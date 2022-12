Jakub Błaszczykowski przerywa milczenie: Sukces wcześniej, czy później przyjdzie WIDEO Zbigniew Czyż

Zdajemy sobie sprawę, że sytuacja, w kontekście walki Wisły Kraków o powrót do Ekstraklasy nie jest kolorowa. Zrobimy jednak wszystko, żeby w okresie zimowym przygotować się do rundy wiosennej jak najlepiej. Musimy na pewno ciężko pracować, jeśli tak będzie, to sukces wcześniej, czy później przyjdzie. Czy i jakich wzmocnień dokonamy? O to trzeba pytać prezesa i dyrektora sportowego klubu- mówi w specjalnej rozmowie dla nas Jakub Błaszczykowski, były reprezentant Polski, współwłaściciel i piłkarz Wisły Kraków.