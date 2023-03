Apoloniusz Tajner nie ma złudzeń: Nic więcej nie dało się zrobić

Kończy się pierwszy sezon pracy Thomasa Thurnbichlera z reprezentacją polskich skoczków. Jak pan podsumuje te niemal dwanaście miesięcy pod wodzą austriackiego trenera?

To był bardzo udany sezon. Trenerowi szybko udało się przekonać zawodników do swojej wizji pracy. Wprowadził niemal natychmiast zmiany. Było je widać w treningu motorycznym i technicznym, skoczkowie odzyskali świeżość, a potem było to już widoczne w trakcie sezonu. W tak krótkim czasie nic więcej nie dało się zrobić. Trzeba też zaznaczyć, że Thomas Thurnbichler trafił na zawodników, z którymi przeprowadzenie takich zmian w ciągu kilku miesięcy było możliwe.

Jakie ocenia pan perspektywy pracy Thomasa Thurnbichlera w kolejnych latach z reprezentacją Polski?

Uważam, że czekają nas bardzo dobre trzy lata. Następny sezon będzie lepszy od obecnego, a śmiem twierdzić, że kolejny jeszcze lepszy. W 2026 roku odbędą się igrzyska olimpijskie w Cortina d'Ampezzo, nasi skoczkowie będą wtedy w bardzo dobrej sytuacji. Jestem ciekaw jak dalej trener Thiurnbichler ułoży sobie pracę z polską kadrą. Mam jednak takie przekonanie, że zrobi to dobrze. Ma dwóch dobrych współpracowników, Marca Noelke i Alexandra Pointnera, który w dalszym ciągu jest jego mentorem. Thurnbichler nie jest narażony na podejmowanie decyzji tylko sam. Ma możliwość konsultowania ich z doświadczonymi pracownikami Polskiego Związku Narciarskiego, także z Adamem Małyszem. Austriacki trener jest nastawiony na konsultacje. Jak do tej pory nie popełnił żadnego błędu, z czego bardzo się cieszę.