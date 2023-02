Harvey Weinstein skazany na kolejne 16 lat więzienia. Usłyszał wyrok za gwałt i inne przestępstwa seksualne. Błagał o litość w sądzie

Sąd w Los Angeles skazał Weinsteina na kolejny wyrok – za gwałt na europejskiej aktorce, do którego doszło dziesięć lat temu. Po odbyciu poprzedniego, 23-letniego, wyroku za inne przestępstwa seksualne w Nowym Jorku, były producent filmowy spędzi kolejne 16 lat w więzieniu. Oznacza to, że już prawdopodobnie do końca życia nie wyjdzie na wolność.