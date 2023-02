Jest decyzja w sprawie Dawida Kubackiego. Oficjalny komunikat!

Dawid Kubacki weźmie udział w kwalifikacjach. "Wyglądał bardzo dobrze na rozruchu"

Ze Słowenii napłynęły właśnie dobre informacje. Mistrz świata ze skoczni normalnej z 2019 roku z Seefeld weźmie udział w dzisiejszej rywalizacji na skoczni średniej.

- Dawid Kubacki gotowy do startu w serii próbnej i kwalifikacjach do jutrzejszego konkursu MS w Planicy. Wyglądał bardzo dobrze na rozruchu, gdzie problemów z plecami nie było. Wobec tego sztab szkoleniowy z sztabem medycznym podjęli decyzję o dopuszczeniu zawodnika do kwalifikacji przed jutrzejszym konkursem o tytuł mistrza świata" - napisano na oficjalnym profilu Polskiego Związku Narciarskiego na Twitterze.