Ukraina. O dramatycznych wspomnieniach z pierwszych chwil wojny opowiada dziennikarka portalu i.pl Olena Zborovska OPRAC.: Wojciech Majsner

Ukraina. O dramatycznych wspomnieniach z pierwszych chwil wojny opowiada dziennikarka portalu i.pl Olena Zborovska. - Pamiętam, że nie mogłam zrozumieć, co robić i jak działać. (...) Po prostu wzięłam plecak, spakowałam dokumenty, ubrania i wyszłam. (...) Moja córka ma 5 lat. Powiedziałam jej, że zaczęła się wojna... Dziwne jest wyjaśnienie tego małemu dziecku.(...) Starałam się jej to ostrożnie wytłumaczyć.(...) Gdy przyjechaliśmy do Polski, był to drugi tydzień wojny. Moja córka zobaczyła samolot i zaczęła krzyczeć: "Mamo, mamo, tu latają samoloty, będą do nas strzelać. Schowajmy się". Wyjaśniłam jej, że nie jesteśmy już w Ukrainie a to są pokojowe samoloty, które przewożą ludzi na wakacje lub w interesach. Nikt tu do nas nie będzie strzelał."