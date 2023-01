Wielkie wyróżnienie dla Igi Świątek. "Jest wrażliwa na ludzką krzywdę i niedolę"

Jak podkreśliła Alicja Bartuś, Iga Świątek od początku wojny w Ukrainie otwarcie solidaryzuje się z ofiarami, jest wrażliwa na ludzką krzywdę i niedolę. „Może być wzorem i dla młodych, i dla starszych” – wskazała.

Laureatem Nagrody Nieobojętności w kategorii „Inspiracja” został Piotr Knast, współwłaściciel firmy Forglass. Kapituła przyznała w tym roku Nagrodę Specjalną. Trafi do Grażyny Aondo-Akaa, pedagożki specjalnej i wolontariuszki niosącej pomoc osobom z niepełnosprawnościami.

Do Nagrody Nieobojętności zgłoszono kilkanaście postaci znanych z działalności sprzyjającej poszanowaniu praw człowieka, a wywodzących się z edukacji, szkolnictwa wyższego, biznesu, działalności społecznej oraz środowiska organizacji pozarządowych. Kapituła nominowała "Siódemkę Wspaniałych". Poza laureatami w gronie nominowanych do Nagrody Nieobojętności znaleźli się: Monika Bartosz, szefowa Małej Orkiestry Wielkiej Pomocy w Oświęcimiu, Maciej Góralski, właściciel i prezes Vasco Electronics, Joanna Mieszczyńska, nauczycielka historii, oraz Beata Siemaszko, prezeska Stowarzyszenia „No To Ci Pomogę”.