Wpadka czy celowa manipulacja "i9:30"? W programie źle podpisane sondaże

- TVP, „19:30”, sorry, ale jak bardzo byście się starali, to pytanie "Kto wygra wybory", bo takie zadano w tym sondażu, nie oznacza tego samego, co "Którą partię popierasz". To jest solidna manipulacja i wielka gruba kreska na Waszym wizerunku. (…) W materiale powiedziano dosłownie "Ponad 40% poparcia dla Koalicji Obywatelskiej i połowa mniej dla Prawa i Sprawiedliwości, na niecałe dwa miesiące przed wyborami samorządowymi – to wynik najnowszego sondażu United Surveys dla Wirtualnej Polski". Po prostu przekłamanie