Wakacje rozłożone w czasie? Minister edukacji i nauki prof. Przemysław Czarnek komentuje pomysł

Wiceminister sportu i turystyki Andrzej Gut-Mostowy pytany był we wtorek w radiu RMF FM, co sądzi o propozycji części gmin turystycznych dotyczącej rozłożenia terminu wakacji letnich w poszczególnych regionach kraju, co wydłużyłoby ten okres o cztery tygodnie: od połowy czerwca do połowy września.

– To byłaby rewolucja, tylko trzeba na ten problem popatrzeć szeroko. Napisaliśmy pismo do Ministerstwa Edukacji i Nauki, aby przeanalizowało taką możliwość: wszystkie plusy i minusy tego rozwiązania z punktu widzenia systemu edukacji. Jeszcze w tej chwili nie mamy odpowiedzi. W sytuacji, gdyby ta odpowiedź przyszła do nas, to na pewno chcielibyśmy jeszcze zasięgnąć opinii wielu gremiów zainteresowanych – odpowiedział. Dodał, że nie jest to projekt, który trzeba byłoby procedować w trybie błyskawicznym.