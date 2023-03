Sofia Ennaoui wybiera się do Barcelony na mecz Lewandowskiego. "Spełnię marzenie!"

Wywalczyła pani w Turcji trzeci medal w karierze na dystansie 1500 metrów podczas HME. W 2017 roku był brąz, dwa lata później srebro. Wciąż nie ma złotego medalu, ale ze Stambułu wróciła pani chyba usatysfakcjonowana?

Wróciłam do Polski z poczuciem, że dałam z siebie absolutnie wszystko. Taktyka została zrealizowana w stu procentach, bardzo mocno zbliżyłam się do rekordu Polski. Gdyby bieg odbywał się w optymalnym tempie, tak szybkim, w jakim go rozpoczęłyśmy, mam wrażenie, że już dziś mówilibyśmy o nowym rekordzie kraju na 1500 metrów. Bardzo się cieszę, że stanęłam na podium i nie przegrałam z nikim, kto nie jest w czołówce Europy. Każdy medal wywalczony na arenie międzynarodowej ma swoją historię. Historia związana z tym medalem jest trochę szalona, ale na końcu szczęśliwa. Medal wywalczony w Turcji, a także rekord Polski, który pobiłam w ubiegłym tygodniu na 1000 metrów pokazuje, że moje przygotowania do sezonu letniego idą w dobrą stronę. To są dla mnie takie fajne, obiecujące znaki na niebie. Jeżeli wszystko pójdzie dobrze i zdrowie dopisze, jestem przekonana, że będę rywalizowała w sezonie letnim na bardzo wysokim poziomie.