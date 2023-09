Jarosław Kaczyński: Będziemy starali się uświadomić wyborcom, czym skończy się dla nich powrót rządów Tuska

Jak podkreślił prezes PiS, przekonanie "choćby części" niezdecydowanych wyborców jest dla Prawa i Sprawiedliwości "bardzo, bardzo ważne".

"Przekonanie nawet niewielkiej części przybliży nas do wygranej, nawet wówczas, gdy wszyscy inni przekroczą próg wyborczy. Każdy wyborca, który nie chce, by Tusk i jego ludzie wrócili do władzy, powinien głosować na nas, nawet jeśli nie wszystko mu się w nas podoba" - wyjaśnił.