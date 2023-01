Wysoka porażka Polaków ze Słowenią. Przemysław Krajewski: Musimy przeprosić kibiców

To był niezwykle ważny mecz dla reprezentacji Polski, która na inaugurację mistrzostw świata rozgrywanych w Polsce i Szwecji przegrała z Francją 24-26. Tylko wygrana przedłużała realne szanse Polaków na odegranie znaczącej roli w turnieju i szanse na awans do ćwierćfinału, choć w teorii oczywiście jeszcze są. Do drugiej rundy Biało-Czerwoni wejdą jednak z zerowym dorobkiem punktowym, pod warunkiem, że w poniedziałek pokonają Arabię Saudyjską.

Polska-Słowenia 23-32. Przemysław Krajewski: Nie wiem co się stało

Nie wiem, co się stało. Trzeba będzie przeprosić kibiców za to, brak mi słów. Co stanowiło dla nas największą trudność w tym meczu? Nie wiem, myślę, że my sami. Obrona nie funkcjonowała jak należy, tak jak zakładaliśmy przed spotkaniem. Popełniliśmy zbyt dużo błędów. To był nasz największy mankament - powiedział na antenie Telewizji Polskiej Przemysław Krajewski.