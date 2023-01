MŚ w piłce ręcznej. Mały finał nie dla Polski. Koszmar Biało-Czerwonych!

To był niezwykle ważny mecz dla reprezentacji Polski, która na inaugurację mistrzostw świata rozgrywanych w Polsce i Szwecji przegrała z Francją 24-26. Tylko wygrana przedłużała realne szanse Polaków na odegranie znaczącej roli w turnieju i szanse na awans do ćwierćfinału, choć w teorii oczywiście są w dalszym ciągu. Do drugiej rundy Biało-Czerwoni wejdą niestety z zerowym dorobkiem punktowym. Awansują do niej pod warunkiem, że w poniedziałek pokonają najsłabszą w grupie Arabię Saudyjską.

Udany początek Polaków

Mecz rozpoczął się od prowadzenia Słowenii, ale szybko z rzutu karnego wyrównał Arkadiusz Moryto. Kilkadziesiąt sekund później zawodnik Industrii Kielce wyprowadził Polskę na prowadzenie po kontrze i strzale do pustej bramki. Po pięciu minutach było 3-2. Polacy prowadzili już nawet 4-2, ale trzy kolejne bramki zdobyli Słoweńcy i w 9. minucie prowadzili 5-4. W grze Biało-Czerwonych widać było zdenerwowanie, z coraz większym trudem przychodziło im zdobywanie bramek. Przez sześć minut podopieczni Patryka Rombla, dla którego to był najważniejszy jak dotąd mecz w trenerskiej karierze, nie potrafili pokonać rywali. Niemoc przełamał w 12. minucie z karnego ponownie Arkadiusz Moryto doprowadzając do stanu 5-6. Minutę później, po trafieniu kolejnym trafieniu tego zawodnika ponownie był remis. Po pierwszym kwadransie gry na tablicy wyników widniał znów remis, 8-8.