Ruskie bzdury dziennikarza „Gazety Wyborczej”

Oberwało się i Zełenskiemu

Nie dość, że publicysta „GW” wprost promuje „produkt informacyjny rosyjskich służb” (jak to określił Stanisław Żaryn, rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych), to uważa, że jest to wiarygodne, bezcenne źródło wiedzy. Każdy, kto choć trochę śledzi życie polityczne i działalność rosyjskich służb w Polsce, nie ma wątpliwości, że Poufna Rozmowa, podobnie zresztą, jak tzw. afera Pegasusa, jest składnikiem rosyjskiej operacji obliczonej na zmianę rządu w Polsce. Tymczasem redaktor „Gazety Wyborczej” jako prawdę objawioną przyjmuje informacje, za którymi stoją służby Moskwy, wykazując przy tym potężną aktywność. Wystarczy przypomnieć jego kłamliwe artykuły i komentarze dotyczące katastrofy smoleńskiej - ataki na ludzi, którzy mówią, że w Smoleńsku nie doszło do zwykłej katastrofy, stanowią od 10 kwietnia 2010 roku pokaźną część dorobku Czuchnowskiego. Nie oszczędził nawet prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełeńskiego: „Nie ma tutaj sensu dociekać, skąd Zełenski czerpie swoje informacje. Bzdury o zamachu na samolot” napisał dziennikarz „Gazety Wyborczej”, gdy prezydent Ukrainy powiedział: „Pamiętamy straszną tragedię w Smoleńsku z 2010 roku. Pamiętamy, jak były badane okoliczności tej katastrofy. Wiemy, co to oznaczało dla was i co oznaczało dla was milczenie tych, którzy wszystko dokładnie wiedzieli, ale cały czas oglądali się jeszcze na naszego sąsiada”.