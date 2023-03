Dariusz Dziekanowski: Szczęście Legii Warszawa może się wkrótce skończyć!

W 65. minucie drugą żółtą kartkę, a w konsekwencji czerwoną za symulowanie faulu w środku boiska zobaczył Josue. To mogło mieć bardzo poważne konsekwencje dla Legii, która od tego momentu wyraźnie cofnęła się do obrony. Ja bym radził Josue, aby bardziej skupił się na swojej grze. Mam wrażenie, że cały czas rozmawiamy o jakiejś jego dziwnej postawie, która niezbyt dobrze wpływa na zespół.

W tym roku Legia odniosła już cztery zwycięstwa w lidze, trzy na wyjeździe różnicą jednej bramki. Awansowała też do półfinału Pucharu Polski i ma dużą szansę, aby na początku maja zagrać w finale na Stadionie Narodowym. Nie ulega wątpliwości, że jest konkretna w swoich poczynaniach?

Wyniki są dobre, ale zwycięstwa Legii są bardzo chwiejne. Póki co, zdobywa punkty, jednak to szczęście może się wkrótce skończyć. Z taką postawą, nie widzę większych szans na dogonienie Rakowa Częstochowa, choć oczywiście piłkarze Legii powinni w to wierzyć.