Tenis. Karol Stopa. Linette w półfinale Australian Open? - Pliskova jest teraz łatwiejsza do upolowania! Zbigniew Czyż

Piękna sprawa, że Magda Linette awansowała do ćwierćfinału Australian Open. Doszła w końcu do takiego miejsca, że przeskakuje kolejne stopnie. Teraz przeskoczyła swój pewien pułap niemożności. Bardzo długo przebijała się do szerokiej czołówki najpierw w Polsce, a potem w światowych rozgrywkach. Fajnie, że się jej udało. To na pewno doda jej to kopa na dalszą część kariery - mówi w rozmowie z nami Karol Stopa, ekspert i komentator Eurosportu.