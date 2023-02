Sex work to nie jest praca jak każda inna. Nie dajmy się ogłupić 

Korporacyjny bełkot zastępuje prawdę

Wolność do wyrażania siebie stała się wolnością do pozbawionej głębszych wartości konsumpcji. Elastyczny rynek pracy miał być odpowiedzią na skostniałe struktury wielkich instytucji, kusił mobilnością, ale ukrywał brak bezpieczeństwa zatrudnienia. Kredyt hipoteczny jest obietnicą akcesu do klasy średniej, nadzieją na wolność we własnym domu, ale jednocześnie wiąże z bankiem na pół życia i stanowi formę współczesnej pańszczyzny. Teraz, gdy coraz mniej osób ma szansę na kredyt, media piszą o tym jak o trendzie kulturowym. Mieszkanie wielkości więziennej celi nazywają mikroapartampetami, a dorosłe życie ze współlokatorami co-livingiem.