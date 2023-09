Będziemy mieć więcej wyrzutni HIMARS niż USA. Szef MON Mariusz Błaszczak: Polska może być zaatakowana z kierunku wschodniego przez Rosję

W Zielonce będą produkowane elementy systemu Patriot

Minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak odwiedził w czwartek Wojskowe Zakłady Elektroniczne S.A. w Zielonce. Zapoznał się tam z trwającymi inwestycjami, w tym z budową laboratorium Hardware in the Loop. Laboratorium to efekt umowy offsetowej z Lockheed Martin. To ośrodek badawczo-rozwojowy polskich programów rakietowych.