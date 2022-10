Przemoc kapitałowa w UE. Niszczy wspólnotę i tradycję Europy

Kapitał finansowy z natury powinien podlegać prawom ekonomicznym, a nie ideologicznym, a jego wykorzystanie w celu sprzecznym z przeznaczeniem będzie prowadzić do destrukcji ekonomicznej i społecznej.

KE marnuje kapitał. To jest karalne

Z czysto ekonomicznego punktu widzenia, jeśli kapitał finansowy został zaaranżowany, a nie jest wykorzystywany tylko zamrożony, wówczas nie pracując w zaplanowanej inwestycji przynosi straty. Mamy więc do czynienia w marnowaniem kapitału, co w tym wypadku jest działaniem Ursuli von der Leyen na szkodę gospodarki UE, jako że Polska jest podzbiorem europejskiej wspólnoty. W przepisach prawa gospodarczego działanie zarządów na szkodę spółek jest karalne, co w tym kontekście wymagałoby podobnego zastosowania.

W czerwcu 2022 Ursula von der Leyen wyraziła się jasno, że z niecierpliwością czeka aż premierem w Polsce zostanie Donald Tusk, co ma spowodować, że fundusze na odbudowę zostaną odmrożone i skierowane do Polski. Czyż nie jest to postawa przemocy wykorzystująca kapitał do drwin z demokracji i poniżania polskich obywateli? Postawa, która wprost wskazuje, że nie wola ludu, lecz siła pieniądza się liczy?