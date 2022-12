Ataki na bazy Rosjan na Krymie i w Melitopolu. Są zabici i ranni

Ukraiński mer miasta Iwan Fiedorow poinformował na Telegramie o płonącej cerkwi we wschodniej części Melitopola. Budynek był wcześniej zajęty przez rosyjskie wojsko. „To nie jedyna przykra niespodzianka dla okupantów” – dodał mer miasta. „Miejscowi mieszkańcy zgłaszają: według wstępnych szacunków usmażyło się około 200 okupantów. Ranni orkowie trafiają prosto do szpitali na Krymie, bo w Melitopolu brakuje miejsc. Karetki pogotowia przyjeżdżają z różnych części Melitopola - nie tylko od wschodu, gdzie płonie ogień, ale także od strony południowej. Nie wszyscy orkowie trafiają do szpitali, niektóre karetki jadą do kostnicy” – informuje Fiedorow.