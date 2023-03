Wzruszające słowa Kamila Stocha: Piękna dedykacja dla Dawida i Marty Kubackich

Dawid Kubacki: Nasze pierwsze zwycięstwo

Kamil Stoch: Miejsce na podium dedykujemy drogiemu Dawidowi i Martusi

- Co do samego konkursu, to nie do końca jestem zadowolony ze swojego drugiego skoku, bo straciliśmy szanse na drugie miejsce. Koniec końców, jesteśmy zadowoleni, udało się nam stanąć na podium. Dedykujemy je naszemu drogiemu Dawidowi i Martusi. Trzymamy za was kciuki i sercem, tak jak pokazywaliśmy gestami po skokach jesteśmy z wami - powiedział na antenie Eurosportu Kamil Stoch.