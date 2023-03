Dawid Kubacki na podium Raw Air? Szanse Polaka mocno w górę!

W decydującą fazę wkracza cykl Raw Air. Do zakończenia rywalizacji pozostały jeszcze dwa konkursy lotów w Vikersund, poprzedzone dwoma punktowanymi seriami kwalifikacji. Ostatnie konkursy o zwycięstwo w Raw Air zapowiadają się niezwykle emocjonująco, także dla polskich kibiców.

Dawid Kubacki z szansami na podium w Raw Air

Po udanym drugim konkursie w Lillehammer, szansę na miejsce na podium w klasyfikacji generalnej zawodów zwiększył Dawid Kubacki. Polak ma już tylko 19, 2 punktów straty do trzeciego Austriaka, Stefana Krafta. Całkiem realna wydaje się być także walka Kubackiego nawet o drugie miejsce. Do Słoweńca Anże Laniska traci 22,2 punktów. Poza zasięgiem wydaje się być prowadzący w Raw Air Halvor Egner Granerud. Strata Dawida Kubackiego do Norwega wynosi 57,7 punktów.