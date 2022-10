Putin nie wymyślił niczego nowego. Powiela stalinowskie wzorce Piotr Grochmalski

ALEXANDER NEMENOV/AFP/East News

Jak w koszmarze ze stalinowskiej epoki, w dniu tzw. referendum w podróż do Moskwy udali się liderzy z okupowanego Doniecka i Ługańska - Denys Puszylin, i Leonid Pasicznyk, aby poprosić Władimira Putina o przyjęcie tych ziem do Rosji i złożyć podpisy pod papierami, które już na nich czekały. Pozwoliło to Putinowi ogłosić 30 września drugi, po tym z 2014 r., zabór Ukrainy.