Debiut Jakuba Kiwiora w Arsenalu już dziś? Paweł Zimończyk specjalnie dla nas: W klubie okazują dużą serdeczność i chęć pomocy Kubie

W poniedziałek Jakub Kiwior został zawodnikiem Arsenalu Londyn. To jeden z największych transferów z udziałem Polaka w historii. Kwota transferu 25 milionów euro robi wrażenie, a jak przebiega sama aklimatyzacja 22-letniego obrońcy z zespole sensacyjnego lidera Premier League?

Kuba został przywitany bardzo dobrze w wielkiej rodzinie Arsenalu. Od samego początku czuje się dobrze w klubie. Wszyscy ludzie, począwszy od trenera, całego sztabu poprzez piłkarzy aż do przygotowujących diety, wykazują dużą serdeczność wobec Kuby i chęć pomocy. Co najważniejsze, on sam może się skupić na treningach. Myślę, że w takiej atmosferze będzie się naszemu piłkarzowi przyjemnie trenować. Ma wsparcie z klubu na najwyższym światowym poziomie.

Sprawy związane z mieszkaniem w stolicy Anglii są już całkowicie załatwione?

Pilotuję to na bieżąco. Co dopiero zakończyły się sprawy związane z biurokracją, a one nie są łatwe, szczególnie po Brexicie. W najbliższych dniach wszystko zostanie już zapięte na ostatni guzik.