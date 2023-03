Członkowie zabrzańskiej "Torcidy" z zarzutami. W tle m.in. "ustawki" na autostradzie

Na polecenie Śląskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Katowicach funkcjonariusze Komendy Wojewódzkiej Policji zatrzymali 8 członków zorganizowanej grupy przestępczej o charakterze zbrojnym powiązanej ze śląskimi pseudokibicami. Wszyscy usłyszeli zarzuty i na wniosek prokuratora trafili do aresztu. W wyniku przeszukań zabezpieczono broń m.in. maczety oraz pałki teleskopowe.

Prokuratorskie zarzuty i areszt

Prokurator przedstawił zatrzymanym 37 zarzutów, m. in. udziału w zorganizowanej grupie przestępczej o charakterze zbrojnym, udziału w bójkach i pobiciach, w tym z użyciem niebezpiecznych przedmiotów w postaci siekier, maczet, noży. Czyny zarzucane podejrzanym zagrożone są karą do 8 lat pozbawiania wolności.

Z uwagi na obawę matactwa, a także grożącej podejrzanym surowej karze prokurator skierował do sądu wnioski o zastosowanie środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania wobec 8 podejrzanych. Sąd uwzględnił wszystkie wnioski prokuratora i zastosował tymczasowe aresztowanie na okres 3 miesięcy wobec wszystkich podejrzanych.

Zorganizowana grupa przestępcza o charakterze zbrojnym

Śledztwo nadzorowane przez Śląski Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Katowicach dotyczy funkcjonującej od 2005 roku zorganizowanej grupy przestępczej o charakterze zbrojnym zrzeszającej pseudokibiców z Zabrza.

Z ustaleń dokonanych przez prokuraturę wynika, że w skład grupy wchodziło co najmniej 200 osób. Grupa opierała się na podziale ról i funkcji poszczególnych członków. Charakteryzowała się zorganizowaną, stałą i zamkniętą strukturą, określonymi zasadami działania, przynależności oraz hierarchicznym podporządkowaniem. Członkowie grupy, popełniając przestępstwa, posługiwali się bronią palną, jak również niebezpiecznymi przedmiotami w postaci siekier, maczet, kijów bejsbolowych i kastetów.

Bójki z innymi grupami

Zdarzenia objęte zarzutami dotyczą m.in. bójek z pseudokibicami innych klubów piłkarskich. Jedna z tzw. ustawek miała miejsce w maju 2017 roku w Rybniku, kiedy członkowie grupy z Zabrza bili się z miejscowymi pseudokibicami. W sierpniu 2017 r. doszło do bójki z pseudokibicami ze Stalowej Woli. Kolejne podobne zdarzenie objęte zarzutami, jednak tym przypadku z użyciem niebezpiecznych przedmiotów w postaci maczet i siekier, miało miejsce w listopadzie 2019 roku z udziałem pseudokibiców z Gliwic.

Do kolejnego pobicia doszło w październiku 2018 roku na autostradzie A1. Wówczas 200-osobowa zorganizowana grupa przestępcza pseudokibiców z Zabrza poprzez wrzucenie na jezdnię siatki ogrodzeniowej oddzielającej autostradę doprowadziła do zatrzymania pojazdów, a następnie pobicia pseudokibiców jednego ze śląskich klubów piłkarskich poprzez wyciąganie pasażerów z samochodów, jak również uderzenie przez okna osób siedzących wewnątrz.

Do następnego usiłowania pobicia doszło w październiku 2018 roku na autostradzie A1 w Gliwicach, gdzie 200-osobowa grupa przestępcza z Zabrza sprowadziła niebezpieczeństwo katastrofy w ruchu lądowym, rzucając w przejeżdżający autobus cegłówkami i strzelając do niego z rakietnicy, czym zmierzała do zatrzymania pojazdu i pobicia pseudokibiców z Chorzowa. Członkowie grupy z Zabrza byli uzbrojeni w maczety i noże.