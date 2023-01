Tak wygląda Jeremy Renner po poważnym wypadku. Aktor opublikował swoje zdjęcie i podkreślił że "nie jest w stanie pisać"

Poważny wypadek Jeremy'ego Rennera. Aktor znalazł się na oddziale intensywnej terapii

Ostatniego dnia 2022 roku Jeremy Renner został ofiarą poważnego wypadku, do którego doszło podczas odśnieżania posesji. Filmowy i serialowy "Hawkeye" mógł zginąć na miejscu po tym, jak pług śnieżny przejechał po jego nodze. Gdyby nie natychmiastowa pomoc jego sąsiada, aktor mógłby nie przeżyć drogi do szpitala.

Renner został przetransportowany do szpitala, gdzie miał już przejść dwie operacje. Aktor jest przytomny i ma dochodzić do sił na oddziale intensywnej terapii. W nocy z wtorku na środę opublikował w mediach społecznościowych swoje zdjęcie po wypadku, przez co możemy zobaczyć, jak bardzo poturbowany i zmęczony jest Jeremy Renner. Nadal pozostaje podpięty do aparatury ratującej życie. "Hawkeye" zdjęcie uzupełnił krótką wiadomością do swoich fanów.