek lutego przyniósł aferę związaną z wypowiedzią Mamy Ginekolog o przyjmowaniu bliskich poza kolejką na NFZ. Niecałe dwa miesiące od wydarzenia sprawa zdaje się mieć swój finał. Fundusz przeprowadził kontrolę, w wyniku której ukarał warszawski szpital. Jakich naruszeń się dopatrzono? 📢 Ten dom pod Warszawą zagrał w kilku produkcjach telewizyjnych. Był też domem "Wielkiego Brata". Teraz popada w ruinę i trafił na licytację Ten powstały przed 10 laty podwarszawski dom to absolutna perełka architektoniczna. W latach świetności wart kilkanaście milionów złotych. Nagrywano w nim „Top Model”, seriale „1983” i „Pułapka”, a także kultowy reality show "Big Brother". Dziś jednak niszczeje. Ten bardzo smutny obraz zauważyli byli uczestnicy programu "Big Brother", a także Paweł Naduk, który go zaprojektował. Apeluje także by uratować nieruchomość.

📢 Pytania jawne na maturę ustną z polskiego 2023. Aktualne pytania i odpowiedzi po zmianach podanych przez CKE. Tyle jest zagadnień na maturze Pytania na maturę ustną z polskiego z języka polskiego zostały okrojone. Zmiany na maturze ogłoszone 1 marca przez CKE zakładają, że nie będzie już 227 zagadnień, ale 110. Wszystkie oparte są na lekturach. Które zadania wciąż obowiązują, a które znalazły się poza pulą? W tym tekście zamieściliśmy najważniejsze informacje o egzaminie ustnym z polskiego. Znajdziecie tu aktualną listę pytań jawnych na maturę. Na bieżąco pojawiają się też odpowiedzi do pytań egzaminacyjnych. Obecnie dostępne są opracowania z „Biblii”, „Iliady”, „Mitologii”, „Antygony” Sofoklesa i „Legendy o świętym Aleksym”. Warto się nimi zainspirować. 📢 Tak mieszka Grażyna Szapołowska. GALERIA ZDJĘĆ. Piękny dom otoczony ogrodem. Jest bardzo elegancko 23.03.20213 Grażyna Szapołowska to jedna z największych gwiazd polskiego kina i teatru. 68-letnia aktorka zawsze uchodziła za symbol seksu. Pełna wdzięku i uroku gwiazda jest też aktywna w mediach społecznościowych.

📢 Elin Kjos nie żyje. Szwedzka pływaczka i trenerka fitness miała 35 lat Nie żyje Elin Kjos, szwedzka pływaczka, trenerka fitness i promotorka zdrowego stylu życia. Sportsmenka zmarła na raka, którego zdiagnozowano u niej w 2020 roku. Miała 35 lat. 📢 "Sława zniesławia". Książka o życiu Krzysztofa Krawczyka zdradza tajemnice jego wyglądu Właśnie ukazała się książka "Sława zniesławia", w której Ewa Krawczyk i Andrzej Kosmala opowiadają o życiu Krzysztofa Krawczyka. W publikacji wiele uwagi poświęcono jego krytyce i walce z nią, ale nie zabrakło też różnych smaczków. Czytelnicy mogą się dowiedzieć m.in. jak gwiazdor dbał o swój wygląd.

📢 Armia rosyjska nie ma pieniędzy na wypłaty dla żołnierzy. "Zderzyli się z rzeczywistością" Armia rosyjska nie ma pieniędzy na wypłaty dla żołnierzy. Z większości regionów, a także z okupowanego przez Rosję Krymu, napływają doniesienia o coraz poważniejszych problemach finansowych w wojsku agresora. Skala tego zjawiska nasiliła się w marcu - poinformował w środę portal Ukrainska Prawda za niezależnym rosyjskim portalem Wiorstka.

📢 Oto piękna żona Bruce'a Willisa GALERIA ZDJĘĆ. Aktor cierpi z powodu choroby. Wspiera go śliczna Emma Heming Ostatnio Bruce Willis świętował swoje 68. urodziny. Jego żona Emma Heming Willis wyznała, jak radzi sobie z ciężką chorobą partnera. Bruce Willis choruje na otępienie czołowo-skroniowe, znane jako FTD. Schorzenie jest najczęściej diagnozowaną wczesną postacią demencji.

📢 Syn Edyty Górniak planuje ślub. Allan Krupa jest gotowy na poważny krok. Zdradził szczegóły Syn Edyty Górniak od jakiegoś czasu związany jest z dziewczyną o imieniu Angelika. Allan Krupa zdradził w najnowszym wywiadzie, że jest gotowy wziąć ślub ze swoją wybranką. Zdradził kilka szczegółów dotyczących ceremonii. 📢 "Szkoda, że w Polsce są jeszcze tacy politycy jak ty...". Szef ukraińskiej komisji spraw zagranicznych odpowiada Siemoniakowi To przykre, że w Polsce nadal są tacy politycy jak pan – w ten sposób szef Komisji Spraw Zagranicznych ukraińskiej Rady Najwyższej zwrócił się do Tomasza Siemoniaka. Ołeksandr Mereżko zarzucił wiceszefowi Platformy Obywatelskiej próbę zniszczenia relacji między Polską a Ukrainą.

📢 W Ugandzie grozi kara śmierci za "ciężki homoseksualizm". Przepisy przyjęto niemal jednogłośnie To jedne z najostrzejszych przepisów wymierzonych w osoby LGBT na świecie, a parlament przyjął je niemal jednogłośnie. W Ugandzie już wkrótce za niektóre czyny homoseksualne może grozić nawet kara śmierci, a za identyfikowanie się jako osoba LGBT nawet 20 lat więzienia. Uganda należy do ponad 30 afrykańskich państw, w których homoseksualizm jest przestępstwem. Przepisy w tym zakresie zostały jednak zaostrzone w miniony wtorek. 📢 Putin jak afrykański kacyk. Decyzja MTK poniżyła prezydenta Rosji Władimir Putin nie jest pierwszą głową państwa ściganą przez Międzynarodowy Trybunał Karny za zbrodnie wojenne. Ale po raz pierwszy na liście hańby znalazł się tak duży kraj, na dodatek stały członek Rady Bezpieczeństwa ONZ. Jak skończy Putin? Większość jego poprzedników z czarnej listy MTK już nie żyje, lub siedzi w więzieniu.

📢 Nie żyje Andrzej Zarębski. Polityk, dziennikarz, były rzecznik rządu miał 65 lat W środę rano zmarł Andrzej Zarębski. Był dziennikarzem, politykiem i polonistą. Był wśród działaczy pierwszej „Solidarności”. Zarębski w stanie wojennym został internowany. Był współzałożycielem NZS, czyli „Niezależnego Zrzeszenia Studentów”, które mocno sprzeciwiało się komunistom. Był posłem, rzecznikiem premiera Jana Krzysztofa Bieleckiego i posłem na Sejm. Był także członkiem Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. 📢 Tyle będzie kosztowała odbudowa Ukrainy. Bank Światowy podał konkretną kwotę Jeszcze w październiku ubiegłego roku Bank Światowy prognozował, że na odbudowę Ukrainy trzeba będzie przeznaczyć 350 mld dolarów. Z najnowszej analizy wynika, że kwota ta znacząco wzrosła i obecnie ponad dwukrotnie przekracza PKB Ukrainy z 2021 roku.

📢 Książę William spotkał się w środę w Rzeszowie z polskimi i brytyjskimi żołnierzami [ZDJĘCIA] Książę Walii rozpoczął w środę wizytę w Polsce. Jej pierwszym punktem było spotkanie w Rzeszowie z żołnierzami na terenie jednostki 3. Podkarpackiej Brygady Obrony Terytorialnej. Rozmawiał m.in. z ministrem obrony narodowej Mariuszem Błaszczakiem oraz wojewodą podkarpackim Ewą Leniart.

📢 Mężczyzna przebierał się za kobietę i kradł gadżety erotyczne Policja zatrzymała 45-letniego mężczyznę, który w przebraniu kobiety ukradł z jednego ze sklepów w Złotoryi (Dolnośląskie) kosmetyki i gadżety erotyczne o wartości 1,5 tys. zł. Złodziejowi grozi do pięciu lat więzienia. 📢 Ed Sheeran płacze, mówiąc o chorobie żony. "Spirala strachu, depresji i niepokoju". Już wkrótce dokument o życiu muzyka Już wkrótce światło dzienne ujrzy film dokumentalny o życiu Eda Sheerana. Do sieci trafił już jego zwiastun. Nie zabraknie wzruszających momentów i szczerych wyznań. W jednej ze scen widzimy, jak artysta zalewa się łzami. 📢 Robert Biedroń przyłapany na kłamstwie? Chodzi o spotkanie z premier Finlandii – Ok. 10 minut – tyle, jak ustaliła fińska prasa, trwało kurtuazyjne spotkanie premier Sanny Marin z delegacją polskiej lewicy na czele z Robertem Biedroniem. Uczestnicy spotkania przeczą relacji, jaką z rozmów z Finlandii przekazał polityk.

📢 Pobił dziadka taboretem i podpalił, gdy jeszcze żył. Wnuczek już niebawem usłyszy wyrok Kary łącznej 25 lat więzienia chce prokuratura w procesie 22-latka, oskarżonego przed białostockim sądem o zabójstwo dziadka i usiłowanie zabójstwa babci. Sprawca podpalił też dom, w którym rodzina mieszkała. Obrona kwestionuje ustalenia śledztwa, wskazuje też na naruszenie praw oskarżonego w postępowaniu przygotowawczym. Wyrok - na początku kwietnia.

📢 Wraca sprawa Mamy Ginekolog: NFZ wykrył nieprawidłowości. Szpital musi zapłacić karę Narodowy Fundusz Zdrowia nałożył na Uniwersyteckie Centrum Zdrowia Kobiety i Noworodka WUM karę w wysokości ponad 25 tys. zł za niesłusznie sprawozdaną i rozliczoną hospitalizację. To wynik czynności sprawdzających NFZ w związku z wypowiedziami lek. Nicole Sochacki-Wójcickiej, znanej też jako Mama Ginekolog. 📢 Najłagodniejsze rasy psów - oto 12 z nich. Idealne dla dziecka i rodziny [ZDJĘCIA, OPISY] Psy są wierne, oddane, lojalne, ale i wymagające. Nie każda rasa nadaje się dla dzieci, a niektóre wymagają od właścicieli szczególnego zaangażowania z uwagi na swoje potrzeby. Które z psów będą najodpowiedniejsze dla rodziny z dziećmi? Na jakiego z nich się zdecydować? Oto 12 najłagodniejszych ras psów.

📢 Iga Świątek nie zagra w Miami! Polka wycofała się z turnieju! Iga Świątek nie obroni tytułu wywalczonego przed rokiem w Miami. Liderka światowego rankingu tenisistek z powodu kłopotów zdrowotnych wycofała się z turnieju. Nasza tenisistka do gry wróci najprawdopodobniej w drugiej połowie kwietnia. 📢 PKN Orlen ogłosił obniżkę cen benzyny! Na stacji benzynowej wydamy mniej PKN Orlen głosił w środę 22 marca obniżkę cen benzyny. Na stacjach benzynowych cena za klasyczną benzynę spadnie o trzy grosze za litr. Obniżka obejmie także cenę diesla. Będzie to pięć groszy za litr. 📢 Seksbomba PRL-u. Katarzyna Figura świętuje urodziny. Jak zmieniała się przez lata? Katarzyna Figura w PRL-u uchodziła za jedną z najpiękniejszych polskich aktorek. Gwiazda od wielu lat jest obecna w świecie polskiego kina, ma na koncie wiele głośnych ról i wciąż pojawia się w najnowszych produkcjach. Dziś artystka świętuje swoje 61. urodziny.

📢 Atak Rosji na Zaporoże. Pocisk spadł na budynek mieszkalny - WIDEO Rosja kontynuuje ostrzał terytorium Ukrainy. Tym razem na cel Rosjanie wzięli miasto Zaporoże. Kolejny raz agresorzy uderzyli w cele cywilne. Pocisk spadł na budynki mieszkalne. Na razie wiadomo o tym, że zginęła co najmniej jedna osoba, a 25 osób, w tym dwoje dzieci, zostało rannych. 📢 Chaos na torach w Warszawie. Kolejny pociąg skierowany na zły tor. „Mogło dojść do katastrofy” To już czwarty pociąg skierowany na zły tor. Znów doszło do szalenie niebezpiecznej sytuacji. Sprawę ma wyjaśniać komisja, PKP PLK wdraża „koła bezpieczeństwa”, a maszyniści odpowiadają: - Jeździmy po placu budowy.

📢 Pogoda na majówkę 2023. IMGW opublikowało wstępne prognozy długoterminowe. Co przyniesie długi weekend? Pogoda na majówkę 2023. Jednym z warunków udanego weekendu majowego jest sprzyjająca pogoda. Zazwyczaj to w zależności od niej ustalamy nasze plany na kilkudniowy wypoczynek. Czego możemy się spodziewać w tym roku? IMGW już teraz przedstawił długoterminową prognozę pogody na maj a synoptycy są zdania, że tegoroczna majówka będzie ciepła, temperatury mają utrzymywać się na poziomie normy wieloletniej.

📢 Rosjanie masowo giną na Ukrainie. Przed cmentarzem ustawiają się kolejki karawanów Jak informują rosyjskie niezależne media, na cmentarzu w mieście Władywostok na wschodzie Rosji ustawiają się kolejki karawanów, przywożących ofiary wojny na Ukrainie. Ponadto, na teren nekropolii przyjeżdżać mają ciężarówki z gruzem. 📢 Kolejne koreańskie czołgi K2 i armatohaubice K9 dotarły do portu w Gdyni W środę do Gdyni przypłynął statek, który dostarczył pięć kolejnych koreańskich czołgów K2 i dwanaście armatohaubic K9 - zakomunikował wicepremier, szef MON Mariusz Błaszczak. Dodał, że celem jest stworzenie takiej siły, która będzie odstraszała agresora. 📢 Adrianna z Łodzi z programu Rolnik szuka żony wybrała już suknię ślubną. Tak wygląda po metamorfozie Adrianna Jasiaczek z Łodzi, która odnalazła miłość w programie Rolnik szuka żony, a w jego finałowym odcinku przyjęła pierścionek zaręczynowy zdradziła, że wybrała już suknię ślubną. Tajemnicą owiany jest wciąż termin ślubu, a pierwotne plany by odbył się w stodole uległy zmianie, co mieszkanka Łodzi zdradziła podczas ostatniego live, który zorganizowała dla swoich fanów.

📢 Tragedia na terenie zakładu w Zakurzewie pod Grudziądzem. Nie żyje mężczyzna, który przewoził drewno Do tragicznego zdarzenia doszło rano w środę, 22 marca na terenie zakładu gospodarki odpadami w Zakurzewie pod Grudziądzem. Mężczyzna prowadził auto z kontenerem załadowanym drewnem. Pojazd przewrócił się zjeżdżając z górki, a kierujący nim 55-latek mimo długiej reanimacji niestety nie przeżył.

📢 Dramat żony Dawida Kubackiego. Apoloniusz Tajner zabrał głos To jest bardzo przykra i trudna sprawa. W takiej chwili jak ta, wszystkie inne rzeczy schodzą na dalszy plan. Naprawdę bardzo się przejmuję tym, co spotkało Martę Kubacką i Dawida. Jest mi bardzo przykro - mówi w rozmowie z nami Apoloniusz Tajner, były prezes Polskiego Związku Narciarskiego. 📢 Iga Świątek wycofa się z turnieju w Miami? Walczy z kontuzją Występ Igi Świątek podczas rozpoczętego już turnieju WTA w Miami stoi pod znakiem zapytania. Polka jeszcze nie trenowała na kortach na Florydzie, a już jutro ma zagrać swój pierwszy mecz z Chinką Claire Liu. Liderka światowego rankingu zmaga się z kontuzją żeber, która trapiła ją już podczas Indian Wells.

📢 Handlowali bronią palną i granatami. CBŚP zatrzymała 7 osób Na polecenie prokuratury funkcjonariusze zatrzymali 7 osób podejrzanych o udział w zorganizowanej grupie przestępczej o charakterze zbrojnym, która nielegalnie handlowała pistoletami, granatami, amunicją, a także narkotykami.

📢 Tom Cruise „nie uczestniczy w życiu córki”. 16-letnia Suri idzie już na studia i nie zna swojego ojca Tom Cruise zupełnie nie uczestniczy w życiu córki. Suri skończyła już 16 lat i zaczyna myśleć o przyszłości. Na wsparcie ze strony taty nie ma jednak co liczyć. Tom nie widział się z nią od dekady. 📢 Czy to Dom Przemocy Społecznej? Drastyczne zdjęcia i opisy praktyk, do jakich ma dochodzić w DPS w Machowinku Co tak naprawdę dzieje się w Domu Pomocy Społecznej w Machowinku pod Ustką? Do naszej redakcji dotarły zdjęcia i budzące grozę opisy. Starosta słupski i pomorski wojewoda zlecili kontrolę. O sprawie zawiadomiona została też prokuratura.

📢 Nie żyje gwiazda NBA Willis Reed. Były koszykarz miał problemy z sercem W wieku 80 lat zmarł Willis Reed, znakomity w przeszłości amerykański koszykarz New York Knicks. Zdobył dwukrotnie mistrzostwo NBA, pierwsze w 1970 i kolejne w 1973 roku. Siedem razy wystąpił w Meczu Gwiazd. "Jego dziedzictwo będzie żyć wiecznie" - tymi słowami koszykarza pożegnała jego drużyna. 📢 Po miesięcznych negocjacjach Międzynarodowy Fundusz Walutowy zdecydował jaką kwotę przekaże Ukrainie Międzynarodowy Fundusz Walutowy (MFW) doszedł do porozumienia z przedstawicielami Ukrainy o przekazaniu temu krajowi pakietu dofinansowania w wysokości 15,6 mld dolarów. Według MFW, wsparcie finansowe ma pomóc w stworzeniu warunków dla wzrostu w kontekście odbudowy powojennej i na drodze do wstąpienia do Unii Europejskiej. 📢 Strzały w Aleksandrowie Kujawskim. Uzbrojony 37-latek porwał taksówkę Przed godziną 23 zakończyły się poszukiwania uzbrojonego 37-latka z Aleksandrowa Kujawskiego. W jednym z mieszkań przy ul. Prusa padły strzały. Następnie mężczyzna porwał taksówkę.

📢 Wieloryb w Bałtyku. Mieszkaniec Gdyni nagrał go 70 km od Zatoki Gdańskiej - WIDEO W Morzu Bałtyckim zaobserwowano wieloryba. Mieszkaniec Gdyni Marcin Grabowski nagrał morskiego ssaka około 70 km na północ od Zatoki Gdańskiej. Zwierzę, prawdopodobnie humbak, kilkukrotnie wynurzyło się z wody, po czym odpłynęło dalej. 📢 Tragiczna śmierć Lucyny Wiśniewskiej. Sprawca wypadku pędził 151 kilometrów na godzinę. Mężczyzna usłyszał zarzuty. Grozi mu 8 lat więzienia Prokuratura Radom-Zachód postawiła zarzuty sprawcy tragicznego wypadku, w którym zginęła dyrektor radomskiego sanepidu i była posłanka Lucyna Wiśniewska. Według ustaleń biegłego, 59-letni mężczyzna w chwili zderzenia pędził samochodem z prędkością 151 kilometrów na godzinę. Oskarżony odmówił składania wyjaśnień i nie przyznaje się do winy. 📢 To tutaj wojska rosyjskie stacjonowały do 1992 r. Sprawdziliśmy, jak po latach wygląda Borne Sulinowo | ZDJĘCIA Historia tego miejsca to gotowy scenariusz na film sensacyjno - historyczno, a być może także szpiegowski! W 1945 roku obecne Borne Sulinowo opuściły wojska niemieckie i zajęła je Armia Czerwona. Formalnie teren ten wyłączono z obszarów Polski i w ewidencji gruntów funkcjonował jako "obszar leśny". Było to miejsce oderwane od struktury terytorialnej naszego kraju. Niedaleko znajdował się jeden z magazynów radzieckiej broni nuklearnej.

📢 Mamy tabele wyliczeń zwrotu podatku dla emerytów. Emeryci dostaną takie dodatkowe przelewy Na zwrot podatku mogą liczyć emeryci i renciści ze świadczeniami powyżej 2,5 tys. zł brutto. Jednak na pieniądze trzeba będzie poczekać do niemal połowy 2023 roku, już po rozliczeniu się za 2022 rok. 📢 Takie emerytury brutto i netto dostają seniorzy od marca 2023. Oto tabela wyliczeń Takie emerytury brutto i netto dostają seniorzy od marca 2023. W tym roku stawki emerytur wrosły na innych zasadach, niż dotychczas. Niektórzy emeryci mogą liczyć na waloryzację kwotową, a inni procentową. Wiemy też o ile wzrosła emerytura minimalna. Poznaj szczegóły.

📢 Waloryzacja emerytur w marcu 2023 roku. Pełna tabela i wyliczenia. Kwoty podwyżek zaskakują! 23.01.2023 To będzie najwyższa od wielu lat waloryzacja emerytur. Od 1 marca 2023 r. zaplanowano podwyżkę w wysokości minimum 13,8 procent. W budżecie państwa zarezerwowano środki na wzrost świadczeń oraz wypłatę 13. emerytury.

📢 Wrocław: 15 najlepszych atrakcji według Google. Które miejsca najlepiej oceniali turyści? Podajemy ceny biletów i godziny otwarcia Wrocław to jedno z najpiękniejszych miast Polski. Słynie m.in. z bogatej oferty kulturalnej, pięknych zabytków i szalonego studenckiego życia. Na mapie miasta znajduje się ogrom atrakcji - muzea, zabytki, wyspy i parki to tylko niektóre z nich. Korzystając z ocen użytkowników w wyszukiwarce Google, przygotowaliśmy dla Was zestawienie 15 najlepszych atrakcji we Wrocławiu. Które miejsca najlepiej oceniali zwiedzający? Podajemy też praktyczne informacje o cenach biletów, godzinach otwarcia i lokalizacjach.

ZOBACZ KONIECZNIE Najdziwniejsze festiwale świata, które przyciągają turystów