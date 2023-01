To nie było utonięcie. Ujawniono przyczynę śmierci Aarona Cartera

Przyczyna śmierci Aarona Cartera. Rodzina zdradza szczegóły

Przed śmiercią dostawał pogróżki

W związku z ustaleniami, narzeczona zmarłego i jego matka apelują do służb, by przeanalizowały ostatnią transakcję narkotykową, w której uczestniczył Aaron Carter.

Nawiązują do SMS-ów znalezionych w jego telefonie. Miały one dotyczyć długu wynoszącego 800 dolarów, który Carter miał zaciągnąć na poczet zakupu nieznanej substancji. Muzyk miał przekonywać dilera, że nie jest mu ona już do niczego potrzebna, ale osoba, z którą korespondował miała domagać się zwrotu długu. Ostatnia wiadomość w telefonie zmarłego, to pytanie, czy jego rozmówca mu grozi.